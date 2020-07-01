【2020 年 6 月 29 日，台北訊】近期消費者對健康生活的意識日益增長，為了吃的更安心，因而興起一股居家料理風潮，不僅能親自把關食材，還能同時享受烹調樂趣。台灣 LG 電子為滿足消費者的生活需求，延續 LG Instaview™ 敲敲看門中門冰箱系列的設計巧思，再升級推出新品內建全球首創的球型製冰器，每日自動製造球型冰塊，輕鬆保留飲品絕佳的飲用風味，內建淨水濾心還能直接製冰製水讓飲食更安心。同時冰箱內部儲藏空間更進化，上冷藏下冷凍的「法式對開」巧思讓消費者食材取用更便利，貼近消費者取物的習慣。此外，夏日來臨讓食材保鮮成為重點，LG InstaView™WiFi 敲敲看門中門冰箱採用專利的敲敲看設計及四方吹冷流技術延長食材保鮮，讓料理更健康衛生並呈現真實原味。 LG InstaView™WiFi 敲敲看門中門冰箱 GR-QBFL87BS (821L) 即日起上市，建議售價 NT$139,000。







台灣 LG 電子董事長宋益煥表示：「LG 持續以創新科技領先業界，為提供消費者更優質的使用體驗，推出新品 LG InstaView™WiFi 敲敲看門中門冰箱 GR-QBFL87BS (821L)，提供消費者更健康的生活。延續LG廣受歡迎的敲敲看門中門設計，更進化內建全球獨家 Craft Ice™ 冰球製冰器技術，結合法式對開設計，讓消費者不僅在夏日可以享受最極致的冰涼飲品外，還有優質的保鮮技術與魔術收納空間，輕鬆享受居家料理的樂趣。」

創新內建冰球製冰器 球型冰塊延長冰飲口感 內建淨水過濾系統把關水質健康

隨著全民健康意識提升並迎接即將來臨的夏日，消費者對自製冷飲、冰品的需求也大幅提升。新款 LG InstaView™WiFi 敲敲看門中門冰箱 (821L)，創新內建 Craft Ice™冰球製冰器功能，在家就可自製冰球，相較於方塊冰，冰球的面積小因此可延長 15% 的融化時間，延緩對飲品的稀釋度，不論是加入自製的果汁或酒精飲品，高達 90% 透明度的冰球帶來味覺、視覺同享的品嚐體驗。此外，內建淨水過濾系統，且同時可選擇球型冰塊、方形冰塊或碎冰，享受自製DIY，樂趣無窮又安心健康，再加上便利冰飲霸功能自動製冰製水，免開冰箱門即可取用，避免冰箱內冷流流失，更輕鬆便利。











薄窄型製冰器再創空間新革命 大量食材輕鬆存放 法式設計上冷藏下冷凍 取物更便利優雅

居家料理風潮興起也讓消費者食材儲存需求大增，更需要廣闊的冰箱儲藏空間，冰箱容量及能隨心運用的收納空間更是消費者重要的考量，取物時的便利度也是隱形關鍵。新款 LG InstaView™WiFi 敲敲看門中門冰箱採用最新型的 Slim SpacePlus™ 薄窄型邊門製冰器，大幅減縮邊門製冰器所佔的空間，釋出更多的開放式層架，讓常拿取的飲料、醬料瓶有更多擺放位置，有效提升冰箱內的儲藏容量。再融入法式對開設計，上冷藏下冷凍的空間配置更符合人體工學，常開取的冷藏區域位於上方，減少彎腰取物的次數，輕鬆取物方便又優雅。

