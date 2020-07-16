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LG振興回饋 全民樂享心生活
引領業界AIoT發展 LG全方位智慧家電打造便利居家生活
振興心回饋 多項好禮買就送價值萬元紅酒櫃 滿額送LG V60 ThinQ 5G新機
【2020 年 7 月 15 日，台北訊】 台灣 LG 電子以卓越技術領先業界，並透過創新功能與物聯網便利操控，實現消費者理想智慧生活，獲得各界高度評價。為感謝消費者長期對 LG 的支持，於政府推出振興券之際，盛大推出「振興回饋 樂享心生活」活動，讓消費者輕鬆入手優質家電更享多重好禮！此外，LG 有感夏日氣候濕熱，易孳生塵螨等過敏源，更加入多款全方位健康家電，力邀全民一起「抗敏」啟動健康新生活。即日起至 9 月 30 日止，凡購買 LG 全系列物聯網智慧家電指定型號，最高可兌換送 LG 單溫控專業酒櫃(8瓶)乙台、LG SMART 變頻單門冰箱乙台(GN-Y200SV)、全家禮物卡 NT$4,000 等多項大禮。此外，LG 加碼再送滿額超值禮！購買精選物聯網家電達指定金額可獲得話題最夯 LG V60 ThinQ 5G 雙螢幕手機，讓消費者搶先擁有 5G 行動生活。LG 精選多項優質家電，力邀全民振興購物，越買賺越多！
台灣 LG 電子董事長宋益煥表示：「LG 秉持『Innovation for a Better life』品牌理念，結合卓越的智慧物聯網技術，以最齊全多元的產品線，帶來全方位便利居家生活，深受消費者的喜愛。LG 為感謝消費者長期的支持，同時響應政府振興券政策打造『振興回饋 樂享心生活』活動，以更優惠的價格回饋，讓消費者都能完整體驗智慧便利的生活。」
「券」顧消費者的智慧生活 LG響應政策打造優惠
LG 透過領先業界的 ThinQ 智慧家庭聯網技術，結合全系列內建 WiFi 的智慧家電，打造智慧家庭美好生活藍圖。盛夏時光室外炎熱高溫，消費者最期望一到家就立即享有涼爽舒適， LG 雙迴轉變頻空調僅需透過手機 ThinQ App 遠端一指操控，就能提前開啟空調，實現辛苦奔波後的返家小確幸。為使更多消費者體驗智慧家電帶來的美好生活實踐，LG 以最高誠意響應政府近期推廣的振興券政策，推出「買就送」與「滿額送」兩大好康優惠回饋消費者，號召全民智慧生活輕鬆購！
夏日抗敏應援團！LG精選健康家電 買就送紅酒櫃、正官庄高麗蔘精等超優質豪禮
超值1+1！買CordZero™A9+加購指定家電贈市價NT$6,000濕拖吸頭配件組
台灣連續高溫破紀錄，天氣濕熱容易孳生會讓人過敏的塵螨、細菌，LG 於此次優惠方案加入多項全方位抗敏健康家電，再贈各式好禮，全民抗敏守護健康。
•除塵樂享！買LG CordZero™A9+ 濕拖無線吸塵器 加購指定家電贈濕拖吸頭配件組
抗敏第一步就是維持居家環境的清潔！使用 LG CordZero™A9+ 濕拖無線吸塵器系列時可將酒精或消毒水噴於抹布或地面，達到同時吸地、拖地、消毒的功能，多功合一可快速清除看得見的髒污和看不見的細菌，輕鬆維護居家環境。凡購買指定型號 LG CordZero™A9+ 濕拖/快清式無線吸塵器指定型號，兌換送 3 件吸頭組；加購建議售價 NT$15,000 (含)以上指定家電，兌換送濕拖吸頭配件套組。
•洗淨樂享！買TWINWash雙能洗™組合 最高兌換送變頻單門冰箱
衣物是人體肌膚的第二道防線，LG TWINWash™ 雙能洗洗衣機不只能有效清潔衣物，獨創的「蒸氣洗」加溫熱水洗可去除 99.9% 的灰塵、塵蟎、過敏原，並透過蒸氣讓衣物更柔軟，還能防皺除臭，讓消費者安心舒適。活動期間凡購買指定型號 LG TWINWash™ 雙能洗組合、免曬衣乾衣機堆疊組合，即可兌換送 LG SMART 變頻單門冰箱乙台(GN-Y200SV)或全家禮物卡 (價值最高 NT$4,000) 等豐富好禮；另外，購買指定型號滾筒洗衣機加免曬衣乾衣機堆疊組合，隨貨送多功能堆疊層架，還有機會兌換再享全家禮物卡 NT$2,000。
