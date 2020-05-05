【2020年05月04日，台北】台灣 LG 電子今(4)日宣布正式推出全新 K 系列智慧型手機，中階機款搭載旗艦規格，滿足消費者智慧行動生活的各式日常所需。LG K61 及 K51S 搭載開拓全新視界的四鏡頭相機、史詩級的 6.55 吋超大螢幕及續航力超持久的 4000 mAh 大電量，高規格配備輕鬆開啟極致行動體驗。母親節將至，送膩了 SPA 課程、美食大餐及彩妝保養品的消費者，今年給媽媽來點不一樣的！看準媽媽們經常使用手機追劇及喜愛拍照等需求，LG K 系列手機以 6.55 吋大螢幕搭配 LG 獨創的 DTS：X 3D 環繞音效技術，讓追劇時更加身歷其境，同時搭載 AI 智慧相機可自動偵測 8 種不同場景，隨手紀錄生活的美好時刻，讓媽媽一機在手瞬間成為全場焦點。

LG K61 共推出冷萃灰與緞光白兩色，建議售價 NT$7,990，5 月 15 日起將於中華電信、神腦國際、全省經銷通路及三大電商平台同步開賣。LG K51S 推出全新冷萃灰及冰火紅兩色，建議售價 NT$5,990，5 月 6 日起於中華電信、神腦國際、全省經銷通路及三大電商平台同步開賣；搭配中華電信 LG K51S 指定資費購機方案，手機只要 NT$0 元。









台灣 LG 電子董事長宋益煥表示：「LG 一直致力於提供消費者更便利的美好生活體驗，隨著智慧行動裝置日新月異，消費者對於手機功能的需求也愈加重視，本次 LG K 系列手機搭載全新四鏡頭相機與 6.55 吋大螢幕以及 4000 mAh 大電量，同時滿足消費者喜愛使用手機紀錄生活及觀賞影音的需求，不僅期盼能為消費者帶來更多選擇，也希望讓消費者體驗更智慧的行動生活。」

全新四鏡頭帶來新視界 完美焦點搶攻社群版面

LG K 系列新機全面升級四鏡頭配置，輕鬆記錄下生活每一刻美好時光，充分展現個人風格。LG K61 搭載 4800 萬畫素標準鏡頭與 1600 萬畫素前鏡頭、LG K51S 則配有 3200 萬畫素標準鏡頭與 1300 萬畫素前鏡頭，兩款皆具備廣角鏡頭，寬廣視野讓好友相聚時，也能輕鬆容納下所有人，而「景深鏡頭」可讓拍攝人像時更顯出色，同時此兩款新機也是首款支援微距鏡頭，讓消費者無時無刻都能捕捉更細緻的完美畫面。

● 照片更清晰、層次更分明！四鏡頭輕鬆捕捉精彩每一刻

LG K 系列搭載高解析度主鏡頭、一鍵即可拍出高畫質細緻的影像，不論是三五好友出門踏青、家人歡聚時光，都能輕鬆將畫面記錄下來，LG K61 更為首款搭載 4800 萬畫素主鏡頭的中階手機。透過景深鏡頭的肖像模式，無論在拍攝美食、人像，藉由模糊背景凸顯拍攝主體，即可輕鬆創造出細膩層次的景深效果，打造出專屬風格相片。

● 首款支援微距鏡頭 每一個細節都不放過

LG K 系列為首款支援 200 萬畫素、89°、f/2.4 光圈的微距鏡頭，於拍攝細小精緻物品時更為清晰，無論是植物或昆蟲的細節構造，皆能清楚細緻的收入畫面中。

● AI 相機自然逼真 輕鬆捕捉精彩時刻

LG K 系列採用 AI CAM 智慧相機，可以精準辨識不同拍攝主體或場景，並提供 8 種建議拍攝模式，讓消費者可以拿起手機，不論是在戶外活動或是家中毛小孩的身影，都可以輕鬆記錄下精彩動人的美好時刻。





