【2020 年 07 月 03 日，台北】台灣 LG 電子秉持「Life’s Good」的品牌精神，致力提供消費者便利且智慧的美好生活，不斷以創新科技引領生活家電市場。獨步業界首創 LG TWINWash 雙能洗技術，上方的蒸氣滾筒洗衣機可搭配下方迷你洗衣機，一機雙洗打破洗衣傳統觀念，開創全新里程碑，在台滾筒洗衣機市佔銷售穩坐第一。LG 了解消費者對於健康生活的重視，2020 年 LG TWINWash 雙能洗洗衣機全面升級，全系列尺寸容量在台上市，同時推出最受台灣家庭喜愛的 15 公斤 LG TWINWash 雙能洗洗衣機，完整滿足所有消費者的洗衣需求。此外，LG TWINWash 雙能洗全系列內建 WiFi，可利用 LG ThinQ App 操控，新機更加入最新智慧洗衣技術 AI DDTM，可智慧感測衣物重量及柔軟度，透過 2 萬筆雲端洗滌數據分析，自動選擇最適洗衣行程，增加18%衣物保護力，打造全方位真智慧的 LG TWINWash 雙能洗洗衣機。 LG TWINWash 雙能洗 15 公斤蒸洗脫烘滾筒洗衣機冰磁白 (WD-S15TBD+WT-SD200AHW) 建議售價 NT$61,800 元； LG TWINWash 雙能洗 15 公斤蒸洗脫滾筒洗衣機冰磁白 (WD-S15TBW+WT-SD200AHW) 建議售價 NT$51,800 元。

台灣 LG 電子家電營銷部資深副總羅時景表示：「LG TWINWash 雙能洗深受消費者喜愛，於家電市場的出色成績有目共賭，推行的「分開洗」健康觀念現在更受到高度重視，同時也已成為未來消費者選購洗衣機的必要考量，充分展現 LG 於家電市場不可取代的前瞻領導地位。今年引進的 LG TWINWash 雙能洗 15 公斤加 2 公斤新容量，除了回應台灣消費者多年來的期待，更提供消費者完整的 LG TWINWash 雙能洗選擇；同時機種皆內建 WiFi ，並搭載最新 AI DDTM 人工智慧技術，透過數據演算分析設定洗程，讓消費者能更輕鬆便利的完成衣物清潔，展現 LG 在 AIoT 智慧物聯時代實現居家美好生活的願景。」

洗淨力升級 全面搭載蒸氣洗 「分開洗」實踐健康生活

健康生活無疑是今年人人關注的首要課題，LG 獨有的雙能洗技術持續領先業界，「分開洗」以一機雙洗超前概念，有效避免衣物之間的交叉汙染，透過上、下層洗衣機同時運作，能有效為消費者節省時間更輕鬆守護全家人的健康。LG 直驅變頻滾筒洗衣機全系列機種皆搭載獨家蒸氣洗衣技術及 40-60 度溫熱水洗，能提供衣物達到更深層的清潔，殺菌洗淨功能再強化。LG 蒸氣洗技術更榮獲 BAF 英國過敏協會認證，有效對抗衣物上的細菌及過敏原，且全系列機型採用全不銹鋼筒槽，抗菌耐高溫。同時，LG 獨有的 TurboWash 勁速洗技術能有效清潔衣物並縮短 14 分鐘的洗滌時間，仍然保有優異的潔淨效能。此外， LG 直驅變頻滾筒洗衣機全系列皆可搭配 LG Miniwash 迷你洗衣機，可符合更多樣化的洗衣需求，洗淨精緻、少量及輕度髒污的衣物，達到加強洗淨又兼具省水、省電，提升洗衣效率又省時。

相容性升級 全尺寸容量全新上市 居家空間完美搭配

LG TWINWash 雙能洗自問世以來受到全球消費者的一致好評，在台銷售屢創佳績，LG 傾聽消費者需求，2020 年在台推出 15 公斤加上 2 公斤 TWINWash 雙能洗，容量升級卻與過往深受台灣消費者喜愛的 14 公斤機身體積相同，讓消費者可於家中有限空間，無需妥協洗衣容量。 LG TWINWash 雙能洗 15 公斤新容量登台，完整的產品線給予消費者更多選擇，從 9 公斤、10.5 公斤、12 公斤、15 公斤、17 公斤、18 公斤、19 公斤到 21 公斤一次到位，消費者可隨心所欲選擇最適合的容量；此外，LG 同步上市風靡韓國的大容量 19 及 21 公斤 TWINWash 雙能洗絕美新色尊爵黑，展現大器時尚居家美學，為生活質感再加分。

智慧力升級 AI DD 創新技術獨步全球 內建 WiFi 享受 智慧物聯生活

AIoT 智慧物聯時代來臨，LG 直驅變頻滾筒洗衣機 15 公斤、10.5 公斤及 9 公斤新品皆搭載全新 AI DDTM 技術，更是讓直驅變頻馬達升級達到新的里程碑。 LG 於馬達嵌入智慧晶片，同時結合深度學習技術，以彙整出的 2 萬筆全球消費者洗滌資訊大數據為基礎，消費者只需將衣物放置洗衣機中，洗衣機就可智慧偵測衣物重量及材質柔軟度，為衣物量身制定最佳洗滌模式，有效提升 18% 衣物保護力。同時，LG TWINWash 雙能洗全系列機種內建 WiFi ，可使用 LG ThinQ App 並透過 WiFi 串聯，隨時遠端監測家中洗衣狀況，同時遠端開啟洗衣行程，當洗衣完成時，手機會自動推播通知。另外還可透過 LG ThinQ App下載最新行程及進行韌體的升級，讓衣物清潔能輕鬆滿足消費者的所有需求。





