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كيفية الاستخدام
ميزات ووظائف خاصة
سيظهر لك هذا الفيديو كيفية تشغيل الميزات والوظائف الخاصة المتوفرة في طرازات جلاية الصحون التالية
قم بتشغيل الطاقة قبل تفعيل أي ميزات خاصة
تأكد من النظر في الدليل للحصول على مزيد من التفاصيل
تقوم وظيفة تشغيل/إيقاف الجرس بإيقاف أصوات الأزرار واللحن في نهاية الدورة
لتفعيل أو إلغاء التفعيل، اضغط واستمر في الضغط على زر الحمل الجزئي لمدة 3 ثوانٍ
إذا كنت تقوم بتشغيل غسالة الصحون في الليل، فإن وظيفة تشغيل/إيقاف الجرس هي ميزة رائعة للذين ينامون بخفة. [لا يمكن إيقاف صوت التنبيه عند حدوث خطأ.]
سيومض رمز التنظيف عندما يحين الوقت لتنظيف داخل جلاية الصحون والتخلص من الأوساخ المتبقية والروائح والبقع البيضاء والأوساخ الأخرى
يمكنك تشغيل الدورة باستخدام الماء فقط أو إضافة حامض الستريك أو الخل الأبيض أو وكيل تنظيف آخر آمن لغسالة الصحون للحصول على نتائج أكثر فعالية. لا تضيف المنظفات
أفرغ الوحدة من أي أطباق، ثم اضغط واستمر في الضغط على زر الثقيل لمدة 3 ثوانٍ لتشغيل وظيفة التنظيف.
سيتم إعادة تعيين رمز التنظيف تلقائيًا بعد تشغيل دورة التنظيف
لإعادة تعيين الرمز يدويًا، اضغط واستمر في الضغط على زر الرقيق لمدة 3 ثوانٍ. سيتوقف الرمز عن الوميض حتى يحين وقت تنظيف جلاية الصحون مرة أخرى
ميزة قفل التحكم تساعد في منع تغيير الإعدادات أثناء الدورة.
تقوم هذه الميزة بقفل جميع الأزرار على لوحة التحكم باستثناء زر الطاقة.
اضغط واستمر في الضغط على زر المنطقة المزدوجة لمدة 3 ثوانٍ لتفعيل أو إلغاء تفعيل هذه الوظيفة.
ملحوظة: يجب إلغاء تفعيل ميزة قفل التحكم لتحديد إعدادات جديدة.
ميزة قفل التحكم لا تقوم بقفل الباب.
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دورات غسالة الصحون - توربو، تنظيف، عادي وغيرها
الوصف
تعرف على دورات غسالة الصحون بكل تفاصيلها في هذا الدليل، بما في ذلك دورة التوربو ودورة التنظيف في غسالة الصحون من إل جي وغيرها.
دليلك الشامل لدورات غسالة الصحون
دورات غسالة الصحون كثيرة، وإذا كنت جديداً في عالم غسالات الصحون، فقد تكون محيرة. يحتوي هذا الدليل على شرح تفصيلي لجميع دورات غسالة الصحون من إل جي. كما أنه يقدم الإرشادات حول جميع أنواع الدورات، مثل دورة التوربو، ودورة التنظيف الذاتي، والدورة الخفيفة، والدورة المكثفة والمزيد.
كيف تختار دورة الغسيل المناسبة؟
يعتمد اختيار دورة غسالة الصحون المناسبة على احتياجاتك. حيث أن العديد من غسالات الصحون تتميز ببرامج ودورات تنظيف متنوعة لخدمتك بشكل أفضل. بشكل عام، لاختيار دورة الغسيل المناسبة، عليك أن تسأل نفسك هذه الأسئلة:
1. ما مدى اتساخ الصحون - قليلاً أم كثيراً؟
2. هل حمولة أدوات المطبخ اليومية مصنوعة من الخزف الصيني الفاخر؟
3. هل أنت في عجلة من أمرك وبحاجة إلى دورة غسيل سريعة؟
4. هل تحتاج إلى دورة تضمن التعقيم المثالي؟
5. ما هي سعة غسالة الصحون؟
أنواع دورات غسالة الصحون
تأتي كل غسالة صحون بخيارات مميزة لدورات الغسيل. وتختلف جميعها في الوقت ودرجة الحرارة وكثافة ضخ المياه والبخار والحمولة وغيرها. إذا لم تكن متأكد من الاختيار، سيساعدك هذا الدليل على فهم جميع دورات غسالة الصحون من الألف إلى الياء.
دورة غسيل الصحون السريعة
أولاً، إذا كنت في عجلة من أمرك لاستخدام بعض أدوات مطبخك. يمكنك تحميلها في غسالة الصحون الخاصة بك واستخدام دورة الغسيل السريع الفعالة من إل جي. تتضمن هذه الدورة شطف وغسل وتجفيف أدوات المطبخ بسرعة وبشكل مثالي. بمعنى آخر، من حيث الوقت، هذه الدورة هي الأقصر، لكنها لا تزال بنفس الكفاءة.
- كمية المياه المستهلكة: 12.4 لتر
- كمية الطاقة المستهلكة: 0.61 كيلو واط بالساعة
- مدة الدورة: 38 دقيقة
دورة توربو
إذا كنت تمتلك غسالة صحون كواد واش ستيم من إل جي، فيجب أن تتعرف على دورة التوربو التي تتميز بها. حيث أنها ستساعدك في الحصول على صحون نظيفة ومتألقة مع بقع مياه أقل من غسالات الصحون الأخرى. فهي تعمل على رش الماء الساخن الذي تبلغ درجة حرارته 65 درجة مئوية. كما أن الماء ذو درجة الحرارة المرتفعة يحيط بالصحون والأكواب وكل شيء آخر لتجفيفها بشكل مثالي وجعلها أكثر لمعاناً.
- كمية المياه المستهلكة: 18.8 لتر
- كمية الطاقة المستهلكة: 0.87 كيلو واط بالساعة
- مدة الدورة: 59 دقيقة
توربو
متوسط
l
l (65 درجة مئوية)
دورة الشطف في غسالة الصحون
بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت بحاجة إلى شطف صحونك قبل غسلها، فإن دورة الشطف هي الحل الأمثل. على الرغم من أنها لا تنظف الصحون بالضرورة، إلا أنها تمنع بقايا الطعام من الجفاف فوق أدوات المطبخ باستخدام الماء فقط. علاوة على ذلك، ستوفر هذه الدورة من وقتك وطاقتك إذا ما قمت بشطف الصحون بنفسك - لذلك لن تعاني من آلام الظهر نتيجة شطف الصحون.