史詩級劇院螢幕 X 獨創音效技術 打造視覺聽覺雙重震撼

為讓使用者擁有最佳體驗，LG K 系列在手機內外觀上不斷提升，採用 6.5 吋以上的 Hole in Display 超大螢幕，無論玩手機遊戲、觀賞電影皆能享有最舒服的視覺以及寬廣視野；同時搭載獨創 DTS：X 3D 環繞音效技術，並貼心保留深受消費者支持的 3.5mm 耳機孔，連接耳機即可享受震撼音效，一秒彷彿置身影片現場，致力打造消費者「聲」歷其境的影音饗宴。

● 6.5 吋 Hole in Display 螢幕占比再提升視覺更寬闊

LG K61 搭載 6.53 吋 19.5：9 FHD+ Hole in Display 寬廣大螢幕(解析度2340 x 1080)，LG K51S 則採用 6.55 吋 20：9 HD+ Hole in Display 寬廣大螢幕(解析度1600 x 720)，以劇院比例寬螢幕呈現所有畫面細節，無論在觀賞影片、瀏覽網站或手遊對戰中，皆能提供消費者最極致的觀看體驗。

● 堅持採用 3D 環繞音效技術與 3.5mm 耳機孔 前所未有的最強美聲

LG 致力堅持帶給消費者最高的聽覺享受，LG K 系列延續搭載獨創的 DTS：X 3D 環繞音效技術，不論是外出慢跑運動或是享受個人沉浸世界，只需透過耳機，即可享有劇院級的細膩音質環繞耳邊，帶來前所未有的最強美聲。





續航力再升級！卓越效能安心耐用 不怕玩不夠

為滿足滑世代族群需求，LG K 系列電量再升級，無論是追劇、連線打手遊一整天都夠用，續航力百分百，亦採用 2.3 GHz 八核心處理器，讓消費者在使用速度上更加往上提升；同時均通過 MIL-STD810 美國軍規防護認證，不論是手機滑落或是身處嚴酷環境都不怕，給消費者帶來全方位的保護力。

● 揮別厚重行動電源 超持久大電量 玩樂一整天無煩惱

LG K 系列均搭載 4000mAh 大電量，不論是出門旅遊一整天或是與姊妹淘一同追劇，皆可以盡情享受無須擔心充電問題。

● 速度不間斷 提升手機使用效率

LG K 系列同時搭載高效能 2.3 GHz 八核心處理器，無論是傳輸檔案或是休閒娛樂，都能讓消費者盡情體驗不間斷，帶來更快速的智慧行動生活。

● MIL-STD810 美國軍規防護認證 多重防護更耐用

LG K 系列搭載 2.5D 微曲弧形玻璃螢幕搭配金屬框架，流線型外觀提供絕佳握感，更經過 MIL-STD810 美國軍規防護認證，經過 6 種軍規測試，認證手機堅固的防護能力耐得住各種嚴峻環境，提供消費者最好且最安心的體驗品質。





中華電信母親節好禮大放送 LG K51S 指定資費方案 手機NT$0元輕鬆入手

LG K51S 智慧手機於中華電信 5 月 6 日正式開賣！為歡慶母親節的到來，搭配中華電信指定資費方案，即可以 NT$0 元將手機輕鬆帶回家，更可享「歡慶母親節千元好禮三選一」活動，包含媽媽最喜歡的日本 TESCOM 高效速乾負離子吹風機、健康管理好幫手的德國 Medisana 玻璃體重計，及最實用的「Hami Point 1000點」(1點等於1元)，表達孝心更有心；同時，學生族群亦能享有「青春無敵學生方案」，月繳 NT$688 手機只要 NT$990 即可帶回家，買就送透明保護背蓋，合約期間內再享學生最愛 KKBOX 免費，數量有限，送完為止。





