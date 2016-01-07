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2016 CES大展 LG推出全新品牌LG SIGNATURE
【2016年01月07日，台北訊】LG 於 2016 CES 大展推出全新品牌 LG SIGNATURE 產品陣容，將 LG 最佳的技術與設計結合於單一品牌之下。LG SIGNATURE 的願景，是貼近每個產品的精神，維持它們的純粹與精巧本質。此系列的首發產品，包含美觀且支援 HDR 的 4K OLED TV、更進階的 TWIN Wash™ 洗衣機、技術最尖端的 Door-in-Door™ 冰箱、具未來感的混合式空氣清淨機、搭載多種功能的雙層烤箱系列以及最先進的 TurboSteam™ 洗碗機等。LG SIGNATURE 未來將於品牌擴充時納入更多的產品。
LG 於 2016 國際 CES 大展推出全新品牌 LG SIGNATURE 產品陣容，將 LG 最佳的技術與設計結合於單一品牌之下。
LG SIGNATURE 的願景，是貼近每個產品的精神，維持它們的純粹與精巧本質，未來將於品牌擴充時納入更多的產品。(圖為雙層烤箱)
LG SIGNATURE 系列的首發產品，包含支援 HDR 的 4K OLED TV、TWIN Wash 洗衣機、Door-in-Door 冰箱、混合式空氣清淨機、搭載多種功能的雙層烤箱系列以及 TurboSteam 洗碗機等。(此圖為 TurboSteam 洗碗機)
高端技術 OLED TV 打造最身歷其境的體驗
LG SIGNATURE OLED TV 於 2016 CES 大展中榮獲「最佳創新」獎項，它消除了所有讓觀賞者在身歷其境體驗中，會造成分心的不必要元素，並將優雅與簡約的設計發揮到極致。LG SIGNATURE OLED TV 具備 LG 獨特的鏡面顯像設計 (Picture-on-Glass)，搭載 2.57mm 的超薄 OLED 面板，並具有半透明的玻璃背板及纖長前置 Sound Bar。為讓流線的外觀能夠自然融入任何室內環境，設計師去除了所有不必要的功能，並將喇叭置於支架內。
LG SIGNATURE OLED TV 已獲得 UHD 聯盟 (UHDA) 的 Ultra HD Premium 認可，代表它符合解析度、高動態範圍、峰值亮度比、黑階、廣色域和音頻質量以及其他各層面最嚴苛的效能標準。LG SIGNATURE OLED TV 具備 HDR 顯示能力、Pixel Dimming、10-bit 面板和 10-bit 處理能力、ColorPrime Pro 技術 以及全新的 webOS 3.0 等功能，表現著電視技術的巔峰。
LG SIGNATURE OLED TV 於 2016 CES 大展中榮獲「最佳創新」獎項，它消除了所有讓觀賞者在身歷其境體驗中，會造成分心的不必要元素，並將優雅與簡約的設計發揮到極致。
無與倫比的洗衣機
LG 於 2015年 CES 大展時首度推出 TWIN Wash™ 洗衣機，今年同樣在 CES 大展上，推出外觀更獨特先進的 LG SIGNATURE 洗衣機。LG SIGNATURE 24吋滾筒洗衣機較從前任何機型都更為耐用、便利與精巧，在主機身下方底座具有的獨特迷你洗衣槽 (MINI Wash)。
LG SIGNATURE 洗衣機具備簡約的設計，其中美觀的 Quick Circle 使用者介面最為突出，其可觸控式並以 17度嵌入玻璃門的面板，讓使用者可以在站立時輕鬆檢視。一推即開 (Push Open) 洗衣機門，讓使用者就算雙手拿滿東西，都能簡單地輕輕一推就可打開機門。琺瑯質塗裝讓洗衣機的外觀精巧時尚，還能防沾指紋與抗磨損。
LG SIGNATURE 洗衣機搭載 LG 專屬的 Centum System™ 技術，並搭配先進的懸吊系統，能夠提升洗衣機的耐用度與能源效果，而 Centum System™ 技術還能將洗衣槽在運轉間的震動減到最低，大幅降低洗衣機在運作時發出的噪音。
美國版的 LG SIGNATURE 洗衣機將提供不同的設計，以及具備 30吋更大容量。
LG SIGNATURE 24吋滾筒洗衣機較從前任何機型都更為耐用、便利與精巧，在主機身下方底座具有的獨特迷你洗衣槽 (MINI Wash)。
讓您看到食品新鮮度的冰箱