- كمية المياه المستهلكة: 6.5 لتر
- كمية الطاقة المستهلكة: 0.01 كيلو واط بالساعة
- مدة الدورة: 18 دقيقة
دورات ترو ستيم
ميزة أخرى في غسالات صحون إل جي هي ميزة ترو ستيم. هذه الميزة هي ما تجعل غسالات الصحون هذه فريدة من نوعها. حيث أنها تزيل %99.9 من البكتيريا والجراثيم من أدوات مطبخك. عند اختيار إحدى دورات البخار، تقوم غسالة الصحون برش البخار في جميع أنحاء حوض الغسيل من الأعلى ومن الأسفل أيضاً، مما يؤدي لتجفيف وتعقيم كل الصحون والأواني الزجاجية والأكواب وأدوات الطعام. علاوة على ذلك، هناك ثلاث دورات بخار مميزة في غسالة صحون إل جي، وهي:
1. الدورة الحساسة
من ناحية أخرى، إذا كانت صحونك متسخة قليلًا، فيمكنك استخدام دورة الغسيل الحساسة. إنها مثالية لأدوات المطبخ الحساسة والأواني التي لا يمكن غسلها في درجات حرارة عالية.
- كمية المياه المستهلكة: 16.8 لتر
- كمية الطاقة المستهلكة: 1.14 كيلو وات بالساعة
- مدة الدورة: 124 دقيقة
2. الدورة المكثفة
هل لديك أواني ومقالي مناسبة لغسالة الصحون ومتسخة بشدة؟ لا تقلق، فهذه الدورة المكثفة ستنظف كل إنش منها. تستخدم دورات الخدمة الشاقة هذه كمية إضافية من الماء والحرارة لتنظيف أواني الطهي بشكل مثالي من بقايا وجزيئات الطعام.
- كمية المياه المستهلكة: 23.9 لتر
- كمية الطاقة المستهلكة: 1.76 كيلو واط بالساعة
- مدة الدورة: 185 دقيقة
3. دورة الانتعاش
آخر دورة بخار موجودة في غسالات صحون إل جي هي دورة الانتعاش. تعتبر هذه الدورة مثالية للصحون النظيفة التي لم يتم استخدامها منذ فترة. على سبيل المثال، إذا كنت في إجازة طويلة وتراكم الغبار على صحونك ما عليك سوى تحميل غسالة الصحون، واختيار دورة الانتعاش، وستكون الصحون جاهزة.
- كمية المياه المستهلكة: 9.8 لتر
- كمية الطاقة المستهلكة: 0.78 كيلو واط بالساعة
- مدة الدورة: 66 دقيقة
الدورة الاقتصادية في غسالة الصحون
إن غسالات صحون إل جي رائعة في توفير الكهرباء والماء. ولذلك، فهي تتمتع بدورة صديقة للبيئة خاصة بها، والتي تستخدم الطاقة بكفاءة وبالتالي تقلل من استهلاك المياه. كل ذلك مع الحفاظ على أداء غسيل ممتاز.
- كمية المياه المستهلكة: 9.9 لتر
- كمية الطاقة المستهلكة: 0.95 كيلو وات بالساعة
- مدة الدورة: 215 دقيقة
دورة التنظيف في غسالة صحون ال جي
تعتبر ميزة التنظيف الذاتي من إل جي ميزة فريدة من نوعها حقاً. إن عدم القلق بشأن تنظيف غسالة الصحون سيجعل حياتك أسهل بالتأكيد. كما أن ربط غسالة صحون إل جي الذكية بتطبيق ThinQ سيساهم في ذلك. حيث ستتلقى تذكيرات حول تشغيل دورة التنظيف الذاتي بالإضافة إلى إشعارات عند انتهاء الدورة. يمكنك أيضاً تخصيص دورة التنظيف هذه حسب رغبتك واحتياجاتك حيث يمكنك اختيار "تنزيل الدورة" لحفظها على هاتفك.
بالإضافة إلى ذلك، عندما تحتاج غسالة الصحون إلى التنظيف، فسوف تخبرك بذلك إذا كان بداخلها أي أوساخ أو روائح أو بقع قذرة. سيومض الضوء لإعلامك بأن الوقت قد حان لتشغيل دورة التنظيف.
- كمية المياه المستهلكة: 12.1 لتر
- كمية الطاقة المستهلكة: 0.75 كيلو وات بالساعة
- مدة الدورة: 83 دقيقة
الدورة التلقائية
وأخيراً، فإن الدورة التلقائية هي الخيار الأمثل بغض النظر عن مستوى الأوساخ. فهي تحقق أفضل تنظيف لأدوات المطبخ من خلال التوقيت ودرجة الحرارة المخصصتين اللتان يمكنك اختيارهما على تطبيق ThinQ.
- كمية المياه المستهلكة: 13.1 لتر
- كمية الطاقة المستهلكة: 1.08 – 1.17 كيلو وات بالساعة
- مدة الدورة: 195 دقيقة
المميزات الخاصة
بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الدورات السابقة ميزات خاصة تجعلها أكثر كفاءة. في الواقع، تتسم كل ميزة بخصائص خاصة بها مما يساعدك على تحديد ما إذا كانت هذه هي الدورة المناسبة لتحميل الأواني الخاصة بك.
- المنطقة المزدوجة - توجد في الدورات التلقائية والمكثفة والاقتصادية والتوربو والسريعة.
- نصف حمولة - الدورات التلقائية والمكثفة والحساسة والاقتصادية
- توفير الطاقة - الدورات التلقائية والحساسة والاقتصادية
- البخار - الدورات التلقائية والمكثفة والحساسة والانتعاش والاقتصادية والتوربو والسريعة
- درجة الحرارة العالية - الدورات التلقائية والمكثفة والاقتصادية والتوربو والسريعة
- تجفيف إضافي - الدورات التلقائية والمكثفة والحساسة والانتعاش والاقتصادية والتوربو والسريعة والشطف
أسئلة شائعة
هل يمكنني فتح غسالة الصحون في منتصف الدورة أم أن ذلك يسبب مشاكل؟
نعم يمكنك ذلك. بالنسبة لغسالات صحون إل جي، تحتاج إلى التحقق من تطبيق ThinQ وإيقاف الدورة من خلاله بشكل مؤقت. من خلال القيام بذلك، سيكون لديك فترة مدتها 3 دقائق لإيقافها مؤقتاً. لكن لاحظ أنه بعد التوقف لمدة 3 دقائق إذا لم تقم بتشغيل غسالة الصحون، فسيتم إيقاف الدورة تلقائياً.
ما هي كمية المياه التي تستخدمها غسالة الصحون في دورة واحدة بالضبط؟
يعتمد ذلك على الدورة أو البرنامج الذي تختاره، فكما ترى أعلاه، كل دورة تستهلك كميات مختلفة من الماء. لكن بشكل عام، تستهلك الدورة العادية حوالي 9 لترات من الماء.
ما هو خيار تنزيل دورة؟
يتميز تطبيق ThinQ بدورات خاصة متنوعة لا تكون متوفرة عادة ضمن الدورات الأساسية. يتيح لك هذا الخيار استكشاف هذه الدورات وتنزيلها وتخزينها على هاتفك.
|تنزيل دورة
|تنصيب تطبيق ThinQ من إل جي ووصله بجهاز إل جي
يمكنك تنزيل دورات جديدة وخاصة ليست مشمولة في الدورات الأساسية الموجودة في الجهاز.
تستطيع الأجهزة التي تم تسجيلها بنجاح تنزيل مجموعة متنوعة من الدورات المخصصة لذلك الجهاز.
يمكن تخزين دورة واحدة فقط على الجهاز بنفس الوقت.
