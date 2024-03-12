Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
أيقونة WashTower
أيقونة WashTower
أيقونة InstaView
أيقونة InstaView
أيقونة OLED T
أيقونة OLED T
انقر مرتان لحياة طيبة.

تمنحك ثلاجة LG InstaView القدرة على رؤية ما بداخلها دون فتح الباب بنقرتين سريعتين مما يمنع الهواء البارد من الخروج.

مشاهدة المزيد
طفل مبتسم يعجب بالفراولة على سطح الكعكة، ويبدو سعيدًا ومتحمسًا.

تُعد الثلاجة من أكثر الأجهزة استهلاكًا للطاقة في المنزل ولكن الطريقة الوحيدة لرؤية ما بداخلها هي فتح الباب، وهو ما يهدر المزيد من الطاقة. لكن الأبواب الزجاجية بالكامل سيئة وغالبًا ما تفتقر إلى العزل الكافي.

لطالما كانت شركة LG متفائلة دائمًا، فقد أدركت أنه لا بد من وجود طريقة أكثر ملاءمة وأنيقة للسماح للمستهلكين برؤية ما بداخل ثلاجاتهم بسهولة دون السماح للهواء البارد بالخروج. قادنا ذلك لتصميم ثلاجات LG InstaView® الخاصة بنا والتي تحتوي على لوحة من الزجاج المقوّى الذي يُصبح شفافًا عند النقر عليه مرتين.

نقرتان.
أسرع طريق إلى قلب ثلاجتنا.
ثلاجة LG InstaView هي الثلاجة الوحيدة المزودة بباب يتحول إلى باب شفاف بنقرة من يدك.
الباب الوحيد المُصمَّم حتى لا يتم فتحه.
بعد المحاولات الأولية باستخدام التقنية التقليدية التي تستخدم الزجاج المُفرَّغ من الهواء والتي لم تلبِ متطلبات السلامة والشفافية والعزل، استوحينا التصميم من الزجاج المتين الموجود في غرف قيادة السفن المُصمَّمة لتحمل الظروف الجوية القاسية. لقد استخدمنا هذه المعرفة للتعاون مع أفضل شركات الزجاج في كوريا لابتكار زجاجنا الفريد المطلي قليل الانبعاثية "Low-E"، مما يضمن شفافية وعزل ممتازين.
طرق يدوي على باب LG InstaView، مما يكشف عن محتوياته الداخلية. فتح باب LG InstaView يدويًا، مع التركيز على سهولة الوصول.
كان التحدي الرئيسي الأخير الذي واجهنا هو تطوير طريقة طلاء للزجاج تمنحه لمسة نهائية على شكل مرآة داكنة من الخارج تصبح شفافة عند النقر على الباب مرتين. كان ذلك يعمل كالسحر.
توجد ثلاجة LG InstaView في مطبخ حديث ذو تصميم داخلي شفاف.
21.7 قدمًا ، ثلاجة جنبًا إلى جنب ، لون فضي بلاتيني منظر أمامي

LS25HVLVLV

21.7 قدمًا ، ثلاجة جنبًا إلى جنب ، لون فضي بلاتيني ، +InstaView ، Hygiene Fresh، ضاغط خطي عاكس

اشترِ الآن
تتميز ثلاجة LG InstaView بتصميم داخلي شفاف يتناسب بشكل جيد مع المطابخ الحديثة.

*Featured product may be available in select countries.
*Featured LG product in film: LG InstaView Door-in-Door American Style Fridge Freezer (GSXV91BSAE)
*يتم عرض الصور لأغراض التوضيح.

النتيجة النهائية؟ نحن لا نوفر الطاقة فحسب، بل نمنحك أيضًا الراحة في الحصول على مأكولاتك ومشروباتك المفضلة دائمًا في درجة حرارة مثالية، حتى تتمكن من الاستمتاع بكل لحظة دون عناء.

لأنك أنت من يجعل الحياة أفضل، وليس نحن. نحن فقط نصنع المنتجات التي تأخذك إلى هناك.
أنت من يجعل الحياة أفضل، لا نحن.
نحن فقط نصنع المنتجات التي تأخذك إلى هناك.
مشاهدة المزيد

اختياراتنا لك

21.7 قدمًا ، ثلاجة جنبًا إلى جنب ، لون فضي بلاتيني منظر أمامي

LS25HVLVLV

21.7 قدمًا ، ثلاجة جنبًا إلى جنب ، لون فضي بلاتيني ، +InstaView ، Hygiene Fresh، ضاغط خطي عاكس

اشترِ الآن

تعرَّف على المزيد في قصصنا

مجموعة من الأشخاص يستمتعون بالتخييم وعلى وجههم ابتسامة ويعتنقون قوة التفاؤل.

Optimism your feed

إضفاء السعادة على وسائل التواصل الاجتماعي من جديد.

تعرّف على المزيد
Step onto the football pitch with OLED power

رجل يتزلج على لوح التزلج وعلى محياه تعبيرات السعادة التي تظهر قوة التفاؤل.

التفاؤل شيء يصعب اختياره.
ولكن بمجرد أن تفعل ذلك، ستُدرك السبب

تعرّف على المزيد