Çatı katı dairesinde şık oturma odası. Pencereden görünen güzel şehir manzarası. Kanepede oturan bir adam duvara monte TV’de içerik izliyor.

Yaşam tarzınıza en uygun TV hangisi?

Yaşam tarzınız ne olursa olsun, size özel LG TV vardır. Sinema, spor, oyun gibi yüksek kaliteli içeriklerin keyfini çıkarmaktan mükemmel tasarım parçasını aramaya kadar, size uygun LG TV’yi keşfedin.

Bir TV’yi film izlemek için mükemmel kılan nedir?

Büyüleyici dublörler, yüksek yoğunluklu anlar ve yakın çekimlerde yakalanan zengin duygular… Bunlar film izlerken kaçırılmaması gereken detaylardır. Üst düzey sürükleyicilik için her bir unsur en yüksek hassasiyetle işlenmelidir. HDR teknolojisi, bunu gelişmiş renk derinliği ve incelikli bir kontrast kontrolü sağlayarak mümkün kılar.¹

HDR nedir?

HDR (Yüksek Dinamik Aralık), daha geniş bir kontrast ve renk sunum aralığı sağlayan bir teknoloji standardıdır. HDR destekli içerikte, her kare daha parlak ve daha canlı olabilir. Dolby Vision™, maksimum 10.000 nit parlaklıkla 68 milyardan fazla renk sunabilen en yüksek HDR standardı olarak kabul edilir. Dinamik meta verileri, sinematik bir izleme deneyimi için sahneye özel optimize edilmiş renk ve parlaklık da sağlar.

Patlamadan kaçan bir astronotun ikiye bölünmüş görüntüsü. Bir tarafta, renkler ve kontrast donuk ve SDR olarak etiketlenmiş. Diğer tarafta görüntü keskin ve canlı ve HDR olarak etiketlenmiş.

Dolby Vision™ teknolojisine sahip TV’leri özel kılan nedir?

Dolby Vision™ desteğine sahip bir TV ile Netflix, Apple TV ve benzeri platformların Dolby Vision™ olarak hazırlanmış içeriklerinin keyfini çıkarabilirsiniz. Dolby Vision™, renk bantlanmasını önleyen, daha hassas parlaklık kontrolü ve renk sunumuna olanak tanıyan 68 milyar renk aralığına sahiptir. Sinema salonu dışında bile sinema kalitesinin keyfini çıkarın.¹ ²

Duvara monte LG TV bulunan oturma odası. TV’de bir film var. Renkler, netlik ve kontrast inanılmaz. Dolby Vision logosu da görünüyor.

LG TV’ler film izlemek için neden iyidir? 

Dolby Vision™, ev sinemanızda filmlere hayat veriyor. Ortamdaki aydınlatmaya uyum sağlayan Ortam Işığı Dengeleme özellikli FILMMAKER MODE, en yüksek yönetmen standartlarına uygun görüntü kalitesi sağlar. Dolby Atmos, çevreleyen ses sunarak kendinizi aksiyonun merkezinde hissetmenizi sağlar. LG Tamamen Kablosuz TV'ler ile artık hayalinizdeki kablosuz sinema kurulumunu gerçekleştirebilir ve 4K 144 Hz kalitenin keyfini, görsel kayıp olmaksızın evinizin rahatlığında çıkarabilirsiniz.¹ ³ ⁴ ⁵ ⁷ ⁸

LG Tamamen Kablosuz TV’ler ile karmaşasız sinema kurulumunuzu tamamlayın

Yaşam alanınızda dikkat dağıtıcı kablo karmaşası olmasın. Üstün sinema sürükleyiciliği için ideal film izleme kurulumunuzu oluşturun. ⁷ ⁸

Yüksek bir apartmanda lüks ve şık bir daire. LG Tamamen Kablosuz TV ve Soundbar duvara monte edilmiş. TV ekranında bir film oynuyor. Görünürde kablo yok. Zero Connect Box, yan sehpanın altına gizlenmiş.

LG OLED G5’in görüntü kalitesine sahip dünyanın ilk Tamamen Kablosuz TV’si

4K 144 Hz video ve ses aktarımı özellikli Tamamen Kablosuz TV 

Kablosuz olarak izlerken bile görsel kayıpsız 4K netliği deneyimleyin. 4K 144 Hz video ve ses aktarımına sahip Tamamen Kablosuz teknolojimiz, görsel kaliteden büyük ödün vermemenizi sağlar.⁷ ⁸

Kaliteli bir ev sinemasında LG Soundbar ile LG Kablosuz TV. Ekranda bir film gösteriliyor.

En iyi film yapımcıları LG OLED’i seçiyor

LG OLED en yüksek sinema standartlarından bazılarını karşılıyor. Sektörün tanınmış profesyonellerinin neden kişisel olarak yenilikçi LG OLED kalitesini tercih ettiğini kendilerinden dinleyin.

Yönetmen Sean Baker ile röportaj. Sözü vurgulanmış. Siyahlar müthiş. Genel olarak olağanüstü bir görüntü. Görüntü Yönetmeni Natasha Braier ile röportaj. Sözü vurgulanmış. Bunun ana nedeni LG OLED’in amaçladığım renkleri zengin bir spektrumla yansıtması. Görüntü Yönetmeni Walter Volpatto ile röportaj. Sözü vurgulanmış. Bu, yaratan kişinin amaçladığı şekilde ayrıntılı renk üretimi ve kontrastın korunmasını sağlıyor.