فور إتمام تنزيل الدورة على الجهاز، يحتفظ الجهاز بالدورة التي تم تنزيلها حتى يتم تنزيل دورة جديدة أخرى.
الطرازات التي تحوي رمز الاستجابة السريعة
امسح رمز الاستجابة السريعة الخاص بالمنتج باستخدام تطبيق الكاميرا أو قارئ رموز الاستجابة السريعة المتوفر على هاتفك الذكي.
في الختام، دورات غسالة الصحون كثيرة، وكلها تهدف إلى تلبية احتياجات غسيل الأطباق الخاصة بك مهما كانت. وباختصار، قامت إل جي بتجهيز جميع غسالات الأطباق لديها بدورات مختلفة لمساعدتك والحفاظ على نظافة أدوات المطبخ بشكل مثالي.
|البرنامج
|استهلاك المياه
|استهلاك الطاقة
|المدة
|تلقائي
|13.1
|1.08 – 1.17
|195
|مكثف
|23.9
|1.76
|185
|حساس
|16.8
|1.14
|124
|اقتصادي
|9.9
|0.95
|215
|انتعاش
|9.8
|0.78
|66
|توربو
|18.8
|0.87
|59
|سريع
|12.4
|0.61
|38
|شطف
|6.5
|0.01
|18
|تنظيف ذاتي
|12.1
|0.75
|83
الطرازات المزودة بميزة البخار
|البرنامج
|المنطقة المزدوجة
|نصف حمولة
|توفير الطاقة
|بخار
|درجة حرارة عالية
|تجفيف إضافي
|تلقائي
|l
|l
|l
|l
|l
|l
|مكثف
|l
|l
|l
|l
|l
|حساس
|l
|l
|l
|l
|انتعاش
|l
|اقتصادي
|l
|l
|l
|l
|l
|l
|توربو
|l
|l
|l
|l
|سريع
|l
|l
|l
|شطف
|تنظيف ذاتي
|تنزيل دورة
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الدليل الكامل لإصلاح وصيانة غسالات الصحون
الوصف
من الضروري إصلاح وصيانة غسالة الصحون. يغطي هذا الدليل كل ما يتعلق بإصلاح وصيانة غسالات الصحون بالإضافة إلى كيفية إصلاح غسالة صحون إل جي أيضاً.
الدليل الكامل لإصلاح وصيانة غسالات الصحون
تماماً مثل جميع الأجهزة المنزلية، من الضروري إصلاح غسالة الصحون واكتشاف الأخطاء وإصلاحها وصيانتها. سيساعدك فحص صحة غسالة الصحون بشكل منتظم على تجنب أي مشاكل معقدة في الأوقات الصعبة. لذلك، سيرشدك هذا الدليل إلى كل ما يتعلق بإصلاح وصيانة غسالات الصحون.
نصائح وحيل لإصلاح غسالة الصحون
حقق أقصى استفادة من تطبيق ThinQ
يمكن توصيل كل جهاز منزلي ذكي من إل جي بهاتفك من خلال تطبيق ThinQ، وخاصة غسالات الصحون. يساعدك هذا التطبيق في صيانة غسالة صحون إل جي الخاصة بك. كيف؟ من خلال إرسال رسائل تذكير إليك لفحص غسالة الصحون أو صيانتها أو حتى إصلاحها عند الحاجة. هناك طريقة أخرى وهي طلب تشخيص حالة غسالة الصحون عبر تطبيق ThinQ. كذلك، يمكنك تخصيص الإخطارات والدورات الخاصة بك. يمكنك مشاركتها مع مستخدمي تطبيق ThinQ من إل جي الآخرين أيضاً! باختصار، هذا التطبيق سيسهل عليك بالفعل عملية الصيانة.
التشخيص الذكي
تقدم هذه الوظيفة معلومات مفيدة حيال تشخيص المشكلات في الجهاز وحلّها بحسب نمط الاستخدام.
تحقق من الضمان
شراء المنتج من شركة مصنعة جيدة أمر أساسي للتخفيف من القلق بشأن صحة غسالة الصحون. الضمان الجيد يحميك من أي مصاريف إضافية. على سبيل المثال، يشمل ضمان غسالة صحون إل جي عمليات الإصلاح. كذلك، تم تصميم غسالات صحون إل جي، مثل غسالة الصحون كواد واش ستيم من إل جي بشكل مثالي. وهي معروفة بجودتها العالية وعمرها الطويل ومتانتها، والتي لن تتطلب الكثير من الإصلاح. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع محرك الدفع المباشر المزدوج بضمان لمدة 10 سنوات مما يكفل متانتها.
إن كيفية إصلاح غسالة صحون إل جي أمر يعرفه جميع المتخصصين في إل جي. لذلك، عند الاعتماد على هؤلاء المتخصصين، سوف تحصل على أفضل خدمة ممكنة.
- يؤدي التوصيل الخاطئ لقطب التأريض للمعدات إلى خطر التعرض لصدمة كهربائية. تحقق من عامل الكهرباء المؤهل أو موظفي الخدمة إذا كان لديك شك حيال التوصيل الصحيح لقطب تأريض الجهاز.
التنظيف المنتظم لغسالة الصحون
من المهم أن فهم كيفية تنظيف غسالة الصحون بشكل صحيح لأن ذلك سيمنع أي مشاكل معقدة أخرى. هذا يتضمن:
- تنظيف أذرع الرش ومنع انسدادها.
- التأكد من نظافة وحسن عمل فلتر غسالة الصحون.
- تشغيل دورة التنظيف بصورة شهرية.
- استخدام الخل الأبيض للتخلص من بقايا الطعام.
بالإضافة إلى ذلك، تأكد من أنك تستخدم المنظفات ومنتجات التنظيف المناسبة لغسالة الصحون. ليست كل منتجات التنظيف مناسبة لجميع
غسالات الصحون. على سبيل المثال، لا يمكنك استخدام مواد التبييض في غسالات الصحون المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ لأنه يضر جدرانها الداخلية.
تحميل غسالة الصحون بشكل صحيح
إن فهم كيفية تحميل غسالة الصحون بشكل صحيح هو المفتاح للحفاظ عليها في صحة جيدة. مثلاً، إذا وضعت أدوات المطبخ في طريق أذرع الرش، فقد يؤدي ذلك إلى كسرها أو توقف دورانها.
حافظ على تشغيل غسالة الصحون
كذلك، فإن ترك غسالة الصحون دون استخدام لفترات طويلة من الوقت سوف يقلل من كفاءتها. عندما يحدث ذلك، قد تتجمع رواسب الكالسيوم على أجزاء غسالة الصحون. وهذا من شأنه أن يؤثر سلباً على دوران أذرع الغسيل وكذلك مصرف الفلتر.
التعامل مع اختصاصيي الصيانة الماهرين
إن التعامل مع اختصاصيي الصيانة الكفؤين في منطقتك سيوفر عليك الكثير من المتاعب. لذلك، عليك البحث عنهم والتعامل معهم. على سبيل المثال، إذا كنت تبحث عن إصلاح غسالة الصحون في مدينتك، فستجد العديد من المتخصصين. تأكد من قراءة التقييمات من العملاء الآخرين للتأكد من أنها شركات موثوقة ومعتمدة.
