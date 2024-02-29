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نصائح لترتيب الثلاجة في رمضان
Febuary, 2024
ترتيب الثلاجة والحفاظ على نظافتها أمران مهمان للاستعداد لشهر رمضان؛ فهما يساعدان في الحفاظ على الطعام طازجاً لفترة أطول، وتعزيز الصحة خلال الصيام. وإذا كنت تتساءل "ما هي أفضل طريقة لتنظيم ثلاجتك؟" إليك بعض النصائح القيمة حول ترتيب الثلاجة بطريقة عملية، وضمان بقاء طعامك طازجاً خلال الشهر الكريم.
النصيحة الأولى: حافظ على نظافة ثلاجتك على الدوام
ثلاجة نظيفة تعني مطبخاً نظيفاً… وهذا أمر شديد الأهمية في شهر رمضان. لذلك، يوصي مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) بالخطوات الشاملة التالية؛ لضمان بقاء ثلاجتك نظيفة وآمنة:
1. افحص صلاحية الأطعمة وتخلص من التوالف
ابدأ ترتيب الثلاجة بفحص الطعام المنتهي الصلاحية أو الفاسد. وإذا وجدت أيًا منهما، تخلص منه فورًا بوضعه في كيس مغلق في القمامة (وهذا يشمل أي طعام مخزن مع ذلك الطعام الفاسد أو لامسه).
2. فرّغ الثلاجة وفكّ الرفوف
أزل جميع العناصر من ثلاجتك لتنظيف أسطحها بشكل كامل، ثم أخرج الرفوف والأدراج وأي أجزاء أخرى قابلة للفك.
3. استخدم محاليل التنظيف
استخدم ماء ساخناً ممزوجاً بالصابون لغسل الرفوف والأدراج وجميع الأجزاء القابلة للإزالة بعناية. وبعد غسل تلك الأجزاء، جففها بمنشفة نظيفة قبل إعادتها إلى الثلاجة.
4. امسح الثلاجة من الداخل
بعد إزالة الرفوف، امسح الثلاجة من الداخل بماء ساخن ممزوج بالصابون، ثم قم بشطفها بماء نظيف لإزالة أي بقايا صابون. تأكد من جفاف الداخل قبل إعادة الرفوف والعناصر.
5. عقّم أسطح الثلاجة
بعد التنظيف، استخدم محلولًا يتكون من ملعقة كبيرة من مبيض السوائل في جالون واحد من الماء لتعقيم السطوح وقتل أي بكتيريا متبقية.
6. خذ حِذرك من أوعية التخزين
إذا تم تخزين أي طعام منتهي الصلاحية في أوعية تخزين قابلة لإعادة الاستخدام، اغسل هذه الأوعية جيدًا بماء ساخن ممزوج بالصابون قبل استخدامها مرة أخرى.
7. اعرف أكثر عن العناصر الحساسة لدرجة الحرارة
كن حذرًا من عدم ترك الأطعمة القابلة للتلف خارج الثلاجة لأكثر من ساعتين؛ وهذا الأمر بغاية الضرورة في شهر رمضان على وجه الخصوص، حيث تتطلب عملية تحضير الطعام وقتاً، ويتم انتظار موعد الإفطار لتناوله.
8. نظّف الأبواب والأجزاء غير القابلة للفك
تذكر تنظيف الأبواب من الداخل، وأي أدراج لا يمكن إزالتها؛ إذ يمكن لهذه المناطق أن تكون عرضة للبكتيريا والانسكابات كما هو الحال في الأرفف الأساسية.
9. امسح أوعية تخزين الطعام
قبل إعادة أوعية تخزين الطعام والشراب إلى الثلاجة، امسحها بماء ساخن ممزوج بالصابون لإزالة أي بقايا.
النصيحة 2: احتفظ بالأطعمة النيئة مرتبة وطازجة
تنظيم الأطعمة النيئة بشكل صحيح في ثلاجتك يساعد في الحفاظ عليها طازجة ويمنع تلوثها إذا فسد أحدها، وخاصة أثناء شهر رمضان! إذاً.. ما هو ترتيب الثلاجة الصحيح؟
1. الأرفف السفلية: موقع استراتيجي للتبريد
الأرفف السفلية في ثلاجتك أبرد من غيرها، مما يجعلها مثالية للأطعمة التي تحتاج درجة حرارة منخفضة جداً لحفظها، مثل:
● الوجبات الخفيفة الجاهزة للأكل
● الطعام المطبوخ مسبقاً، مثل بقايا الإفطار والسحور
● الخبز
● الفواكه والخضروات؛ فقط في حال لم تكن هناك أدراج متاحة
2. الأدراج: التخزين بدرجة حرارة محددة
صُممت الأدراج لتخزين أنواع محددة من الأطعمة تحت ظروف مثالية وفق نوعها، مثل:
● درج للحوم والدواجن
● أدراج الخضروات/المبردات
● درج للجبن والزبدة
3. الأبواب: مثالي للأطعمة الأقل حساسية لدرجة الحرارة
الباب هو الجزء الأكثر دفئًا في الثلاجة، مما يجعله مناسبًا للأطعمة الأقل حساسية لتقلبات درجة الحرارة، مثل:
● المربى والصلصات
● المنتجات المخللة
النصيحة 3: استخدم منظمات الثلاجة
تكبير المساحة في ثلاجتك أمر أساسي، خاصةً خلال شهر رمضان؛ عندما يكون من المحتمل أن تحتاج إلى تخزين مجموعة متنوعة من الأطعمة.
