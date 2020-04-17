「營隊最後一天，有個小朋友興奮地向我跑來，開心跟我說：『老師，這幾天課程好好玩，原來我們身體有這麼多神奇的地方，我以後也想當醫生，要跟老師一樣厲害！』當下除了滿滿的感動，我才發現我們這幾天的陪伴是這麼有價值，就算只是一句話，對小朋友來說都是啟發他們通往世界的力量...」2019年希望團隊「台北醫學大學-楓杏醫療青年服務團隊」同學分享，小朋友經過入門醫學知識的學習，對於生物醫學領域有更多瞭解和嚮往，深刻感受到偏鄉服務對於孩童們的意義。2020年，LG將繼續以「希望起飛」活動，號召大學生發揮影響力走入偏鄉，一起陪伴孩子們建構希望藍圖。

【2020年4月16日，台北訊】台灣 LG 電子落實企業社會責任，持續投入偏鄉關懷，迄今已邁入第 12 年。多年來，LG 持續深入探究偏鄉需求，於 2015 年起號召大學生，以更實際的關懷與陪伴，深入偏鄉角落開拓孩童視野；同時也從偏鄉孩童學習狀況，及偏鄉教師、大學生希望起飛團隊的回饋發現，對於偏鄉孩童而言，長期且穩定的關心與陪伴才能發揮最大的力量。LG 2020 「Life's Good with HOPE 希望。傳愛」年度公益活動，將持續攜手全台大專院校熱血青年「希望起飛」，同時邀請知名藝人鬼鬼吳映潔擔任「希望導師」，與 LG 同仁組成更有力的希望團隊，落實陪伴者角色，期許能給予偏鄉孩童更多長期穩定的陪伴與關懷，帶領孩童們探索潛能、啟發天賦，鼓勵勇敢築夢，擁抱美好未來與希望！











LG 2020 「Life's Good with HOPE 希望。傳愛」－希望起飛計劃徵件時間自即日起至 5 月 31 日止，歡迎大專院校同學發揮愛心與創意，為孩童們量身打造最溫暖的提案，並將年輕活力注入偏鄉角落。今年夏天，一同激發孩童們潛能、打造不同視野，帶領偏鄉孩童擁抱愛與希望！LG 2020「希望起飛」活動網站：https://www.lghope.com/2020/

台灣 LG 電子董事長宋益煥表示：「LG 深耕台灣不僅致力於提供消費者美好的生活體驗，更希望能為台灣這塊土地貢獻更多的公益關懷。LG 持續深入台灣偏鄉角落，除了與喜憨兒基金會合作贊助偏鄉學校愛心餐盒，多年來我們更深刻體會，對偏鄉孩童而言，最重要的是視野的啟發以及長期的陪伴。『希望起飛』計劃邁入第五年，不僅鼓勵了無數熱血青年學子前進偏鄉發揮所長，並透過希望導師的名人影響力，投注熱情與活力，拋磚引玉喚起社會大眾對偏鄉教育的關注。未來 LG 仍將秉持初衷，將 Life’s Good 的品牌理念落實於在地關懷，讓愛與希望得以成長茁壯。」

持續關懷與陪伴 LG用愛點亮偏鄉孩童心中夢想

「希望起飛」邀請大學生陪伴孩童探索潛能 啟發天賦

LG「Life's Good with HOPE 希望。傳愛－希望起飛」，贊助大專院校公益服務團隊，至今已攜手超過 500 位大學生、30 所大專院校團隊走入偏鄉，以實際行動與多元豐富的主題內容，啟發偏鄉孩童未知潛能、探索未來希望，讓孩童們的夢想輪廓更加清晰。LG 觀察到偏鄉地區不僅在物資、師資等實體資源匱乏，家庭環境多為隔代教養或父母因經濟因素無法長期陪伴，更限縮了偏鄉孩童的視野以及對未來的探索能力。因此LG承諾，今年將投注更多心力於偏鄉關懷陪伴與延續，給予孩童更多情感上的幫助及力量。