تحقق من إمدادات المياه وتدفقها
في بعض الحالات، قد لا يصل مصدر المياه إلى غسالة الصحون بشكل صحيح. قد يكون السبب في ذلك انسداد في إمدادات المياه. إذا كنت تشعر أن غسالة الصحون الخاصة بك لا تحصل على الماء بشكل صحيح، فاتصل بسبّاك موثوق به لمعرفة المشكلة.
تأكد من أن منافذ الطاقة في حالة جيدة
علاوة على ذلك، عندما يتعلق الأمر بجميع الأجهزة المنزلية، وليس فقط غسالات الصحون، يجب علينا التأكد من أن منافذ الطاقة والصمامات الكهربائية في حالة جيدة. إذا رأيت أسلاكاً مكشوفة أو تقطّع في السلك، يجب عليك الاتصال بالصيانة على الفور. إذا حدث ذلك لمقبس الطاقة في غسالة الصحون، فقد يشكل خطراً كبيراً.
تحقق من التسريبات
يعد وجود الأسلاك المكشوفة أكثر خطورة في حالة حدوث تسرب للماء. لذلك، يجب عليك دائماً فحص غسالة الصحون الخاصة بك بحثاً عن أي تسرب للمياه. تذكر أن تسرب المياه قد يؤدي إلى تلف الأجهزة. لأنه يمكن أن يسبب العفن والعفن الفطري على غسالة الصحون نفسها وكذلك على الأرض والجدار القريب منها.
وفي الختام، يجب فحص جميع الأجهزة المنزلية بشكل دوري للتأكد من أنها تعمل كما ينبغي. عندما يتعلق الأمر بإصلاح وصيانة غسالة الصحون، هناك العديد من الجهات التي تساعد على إعادة غسالة الصحون إلى أفضل حالاتها.
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نصائح حول اختيار غسالة صحون اقتصادية وموفرة للطاقة
الوصف
هل تبحث عن غسالة صحون موفرة للطاقة وذات كفاءة عالية أيضاً؟ تجد هنا أفضل الخيارات التي تلبي جميع احتياجاتك.
نصائح حول اختيار غسالة صحون اقتصادية وموفرة للطاقة
يبحث العديد من الناس عن غسالة صحون اقتصادية وموفرة للطاقة لأسباب جوهرية. أهمها هو توفير استهلاك الطاقة والحفاظ على سلامة كوكبنا. ولذلك، هناك العديد من المبادرات في عالم أدوات المطبخ التي تهدف إلى منح خيارات صديقة للبيئة ممزوجة بلمسة من الفخامة.
على سبيل المثال، تضمن غسالات صحون إل جي المزودة بتقنية الغسيل الرباعي غسيلاً فعالاً من كل زاوية، مع توفير الكهرباء والماء أيضاً. ولذلك، سوف تتعلم هنا فوائد اختيار غسالات الصحون الموفرة للطاقة وأكثر من ذلك بكثير.
فوائد محرك الدفع المباشر العاكس في غسالة الصحون الموفرة للطاقة
إن امتلاك غسالة صحون بمحرك ممتاز هو مفتاح التوفير؛ سواء في استهلاك الماء أو الكهرباء. تتميز غسالات صحون إل جي بوجود محرك الدفع المباشر العاكس. تعرف هنا على هذا المحرك الموثوق والموفر للطاقة.
ما هو المحرك العاكس المباشر؟
إن محرك الدفع المباشر العاكس هو المحرك الذي يسمح لغسالات صحون إل جي بالتميز. إنه السر وراء الأداء الهادئ لغسالات الصحون وكفاءتها وموثوقيتها على المدى الطويل.
بالإضافة إلى ذلك، فإن نظام المحرك هذا يقلل من هدر المياه. ويتم ذلك من خلال التحكم في دوران المياه وكثافة التدفق. ومع ميزة غسيل المنطقة المزدوجة، فإنه يضمن التنظيف المثالي مع توفير المياه أيضاً. اكتشف فيما يلي فوائد امتلاك غسالة صحون إل جي المزودة بنظام محرك الدفع المباشر العاكس.
تخفيض فواتير الكهرباء
تستهلك غسالات الصحون القليل من الكهرباء عن طريق تسخين المياه وتشغيل دورات أبطأ. لذلك، فهي لا توفر الكهرباء فحسب، بل تعمل أيضاً على تعقيم صحونك بشكل مثالي.
توفير المياه
تستخدم العديد من غسالات الصحون آليات معينة، مثل تقنية كواد واش (الغسيل الرباعي) من إل جي التي تنظف كل بقعة على الصحون والأكواب وأدوات الطعام. تعمل هذه الآلية الفعالة على تقليل استخدام المياه، وبالتالي توفيرها.
علاوة على ذلك، تتميز غسالات الصحون هذه بدورة شطف. مما يوفر الكثير من الماء بدلاً من شطف الصحون يدوياً فوق الماء الجاري.
- لا ينصح بشطف الصحون بشكل يدوي قبل تشغيل غسالة الصحون لأن ذلك يزيد من استهلاك الماء والطاقة.
تقليل البصمة الكربونية
البصمة الكربونية هي كمية الكربون المنبعثة في الهواء. وعند استخدام غسالات الصحون الموفرة للطاقة، ستحصل على كمية أقل من ثاني أكسيد الكربون داخل منزلك. بمعنى آخر، الهواء الذي تتنفسه أنت وعائلتك سيكون نظيفاً ومنعشاً.
متانة طويلة الأمد
عند شراء طراز غسالة الصحون الموفر للطاقة، ستجد أنه يحتوي على مواد عالية الجودة. وهذا ما يمنحها متانة أطول. يساعدك هذا أيضاً على توفير المال في صيانة غسالة الصحون والحاجة إلى استبدالها.
ضجيج أقل
تم تصميم الأجهزة الموفرة للطاقة لتعمل بهدوء. بمعنى آخر، لن تسمع ضجيج أو ضوضاء عند تشغيل غسالة الصحون.
أداء تنظيف رائع
كما ذكرنا من قبل، تستخدم بعض غسالات الصحون آليات لتوفير المياه. ولكن بالإضافة إلى ذلك، تضمن هذه الآليات أيضاً نتائج تنظيف مثالية.
ميزات غير محدودة
تجمع غسالات الصحون الحديثة بين توفير الطاقة إلى جانب ميزات لا مثيل لها. مثل الرفوف المرنة والبخار والتنظيف الفعال وغيرها.
لماذا تختار غسالة الصحون كواد واش ستيم من إل جي؟
تتسم غسالة الصحون كواد واش ستيم من إل جي بميزات فريدة من نوعها تجعلها واحدة من أفضل الخيارات حتى الآن. ستضمن لك صحون لامعة ببقع ماء أقل وتنظيف قوي للحصول على صحون صحية. علاوة على ذلك، فهي مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتك. كل ذلك لتعزيز أداء التنظيف والتجفيف وجعل حياتك في المطبخ أسهل وأكثر سلاسة.
