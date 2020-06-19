【2020 年 6 月 19 日，台北】台灣 LG 電子秉持「Life’s Good」的品牌精神，迎接 AIoT 智慧物聯網與 5G 時代來臨，以領先業界的 LG ThinQ 智慧家庭連網技術，讓消費者全方位實現美好生活。LG ThinQ 智慧家庭讓使用者可運用行動裝置、LG 電視與智慧音箱，全方位操控 LG WiFi 物聯網家電，感受智慧生活的極致便利。2020 年 LG 以「打破距離 讓心更靠近」為主軸，特別規劃。

「LG ThinQ HOME 智慧家庭體驗展」，展場呈現真實居家情境，分為「LG ThinQ HOME 導覽區」與「情境體驗區」，以專業導覽、互動體驗與拍照集點三大活動形式，搭配全系列 LG 智慧家電，帶領現場民眾感受創新科技所帶來的獨特魅力。 「

LG ThinQ HOME 智慧家庭體驗展」6月起將於全台三地北中南舉辦，首站台北場於 6/19(五)-6/21(日) 於華山文創園區-米酒廠盛大開展，機會難得，敬請把握。











台灣 LG 電子董事長宋益煥表示：「LG 秉持著「Innovation for a Better life」的品牌理念，因應市場趨勢與消費者生活型態轉變，從消費者需求出發，持續開創智慧家庭應用及產品革新。LG 作為智慧家庭的領導品牌，持續以領先業界的 ThinQ 智慧家庭連網技術，結合全系列內建 WiFi 的智慧家電商品，讓消費者體會最便利的生活。這次的「LG ThinQ HOME 智慧家庭體驗展」，完整體現消費者在 AIoT 時代的需求與美好生活嚮往，同時也是我們展現 5G 及 AIoT 時代企圖心的最好證明。」





實現智慧生活無限可能！ LG ThinQ 開創智慧家庭美好型態





隨著科技不斷的演進，人們對於智慧生活的憧憬也逐漸增加，LG 作為全球智慧家庭的領導品牌，持續實現對消費者追求美好生活的承諾，以領先業界的 ThinQ 智慧家庭連網技術，結合全系列內建 WiFi的智慧家電商品，可直接利用手機的 ThinQ App 或透過 2020 LG AI 語音滑鼠遙控器，輕鬆啟動

LG 智慧家電。此外，LG ThinQ 連網技術也可利用語音，對智慧音箱下達指令聲控 LG 智慧家電，隨時享有智慧居家的便利生活。











今日也同步釋出 LG 全新形象影片「LG ThinQ 超級英雄」，以兒子的視角，看到父親在忙碌的工作之餘，透過 LG ThinQ 智慧家庭物聯網，消弭時空的隔閡，爸爸瞬間化身成超級英雄，彷彿就在身邊，即時給予家人最貼心的陪伴，最暖心的關懷。

LG ThinQ 超級英雄篇影片連結：https://youtu.be/gMWuINVs4JE

打破距離讓心更靠近！親身體驗智慧家庭 三大展區完美實現全方位未來生活

LG 擁有最齊全的智慧家電產品線，以及最完整的智慧家庭介面裝置，為使消費者能更實際體驗智慧生活帶來的便利，LG 特別打造了「LG ThinQ HOME 智慧家庭體驗展」，帶領消費者實際體驗智慧生活。活動現場規劃四大展區，包含「IoT 導覽區」以及三大情境區「黑科技生活」、「粉居家慢活」、「綠健康樂活」，模擬不同的生活使用情境，邀請消費者透過互動體驗的方式，親身感受智慧生活帶來的便利，完整呈現「LG ThinQ」技術與相關應用。



● IoT 導覽區 - 完整展演智慧家電全方位應用

IoT 導覽區以簡約時尚風格，打造最完整的 LG ThinQ 家庭情境空間。一踏入展區，就可以透過手機、LG 電視以及智慧音箱，以簡易的指令或動作，即刻啟動全系列 LG 智慧家電，完整展演智慧生活的全方位應用，親身感受智慧家電所帶來的便利性。此外，透過現場專業講師的導覽解說，可感受令人驚豔的 LG 智慧家庭理念。







●黑科技生活 – AI遙控器操控好簡單 一鍵啟動 智慧生活家電

家庭客廳情境區以耀黑白淨風格，營造出「黑科技生活」氛圍，展現 LG 卓越的創新技術。使用者只要舒服地坐在沙發上，拿起 LG OLED TV GX 的 AI 語音滑鼠遙控器，按下麥克風鍵並說出啟動指令，就可輕鬆開啟 LG PuriCare™ WiFi 360°空氣清淨機及 LG CordZero™ WiFi 版清潔機器人，一鍵完成地板清潔，享受清新空氣！同時，也可以直接進入電視選單的家用設備畫面，以 LG AI 語音滑鼠遙控器直接操控並調整 LG 家電各項設定，為生活注入全新 AIoT 智慧體驗，演繹出高質感的個人風格。







