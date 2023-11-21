الوصف

إن كيفية تحميل غسالة الصحون بشكل صحيح أمر جوهري لتحقيق أقصى استفادة منها. تعرف على الطريقة الفعالة لتحميل غسالة الصحون في هذا الدليل التفصيلي.



دليلك حول كيفية تحميل غسالة الصحون بشكل صحيح

من المهم معرفة كيفية تحميل غسالة الصحون بشكل صحيح لاستخدام السعة القصوى لها. بشكل عام، من المؤكد أن وجود غسالة الصحون يجعل تنظيف الصحون أسهل. فهي لا تقلل من استخدام الكهرباء والمياه فحسب، بل توفر أيضاً الكثير من المال والجهد. كما أن تعلم كيفية تحميل غسالة الصحون واستخدام جميع المساحات المتاحة سيساعد في تنظيف جميع صحونك. في هذا الدليل، سوف تتعلم كيفية تحميل غسالة الصحون بكفاءة بالإضافة إلى بعض الحيل التي ستنال إعجابك.



كيفية تحميل غسالة الصحون بشكل صحيح خطوة بخطوة؟

يمكن أن تأتي غسالات الصحون بتصميمات وقدرات مختلفة. على سبيل المثال، عندما يتعلق الأمر بغسالات صحون إل جي، يأتي بعضها مزوداً بـ 14 إعداد تحميل، بينما يحتوي البعض الآخر على إعدادات أقل أو أكثر. إن فهم كيفية تحميل غسالة الصحون باستخدام دليل الاستخدام يمكن أن يساعدك في تحقيق أقصى استفادة منها لأنها ستوفر الطاقة والمياه.



علاوة على ذلك، لن يكون لديك أي صحون متبقية. لذا، تأكد من التحقق من دليل الاستخدام أولاً. بالإضافة إلى ذلك، ستوجهك الخطوات أدناه خلال تحميل غسالة الصحون بدقة من الألف إلى الياء وبشكل مثالي.

يساهم تحميل غسالة الصحون المنزلية باستطاعتها القصوى التي وضعتها الشركة الصانعة في توفير الطاقة والمياه.

تحقق مما إذا كانت صحونك قابلة للغسل في غسالة الصحون

أول هذه النصائح حول تحميل غسالة الصحون هي فحص أدوات المطبخ الخاصة بك. يجب أن تعلم أنه ليس كل أدوات المائدة وأدوات المطبخ يمكنها تنظيفها في غسالة الصحون. بعض الأواني والمقالي وأدوات المائدة وأنواع حافظات الطعام لا يمكن تنظيفها في غسالة الصحون. لكن يجب غسلها يدوياً فقط. لذا، قم بفحص أدوات المطبخ الخاصة بك، وكي تضمن راحة البال تأكد من شراء الصحون الآمنة لغسالة الصحون فقط.



القيام بكشط سريع

استرخ، لست بحاجة إلى القيام بالكثير من العمل في هذا الشأن. ما عليك سوى استخدام فرشاة الصحون لكشط الأطعمة الزائدة عن صحونك. سيساعد ذلك على منع أي انسدادات داخل غسالة الصحون. علاوة على ذلك، هنا يصبح تركيب غسالة الصحون بجوار حوض المطبخ مفيداً.



تعلم كيفية وضع الصحون والأواني

كما ذكرنا سابقاً، تختلف غسالات الصحون من حيث الحجم والسعة. لذلك، يجب أن تعرف أين توضع كل آنية وكأس للاستفادة من كامل المساحة بكفاءة. كذلك، بهذه الطريقة ستحصل على صحون نظيفة تماماً دون أي متاعب.



الرف العلوي أو الرف الثالث

قد تختلف غسالات الصحون من حيث مواضع الأواني. وقد خصصت بعض غسالات الصحون سلالاً للملاعق والشوك والسكاكين وملاعق السكب. بينما تحتوي غسالات الصحون الأخرى على رف في الأعلى مخصص للأواني. بالإضافة إلى ذلك، تأكد من فصل أدواتك الفضية عن بعضها البعض لمنع تداخلها ببعض، مما يسهل تنظيفها. أيضاً، وجه الجزء الحاد من السكاكين للأسفل كإجراء احتياطي.



علاوة على ذلك، تتميز غسالات صحون إل جي برف مخصص لأدوات المائدة في الأعلى. يسهل هذا الرف الثالث تحميل أدواتك. حيث أنك لن تحتاج إلى الانحناء كثيراً وإيذاء ظهرك. لكنك ستتمكن من تحميله خلال دقيقة واحدة من الوقوف - وهو أمر سهل وسريع وخالي من آلام الظهر.

الرف الأوسط

الرف الأوسط مصمم للأكواب والكؤوس الزجاجية والأوعية الصغيرة وأدوات المطبخ الصغيرة الأخرى. ويجب أيضاً وضعها باتجاه الأسفل لتجنب فيضان الماء. تحتوي بعض غسالات الصحون على حجرات مخصصة للأشياء الخاصة. مثل زجاجات تغذية الأطفال والأكواب ذات السيقان.



الرف السفلي

الرفوف السفلية مخصصة للأواني والمقالي والصحون المقاومة للحرارة، ويجب أن توضع باتجاه الأسفل وذلك لتجنب تدفق المياه منها. كذلك، توضع الصحون تقريباً على الرف السفلي.