•殺菌樂享！買 LG Styler 智慧電子衣櫥 兌換送 LG 單溫控專業酒櫃(8瓶)乙台
不常清洗的配件、抱枕或是娃娃，也是消費者常忽略的過敏來源，LG Styler 智慧電子衣櫥獨家 TrueSteam™ 蒸氣技術以 60 度高溫消除 99.9% 的過敏原及細菌，不論是包包、帽子等配件或枕頭都能以蒸氣殺菌，抗敏防護無死角。活動期間凡購買 LG Styler 智慧電子衣櫥指定型號，兌換送價值 NT$13,900 的 LG 單溫控專業酒櫃(8瓶)乙台(GR-W081S)。
•沁涼樂享！LG DUALCOOL WiFi雙迴轉變頻空調指定機型 兌換送正官庄高麗蔘精
夏日高溫讓消費者待在室內冷氣房的頻率增加，空調吹出的空氣品質也是抗敏重要的隱形關鍵。LG DUALCOOL WiFi 雙迴轉變頻空調全系列機種，不只吹出涼爽且清新的空氣，內建自體乾燥清潔功能更能防止霉菌產生，確保吹出的空氣清新去味更健康。活動期間凡購買 LG DUALCOOL WiFi 雙迴轉變頻空調豪華清淨機種指定型號，兌換送正官庄高麗蔘精。
滿額送話題最夯5G手機！物聯網智慧連結高效行動生活
LG 加碼響應政府振興券政策，推出滿額送優惠活動，消費滿額即贈 LG 最新 LG V60 ThinQ 5G 雙螢幕手機，讓消費者搶先體驗 5G 高效行動力。活動期間凡購買 LG 物聯網家電同一張發票總金額達 NT$200,000 即送 LG V60 ThinQ 5G 雙螢幕手機，搶先體驗 5G 飆網；消費達 NT$150,000 即送好評熱銷的 LG G8X ThinQ 雙螢幕手機。 LG 全系列智慧家電皆可透過獨家 ThinQ 連網技術由手機直接操控，搭配雙螢幕手機，輕鬆享受多工雙倍效率。
LG 振興回饋 樂享心生活 「買就送好禮」
•活動日期：2020/07/01-2020/09/30
•活動內容：活動期間內，凡購買 LG 指定機型家電即可獲得指定好禮
•活動網站：https://www.lg.com/tw/2020-thinq-iot
•贈獎方式：詳情請見活動網站
1. 隨貨送：購買指定型號即獲好禮
2. 兌換送：採回函申請或線上申請二選一
買就送好禮
產品類別
購買產品
好禮贈品
洗衣機
DD直驅變頻滾筒洗衣機 指定型號
F2721HTTV、F2721STWV、WD-S21TTS、WD-S19TVD、WD-S19TVC、WD-S18VCD、WD-S16VBD、WD-S15DWD、WD-S17DVD、WD-S12GV、WD-S12GW、WD-S19VBS、WD-S18VCM、WD-S18VBD、WD-S17VBD、WD-S15TBD、WD-S15TCD、
-隨貨送-
Neoflam Snow 28cm白色炒鍋+玻璃蓋
DD直驅變頻滾筒洗衣機 指定型號
WD-S90TCS、WD-S90TCW、F1450HT1W、F2514DTGW、F2514NTGW、WD-S18VBW、WD-S17NBW、WD-S17NRW、WD-S105DW、WD-S105CW、WD-S19VBW、WD-S18VCW、WD-S105VCW、WD-S105VDW、WD-S90VDS、WD-S90VDW、WD-S15TBW
-隨貨送-
FiJi 飛漬一紙淨四盒(20抽/盒)
DD 直驅變頻直立式洗衣機-蒸善美第3代DD洗衣機/ DD 直驅變頻直立式洗衣機-真善美迷你洗衣機/DD 直驅變頻直立式洗衣機-極窄版蒸善美/DD 直驅變頻直立式洗衣機-極窄版第3代DD洗衣機 指定型號
