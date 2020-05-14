LG gram在台共推出 14 吋白色(WINDOWS 10 HOME／256GB)，建議售價 NT$39,900、14 吋銀色(WINDOWS 10 PRO／256GB)，建議售價 NT$41,900；15 吋銀色及白色兩色(WINDOWS 10 HOME／256GB)，建議售價 NT$41,900、15 吋銀色(WINDOWS 10 HOME／512GB)，建議售價 NT$53,900；17 吋白色(WINDOWS 10 HOME／Intel® Core™ i5／512GB)，建議售價 NT$54,900、17 吋銀色(WINDOWS 10 HOME／Intel® Core™ i7／512GB)，建議售價 NT$59,900。









【2020年5月14日，台北訊】數位轉型浪潮來襲，遠距工作、行動辦公室逐漸成為新型態的工作模式，LG 觀察到「大螢幕」與「輕量級」成為消費者選擇筆電的最大考量。因應消費者需求，台灣 LG 電子今(14)日宣布 2020 年 LG gram 系列新品正式上市，以「超」速效能、「輕」薄機身及穩「贏」配備等三大特色，搭載第 10 代 Intel 處理器搭配 Iris Plus 顯示晶片，配備最高達 80Wh 的大容量電池及通過 MIL-STD-810G 七項軍規測試，效能全面升級再進化。LG gram 推出 14、15、17 吋共 7 種規格型號，為消費者提供高效行動力與續航力。

台灣 LG 電子董事長宋益煥表示：「LG 看準行動辦公趨勢普及，消費者對於商務型筆電需求日益劇增，2020 年新款 LG gram 延續大螢幕、大電量及輕機身特色，持續搶佔商務筆電市場，期望 LG gram 能以『超』、『輕』、『贏』的產品特色，成為消費者工作上最強大的輔佐利器。」





絕美觀賞體驗、環繞聽覺享受 「超」速效能成就輕薄筆電完美巔峰

LG gram 全系列搭載第 10 代 Intel® Core™ 處理器，其中 17 吋機型配備 2K WQXGA IPS 顯示器，讓使用者快速、輕鬆創作與編輯內容，搭配營造沉浸式感受的 DTS:X Ultra 3D 立體環繞音效，期望帶給消費者在使用上有更完善的使用體驗，享受耀眼奪目真實色彩及身歷其境的聽覺饗宴。

■ 第10代Intel® Core™ 處理器效能雙倍提升

搭載第10代Intel® Core™ 處理器搭配Iris Plus 顯示晶片，顯示效能較前代雙倍提升，輕鬆創作 4K 影像內容及順暢地進行高畫質遊戲，高速處理器讓任何作業皆能順暢執行。

■ 2K WQXGA IPS顯示器提供超凡的逼真影像

採用 WQXGA 解析度、搭配 IPS 面板及超過 96% sRGB 的廣色域，提供更真實、準確的色彩表現，展現令人驚豔的影像畫面。

■ DTS:X Ultra的立體環繞音場效果 真實創造豐富層次音效

配備 DTS:X Ultra 技術可客製化使用者的內容與環境模式，不論是出外辦公戴耳機，或是在家處理公事播放音樂，皆能提供良好的播放體驗，享受身歷其境的聽覺饗宴。





大螢幕小機身結合超持久續航力 「輕」薄體積樹立羽量級筆電全新標竿

LG gram 配備 7 種規格型號，簡潔俐落設計，配備輕巧機身的 1350 克，更採用 IPS 顯示器 16:10 畫面比例，高度細膩影像精采呈現， HEVC 編碼速度提高快 2 倍和1080p 的清晰畫面，隨時享受流暢的完美視覺體驗。

■ 業界最輕 17 吋大螢幕 輕盈便攜滿足商務需求

LG 以領先業界的產品技術，打造極致輕量型筆電 LG gram，以傳統 15.6 吋機身搭配 17 吋大螢幕，重量僅 1350 克，出外辦公也能輕鬆攜帶，不再成為沉重負擔。

■ 16:10 顯示比例畫面放大輕鬆解決多工作業

17 吋配備 16:10 螢幕比例，超寬廣視野讓畫面、細節一目了然，全面提升文書處理、繪圖創作及影像編輯的工作效率。

■ 80Wh 電池容量 超長續航力支援無線電力

17 吋機型升級 80Wh 大容量電池，滿足使用者一整天的電量需求，外出工作無須尋找插座，移動效率更佳，讓消費者能輕鬆享受無線生活。





嚴格軍規標準配備高規格 連接埠 穩「贏」配備打造商務筆電指標規格

LG gram 全機身採用航太科技材質鎂合金，俐落有型的外觀設計，全機種通過 MIL-STD-810G 七項軍規測試，搭載 Thunderbolt™ 3 快速傳輸接孔，鍵盤特別編排成四列數字鍵樣式，升級 Mega Cooling 散熱系統，風扇能持續地降溫，大幅提升工作效率。

■ 通過 MIL-STD-810G 七項測試軍規等級堅固耐用

LG gram 通過 MIL-STD-810G 七項軍規測試，包含衝擊、低壓、高溫、低溫、沙塵、震動及鹽霧測試，保證任何嚴峻工作環境都能順暢運作。

■ Thunderbolt™ 3快速傳輸接孔 傳輸、顯示流暢不中斷

LG gram系列支援目前最快速的連接埠 Thunderbolt™ 3，可連接設備雙向充電，並提供 40 Gbps 流暢不中斷的數據傳輸速度，5K 影片亦能流暢播放，提供即時播放影像與聲音的美妙體驗。

■ 散熱系統升級 Mega Cooling均勻散熱安靜無噪音

採用葉片面積更大且更輕薄無噪音之風扇，維持一如既往的良好效能，使裝置於各種情況中依然能持續安靜的運作，適合需要安靜工作環境的使用者們。







【關於 LG 電子集團】

LG 電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG 旗下有 140 個營運中心遍及全球，員工數超過 70,000 人。2019 年營收達 530 億美元，LG 由五大業務經營單位組成：生活家電與空氣解決方案公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與 B2B 事業。LG 電子為電視、冰箱、冷氣空調、洗衣機及行動裝置等產品的領導製造商之一，此外還包含頂級 LG SIGNATURE 產品及 ThinQ 人工智慧品牌。若要了解更多 LG 電子相關新聞及資訊，請參考網站 http://www.LGnewsroom.com。

【關於 LG 電子家庭娛樂公司】

LG 電子家庭娛樂公司是全世界頂尖電視、視聽娛樂系統、顯示器、投影機與筆記型電腦等產品的領導者。LG 以憑藉其在OLED 電視的領導地位，成為業界公認的創新者，開啟頂級電視的新紀元。LG 致力於以領先業界的 LG OLED TVs 與屢獲殊榮且搭載人工智慧技術的 LG Nano Cell TVs 等創新家庭娛樂產品來提升消費者的生活品質。詳細資料請參考網站www.LG.com/tw。