على الرغم من أهمية تجنب اكتظاظ هذه الأواني، إلا أنك لا تحتاج إلى ترك مساحة كبيرة بينها. في الواقع، في غسالات الصحون مثل غسالة الصحون كواد واش ستيم من إل جي، تترك أسنان اللوحة مساحة مثالية.

كما تجدر الإشارة إلى أن غسالات صحون إل جي تتميز برف سهل يدعى إيزي راك. ما يميز هذا الرف هو إمكانية تعديل الارتفاع والعرض مما سيساعدك على تحميل جميع أنواع أدوات المطبخ الكبيرة والصغيرة.

تحقق من أذرع الغسيل

عند تعلم كيفية تحميل غسالة الصحون بشكل صحيح، من المهم التحقق من أذرع الغسيل. تأكد من إمكانية دورانها بحرية دون أن تعيق أي أدوات المطبخ من حركتها. يمكنك القيام بذلك إما بالنظر إليها أو بتدويرها بيدك مرة واحدة. بهذه الطريقة سوف تتأكد من أنه لا يوجد ما يعيق حركتها.



استخدم منظف غسالة الصحون المناسب

في بعض الأحيان، توصي الشركات الصانعة بنوع المنظفات المناسب لغسالة الصحون. إذا كان الأمر كذلك، تأكد من التقيد بذلك. هناك أنواع مختلفة من منظفات غسالة الصحون، مثل:

أقراص التنظيف

مسحوق التنظيف

سائل التنظيف

جل التنظيف

علاوة على ذلك، تأكد من ملء المقصورة المخصصة بشكل صحيح. حيث أن بعض غسالات الصحون تحتوي على حجرات مخصصة لوضع أملاح التنظيف أو منظفات تلميع الزجاج. يمكنك أيضاً الحصول على مساعد الشطف الذي يضمن التنظيف المثالي والتجفيف الخالي من الرواسب.

اختر الدورة الصحيحة

تحتوي كل غسالة صحون على برامج لدورات تنظيف مختلفة، كل منها مناسب لنوع معين من الغسيل. تعتمد هذه الدورات على أنواع الصحون ومستوى الاتساخ ودرجة الحرارة المطلوبة وغير ذلك. على سبيل المثال، تحتوي غسالات صحون إل جي على دورات توربو للصحون شديدة الاتساخ. كما أنها تضم دورة شطف أيضاً. على أية حال، اختار الدورة المناسبة، وأغلق باب غسالة الصحون، واتركها تقوم بعملها.



دع الأواني والأدوات تبرد قبل تفريغها

عندما تنتهي دورة غسالة الصحون، من المحتمل أن تصدر صوت صفير. تتميز بعض غسالات صحون إل جي، مثل غسالة صحون كواد واش من إل جي بأنها ذكية للغاية. ويمكن توصيلها بهاتفك عبر تطبيق ThinQ. وبمجرد انتهائها من الغسيل، سوف تتلقى إشعاراً بذلك.



تذكر أيضاً أن الصحون ستكون ساخنة للغاية، لذا قد ترغب في فتح باب غسالة الصحون قليلاً للسماح بخروج البخار وتركها تبرد. وبعد ذلك سوف تكون نظيفة وجاهزة للتفريغ. وأخيراً، تأكد من إفراغ الرف السفلي أولاً، ثم الأوسط، ثم العلوي. سيساعدك هذا على تجنب تساقط الماء على أدوات المطبخ الجافة.

قم بإفراغ الرف السفلي أولاً ثم الأعلى منه، لتتجنب تساقط الماء من الرف العلوي على الصحون الموضوعة في الرف الأسفل منه.

أسئلة شائعة

كم لتراً تستخدم غسالة الصحون لكل حمولة بالضبط؟

تستهلك غسالة الصحون بشكل وسطي ما يصل إلى 9.5 لتراً لكل غسلة. ومع ذلك، قد يختلف هذا من غسالة صحون إلى أخرى لأن الدورات تستهلك الماء بشكل مختلف.

كيف تحافظ على نظافة غسالة الصحون ورائحتها المنعشة؟

هناك العديد من المنتجات المخصصة لذلك. حيث أن هناك أقراص معطرة يمكنك استعمالها حتى عند غسل الصحون. يمكنك أيضاً تشغيل دورة تنظيف باستخدام الخل وبيكربونات الصودا.

ما هي غسالة الصحون ذات التحميل العلوي وما مدى كفاءتها؟

غسالات الصحون ذات التحميل العلوي هي غسالات مدمجة مناسبة للمطابخ الصغيرة. لذا، إذا كان لديك مطبخ كبير، أو عائلة كبيرة، فقد لا تكون هذه الغسالات الأكثر كفاءة.

ما هي غسالة الصحون ذات التحميل الأمامي وهل هي مناسبة للمنازل؟

غسالات الصحون ذات التحميل الأمامي هي غسالات عملاقة، مصممة لقطاعات تقديم الطعام. لذلك، فهي مناسبة أكثر لمطابخ المطاعم بدلاً من المنازل.

هل تقدم إل جي غسالة صحون نصف حمولة للأحمال الصغيرة؟

تقدم إل جي بعض غسالات الصحون بدورة نصف الحمولة. تعتبر هذه الغسالات مثالية للأحمال الصغيرة التي يجب إنجازها بكفاءة وسرعة.

خلاصة القول، إن فهم كيفية تحميل غسالة الصحون بشكل صحيح هو المفتاح للحصول على صحون نظيفة بالكامل. واتباع الخطوات المذكورة أعلاه سيساعدك على تحقيق ذلك بالضبط!