LG SIGNATURE 冰箱呈現將食材新鮮度的本質具體化，同時兼具直覺與進化特色。LG 實踐創新精神，加入 Knock-on Door-in-Door 功能，不透明的門中門隔層只要輕輕一敲，就能變為透明；這讓榮獲多項獎項肯定的門中門設計更上一層樓。透明的表面讓消費者能夠一窺冰箱內部，而無需開啟冰箱，藉由限制冷流流失來達到節省能源的效果。
創新的自動感應開啟 Auto Door Open 功能，當有人靠近冰箱時便能自動打開機門，讓您即便在雙手拿滿東西時，也能輕鬆快速地拿取物品。LG SIGNATURE 冰箱是由 LG 的直驅變頻壓縮機所驅動，根據裝載狀況自動調整冷卻能力，獨特的設計可減少能源，並具有 10年保固。
LG 實踐創新精神，加入 Knock-on Door-in-Door 功能，不透明的門中門隔層只要輕輕一敲，就能變為透明；這讓榮獲多項獎項肯定的門中門設計更上一層樓。
可清潔您眼前空氣的空氣清淨機
LG 相信，沒有什麼會比乾淨的空氣要來得更加重要了。設計精美的 LG SIGNATURE 空氣清淨機搭載創新的透明面板，讓空氣清淨的過程更加具體化，成為視覺體驗。這款空氣清淨機具備先進的 Aqua-Cyclone 功能，能夠善用水的特性，過濾有害的化學物質與污染物，並讓房間快速回到舒適的濕度。這款設備搭載 LG 的「半永久過濾系統」(Semi-Permanent Filter System)，讓消費者能夠移除、清洗並重複使用濾網高達十年之久，節省時間與金錢。
雖然通常肉眼不能看見微小的灰塵粒子，消費者還是能夠透過 Smart PM1.0 指示器，看到室內環境的空氣品質。這個指示器位於控制螢幕的周圍，使用四種不同顏色的指示燈來表示極細小灰塵微粒的密度。
「我們確保產品的本質能夠從創意產生之初，就一直保留並完整傳達到消費者體驗當中。這正是推動我們持續前進的法則」LG 執行副總裁暨全球行銷負責人 Brian Na 表示。「LG SIGNATURE 體現 LG 認為重要的一切事物，而且我們希望將這樣的哲學，傳達給欣賞來自強大品牌之優良產品的消費者。」
LG SIGNATURE 將在 CES 大展後，於北美、歐洲與亞洲等關鍵目標市場旋即推出。
LG SIGNATURE 空氣清淨機搭載創新的透明面板，讓空氣清淨的過程更加具體化，成為視覺體驗，更具備先進的 Aqua-Cyclone 功能，能夠善用水的特性，過濾有害的化學物質與污染物，並讓房間快速回到舒適的濕度。
【關於LG電子集團】
LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有119個營運中心遍及全球，員工數超過 82,000人。2014年營收達559.1億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。LG電子於2015年榮獲能源之星ENERGY STAR® Partner of the Year。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。
【關於LG電子家庭娛樂公司】
LG電子家庭娛樂公司包含全世界頂尖電視、視聽娛樂、顯示器、個人電腦、電子看板與商用顯示器等產品。LG 以創新技術為電視產業開啟新紀元，打造如 OLED TV 等先進技術，並實現直覺性操作系統，讓消費者體驗智慧型電視科技的完整效益。LG 承諾將以曾獲獎項加持的4K OLED TV、ULTRA HD TV與webOS TV來提升消費者的生活品質。詳細資料請參考網站 www.LG.com。
【關於LG電子生活家電與空調公司】
LG電子生活家電公司是家電和空調產業的全球領導者，以領先業界的核心技術為居家生活提供完整的解決方案，包含設計精良的冰箱、洗衣機、洗碗機、烹飪家電、吸塵器、內嵌式家電、空調、空氣清淨機和除濕機等產品，致力改善消費者的日常生活。所有系列產品都是為了能帶來最高的便利性、效能、節約並為使用者創造健康環境。如需更多資訊，請至http://www.lg.com/tw。
【關於LG SIGNATURE Brand Story】
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LG 2016CES大展 推出全新Sound Bar音響與顯示器 06/01/2016
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LG x 台灣大哥大 新年獨家好禮活動 18/01/2016
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