●粉居家慢活 – 語音聲控好輕鬆 一聲下令 體驗舒適美好生活



家庭臥室情境則結合柔和的粉紅色調，營造「粉居家慢活」氛圍，一踏進瞬間迸發浪漫少女心。只要透過床頭的智慧音箱，即可調整 LG DUALCOOL 雙迴轉變頻空調的溫度及風速，感受炎炎夏日中的清新涼意；午後雷陣雨的濕氣，只要跟智慧音箱說出開啟指令，就能啟動 LG PuriCare™ 除濕機，保持一室乾爽清新；外出前將衣物放入 LG Styler 智慧電子衣櫥，開啟鏡面面板的遠端操控按鍵，接著用智慧音箱開啟或查詢衣物護理進度，準備好甜蜜約會前最美好的一切。除此之外，熄燈睡覺後也可以透過智慧音箱，語音一次開啟所有家電，享受公主般的慵懶生活。







●綠健康樂活 – 遠端遙控好方便 一指滑動 連結便利生活



廚房與陽台情境以清新的藍天與翠綠植栽，營造「綠健康樂活」氛圍，坐在木質的長凳上，拿起手機，無論身在何處，只要打開手機上的 LG ThinQ App，遠端一指滑動即可操控 LG TWINWash 雙能洗洗衣機及 LG 免曬衣乾衣機，從容地查詢洗衣機與乾衣機的洗衣狀態，即便在辦公室也能隨時啟動，下班回家盡情享受更多跟家人相處的美好時光。夏天的沁涼飲品，也能利用 LG ThinQ App，智慧遙控 LG InstaView™ 敲敲看門中門冰箱，精準管理冰箱溫度，有效控管冰箱食材，體驗健康舒適的幸福日常。













「 LG ThinQ 智慧家庭體驗展」6/19台北盛大開展 全台巡迴體驗送好禮

LG 為讓更多消費者體驗智慧家庭的魅力，今年夏季在台北、台中、高雄三地分別舉辦

「LG ThinQ Home智慧家庭體驗展」。首場將於 6/19(五)在台北華山文創園區盛大開展，消費者現場不但可深度體驗 LG ThinQ Home 智慧家庭，凡於活動期間入場即可獲得氣球乙支，參與體驗活動更加碼贈送冰涼飲料與甜蜜小禮。展覽免費參觀，贈品數量有限，送完為止。此外，活動現場也同時規劃拍照打卡活動，只要於體驗區內拍照，並將照片上傳至個人 Facebook 或 Instagram，並標註

#LGTHINQHOME 與 #LG智慧家庭體驗展，並設定公開，即可至贈品兌換區獲得甜蜜小禮乙份。

LG ThinQ Home智慧家庭體驗展 全台巡迴資訊

場次 台北 台中 高雄 地點 華山文創園區 米酒廠 台中文心秀泰 五樓 高雄夢時代 八樓 地址 台北市中正區八德路一段1號 台中市南屯區文心南路289號5樓 高雄市前鎮區中華五路789號8樓 日期 6/19(五)、6/20(六)、6/21(日) 7/18(六)、7/19(日) 8/1(六)-8/2(日) 時間 6/19(五) AM15:00-PM19:00 6/20(六) AM11:00-PM19:00 6/21(日) AM11:00-PM19:00 7/18(六) AM11:00-PM20:00 7/19(日) AM11:00-PM20:00 8/1(六) AM11:00-PM20:00 8/2(日) AM11:00-PM20:00

LG ThinQ Home 智慧家庭體驗展 現場活動內容

1.活動名稱：體驗集點活動

活動辦法：

步驟 1 活動入口處領取 LG ThinQ Home 智慧家庭體驗展集點卡

步驟 2 前往導覽區、客廳區、臥室區與廚房&陽台區四大區域體驗集點

步驟 3 集滿四點至贈品兌換區，交由現場工作人員，即可兌換「超冰涼氣泡飲」乙瓶。

2.活動名稱：拍照打卡活動

活動辦法：

步驟1 於任一體驗區拍攝照片

步驟2 將照片上傳至個人社群Facebook、Instagram

步驟3 標註 #LGTHINQHOME #LG智慧家庭體驗展，並設定貼文公開

步驟4 至贈品兌換區出示貼文+蓋手章，即可成功獲得甜蜜小禮乙份。每人限兌換一支，送完為止。

【關於 LG 電子集團】

LG 電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG 旗下有 140 個營運中心遍及全球，員工數超過 70,000 人。2019 年營收達 530 億美元，LG 由五大業務經營單位組成：生活家電與空氣解決方案公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與 B2B 事業。LG 電子為電視、冰箱、冷氣空調、洗衣機及行動裝置等產品的領導製造商之一，此外還包含頂級 LG SIGNATURE 產品及 ThinQ 人工智慧品牌。若要了解更多 LG 電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。