Film izlemeye uygun TV’leri keşfedin, size uygun olanı bulun

Size en uygun TV’yi seçmek için yan yana göreceğiniz özellikleri

kolayca karşılaştırın.¹ ⁶

Table Caption
FeaturesOLED M5OLED G5OLED C5
LG OLED M5 ürün görüntüsü
OLED M5 (Film için En İyi Kablosuz TV)
LG OLED G5 ürün görüntüsü
OLED G5
LG OLED C5 ürün görüntüsü
OLED C5
Tamamen kablosuzTamamen kablosuz --
EkranLG SIGNATURE OLED (97 inç) LG OLED evo (83, 77, 65 inç)LG OLED evoLG OLED evo
BoyutEn fazla 97 inç (97, 83, 77, 65 inç)En fazla 97 inç (97, 83, 77, 65, 55, 48 inç)En fazla 83 inç (83, 77, 65, 55, 48, 42 inç)
İşlemci2.Nesil Alfa 11 AI İşlemci2.Nesil Alfa 11 AI İşlemci8.Nesil Alfa 9 AI İşlemci
AI Parlaklık KontrolüÜstün Parlaklık Artırıcı (83, 77, 65 inç)Üstün Parlaklık Artırıcı (83, 77, 65, 55 inç)Parlaklık Artırıcı (83, 77, 65, 55 inç)
AI ResimAI Süper Yükseltme, OLED Dinamik Tonlama Pro, AI Yönetmen İşlemeAI Süper Yükseltme, OLED Dinamik Tonlama Pro, AI Yönetmen İşlemeAI Süper Yükseltme, OLED Dynamic Tone Mapping Pro
RenkMükemmel Siyah, Mükemmel RenkMükemmel Siyah, Mükemmel RenkMükemmel Siyah, Mükemmel Renk
HDRDolby Vision, HDR10 ProDolby Vision, HDR10 ProDolby Vision, HDR10 Pro
FILMMAKER MODE™FILMMAKER MODEFILMMAKER MODEFILMMAKER MODE
AI SesAI Ses Pro (Sanal Kanal 11.1.2), AI Nesne Düzenleme, Dinamik Ses ArtırıcıAI Ses Pro (Sanal Kanal 11.1.2), AI Object Remastering, Dinamik Ses ArtırıcıAI Ses Pro (Sanal Kanal 11.1.2), AI Voice Remastering, Dinamik Ses Artırıcı
Dolby SoundDolby AtmosDolby AtmosDolby Atmos
Daha Fazla BilgiDaha Fazla BilgiDaha Fazla Bilgi

¹Özellikler, modele ve ekran boyutuna göre değişiklik gösterebilir. Ayrıntılı teknik özellikler için lütfen her ürünün kendi sayfasına bakın.

 

²Bu sonuç, LG veya ürünlerinin onaylandığı anlamına gelmemektedir. Daha fazla bilgi için https://www.tomsguide.com/ adresini ziyaret edin.

 

³Ekran görüntüleri temsilidir.

 

⁴LG OLED modelleri Dolby Vision™, HDR10 ve HLG’yi destekler. LG QNED modelleri HDR10 ve HLG’yi destekler.

 

⁵Ambient FILMMAKER MODE, UHD Alliance, Inc’in ticari markasıdır. 

 Dolby Vision teknolojisine sahip Ambient FILMMAKER MODE desteklenir. 

 Ambient FILMMAKER MODE özelliği AppleTV+ ve Amazon Prime video uygulamasında otomatik olarak açılır.

 

⁶Bazı özelliklere yönelik destek bölgeye ve ülkeye göre değişebilir.

 

⁷4K 144 Hz, LG OLED M5 83/77/65 inç için geçerlidir. 144 Hz yalnızca 144 Hz'i destekleyen oyunlar veya PC girişleri ile çalışır.

  LG OLED M5 97 inç, 120 Hz’i destekler. 

  144 Hz, değişken yenileme hızı (VRR) baz alındığında elde edilebilecek maksimum yenileme hızıdır. 

  Kablosuz LG OLED TV, Zero Connect Box ile ekran arasındaki bağlantıyı ifade eder.

  Zero Connect Box’ın bir dolaba yerleştirilmesi, dolabın malzemesine ve kalınlığına bağlı olarak sinyalde parazite neden olabilir. 

  Zero Connect Box, TV’nin kablosuz alıcısından daha alçak bir yere monte edilmelidir. 

  Cihazlar kabloyla Zero Connect Box’a bağlanmalıdır. 

  Hem TV ekranı hem de Zero Connect Box’a güç kablosu gereklidir. 

  Tamamen kablosuz; takılmaları ve düşük giriş gecikmesini azaltmaya, titreşimsiz performans sağlamaya yönelik NVIDIA G-Sync Compatible onayına dayanmaktadır.

 

⁸Dünyada ilk yayın tuner’ına sahip geleneksel TV’lere dayanmaktadır.

  ISO/IEC 29170-2 dahili test sonuçlarına göre görsel kayıp yaşanmamıştır, gerçek performans ayarlara, ortam koşullarına ve kullanıma bağlıdır. 