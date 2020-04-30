【2020 年 4 月 29 日，高雄訊】台灣 LG 電子秉持「Life’s Good」的品牌理念及深耕台灣市場的承諾，今 (29) 日宣布於高雄設立全台第二家 「服務中心暨智慧家庭聯網體驗館」，提供南臺灣鄉親更在地的優質智慧居家體驗。LG 自去年 10 月於台北開幕全球首家結合服務中心的智慧家庭聯網體驗館，以完整的售後服務諮詢及產品體驗，提供全方位的智慧家庭藍圖，頗受各界好評。LG 高雄「服務中心暨智慧家庭聯網體驗館」位於高雄市三民區鼎強街，以高品質的產品售後維修服務、貼近生活情境的產品體驗、領先業界的IoT技術，以嶄新面貌提供舒適的諮詢、體驗服務，為更多消費者帶來智慧便利的美好生活。

台灣 LG 電子董事長宋益煥表示：「LG 非常重視台灣市場，落實在地服務持續滿足台灣消費者的各式需求，帶來便利智慧的美好生活。去年 10 月，全球首間『服務中心暨智慧家庭聯網體驗館』落腳台北內湖，LG 感謝各界支持，這次於高雄設立全台第二間『服務中心暨智慧家庭聯網體驗館』，希望南台灣的消費者也可以感受到 LG 的創新升級服務、頂級產品規格與使用情境體驗，實現對於美好生活的想像。」











物聯網技術結合居家使用情境 實現LG ThinQ智慧家庭生活藍圖

為使消費者更貼近真實的產品使用體驗，LG 高雄「服務中心暨智慧家庭聯網體驗館」整體空間明亮簡約，陳列設計以木質色調的溫暖裝潢融合 LG 創新科技，營造出真實居家生活情境，一進入體驗館就彷彿回到溫馨的家。LG 服務中心暨智慧家庭聯網體驗館提供維修及產品諮詢服務，同時讓消費者體驗 LG 最新物聯網家電帶來的便利生活。











現場總共分為服務諮詢區、IoT體驗區、家庭影音娛樂、全方位衣物護理專家、空氣對策解決專家、過敏原剋星居家清潔等多元產品情境。消費者一進門可至服務櫃台洽詢，同時享用吧台貼心提供的咖啡及飲品，以及創新的 LG InstaView™ 敲敲看門中門冰箱及LG 單溫控專業酒櫃帶來的幸福生活。消費者可於沙發休憩，享受 OLED 電視的高畫質影音饗宴，同時體驗 LG gram 與LG UltraWide顯示器的強大效能；LG更歡迎消費者親自體驗由TWINWash™ 雙能洗洗衣機、Styler 智慧電子衣櫥及免曬衣乾衣機組成「全方位衣物護理專家」，多元的衣物護理方式讓衣物更乾淨清新。同時透過「空氣對策的解決專家」包含 LG PuriCare™ 360° 空氣清淨機、LG DUALCOOL 雙迴轉變頻空調、LG PuriCare™ 除濕機，與「過敏原剋星居家清潔」的 LG CordZero™ A9+濕拖無線吸塵器與清潔機器人乾吸濕拖一次完成，感受居家空間隨時保持清新舒適、整潔乾爽的智慧家庭。

此外，LG 以領先業界的 LG ThinQ 智慧家庭連網技術，全產品內建 WiFi，讓消費者可以隨時隨地連網操控家電產品，除可透過 LG ThinQ App 直接操控外，亦可利用全新家用物聯網裝置操控直覺操作 LG 全系列智慧家電；同時 LG ThinQ 連網技術也支援語音操控，可透過 Google Nest mini 及華碩智慧音箱「486 限定版」口語化指令聲控洗衣機、乾衣機、Styler 智慧電子衣櫥、空調、清潔機器人、空氣清淨機、除濕機等，不受時間、空間限制享受智慧便利的居家生活！







ISO9001：2015國際驗證肯定 LG優質服務專業又貼心

LG 全台本島目前共有台北內湖、中和、桃園、新竹、台中、嘉義、台南、高雄、宜蘭共 9 個直營服務據點及客戶服務中心，今年為提高南部地區服務品質，更增加屏東服務站，以直營方式有效且快速管理，提供消費者高品質服務，不僅以一貫的服務熱誠滿足消費者的需求與期望，更獲 ISO9001：2015 國際驗證肯定，成為業界服務先驅。LG「服務中心暨智慧家庭聯網體驗館」將延續此服務精神，為消費者提供多項快速、專業與貼心服務。

•貼心化服務：專業直營的 LG CIC 客戶服務中心，提供 0800 熱線接聽服務；即時 LINE@ 線上客服、LG.COM 網路報修與諮詢相關服務；多管道的服務，能於第一時間解決客戶需求。使用系統報修管理，完成報修流程後同時以簡訊通知報修狀況及工程師聯絡之相關資訊，並通知工程師完成派單，以便客戶查詢相關後續進度，專業工程師會再次主動聯絡客戶，了解問題並進行維護作業。

•專業化服務：工程師接受定期的專業訓練與評價來確保維修及服務品質，並協助每位工程師通過電器修護及冷凍空調國家技術士相關認證，確保技術能力。

•E 化服務：公司提供每位工程師配戴手機 PDA 功能，即時接收維修資訊與更新維修進度，加速維修服務，掌握即時報修訊息；新增耗材網路購物平台，消費者可自行購買一般性耗材及簡易零件，進行簡易 DIY 更換。

•MPOS 行動支付：率先業界與凱基銀行合作，提供行動刷卡服務，提升付款便利性。

•感動服務：除一般大型家電之外，小家電也提供貼心到府維修與到府收送服務。包含快速維修。另外也提供 LG SIGNATURE VIP 尊榮服務，提供 24 小時快速專人到府服務。同時也提供洗衣機內筒保養清洗與不定期舉辦家電健檢服務活動。未來也將於服務中心暨智慧家庭聯網體驗館開設產品講座，滿足消費者使用需求。

•信賴及安心的服務：完善維修能力；提供透明合理維修費用，提升維修率減少地球負擔。







LG 高雄服務中心暨智慧家庭聯網體驗館

地點：LG 高雄服務中心暨智慧家庭聯網體驗館 (高雄市三民區鼎強街101號)

營業時間：週一至週五，上午09：00~下午6：00

【關於 LG 電子集團】

LG 電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG 旗下有 140 個營運中心遍及全球，員工數超過 70,000 人。2019 年營收達 530 億美元，LG 由五大業務經營單位組成：生活家電與空氣解決方案公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與 B2B 事業。LG 電子為電視、冰箱、冷氣空調、洗衣機及行動裝置等產品的領導製造商之一，此外還包含頂級 LG SIGNATURE 產品及 ThinQ 人工智慧品牌。若要了解更多 LG 電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。