【2020年5月25日，台北訊】LG 電子以創新科技及優異面板技術，不斷為消費者帶來最佳的影音娛樂享受，不僅穩站電視市場龍頭地位，更引領電視市場發展趨勢。LG 今(25)日正式宣布在台推出全球首款 88 型 8K OLED TV 新品，及全新 OLED 電視、一奈米電視與 UHD 4K 電視系列產品。2020 電視新品技術規格全面升級，搭載第三代 OLED 電視專用 AI 影音處理晶片(α9)，提供身歷其境的影院級視聽饗宴，並內建家用物聯網裝置，透過 AI 語音聲控輕鬆操控家中大小家電，享受智慧便利生活。 LG OLED TV 新品即日起上市，OLED88ZXPWA 建議售價 NT$2,190,000；OLED65WXPWA 建議售價 NT$299,000；OLED65GXPWA 建議售價 NT$219,000；OLED77CXPWA 建議售價 NT$469,000；OLED65CXPWA 建議售價 NT$139,000；OLED65BXPWA 建議售價 NT$129,000。

台灣 LG 電子董事長宋益煥表示：「OLED 電視引領現在市場趨勢，越來越多品牌也相繼投入，LG 身為全球消費性電子產品領導品牌，一直以領先業界的頂尖技術維持市場 NO.1 的好成績。今年推出全球最大尺寸的 8K OLED 電視，希望再為消費者帶來視覺感官新境界，未來也將持續不斷創造革命性的觀賞體驗，提供消費者最佳的視聽享受，持續引領全球電視市場發展。」











市場唯一真 8K 影像技術全面進化 視聽享受再創巔峰

LG OLED AI 語音物聯網電視採用 LG 獨家 OLED 自體發光技術，8K OLED 電視由超過 1 億個獨立自體發光的子像素打造，搭配第三代 OLED 電視專用 AI 影音處理晶片(α9)，透過深度學習演算法自動將影像調整至最佳畫面，展現極致絕美的畫質與色彩表現，提供觀賞者最具沉浸感的影像畫面，感受與眾不同的視覺體驗。

■ 第三代 AI 影音處理晶片 高水準影像質素超進化

LG 8K OLED 電視搭載第三代 OLED 電視專用 AI 影音智慧處理晶片(α9)，能清楚辨識畫面中的影像內容，透過增強、減少等微調自動調整為最佳畫面，呈現出更自然的色彩、更逼真的細節與更清晰的內容，讓每次觀看都驚艷。

■AI 畫質提升與解碼技術 打造出色「真8K」影像

LG 8K OLED 電視導入深度學習技術，以 AI 8K 畫質提升技術將 2K 或 4K 的影像內容提升至接近 8K，提供低雜訊、高銳利度的清晰畫面。同時，內建視訊解碼器可透過 Youtube、HDMI 與 USB 數位輸入 8K 訊號來源，將原始 8K 影像內容流暢播放，為觀賞者帶來生動、細緻的 8K 影像。

■ 通過美國、德國雙認證 安心觀看無負擔

LG 2020 全系列電視新品通過德國萊因 TÜV 及美國 UL 認證，以遠低於業界讓眼睛舒適的最低 50% 標準，減少眼睛負擔更達到低藍光、低閃爍及高品質的觀賞體驗，不用擔心長時間觀看而對眼睛造成傷害。

獨家技術輕鬆享受智慧家庭 AI語音聲控解放雙手

LG 2020 年全系列電視搭載 LG 獨家家用物聯網裝置，利用 ThinQ AI 技術將電視打造成智慧生活中心，透過 AI 語音滑鼠遙控器語音聲控家中連網家電，還可查詢、確認連網家電狀態，實現智慧便利的居家生活。

■智慧滑鼠遙控器升級語音聲控 便利生活新體驗

2020 年全系列 LG 電視配備升級 AI 語音滑鼠遙控器，只要透過語音聲控，不管是調節螢幕亮度或音量、切換場景模式，或是設定定時開關機，就連今日天氣都可利用語音確認，還可以用聲控方式開啟應用程式輕鬆追劇、看電影，讓消費者以最簡單的方式享受娛樂體驗。

■LG 獨家 ThinQ連網技術 輕鬆享受智慧家庭生活

透過領先業界的 LG ThinQ 智慧家庭連網技術，以 LG ThinQ App 串聯、操控家中 LG各式大小聯網家電，同時也可控制取得 OCF 認證的他牌裝置，讓消費者可以真正享受家電串聯的便利生活，實現智慧家庭生活藍圖。







串聯 Apple裝置 盡享影音娛樂、遊戲體驗、運動賽事

LG 2020 年全系列電視支援 Apple AirPlay2 鏡像功能，使用者能直接將 iPhone、iPad 或 Mac 的內容分享或投射至 LG 電視，亦可透過 Apple HomeKit 並使用 Siri 語音操控 LG 電視；針對遊戲玩家，支援 G-Sync 以 1ms 的超低延遲反應時間，使畫面更清晰、流暢，成為最受遊戲愛好者喜愛的電視，以及 OLED Motion Pro 專業動態模式避免殘影影響觀賞體驗。

■內建Apple TV App、NETFLIX 盡享所有影音娛樂

LG 2020 年全系列電視新品內建 Apple TV App、NETFLIX 與 YouTube 等熱門影音應用程式，一手掌握最新電影、電視節目、紀錄片、體育賽事等，在家也可享受優質、豐富且多元的娛樂影音內容。