كواد واش™
أولاً، ذكرنا من قبل أن معظم غسالات الصحون تستخدم آليات تنظيف محددة لتوفير المياه وضمان التنظيف المثالي. يقوم نظام كواد واش ستيم من إل جي بتنظيف الصحون باستخدام رذاذ متعدد الحركات باستخدام نفاثات الضغط العالي. علاوة على ذلك، فهو يتميز بأذرع دوارة متعددة الاتجاهات، للوصول إلى كل زاوية من زوايا كل طبق. وبالتالي، نضمن غسل الصحون من كل اتجاه، من الداخل والخارج.
إيزي راك بلس™
يعد تحميل غسالة الصحون كواد واش ستيم من إل جي أمر بسيط. يمكنك إنجاز ذلك بدون وقت وبقليل من الجهد. تتميز الرفوف بالمرونة وسهولة الضبط، وبالتالي يمكنك تغيير موقعها حسبما تفضل لتناسب كل ما تحتاج لغسله. علاوة على ذلك، تم تجهيز الرفوف بأسنان قابلة للطي لتوفير مساحة للأواني والمقالي الأكبر حجماً.
™ThinQ
من الرائع أن إل جي توفر لك خاصية التحكم في كل جهاز في منزلك عبر هاتفك، أليس كذلك؟ تعد غسالة الصحون الرائعة هذه أيضاً جزءًا من رؤية إل جي للمستقبل والمنازل الذكية. ما عليك سوى تنزيل دورة الغسيل وتخصيص الإعدادات حسب رغبتك. ستحصل أيضاً على تذكيرات بتنظيف الجهاز وتشخيص ذكي للصيانة واكتشاف المشكلات.
دورة توربو
إذا كان لديك صحون صلبة مملوءة بالشحوم وبقايا الطعام، فإن هذه الدورة ستكون منقذ حياتك. لا داعي للفرك والتعب، فكل ما عليك فعله هو تحميل غسالة الصحون الخاصة بك وتشغيلها. تقدم ميزة التوربو غسيل مزدوج المنطقة بدرجة حرارة عالية فتترك صحونك نظيفة للغاية.
علاوة على ذلك، إن مدة هذه الدورة هي 59 دقيقة، أي على الرغم من أنها قوية للغاية فإنها تستهلك كميات أقل من الكهرباء والماء.
ترو ستيم
لا يمكن لأي شخص غسل الصحون بالماء المغلي، وهنا يأتي دور غسالة الصحون من إل جي. فهي تستخدم بخار الماء المغلي لتنظيف السطح والأجزاء الداخلية لكل طبق وكوب ووعاء وملعقة وشوكة. بالإضافة إلى ذلك، لا داعي للقلق بشأن بقع الماء، لأن البخار سوف يجفف هذه البقع بنسبة تصل إلى %30 فيترك الأكواب والصحون الخاصة بك نظيفة متألقة.
شكلها جميل!
تتميز المطابخ الحديثة بأجهزة أنيقة ذات تصميمات عصرية. إذا كنت تسعى للحصول على مطبخ ذو مظهر أنيق، فإن غسالة الصحون هذه ستوفر لك ذلك بالتأكيد. فهي تتميز بـ:
- تصميمات بسيطة من الخارج
- تصميم داخلي أنيق وموثوق
- شاشة ليد أنيقة
أسئلة شائعة
هل توفر غسالات الصحون الماء حقًا؟
نعم، بالتأكيد. أثبتت العديد من الدراسات والأبحاث أن غسالات الصحون الحديثة، مثل غسالة صحون إل جي المزودة بتقنية كواد واش وترو ستيم، توفر الكثير من المياه. وذلك بفضل محرك الدفع المباشر العاكس المبتكر من إل جي، والذي يخفض من هدر الطاقة والمياه بشكل كبير.
هل استخدام غسالة الصحون أفضل من غسل الصحون يدوياً؟
نعم، فاستخدام غسالة الصحون يوفر المزيد من الكهرباء والماء، وبالتالي توفير المال. كما أن استخدام غسالة الصحون أقل مجهوداً من غسل الصحون يدوياً.
- يستهلك غسل أدوات المائدة في غسالة الصحون عادة كمية أقل من الطاقة والمياه مقارنة بغسلها يدوياً بشرط استخدام غسالة الصحون وفق تعليمات الشركة الصانعة.
في الختام، لا يكتمل منزلك الذكي المستقبلي بدون غسالة الصحون الموفرة للطاقة والتي توفر الماء والكهرباء وتضمن الأداء العالي. هذا هو بالضبط ما ستجده مع غسالات صحون كواد واش من إل جي – التي صممت لتسهل حياتك!
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كيف يمكنك تنظيف غسالة الصحون بشكل مثالي؟
الوصف
كيف يمكنك تنظيف غسالة الصحون لتصبح خالية من أي بقع؟ اكتشف أفضل النصائح والحيل الخاصة بتنظيف غسالة الصحون والتي ستغير حياتك وتسهلها.
كيف تنظف غسالة الصحون بشكل مثالي؟
إن كيفية تنظيف غسالة الصحون بشكل مثالي أمر مهم للغاية لضمان نظافة الصحون وتعقيمها. ومن الضروري أيضاً تنظيف غسالة الصحون بشكل عميق ودوري للحفاظ على تشغيلها بكفاءة وتجنب الروائح الكريهة. خاصة أنه مع مرور الوقت، قد يتراكم المزيد من المعادن وقطع الطعام وتمنع تدفق المياه.
بينما تتمتع بعض غسالات الصحون، مثل غسالات صحون إل جي، بدورات تنظيف ذاتية، قد تحتاج لبذل القليل من الجهد. لذا، اكتشف في هذا الدليل كيفية تنظيف غسالة الصحون.
كيف يمكنك تنظيف غسالة الصحون من الألف إلى الياء؟
يشتكي الكثير من الأشخاص من أن غسالة الصحون لا تنظف بشكل صحيح لأسباب عديدة. قد تكون المشكلة متعلقة بعدة عوامل، مثل الفلتر وأذرع الغسيل والرواسب. وستؤثر مثل هذه المشكلات على أداء التنظيف في غسالة الصحون. لذلك، يتضمن هذا الدليل نصائح رائعة لتنظيف غسالة الصحون للمساعدة في الحفاظ على نظافة غسالة الصحون وأدائها العالي.
احصل على غسالة صحون ذكية لتذكرك بتنظيفها
يمكن توصيل غسالات صحون إل جي بهاتفك من خلال تطبيق ThinQ. لن يرسل لك فقط تذكيرات بالتنظيف عند الضرورة، ولكنك ستتمكن أيضاً من تخصيص دورات التنظيف. حيث يمكنك التطبيق من ضبط مدة الدورة وشدتها وغير ذلك. علاوة على ذلك، يمكنك من مشاركة دورة التنظيف المخصصة هذه مع الأصدقاء والعائلة الذين لديهم أيضاً غسالة صحون ذكية من إل جي متصلة بهواتفهم.
التذكير بالتنظيف الذاتي
تظهر هذه الوظيفة عدد الدورات المتبقية قبل حلول وقت تشغيل دورة التنظيف الذاتي.
