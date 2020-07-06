【2020 年 07 月 03 日，台北】斜槓辣媽小禎半年來瘦身有成，事業也越做越大，主持、副業皆亮眼，讓小禎更顯自信風采。今(3日)更以一襲黑色氣質洋裝，出席 LG 2020 TWINWash 雙能洗新品發表會，大秀超吸睛身材，笑稱除了服裝誠意滿滿，為與網路上擁有大量粉絲的人氣作家宅女小紅來個「雙能媽媽大對決」，今天可是有備而來，果然兩大霸氣女王相見互不相讓，大秀家事撇步。

活動中，小禎不改幽默辛辣的主持風格，除了自虧事業得意但生活難免沒了自己的時間，因為天天挑戰「多工運動」，只能半夜找「它」上下一起洗，此話一出嚇壞現場媒體，急忙解釋因為工作太忙沒時間處理家務，每次都只能半夜洗衣服，大讚還好有 LG TWINWash 雙能洗洗衣機，不僅新品 15 公斤加 2 公斤容量可以滿足女兒跟她的大量衣物，還可以上下同時開工，一機雙洗，滿足衣物分類洗的龜毛堅持，而面對疫情的潛在危機，現場更有感而發的分享近期體悟，大聲認證「分開，才是愛的最佳方式」。

藝人小禎的強迫症知音 LG TWINWash 雙能洗讓百變身份「衣」把罩 !

身為帶狀節目主持人，更身兼健身房、服飾店的老闆，多重身份讓小禎幾乎沒有自己的時間，即使平日工作滿檔，小禎自虧有家事強迫症，從洗衣服的繁瑣步驟就能窺知一二，從顏色、髒污程度、材質，每樣都要經過分類洗滌，但之前下場就是得花大量時間完成這些任務，常常半夜時邊打嗑睡邊等洗衣洗完。好在發現了 LG TWINWash 雙能洗洗衣機，具備上、下一起洗的特色，一次可洗滌兩種類型衣物，讓洗衣流程更省時、便利。此外，全新 15 公斤加 2 公斤新容量，更是完美符合她的需求，不僅可以容納自己與愛美的女兒 EMMA 每日換下的衣物，更可讓每日堅持健身的她運用下層 Mini Wash天天洗滌特殊材質的健身衣物，省水更節能。

六寶媽的最強後盾 ! LG TWINWash 雙能洗 AI 智慧與溫柔洗淨雙重呵護

家中養了五隻調皮貓孩子的小禎，無奈又寵溺的分享：「有養過貓狗的人一定都知道，家裡所見之處都是滿滿的毛，無論是毯子、地板甚至是抱過牠們後的衣服都無一倖免。」雖然心甘情願被奴役，但當媽的就是容易操心，時時煩惱毛小孩東躦西滾身上會夾帶看不見的細菌與過敏原，連帶影響女兒，LG TWINWash 雙能洗洗衣機的「蒸氣洗衣及溫熱水洗功能」，能有效去除99.9%的灰塵、塵螨、過敏原，讓她寵貓更安心；而被問到印象最深的功能時，小禎毫不猶豫分享平時手機不離身的她，最喜歡 LG TWINWash 雙能洗洗衣機上下層都具備了 WiFi 遠端遙控的功能，滑滑手機就可監控洗衣狀況，還能結合最新 AI DDTM 技術大數據洗衣，笑稱有它自己就像有智慧與溫柔兼具的靠山寵愛的幸福小女人。







【關於 LG 電子集團】

LG 電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG 旗下有 140 個營運中心遍及全球，員工數超過 70,000 人。2019 年營收達 530 億美元，LG 由五大業務經營單位組成：生活家電與空氣解決方案公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與 B2B 事業。LG 電子為電視、冰箱、冷氣空調、洗衣機及行動裝置等產品的領導製造商之一，此外還包含頂級 LG SIGNATURE 產品及 ThinQ 人工智慧品牌。若要了解更多 LG 電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【關於 LG 電子生活家電與空調公司】

LG 電子生活家電公司是家電、智慧家居解決方案、空氣品質系統以及創新 AI 產品的全球領導者，以領先業界的核心技術為居家生活提供完整的解決方案，並致力於開發設計精良的廚房家電、生活家電和空氣解決方案等產品，為全球消費者提供更好的生活。所有系列產品都是為了能帶來最高的便利性、效能、節約並為使用者創造健康環境。如需更多資訊，請至http://www.lg.com/tw。