夏日高溫考驗保鮮力 敲敲看設計、四方吹冷流技術獻上每一口的新鮮

面臨夏日高溫的食材保存，冰箱的溫度調控及恆溫效果成為重要課題。LG InstaView™WiFi 敲敲看門中門冰箱採用 LG 專利的敲敲看門中門設計，只要輕敲玻璃兩下，消費者不用開門即可看見內部存放的食材，降低開關門時冷能流失的情況，維持食材恆溫儲藏。Glide N' Serve™ Drawer 隨選變溫藏鮮室不僅可自由變換儲存溫度，可依需求輕鬆設定各食材適宜的冷藏溫度，從肉類到生鮮皆能輕鬆儲存。LG 專利的四方吹冷流技術可提升冷卻速度，降低冰箱內部與邊門的溫差，全不鏽鋼內壁有助於留住冷流，比傳統冷卻系統更能維持冷藏效果，延長食材的保鮮期。此外，新款 LG InstaView™WiFi 敲敲看門中門冰箱 821L 更內建 Smart鮮淨過濾系統™，不僅可消除 99.999% 的細菌，還可除去冰箱異味，提供乾淨的環境更有利於食材保存。





遠端遙控好方便 LG ThinQ™ 智慧家庭連網技術一指滑動連結便利生活

迎接 AIoT 智慧物聯網與 5G 時代，LG InstaView™ WiFi 敲敲看門中門冰箱亦搭載領先業界的 LG ThinQ 智慧家庭連網技術，讓消費者實現便利美好生活。即使不在家中，消費者可直接利用手機的 ThinQ App 設置冰箱溫度及診斷冰箱問題，隨時確保食材的恆溫與新鮮。

台北電器空調 3C影音大展 親臨體驗全系列LG InstaView™WiFi 敲敲看門中門冰箱

全系列 LG InstaView™WiFi 敲敲看門中門冰箱，包含內建 Craft Ice™ 冰球製冰器的最新款即將於備受矚目的「台北電器空調3C影音大展」展出，邀請消費者前來一同親身體驗 LG InstaView™WiFi 敲敲看門中門冰箱系列精湛的設計與巧思。



•展覽日期：7 月 3 日(五)至 7 月 6 日(一)

•展覽時間：10:00-18:00

•展覽地點：世界貿易中心展覽一館 LG 攤位 534-1 (台北市信義區信義路五段5號)

LG InstaView™WiFi 敲敲看門中門冰箱

產品圖 產品型號 GR-QBFL87BS 售價 NT$139,000 公升數(L) 821 冷藏(L) 539(含變溫室) 冷凍(L) 282 寬*高*深(mm) 908*1785*929 冷藏室特色功能 Instaview 敲敲看門中門/門中門魔術空間/便利冰飲霸/鮮淨過濾系統/隨選變溫藏鮮室/不鏽鋼保鮮壁/多重立體冷流/多變組合式置物盒/LED內部光源/強化玻璃層架 冷凍室特色功能 威士忌冰球製冰器/法式抽屜冷凍櫃/抽拉式抽屜/多元儲存置物籃/急速冷凍 顏色 星夜黑 壓縮機 直驅變頻壓縮機



【關於 LG 電子集團】

LG 電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG 旗下有 140 個營運中心遍及全球，員工數超過 70,000 人。2019 年營收達 530 億美元，LG 由五大業務經營單位組成：生活家電與空氣解決方案公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與 B2B 事業。LG 電子為電視、冰箱、冷氣空調、洗衣機及行動裝置等產品的領導製造商之一，此外還包含頂級 LG SIGNATURE 產品及 ThinQ 人工智慧品牌。若要了解更多 LG 電子相關新聞及資訊，請參考網站 http://www.LGnewsroom.com。

【關於 LG 電子生活家電與空調公司】

LG 電子生活家電公司是家電、智慧家居解決方案、空氣品質系統以及創新 AI 產品的全球領導者，以領先業界的核心技術為居家生活提供完整的解決方案，並致力於開發設計精良的廚房家電、生活家電和空氣解決方案等產品，為全球消費者提供更好的生活。所有系列產品都是為了能帶來最高的便利性、效能、節約並為使用者創造健康環境。如需更多資訊，請至http://www.lg.com/tw。