تنظيف أذرع الرش
تحتوي أذرع الغسيل على نفاثات مائية مثبتة بداخلها. ومع الاستخدام المستمر، يمكن لبقايا الطعام أن تتراكم وتؤدي لانسداد هذه النفاثات. لذلك، لتنظيف غسالة الصحون بشكل مثالي، يجب تنظيف جميع أذرع الرش. ولحسن الحظ، فإن غسل الأذرع في غسالات الصحون، مثل غسالة الصحون كواد واش ستيم من إل جي، يعد أمراً سهلاً. لن تستغرق العملية برمتها أكثر من بضع دقائق.
تنظيف ذراع الغسيل السفلي
عند تنظيف ذراع الرش السفلي لغسالة الصحون، يجب عليك إزالته أولاً. ببساطة ارفعه لأعلى وقم بتدويره، وسوف يخرج من مكانه بسهولة. ثم اغسله يدوياً في مغسلة المطبخ. يمكنك استخدام صابون غسيل الصحون العادي وعيدان تنظيف الأسنان لإزالة الانسداد بشكل مثالي. بمجرد الانتهاء من ذلك، قم بإعادته مرة أخرى عن طريق دفعه إلى مكانه. وأخيراً، قم بتدويره بيدك سريعاً للتأكد من أنه يدور بحرية.
تنظيف ذراع الغسيل العلوي
أما بالنسبة لذراع الرش الموجود أسفل حامل الأكواب والأوعية، فإن إزالته أمر سهل للغاية. أولاً، اسحب الرف الفارغ، وأدر الذراع عكس اتجاه عقارب الساعة، ثم اسحبه لأسفل ليخرج من موضعه. وكما ذكرنا أعلاه، اغسله يدوياً على المغسلة بأي منتج تفضله. عندما يصبح نظيفاً وجافاً، قم بإعادته مرة أخرى عن طريق وضعه على الحامل، ثم قم بإدارته في اتجاه عقارب الساعة.
تنظيف ذراع الغسيل الأعلى
لتنظيف ذراع الغسيل الموجود أعلى غسالة الصحون، عليك تفكيك الخطاف من المساند التي تمسك به. وهذا يتطلب مفك البراغي. كما أن إعادته سيتطلب نفس الشيء.
تنظيف فلتر غسالة الصحون
من الشائع وضع فلاتر غسالة الصحون في أسفل الحوض. يعمل هذا الفلتر على جمع أي جزيئات طعام للحفاظ على تدفق الصرف بسهولة. لتنظيفه، قم أولاً بإزالة الرف السفلي الفارغ، ثم أخرج الفلتر الشبكي مع الرفوف الخارجية الأخرى. ومن الجدير بالذكر أن هذا الفلتر الشبكي يعتبر فلتر ذاتي التنظيف لغسالة الصحون بدلاً من المطحنة القديمة.
للحفاظ على أداء غسالة الصحون وتجنب المشكلات، تحقق بشكل دوري من غسالة الصحون من الداخل والخارج بما في ذلك الفلاتر وأذرع الرش.
هناك شيئان مهمان يجب القيام بهما هنا. أولاً، يجب غسل هذه الفلاتر يدوياً تحت الماء الجاري والتأكد من عدم وجود رواسب متبقية. وثانياً، اسكب بعض الماء الدافئ على حوض الفلتر داخل غسالة الصحون. وهذا يضمن التخلص من جميع الانسدادات بشكل كامل.
تشغيل دورة التنظيف
تحتوي معظم غسالات الصحون على دورات تنظيف ذاتي مبرمجة. على سبيل المثال، تحتوي غسالة الصحون كواد واش من إل جي المزودة بمحرك عاكس مباشر على دورة تنظيف لتسهيل عملية التنظيف. أيضاً، إذا كنت تتساءل عن كيفية تنظيف غسالة الصحون باستخدام الخل، فإن دورة التنظيف الذاتي ستعينك في ذلك.
ما عليك سوى ترك غسالة الصحون فارغة، ووضع نصف كوب من الخل الأبيض في الرف السفلي، وتشغيل الدورة. إذا كانت غسالة الصحون الخاصة بك لا تحتوي على دورة تنظيف ذاتي، فما عليك سوى اختيار دورة عادية.
التنظيف الذاتي
هذه الدورة مخصصة لتنظيف الحجرة الداخلية للجهاز. استخدم هذه الدورة بدون وضع أي صحون في الجهاز. تعمل دورة التنظيف هذه على التخلص من بقايا الطعام والروائح والبقع البيضاء والقشور الكلسية والرواسب الأخرى. أضف حمض الستريك أو مادة تنظيف أخرى للحصول على نتائج أكثر فعالية.
- اضغط زر مكثف لمدة 3 ثواني لتشغيلها.
تنظيف الرواسب في فتحة الهواء
وأخيراً، يعد تنظيف الفتحة الهوائية في غسالات الصحون أمراً مهماً للحفاظ على الأداء العالي. أولاً، تأكد من إيقاف تشغيل غسالة الصحون. ثم قم بإزالة غطاء فتحة الهواء والكوب الموجود تحتها. ثم قم بتنظيفها بفرشاة ناعمة أو عود أسنان. أيضاً، اسكب بعض الماء الساخن فيه لتنظيفه بشكل مثالي.
كيفية تنظيف غسالة الصحون بشكل طبيعي في المنزل؟
إذا كنت تسأل ما الذي يمكنني استخدامه لتنظيف غسالة الصحون في المنزل؟ هناك العديد من خلطات التنظيف التي يمكنك صنعها بمكونات موجودة في كل بيت. ستجد أدناه الطرق الأكثر فعالية للقيام بذلك.
تنظيف غسالة الصحون بالخل وبيكربونات الصودا
تنظيف غسالة الصحون بالخل وبيكربونات الصودا أمر سهل للغاية. كما ذكرنا من قبل، فإن الخل الأبيض يمكن استخدامه بشكل فعال عند دمجه مع دورة التنظيف الذاتي لغسالة الصحون. لنتائج أفضل، نظف الغسالة بالخل الأبيض أولاً وعندما تنتهي دورة التنظيف الذاتي قم برش كوب من بيكربونات الصودا في قاع غسالة الصحون. اتبع ذلك بتشغيل دورة درجة الحرارة الأعلى لغسالة الصحون. ستترك طريقة التنظيف هذه غسالة الصحون نظيفة وخالية من الروائح.
استخدام الخل الأبيض
إذا كنت غير قادر على استخدام بودرة حمض الستريك، اسكب حوالي ثلاثة أرباع إلى كوب وربع (200-300 مل) من /النص ناقص/
استخدام الليمون أو البرتقال أو الجريب فروت
يعتبر الليمون والبرتقال والجريب فروت مثاليين لتنظيف وتعقيم والقضاء على الجراثيم في أي مكان في مطبخك، وينطبق الشيء نفسه على غسالات الصحون. كل ما عليك فعله هو تقطيع الحمضيات إلى أرباع وإزالة البذور. ثم ضعها في جميع أنحاء غسالة الصحون – على الرف العلوي، والرف السفلي، والحوض. ثم قم بتشغيل دورة تنظيف ذات حرارة عالية وسوف تحصل على غسالة صحون نظيفة وذات رائحة منعشة بسهولة.
