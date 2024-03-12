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تمنحك ثلاجة LG InstaView القدرة على رؤية ما بداخلها دون فتح الباب بنقرتين سريعتين مما يمنع الهواء البارد من الخروج.
تُعد الثلاجة من أكثر الأجهزة استهلاكًا للطاقة في المنزل ولكن الطريقة الوحيدة لرؤية ما بداخلها هي فتح الباب، وهو ما يهدر المزيد من الطاقة. لكن الأبواب الزجاجية بالكامل سيئة وغالبًا ما تفتقر إلى العزل الكافي.
لطالما كانت شركة LG متفائلة دائمًا، فقد أدركت أنه لا بد من وجود طريقة أكثر ملاءمة وأنيقة للسماح للمستهلكين برؤية ما بداخل ثلاجاتهم بسهولة دون السماح للهواء البارد بالخروج. قادنا ذلك لتصميم ثلاجات LG InstaView® الخاصة بنا والتي تحتوي على لوحة من الزجاج المقوّى الذي يُصبح شفافًا عند النقر عليه مرتين.
أسرع طريق إلى قلب ثلاجتنا.
LS25HVLVLV
21.7 قدمًا ، ثلاجة جنبًا إلى جنب ، لون فضي بلاتيني ، +InstaView ، Hygiene Fresh، ضاغط خطي عاكس
*Featured product may be available in select countries.
*Featured LG product in film: LG InstaView Door-in-Door American Style Fridge Freezer (GSXV91BSAE)
*يتم عرض الصور لأغراض التوضيح.
لأنك أنت من يجعل الحياة أفضل، وليس نحن. نحن فقط نصنع المنتجات التي تأخذك إلى هناك.
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