النصيحة 4: استفد من ميزات ثلاجتك إلى أقصى حد
خلال رمضان، تصبح ثلاجتك واحدة من أكثر الأجهزة استخدامًا، فهي الأهم فيما يخص حفظ الطعام وتحضير الوجبات، ومع التقدم الكبير في التكنولوجيا، تقدم الثلاجات الحديثة مثل ثلاجة Instaview من إل جي ميزات تعزز الراحة وتضمن بقاء طعامك طازجًا لفترة أطول. دعونا نتعمق في كيفية استفادتك من هذه الميزات خلال رمضان:
1. ثلاجة Instaview من إل جي
صُممت ثلاجة Instaview من إل جي مع لوح زجاجي على شكل مرآة يضيء عندما تقوم بالنقر عليه مرتين متتاليتين، مما يسمح لك بإلقاء نظرة داخل الثلاجة دون فتح الباب، ولهذه الميزة المبتكرة عدة فوائد، منها:
● تقلل من فقدان الهواء البارد
بالإمكان رؤية ما بداخل الثلاجة دون فتح الباب، وهذا يقلل من فقدان الهواء البارد بنسبة تصل إلى 41%، مما يحافظ على طعام الإفطار طازجًا حتى يتم إعادة تسخينه.
● سهولة التخطيط للوجبات
يمكنك التحقق من محتويات ثلاجتك عند التخطيط لوجبات الإفطار، وتسجيل قائمة البقالة التي تحتاجها بسهولة.
2. تكنولوجيا Hygiene Fresh™
تضمن تكنولوجيا Hygiene Fresh™ نظافة الهواء داخل ثلاجتك على النحو الآتي:
● القضاء على البكتيريا
تزيل حتى 99.999% من البكتيريا، مما يحافظ على نظافة الهواء داخل الثلاجة.
● تقليل الروائح
تساعد في تقليل الروائح غير المرغوب فيها، مما يضمن الحفاظ على الرائحة الطبيعية ونكهة الطعام.
● الحفاظ على الأطعمة طازجة
تساعد هذه الميزة في تخزين الفواكه والخضروات والبقالة الطازجة والحفاظ عليها لفترة أطول، مما يجعلها مثالية للاستهلاك البطيء خلال رمضان.
3. نظام Multi Air Flow
تضمن ثلاجة Instaview من إل جي تبريدًا متساويًا وسريعًا في جميع زوايا الثلاجة بنظام Multi Air Flow:
● التبريد المتساوي
تتوزع فتحات الهواء في جميع أنحاء الثلاجة، مما يضمن تبريد كل زاوية بشكل متساوٍ.
● الحفاظ على جودة الطعام
يمنع هذا النظام نمو العفن والبكتيريا على بقايا طعام الإفطار، ويحافظ على قوام الحلويات الباردة مثل التشيز كيك والمهلبية.
4. صندوق المرافق
يوفر صندوق المرافق مساحة مناسبة لإذابة الطعام وحفظه؛ فهي مثالية لإذابة اللحوم أو الحفاظ على الجبنة في درجة حرارة مناسبة.
5. Smart ThinQ™
مع دمج تكنولوجيا Smart ThinQ™، توفر ثلاجة Instaview من إل جي:
● التحكم بثلاجتك عن بُعد
تحكم وتابع ثلاجتك باستخدام هاتفك الذكي، حيث يمكنك ضبط درجات الحرارة، أو تفعيل خاصية التجميد السريع حتى عندما لا تكون في المنزل.
● تنبيهات سلامة الطعام
تعمل هذه الخاصية على إرسال تنبيهات حول حالة وجبات السحور أو بقايا طعام الإفطار، مما يساعدك على تحديد متى يحين وقت التخلص من الأصناف التالفة.
نصيحة أخيرة: ترتيب الثلاجة في خمس دقائق
قبل الخروج للتسوق وشراء البقالة، اقضِ خمس دقائق في تفريغ ثلاجتك لتجنّب ازدحامها بالأطعمة؛ فهذا يضمن ألا تضطر إلى دفع الأطعمة القديمة إلى الخلف، مما يقلل من الهدر ويحافظ على كل شيء ضمن نطاق رؤيتك ومتناول يديك.
اتبع نصائح ترتيب الثلاجة التي قدمناها في هذا المقال واستمتع بوجبات إفطار رائعة مع عائلتك خلال شهر رمضان المبارك.
!Life's Good, LG