زيت شجرة الشاي
يعد الخل الممزوج بزيت شجرة الشاي أيضاً منظف طبيعي ومحلي رائع. ضع الخليط في زجاجة رذاذ ورش به غسالة الصحون بالكامل. ثم قم بتشغيل دورة تنظيف ذات حرارة عالية.
استخدام منتجات تنظيف غسالة الصحون
هناك طريقة أخرى لإزالة الروائح من غسالة الصحون وهي استخدام المنتجات المعطرة. إذا كنت تفضل شراء المنتجات المخصصة لتنظيف غسالات الصحون، لديك العديد من الخيارات المختلفة. مثل:
- جل تنظيف غسالة الصحون
- أقراص التنظيف
- الأملاح
- سائل التنظيف
- مساعد الشطف
أسئلة شائعة
لماذا لا تنظف غسالة الصحون الأكواب الزجاجية بشكل صحيح؟
الشكوى من عدم قيام غسالة الصحون بتنظيف بقع الشاي بشكل جيد أمر شائع. قد لا تكون المشكلة هنا في غسالة الصحون، بل في منظف غسالة الصحون. لذلك، احرص على استخدام المنظفات التي تحتوي على الكلور أو القلويات.
كم مرة بالضبط يجب تنظيف غسالة الصحون؟
هذا يعتمد على غسالة الصحون نفسها. تحتاج بعض غسالات الصحون إلى التنظيف مرة واحدة في الشهر. ولكن يجب تنظيف غسالات صحون إل جي من الداخل مرة كل أسبوعين.
تنظيف الحجرة الداخلية لغسالة الصحون
يوصى بتنظيف الحجرة الداخلية لغسالة الصحون أو أذرع الرش أو الفلاتر مرة واحدة كل أسبوعين.
كيفية تنظيف غسالة الصحون المسدودة في المنزل؟
ستسمح لك النصائح التي يغطيها هذا الدليل بالتخلص من انسداد غسالة الصحون، مثل استخدام الخل وتنظيف الفلتر.
هل من الآمن تنظيف غسالة الصحون باستخدام مواد التبييض فقط؟
هذا يعتمد على مواد تصنيع غسالة الصحون. سوف يتسبب المبيض في إتلاف غسالات الصحون المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ. على سبيل المثال، لا توصي إل جي باستخدام مواد التبييض على الإطلاق.
تحذير:
- في حال انسكاب زيت الطهي على السطح الخارجي للمنتج، قم بمسحه على الفور. امتنع عن تنظيف السطح الخارجي للجهاز بالمنظفات التي تحتوي على الكحول، أو المواد المذيبة، أو مواد التبييض، أو البنزين أو السوائل القابلة للاشتعال أو المواد الكاشطة. قد تؤدي هذه المواد إلى تغيير لون الجهاز أو تضرره.
هل يمكنني استخدام حمض الستريك لتنظيف غسالة الصحون بأمان؟
يمكن استخدام حمض الستريك في غسالات الصحون ذات الأجزاء الداخلية المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ. امزجه مع الخل وبلورات الملح للحصول على أفضل النتائج.
إن كيفية تنظيف غسالة الصحون أمر أساسي للحفاظ على أفضل أداء. اتباع النصائح والحيل التي يقدمها هذا الدليل سيضمن تنظيف وتعقيم غسالة الصحون بشكل مثالي.
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دليلك حول كيفية تحميل غسالة الصحون بشكل صحيح
الوصف
إن كيفية تحميل غسالة الصحون بشكل صحيح أمر جوهري لتحقيق أقصى استفادة منها. تعرف على الطريقة الفعالة لتحميل غسالة الصحون في هذا الدليل التفصيلي.
دليلك حول كيفية تحميل غسالة الصحون بشكل صحيح
من المهم معرفة كيفية تحميل غسالة الصحون بشكل صحيح لاستخدام السعة القصوى لها. بشكل عام، من المؤكد أن وجود غسالة الصحون يجعل تنظيف الصحون أسهل. فهي لا تقلل من استخدام الكهرباء والمياه فحسب، بل توفر أيضاً الكثير من المال والجهد. كما أن تعلم كيفية تحميل غسالة الصحون واستخدام جميع المساحات المتاحة سيساعد في تنظيف جميع صحونك. في هذا الدليل، سوف تتعلم كيفية تحميل غسالة الصحون بكفاءة بالإضافة إلى بعض الحيل التي ستنال إعجابك.
كيفية تحميل غسالة الصحون بشكل صحيح خطوة بخطوة؟
يمكن أن تأتي غسالات الصحون بتصميمات وقدرات مختلفة. على سبيل المثال، عندما يتعلق الأمر بغسالات صحون إل جي، يأتي بعضها مزوداً بـ 14 إعداد تحميل، بينما يحتوي البعض الآخر على إعدادات أقل أو أكثر. إن فهم كيفية تحميل غسالة الصحون باستخدام دليل الاستخدام يمكن أن يساعدك في تحقيق أقصى استفادة منها لأنها ستوفر الطاقة والمياه.
علاوة على ذلك، لن يكون لديك أي صحون متبقية. لذا، تأكد من التحقق من دليل الاستخدام أولاً. بالإضافة إلى ذلك، ستوجهك الخطوات أدناه خلال تحميل غسالة الصحون بدقة من الألف إلى الياء وبشكل مثالي.
- يساهم تحميل غسالة الصحون المنزلية باستطاعتها القصوى التي وضعتها الشركة الصانعة في توفير الطاقة والمياه.
تحقق مما إذا كانت صحونك قابلة للغسل في غسالة الصحون
أول هذه النصائح حول تحميل غسالة الصحون هي فحص أدوات المطبخ الخاصة بك. يجب أن تعلم أنه ليس كل أدوات المائدة وأدوات المطبخ يمكنها تنظيفها في غسالة الصحون. بعض الأواني والمقالي وأدوات المائدة وأنواع حافظات الطعام لا يمكن تنظيفها في غسالة الصحون. لكن يجب غسلها يدوياً فقط. لذا، قم بفحص أدوات المطبخ الخاصة بك، وكي تضمن راحة البال تأكد من شراء الصحون الآمنة لغسالة الصحون فقط.
القيام بكشط سريع
استرخ، لست بحاجة إلى القيام بالكثير من العمل في هذا الشأن. ما عليك سوى استخدام فرشاة الصحون لكشط الأطعمة الزائدة عن صحونك. سيساعد ذلك على منع أي انسدادات داخل غسالة الصحون. علاوة على ذلك، هنا يصبح تركيب غسالة الصحون بجوار حوض المطبخ مفيداً.
تعلم كيفية وضع الصحون والأواني
كما ذكرنا سابقاً، تختلف غسالات الصحون من حيث الحجم والسعة. لذلك، يجب أن تعرف أين توضع كل آنية وكأس للاستفادة من كامل المساحة بكفاءة. كذلك، بهذه الطريقة ستحصل على صحون نظيفة تماماً دون أي متاعب.
