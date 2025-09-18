HDR (Yüksek Dinamik Aralık), daha geniş bir kontrast ve renk sunum aralığı sağlayan bir teknoloji standardıdır. HDR destekli içerikte, her kare daha parlak ve daha canlı olabilir. Dolby Vision™, maksimum 10.000 nit parlaklıkla 68 milyardan fazla renk sunabilen en yüksek HDR standardı olarak kabul edilir. Dinamik meta verileri, sinematik bir izleme deneyimi için sahneye özel optimize edilmiş renk ve parlaklık da sağlar.