【LG K61 規格表】

機種 LG K61 建議售價 NT$ 7,990元 顏色 冷萃灰、緞光白 尺寸 164.5 x 77.5 x 8.4 mm 重量 191g 顯示器 6.53吋 19.5:9 FHD+ Hole in Display 內嵌式觸控顯示器(2340 x 1080) 處理器 MT6765 2.3GHz Octa core 作業系統 Android 9.0 SIM卡類型 Nano SIM 儲存空間 RAM-4GB／ROM-128GB 擴充槽：miscroSD記憶卡(最高支援2TB) 通訊協定 2G：850/900/1800/1900 MHz 3G：850/900/1900/2100 MHz LTE：700(B28)/800(B20)/850(B5)/ 900(B8)/1700(B4)/1800(B3)/ 1900(B39)/2100(B1)/2300(B40)/ 2600(B7)/2600(B38)/2600(B41, 2535-2655) MHz 傳輸介面 藍牙(Blue tooth): 5.0/A2DP USB介面：Type C (Micro USB 2.0)／隨身碟功能OTG LG Bridge／Wi-Fi：802.11 a/b/g/n/ac／NFC感應傳輸 相機 【四鏡頭】 4800萬畫素(標準鏡頭79度,F1.8) 800萬畫素(廣角鏡頭118度,F2.2) 500萬畫素(景深鏡頭83度,F2.4) 200萬畫素(微距鏡頭89度,F2.4) 30連拍，可製作GIF檔 【前鏡頭】 1600萬畫素(78度, F2.0) 20連拍，可製作GIF檔 肖像／相片／影片／AI相機／ 美食／閃爍跳格剪接／全景拍攝／微距／ YouTube Live／Google Lens 電池 4000 mAh原廠鋰電池(不可替換) 其他功能 指紋辨識／圖案解鎖／PIN碼／ 密碼／滑動解鎖／Google 文件／ A-GPS, GLONASS／飛航模式／Wi-Fi無線基地台

【LG K51S 規格表】

機種 LG K51S 建議售價 NT$ 5,990元 顏色 冷萃灰、冰火紅 尺寸 165.2 x 76.7 x 8.2 mm 重量 192g 顯示器 6.55吋 20:9 HD+ Hole in Display 內嵌式觸控顯示器(1600 x 720) 處理器 MT6765 2.3GHz Octa core 作業系統 Android 9.0 SIM卡類型 Nano SIM 儲存空間 RAM-3GB/ROM-64GB 擴充槽：miscroSD記憶卡(最高支援2TB) 通訊協定 2G： 850/900/1800/1900 MHz 3G： 850/900/1900/2100 MHz LTE：700(B28)/800(B20)/850(B5)/ 900(B8)/1800(B3)/1900(B39)/2100(B1)/ 2300(B40)/2600(B7)/2600(B38) MHz 傳輸介面 藍牙(Blue tooth): 5.0/A2DP USB: Type C (Micro USB 2.0)／隨身碟功能OTG LG Bridge／Wi-Fi: 802.11 b/g/n 相機 【四鏡頭】 3200萬畫素(標準鏡頭76.3度,F1.8) 500萬畫素(廣角鏡頭115度,F2.2) 200萬畫素(景深鏡頭89度,F2.4) 200萬畫素(微距鏡頭89度,F2.4) 30連拍，可製作GIF檔 【前鏡頭】 1300萬畫素(78度, F2.0) 20連拍，可製作GIF檔 肖像／相片／影片／AI相機／ 美食／閃爍跳格剪接／全景拍攝／微距／ YouTube Live／Google Lens 電池 4000 mAh原廠鋰電池(不可替換) 其他功能 指紋辨識／圖案解鎖／PIN碼／ 密碼／滑動解鎖／Google 文件／ A-GPS, GLONASS／飛航模式／ Wi-Fi無線基地台／FM收音機

【關於 LG 電子集團】

LG 電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG 旗下有 140 個營運中心遍及全球，員工數超過 70,000 人。2019 年營收達 530 億美元，LG 由五大業務經營單位組成：生活家電與空氣解決方案公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與 B2B 事業。LG 電子為電視、冰箱、冷氣空調、洗衣機及行動裝置等產品的領導製造商之一，此外還包含頂級 LG SIGNATURE 產品及 ThinQ 人工智慧品牌。若要了解更多 LG 電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【關於 LG 行動通訊公司】

LG 行動通訊公司是行動通訊產業的創新者，提供具備洞察力的創新技術以改善消費者的生活。作為 5G 技術的全球領導者，LG 行動通訊公司是首批為消費市場開發具有 5G 功能的智慧型手機的製造商之一。 藉由為智慧行動裝置產業導入獨特且優異的相機，先進的音效，卓越的顯示螢幕和直覺式操作的優良傳承，LG 持續為慧眼獨具的消費者提供差異化的智慧行動裝置。若要了解更多相關資訊，請參考網站www.LG.com/tw。