誠摯感謝全台各地大學生熱情支持 LG 2020「Life's Good with HOPE希望。傳愛」希望起飛。台灣 LG 電子再次攜手大學生，帶領偏鄉孩童「希望起飛」。本次徵件活動，收到來自全國各地大學生的熱情投稿，在今年更嚴峻的環境下並未影響到大家的愛心與熱血，來自全台各地的學校都提出了非常精彩的計劃，從提案中充分感受到年輕學子對於偏鄉關懷的熱忱，LG 十分感動有越來越多的學生投身公益並付諸實踐，期待入圍的希望團隊能在今年發揮所長，不僅在暑假期間陪伴小朋友們，更帶領孩童啟發對未來的想像！

依評分標準規定，主辦單位根據各組報名企劃書與活動辦法契合度 (25%)、服務計畫創意與特色 (25%)、計畫執行可行性 (25%) 及偏鄉孩童學習效益 (25%) 來做評分，共選出五組希望團隊，依收件順序排名，公布如下：





項目 學校 社團 企劃 1 台北醫學大學 楓杏醫學青年服務團 第十五期楓杏社會醫療暨醫學知識推廣服務隊-醫學知識計劃分隊 2 國立陽明大學 勵青社衛生醫療服務隊 2020暑期南投仁愛卡度隊 中正國小育樂營：小小背包客 3 國立臺灣科技大學 社會服務團 109年夏令南投縣服務學習工作隊 4 臺北市立大學 鳴鐸教育服務團 花蓮縣秀林鄉銅門國小冰雪奇緣生活美學探索學習成長營 5 佛光大學 崇德青年社 STEAM 行動家



恭喜以上入圍團隊，希望小組將以郵件及電話通知各入圍組別，後續相關資訊如下：



1. 依活動辦法規定，主辦單位於活動網站公布入圍名單，並以郵件及電話通知入圍事宜，請入圍團隊務必於 2020年6月19日 (五) 前與主辦單位聯繫，並遵守活動相關規範。

2. 入選團隊須於2020年7月10日 (五)，參加LG所舉辦的行前說明會。

3. 特別注意事項：第一階段入圍團隊須使用 LG 提供之手機拍攝 2 分鐘創意影片，影片需包含潛能開發、才藝發展以及城市探索體驗相關的執行內容，於2020年09月20日 (日) 前提供影片，同時附上結案成果報告與活動後心得調查問卷，計畫參與人員皆須填寫。





詳細注意事項請參考「Life's Good with HOPE希望。傳愛」希望起飛官網https://www.lghope.com/2020/

如有任何問題請洽詢活動專線 (02)2775-2784以及LG希望起飛專屬信箱lgcsr@prestigepr.com.tw，謝謝。