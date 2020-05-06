【2020 年 5 月 6 日，台北訊】台灣 LG 電子以領先全球的創新科技，站穩全球消費性電子產品領導品牌地位，並致力為消費者帶來更優質的生活。看準真無線藍牙耳機市場發展潛力，為使消費者能隨時隨地享受音樂，LG 今日正式推出 LG TONE Free 真無線藍牙耳機，搭載英國知名音響品牌 Meridian 音效技術，以 HSP (Headphone Spatial Processing) 調音使音場更豐富立體，展現超高音質水準，彷彿隨身配備頂級音響，搭配獨特 UVnano 技術，透過充電盒內建紫外線燈，為耳機自動殺菌、保持乾淨衛生；且以搭配充電盒達 21 小時超長續航力結合快充功能，讓長時間使用的消費者，盡興聆聽音樂不間斷，享受翩翩起舞的悅耳音符。 LG TONE Free 真無線藍牙耳機 (HBS-FL7.AGTTBK) 建議售價 NT$5,490，首批即日起於全台神腦門市獨家販售。

台灣 LG 電子董事長宋益煥表示：「LG 觀察到消費者對於藍牙耳機的需求日增，推出全新 LG TONE Free 真無線藍牙耳機，帶給消費者絕佳的聽覺饗宴。同時，受近期生活環境影響，消費者對於衛生、健康更加重視，因此 LG TONE Free 真無線藍牙耳機配備 UVnano 殺菌技術，讓消費者能有更健康舒適的聆聽體驗。」





高清音質如「耳」隨行 觸控式功能解放雙手

LG TONE Free 真無線藍牙耳機搭載英國知名品牌 Meridian 音效技術，以生動細緻、晶瑩清澈的音色，搭配揚聲器複合金屬設計使高中低音範圍更清晰，展現平衡且豐富細膩的音效。此外，LG TONE Free 真無線藍牙耳機採用藍牙 5.0 無線傳輸技術，可快速透過行動裝置的提示窗進行配對，搭配自動配戴偵測，於配戴時自動感應、取下時則自動暫停音樂播放，並支援 Google Assistant 系統無需拿出手機查看，透過觸控耳機即可詢問並獲得資訊、管理每日行程及享受娛樂體驗，便利操作符合生活需求；同時具備 IPX4 防水等級，輕鬆享受音樂環繞的生活。







獨特殺菌技術常保衛生 強效續航力全天候享受音樂

LG TONE Free 真無線藍牙耳機備配獨特 UVnano 殺菌技術，於充電盒內建紫外線燈，將耳機放入並關上後 10 分鐘以上便能有效殺菌，不因長期配戴孳生細菌或掉落變髒，隨時維持健康衛生、讓每次配戴都乾淨舒適。而半開式耳機不僅符合人體工學、完美貼合雙耳，長時間配戴依然舒適，更能聽見外界聲音，移動中也能安全享受音樂。此外，LG TONE Free 真無線藍牙耳機提供消費者超長效續航力，不僅單次充電可連續播放 6 小時，充電盒更提供額外 15 小時，使耳機最長使用可達 21 小時，加上充電 5 分鐘即可使用長達 1 小時的快充功能，美妙音樂隨心所欲帶著走，讓使用者隨時隨地享受絕佳的聆聽樂趣。





LG TONE Free 真無線藍牙耳機

產品圖 產品型號 HBS-FL7.AGTTBK (黑色) 售價 $ 5,490 基本規格 音效 MERIDIAN EQ調音技術 UVnano衛生管理 充電盒內建紫外線燈殺菌 NCC no. 左耳：CCAL20LP0400T1 右耳：CCAL20LP0410T1 藍牙規格 V 5.0（耳機／免持聽筒／A2DP／AVRCP） 電池 真無線藍牙耳機：3.7 V／55 mAh，鋰離子 充電盒：3.7 V／410 mAh，鋰離子聚合物 額定輸入電壓 耳機：DC 4.6 V ~ 4.9 V，110 mA

充電盒：DC 4.75 V ~ 5.3 V，400 mA 產品重量 耳機：6.8 g (單個)／充電盒：41.4 g 產品尺寸 耳機：18.2 mm (W) x 28.3 mm (L) x 22.8 mm (H) 充電盒：59.9 mm (W) x 59.9 mm (L) x 27.5 mm (H) 外箱尺寸 W 103.6 x D 103.6 x H 52.5 (mm) 防水功能 IPX4 (不含充電盒) 觸控操作設計 Yes Google語音助理 Yes 操作頻率 2402 ~ 2480 MHz 充電規格 ／ 使用時間 通話時間 僅用耳機：最長5小時*／連接充電盒：最長17小時* 音樂播放時間 僅用耳機：最長6小時*／連接充電盒：最長21小時* 充電時間 耳機：1小時內／充電盒：1.5小時內 ※室溫下 快充功能 Yes (充電5分鐘 可使用1小時) USB Type Type-C

*使用持續時間可能會依連線的行動裝置、使用的功能、設定、訊號強度、操作溫度、頻寬和其他使用方式而異。





【關於 LG 電子集團】

LG 電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG 旗下有 140 個營運中心遍及全球，員工數超過 70,000 人。2019 年營收達 530 億美元，LG 由五大業務經營單位組成：生活家電與空氣解決方案公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與 B2B 事業。LG 電子為電視、冰箱、冷氣空調、洗衣機及行動裝置等產品的領導製造商之一，此外還包含頂級 LG SIGNATURE 產品及 ThinQ 人工智慧品牌。若要了解更多 LG 電子相關新聞及資訊，請參考網站 http://www.LGnewsroom.com。

【關於 LG 電子家庭娛樂公司】

LG 電子家庭娛樂公司是全世界頂尖電視、視聽娛樂系統、顯示器、投影機與筆記型電腦等產品的領導者。LG 以憑藉其在OLED 電視的領導地位，成為業界公認的創新者，開啟頂級電視的新紀元。LG 致力於以領先業界的 LG OLED TVs 與屢獲殊榮且搭載人工智慧技術的 LG Nano Cell TVs 等創新家庭娛樂產品來提升消費者的生活品質。詳細資料請參考網站www.LG.com/tw。