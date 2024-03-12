تُعد الثلاجة من أكثر الأجهزة استهلاكًا للطاقة في المنزل ولكن الطريقة الوحيدة لرؤية ما بداخلها هي فتح الباب، وهو ما يهدر المزيد من الطاقة. لكن الأبواب الزجاجية بالكامل سيئة وغالبًا ما تفتقر إلى العزل الكافي.

لطالما كانت شركة LG متفائلة دائمًا، فقد أدركت أنه لا بد من وجود طريقة أكثر ملاءمة وأنيقة للسماح للمستهلكين برؤية ما بداخل ثلاجاتهم بسهولة دون السماح للهواء البارد بالخروج. قادنا ذلك لتصميم ثلاجات LG InstaView® الخاصة بنا والتي تحتوي على لوحة من الزجاج المقوّى الذي يُصبح شفافًا عند النقر عليه مرتين.