الرف العلوي أو الرف الثالث
قد تختلف غسالات الصحون من حيث مواضع الأواني. وقد خصصت بعض غسالات الصحون سلالاً للملاعق والشوك والسكاكين وملاعق السكب. بينما تحتوي غسالات الصحون الأخرى على رف في الأعلى مخصص للأواني. بالإضافة إلى ذلك، تأكد من فصل أدواتك الفضية عن بعضها البعض لمنع تداخلها ببعض، مما يسهل تنظيفها. أيضاً، وجه الجزء الحاد من السكاكين للأسفل كإجراء احتياطي.
علاوة على ذلك، تتميز غسالات صحون إل جي برف مخصص لأدوات المائدة في الأعلى. يسهل هذا الرف الثالث تحميل أدواتك. حيث أنك لن تحتاج إلى الانحناء كثيراً وإيذاء ظهرك. لكنك ستتمكن من تحميله خلال دقيقة واحدة من الوقوف - وهو أمر سهل وسريع وخالي من آلام الظهر.
الرف الأوسط
الرف الأوسط مصمم للأكواب والكؤوس الزجاجية والأوعية الصغيرة وأدوات المطبخ الصغيرة الأخرى. ويجب أيضاً وضعها باتجاه الأسفل لتجنب فيضان الماء. تحتوي بعض غسالات الصحون على حجرات مخصصة للأشياء الخاصة. مثل زجاجات تغذية الأطفال والأكواب ذات السيقان.
الرف السفلي
الرفوف السفلية مخصصة للأواني والمقالي والصحون المقاومة للحرارة، ويجب أن توضع باتجاه الأسفل وذلك لتجنب تدفق المياه منها. كذلك، توضع الصحون تقريباً على الرف السفلي.
على الرغم من أهمية تجنب اكتظاظ هذه الأواني، إلا أنك لا تحتاج إلى ترك مساحة كبيرة بينها. في الواقع، في غسالات الصحون مثل غسالة الصحون كواد واش ستيم من إل جي، تترك أسنان اللوحة مساحة مثالية.
كما تجدر الإشارة إلى أن غسالات صحون إل جي تتميز برف سهل يدعى إيزي راك. ما يميز هذا الرف هو إمكانية تعديل الارتفاع والعرض مما سيساعدك على تحميل جميع أنواع أدوات المطبخ الكبيرة والصغيرة.
تحقق من أذرع الغسيل
عند تعلم كيفية تحميل غسالة الصحون بشكل صحيح، من المهم التحقق من أذرع الغسيل. تأكد من إمكانية دورانها بحرية دون أن تعيق أي أدوات المطبخ من حركتها. يمكنك القيام بذلك إما بالنظر إليها أو بتدويرها بيدك مرة واحدة. بهذه الطريقة سوف تتأكد من أنه لا يوجد ما يعيق حركتها.
استخدم منظف غسالة الصحون المناسب
في بعض الأحيان، توصي الشركات الصانعة بنوع المنظفات المناسب لغسالة الصحون. إذا كان الأمر كذلك، تأكد من التقيد بذلك. هناك أنواع مختلفة من منظفات غسالة الصحون، مثل:
- أقراص التنظيف
- مسحوق التنظيف
- سائل التنظيف
- جل التنظيف
علاوة على ذلك، تأكد من ملء المقصورة المخصصة بشكل صحيح. حيث أن بعض غسالات الصحون تحتوي على حجرات مخصصة لوضع أملاح التنظيف أو منظفات تلميع الزجاج. يمكنك أيضاً الحصول على مساعد الشطف الذي يضمن التنظيف المثالي والتجفيف الخالي من الرواسب.
اختر الدورة الصحيحة
تحتوي كل غسالة صحون على برامج لدورات تنظيف مختلفة، كل منها مناسب لنوع معين من الغسيل. تعتمد هذه الدورات على أنواع الصحون ومستوى الاتساخ ودرجة الحرارة المطلوبة وغير ذلك. على سبيل المثال، تحتوي غسالات صحون إل جي على دورات توربو للصحون شديدة الاتساخ. كما أنها تضم دورة شطف أيضاً. على أية حال، اختار الدورة المناسبة، وأغلق باب غسالة الصحون، واتركها تقوم بعملها.
دع الأواني والأدوات تبرد قبل تفريغها
عندما تنتهي دورة غسالة الصحون، من المحتمل أن تصدر صوت صفير. تتميز بعض غسالات صحون إل جي، مثل غسالة صحون كواد واش من إل جي بأنها ذكية للغاية. ويمكن توصيلها بهاتفك عبر تطبيق ThinQ. وبمجرد انتهائها من الغسيل، سوف تتلقى إشعاراً بذلك.
تذكر أيضاً أن الصحون ستكون ساخنة للغاية، لذا قد ترغب في فتح باب غسالة الصحون قليلاً للسماح بخروج البخار وتركها تبرد. وبعد ذلك سوف تكون نظيفة وجاهزة للتفريغ. وأخيراً، تأكد من إفراغ الرف السفلي أولاً، ثم الأوسط، ثم العلوي. سيساعدك هذا على تجنب تساقط الماء على أدوات المطبخ الجافة.
- قم بإفراغ الرف السفلي أولاً ثم الأعلى منه، لتتجنب تساقط الماء من الرف العلوي على الصحون الموضوعة في الرف الأسفل منه.
أسئلة شائعة
كم لتراً تستخدم غسالة الصحون لكل حمولة بالضبط؟
تستهلك غسالة الصحون بشكل وسطي ما يصل إلى 9.5 لتراً لكل غسلة. ومع ذلك، قد يختلف هذا من غسالة صحون إلى أخرى لأن الدورات تستهلك الماء بشكل مختلف.
كيف تحافظ على نظافة غسالة الصحون ورائحتها المنعشة؟
هناك العديد من المنتجات المخصصة لذلك. حيث أن هناك أقراص معطرة يمكنك استعمالها حتى عند غسل الصحون. يمكنك أيضاً تشغيل دورة تنظيف باستخدام الخل وبيكربونات الصودا.
ما هي غسالة الصحون ذات التحميل العلوي وما مدى كفاءتها؟
غسالات الصحون ذات التحميل العلوي هي غسالات مدمجة مناسبة للمطابخ الصغيرة. لذا، إذا كان لديك مطبخ كبير، أو عائلة كبيرة، فقد لا تكون هذه الغسالات الأكثر كفاءة.
ما هي غسالة الصحون ذات التحميل الأمامي وهل هي مناسبة للمنازل؟
غسالات الصحون ذات التحميل الأمامي هي غسالات عملاقة، مصممة لقطاعات تقديم الطعام. لذلك، فهي مناسبة أكثر لمطابخ المطاعم بدلاً من المنازل.
هل تقدم إل جي غسالة صحون نصف حمولة للأحمال الصغيرة؟
تقدم إل جي بعض غسالات الصحون بدورة نصف الحمولة. تعتبر هذه الغسالات مثالية للأحمال الصغيرة التي يجب إنجازها بكفاءة وسرعة.
خلاصة القول، إن فهم كيفية تحميل غسالة الصحون بشكل صحيح هو المفتاح للحصول على صحون نظيفة بالكامل. واتباع الخطوات المذكورة أعلاه سيساعدك على تحقيق ذلك بالضبط!
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