LG 希望起飛多年來不只點燃了孩童們探索世界的熱情，同時也為參與的大學生帶來更多自我肯定與實現。2019 年希望團隊「壹柒伍捌-兒童青少年舞蹈團」的同學感性分享：「第一天見面小朋友很害羞，因為是肢體開發、律動的課程，我們很擔心接下來的幾天孩子們是不是會中途放棄，但沒想到最後一天，大家都搶著衝上台表演，不停牽著我們的手，希望我們可以教他們更多東西。以前會覺得跳舞只是興趣，但服務後才發覺，原來我的才藝能帶給這些孩子們力量，就算過程很辛苦，但看到小朋友們的笑容跟全力以赴的認真表情，真的一切都值得了！」長期任教於坪林國小，致力於偏鄉教育不遺餘力的黃老師也表示：「雖然有些人覺得這類暑期營隊只是蜻蜓點水，但實際上這些大學生們對於小朋友們的影響，他們所帶來的能量與溫暖，其實真的不同於師長及家人，而小朋友們也能透過課程去探索、激發對於未來的無限想像。」 2020 年，LG 再度邀請全國大專院校學生參與「希望起飛」發揮創意，在暑假期間分享自身所長，親自陪伴與關懷偏鄉孩童，為台灣偏鄉帶入更多溫暖與愛。

勇敢追夢 「陽光女孩」鬼鬼吳映潔擔任希望導師

號召全國大學生共組希望團隊 前進偏鄉陪伴孩童 傳遞愛與溫暖

台灣 LG 電子邀請知名藝人擔任「Life's Good with HOPE 希望。傳愛」希望導師，多年來透過希望導師的影響力，號召更多熱血青年一起加入關懷偏鄉的行列，以實際行動為偏鄉教育付出心力，並啟發孩童們勇於懷抱、實踐夢想，喚起社會大眾對偏鄉關懷的重視。2020年由充滿熱情活力正能量的藝人鬼鬼吳映潔擔任 LG 希望起飛的「希望導師」，自電視節目《我愛黑澀會》出道至今將滿 15 年，鬼鬼吳映潔從青澀、稚氣的少女一路到登上海外舞台，演藝路上始終不忘初心，期望能用自身經歷，鼓勵偏鄉的小朋友們勇敢追求夢想。











演視歌三棲的全方位藝人鬼鬼吳映潔，每次一出場就讓所有人感受到滿滿的陽光與活力甜美，專業的表現更是擄獲大批粉絲死忠追隨。但鬼鬼吳映潔成功的背後，卻曾經歷過許多辛酸，出道後為了完成當演員的夢想，等待兩年才獲得寶貴的演出機會；為了成為專業歌手，不惜離鄉背井到韓國接受嚴格的訓練。在追求夢想的過程中，儘管一路跌跌撞撞，鬼鬼吳映潔不放棄而且更加倍努力，不斷對自己定下更高的挑戰目標。鬼鬼吳映潔說：「堅持不放棄不是一件簡單的事，但為了自己而努力是一件很值得驕傲的事。」而這次擔任 LG 希望起飛的希望導師，出道多年來一直對公益活動熱情參與，鬼鬼吳映潔感動地表示：「我一直記得有人跟我說過『一定要記得做某件事的初衷』，我認真思考自己的初衷，其實一直很簡單，就是想要帶給大家開心跟快樂！我希望可以透過自己一點點的影響力，幫助到需要幫助的人。今年真的很開心有機會能跟熱血大學生一起前進偏鄉，把我的經驗跟故事分享給大家，帶給大家更多的愛與力量，鼓勵小朋友要敢於夢想，未來有無限可能！」

「LG 2020 Life’s Good with HOPE 希望。傳愛」－希望起飛 即日起開始徵件

第一階段

第二階段

- 活動日期： 2019年07月01日至08月31日止

2019年07月01日至08月31日止 - 活動內容： 希望起飛入選團隊於暑假期間執行偏鄉服務提案、陪伴偏鄉孩童，並以 LG 手機記錄今年度希望起飛執行內容，在指定日期前上傳至活動指定網站，並由 LG 活動小組評選出一組最佳希望團隊，可獲得 LG 精美好禮。

希望起飛入選團隊於暑假期間執行偏鄉服務提案、陪伴偏鄉孩童，並以 LG 手機記錄今年度希望起飛執行內容，在指定日期前上傳至活動指定網站，並由 LG 活動小組評選出一組最佳希望團隊，可獲得 LG 精美好禮。 - 詳細報名方法及更多內容請參考以下網站連結：http://www.lghope.com/2020/

【關於 LG 電子集團】

LG 電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG 旗下有 140 個營運中心遍及全球，員工數超過 70,000 人。2019 年營收達 530 億美元，LG 由五大業務經營單位組成：生活家電與空氣解決方案公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與 B2B 事業。LG 電子為電視、冰箱、冷氣空調、洗衣機及行動裝置等產品的領導製造商之一，此外還包含頂級 LG SIGNATURE 產品及 ThinQ 人工智慧品牌。若要了解更多 LG 電子相關新聞及資訊，請參考網站 http://www.LGnewsroom.com。