■支援 G-SYNC 低延遲高反應暢玩遊戲

業界首款支援 NVIDIA G-SYNC 遊戲電視，配備 HDMI 2.1 以減少停頓、延遲或閃爍問題，並提供更加清晰的畫面，還可透過 HGiG 模式提供更身臨其境的 HDR 遊戲體驗，讓消費者感受前所未有的暢玩快感。

■Motion Pro專業動態模式 不錯過賽事任何動作細節

透過 OLED Motion Pro 專業動態模式可精準清晰看見運動競賽中任何一個快速且細微的動作，同時 OLED 自體發光像素可使運動更加逼真，讓消費者盡情享受不間斷的運動賽事體驗。

■杜比視界Dolby Vision IQ及杜比全景聲Dolby Atmos® 劇院般影音感受

LG OLED AI 語音物聯網電視全系列搭載杜比視界 Dolby Vision IQ ，根據內容類型和光線狀況，智慧調整亮度、色彩及對比，打造完美的光影效果；杜比全景聲 Dolby Atmos®則使聲音最佳化，感受環繞音效的大師級聽覺饗宴。同時，透過 FILMMAKER MODE™ 電影製作人模式自動調整影像、關閉動態平滑效果，讓觀賞者可細細品味每部影音內容，讓「家」成為最棒的電影院。











簡約設計展現工藝美學 藝術精品美感油然而生

LG 電視一直以獨樹一幟的優雅設計，結合優雅底座與極窄邊框打造極簡空間美學，並提供多種尺寸、規格選擇，不僅可輕鬆融入各式風格的居家裝潢中，還能創造出風格迥異的個人居家風格美學。

■ZX系列極致奢華 享受高規格的視覺饗宴

LG ZX 系列採用氣派的 88 型極窄邊框設計，視線廣闊且外型俐落高雅，展現個人尊榮格調生活，打造具藝術感的強烈居家風格擺設與裝潢。

■首度引進GX零間隙畫廊系列 優雅設計猶如藝術傑作

2020 年全新 Gallery 系列以極簡、超薄外型設計，完美貼合牆面，65 型機身厚度僅 20 毫米(0.79吋)，徹底實現空間整合，讓電視就像畫作般懸掛於牆面，成為家中最精美的藝術品。

■全系列電視極美纖薄 打造極簡生活美學

LG 2020 年 OLED 電視同步推出 WX、CX、BX 三款系列新品，全系列電視產品同時擁有細膩絕美的畫面及簡約精緻的外觀，以令人驚艷的設計詮釋精品家電質感。壁畫磁吸式設計的 WX 系列以平貼牆面後僅 0.4 公分的極致纖薄，搭配獨立 Sound bar 完美融入居家裝潢；金屬質感的 CX 系列以彎月型底座設計，為室內空間增添優雅氛圍；BX 系列外型簡約時尚結合電線管理槽，俐落設計打造時尚家居格調。

LG 2020全系列電視產品陣容亮相 滿足消費者不同需求

LG 2020 電視新品除 OLED TV 全系列最新機種外，同步亮相一奈米真8K電視、一奈米4K電視與 UHD 4K 電視等系列新品，以豐富多元的電視產品陣容，滿足不同消費者的觀賞需求。LG 今年也首度推出一奈米真8K電視 (NANO95WNA)，獲得業界最高的 CM 值97.8%，CM值越高畫面越清晰，並通過 TUV 認證，提供清晰畫質盡情觀賞所有細節；同時搭載第三代 α9 AI影音處理晶片呈現最極致的影像畫面，獨家 Nano Cell™ 一奈米顯示技術純化色彩，透過純色的鮮明色彩及奈米黑色形成強烈對比，加上最新全陣列直下式區域控光技術及黑階再進化，能精準調整明暗細節呈現栩栩如生的真實場景。為符合消費者不同需求，也提供大尺寸 86 型一奈米4K電視，讓消費者在家也能享有大螢幕的視覺震憾。

LG UHD 4K AI語音物聯網電視以鮮明色彩和對比度強化的畫質，搭配極致亮彩科技以及區域亮度控制，任何角度皆能展現逼真色彩透過 HDR 高動態範圍技術，將視覺體驗提升到新境界，滿足電影、體育或遊戲等消費者的所有娛樂需求。



【關於 LG 電子集團】

LG 電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG 旗下有 140 個營運中心遍及全球，員工數超過 70,000 人。2019 年營收達 530 億美元，LG 由五大業務經營單位組成：生活家電與空氣解決方案公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與 B2B 事業。LG 電子為電視、冰箱、冷氣空調、洗衣機及行動裝置等產品的領導製造商之一，此外還包含頂級 LG SIGNATURE 產品及 ThinQ 人工智慧品牌。若要了解更多 LG 電子相關新聞及資訊，請參考網站 http://www.LGnewsroom.com。

【關於 LG 電子家庭娛樂公司】

LG 電子家庭娛樂公司是全世界頂尖電視、視聽娛樂系統、顯示器、投影機與筆記型電腦等產品的領導者。LG 以憑藉其在OLED 電視的領導地位，成為業界公認的創新者，開啟頂級電視的新紀元。LG 致力於以領先業界的 LG OLED TVs 與屢獲殊榮且搭載人工智慧技術的 LG Nano Cell TVs 等創新家庭娛樂產品來提升消費者的生活品質。詳細資料請參考網站www.LG.com/tw。