擴充性升級 居家需求洗衣乾衣自由配 堆疊選擇更多元

LG TWINWash 雙能洗上層直驅變頻滾筒洗衣機能輕鬆洗滌全家衣物，下置 LG MiniWash 迷你洗衣機可獨立處理精緻或少量衣物，打造專屬洗衣方案。LG TWINWash 尺寸業界最齊全，從 9 公斤 到 21 公斤共 8 種不同大小容量，全系列皆可搭配 2 公斤或 2.5 公斤下層迷你洗洗衣機，提供消費者自由擴充的多元性，可依照居家空間、家中成員的多寡，選擇適合容量並靈活拼裝。當有大量衣物需分開洗時，可透過上下一起洗，提升洗衣效率，而在衣物量較少之時，可單獨使用下層迷你洗洗衣機衣物，節能、省時，也能預防衣物堆疊，減少細菌殘留及滋生。同時，LG 直驅變頻滾筒洗衣機單台同樣享有高度擴充性，可於上層堆疊免曬衣乾衣機，透過上下堆疊滿足空間及需求自由選配與智慧行程配對技術，讓洗衣乾衣一氣呵成，提供消費者更便利智慧的生活。







LG 免曬衣乾衣機新品同步上市 全方位升級雙倍效率

炎炎夏季洗衣清潔需求增多，許多消費者更想輕鬆解決乾衣勞務，LG 同步推出 2020 免曬衣乾衣機新品，使用強化玻璃門材質，並加入筒槽及冷凝器保養行程，耐用度更升級。LG 9 公斤免曬衣乾衣機只需輕鬆插電即可啟動，不受室內外安裝限制，除溼式乾衣技術能有效保護衣料，讓衣物在烘乾的過程中仍保持蓬鬆柔軟。LG 9 公斤免曬衣乾衣機新品內建 ＷiFi，更加入與 LG 直驅變頻滾筒洗衣機智慧配對技術，免曬衣乾衣機可自動選擇與洗衣機的適配行程。 LG 免曬衣乾衣機 9 公斤 WR-90VW 建議售價 $ NT$39,900 元。

台北電器空調 3C 影音大展新機發表 購買指定機種送 LG SMART 變頻單門冰箱

LG TWINWash 雙能洗全系列新品於 7 月 3 日至 7 月 6 日於台北電器空調 3C 影音大展盛大上市，消費者不僅於展場可一次購足所需家電，即日起至 9 月 30 日凡購買 LG TWINWash 雙能洗大容量指定組合，可兌換送 LG SMART 變頻單門冰箱一台；凡購買 LG 直驅變頻滾筒洗衣機指定機型，可兌換送全家禮物卡最高達 4,000元，多項超值好禮，要買要快！



•展覽日期：7 月 3 日(五)至 7 月 6 日(一)

•展覽時間：10:00-18:00

•展覽地點：世界貿易中心展覽一館 A 區 LG 攤位 534-1 (台北市信義區信義路五段5號)

LG TWINWash 雙能洗 滾筒洗衣機、免曬衣乾衣機 指定型號 迷你洗衣機指定型號 兌換送好禮 F2721STWV WD-S21TTS WD-S19TVD F2721HTTV WD-S19TVC WD-S19VBS WT-D350V WT-D350W WT-D250HV WT-D250HW WT-D250HB LG SMART變頻單門冰箱乙台(GN-Y200SV) *僅贈送產品,不含安裝及舊機回收服務 (若數量不足,則更換其他等值商品) WD-S17DVD WD-S18VCD WD-S18VCM WD-S18VBD WT-D350V WT-D350W WT-D250HV WT-D250HW 全家禮物卡NT$4,000 WD-S16VBD WD-S15DWD WD-S12GW WD-S12GV WD-S17VBD WT-D350W WT-D350V WT-D250HV WT-D250HW WT-D200HV WT-D200HW 全家禮物卡NT$3,000 WD-S17NRW WD-S17NBW WD-S18VBW WD-S19VBW WD-S18VCW WD-S15TBD WD-S15TCD WT-D350W WT-D350V WT-D250HV WT-D250HW WT-SD200AHV WT-SD200AHW WT-D200HW WT-D200HV 全家禮物卡NT$2,500 WD-S105DW WD-S15TBW WD-S105VDW WT-D200HW WT-D200HV WT-SD200AHV WT-SD200AHW 全家禮物卡NT$2,000 WD-S105CW WD-S105CV WD-S105VCW WT-D200HW WT-D200HV 全家禮物卡NT$1,500

【關於 LG 電子集團】

LG 電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG 旗下有 140 個營運中心遍及全球，員工數超過 70,000 人。2019 年營收達 530 億美元，LG 由五大業務經營單位組成：生活家電與空氣解決方案公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與 B2B 事業。LG 電子為電視、冰箱、冷氣空調、洗衣機及行動裝置等產品的領導製造商之一，此外還包含頂級 LG SIGNATURE 產品及 ThinQ 人工智慧品牌。若要了解更多 LG 電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【關於 LG 電子生活家電與空調公司】

LG 電子生活家電公司是家電、智慧家居解決方案、空氣品質系統以及創新 AI 產品的全球領導者，以領先業界的核心技術為居家生活提供完整的解決方案，並致力於開發設計精良的廚房家電、生活家電和空氣解決方案等產品，為全球消費者提供更好的生活。所有系列產品都是為了能帶來最高的便利性、效能、節約並為使用者創造健康環境。如需更多資訊，請至http://www.lg.com/tw。