WT-SD218HBG、WT-SD166HVG、WT-SD176HVG、WT-SD196HVG、WT-SD219HBG、WT-SD199HVG、WT-SD179HVG、WT-SD169HVG、WT-D178GV、WT-D176SG、WT-D176VG、WT-D350V、WT-D350W、WT-D166VG、WT-D250HV、WT-D250HW、WT-D250HB、WT-D200HV、WT-D200HW、WT-D179VG、WT-D179SG、WT-D169VG、WT-D169SG、WT-SD200AHV、WT-SD200AHW、WT-SD179BG、WT-SD126HVG、WT-SD126HSG、WT-SD126HWG、WT-SD129HBG、WT-SD117HSG、WT-SD129HVG、WT-SD129HSG、WT-SD119HSG、WT-SD139HBG
-隨貨送-
FiJi 飛漬一紙淨二盒(20抽/盒)
免曬衣
乾衣機
免曬衣乾衣機 指定型號
WR-90TW、WR-90TV、WR-80TW、WR-90VW、WR-90VB
-隨貨送-
FiJi 飛漬一紙淨四盒(20抽/盒)
智慧電子衣櫥
LG styler 智慧電子衣櫥 指定型號
E523BR、E523WR、E523FR、E523MR
-兌換送-
LG 單溫控專業酒櫃(8瓶)乙台(GR-W081S)
*僅贈送產品，不含安裝與及舊機回收服務。
雙迴轉變頻空調
DUALCOOL WiFi 雙迴轉變頻空調 豪華清淨機種指定型號
LS-43ACO、LS-43AHP
-兌換送-
正官庄高麗蔘精
*購買兩台以上，申請享尊榮大使到府WiFi設定教學
*離島地區不適用此活動
DUALCOOL WiFi雙迴轉變頻空調 全系列機種
LS-22DCO、LS-28DCO、LS-36DCO、LS-41DCO、LS-52DCO、LS-63DCO、LS-63DCO2、LS-71DCO、LS-71DCO2、LS-83DCO、LS-93DCO、LS-22DHP、LS-28DHP、LS-36DHP、LS-41DHP、LS-52DHP、LS-63DHP、LS-63DHP2、LS-71DHP、LS-83DHP、LS-93DHP、LS-43ACO、LS-43AHP、LS-63DCO、LS-0817DHP、LS-1017DHP、LS-1217DHP、LS-1417DHP、LS-0817DCO、LS-1017DCO、LS-1217DCO、LS-1417DCO、LS-0817SCO、LS-1017SCO、LS-1418SCO、LS-1518ACO
*購買兩台以上，申請享尊榮大使到府WiFi設定教學
*離島地區不適用此活動
冰箱
InstaView™ 敲敲看門中門冰箱/直驅變頻對開冰箱 指定型號
GR-DBF85S、GR-DBF80G、GR-QBF87MB、GR-QPL88SV、GR-QPL88BS、GR-QL88N、GR-QBFL87BS、GR-QPL66MB
-兌換送-
LG 單溫控專業酒櫃(8瓶) 乙台(GR-W081S)
*僅贈送產品，不含安裝與及舊機回收服務。
直驅變頻對開冰箱 指定型號
GR-DL80SV、GR-DL80W、GR-DPL80N、GR-DL80G、GR-DBF87GV、GR-DP78N、GR-DB78N、GR-D82R、GR-DP78S、GR-DB78G、GR-DB78W、GR-DBF80N、GR-HL78M、GR-BL78M、GR-BL65M、GR-BL65S、GR-HL65M、GR-BL78SV、GR-DL88SV、GR-DL88W
-兌換送-
全家禮物卡 NT$1,000
直驅變頻窄版美型冰箱/直驅變頻上下門冰箱
指定型號
GW-BF380SV、GW-BF386SV、GW-BF388SV、GW-BF389SA、GW-BF389MB、GR-FL40SV、GR-RL40SV、GR-R40SV、GN-HL567GB、GN-HL567SV、GN-BL497GV、GN-DL567SV、GR-HL600MB、GI-HL450SV、GI-HL450AS、GN-BL430GB、GN-BL418SV
-隨貨送-
Glasslock 670ml 分格保鮮盒(二入)
變頻無線吸塵器
CordZero™A9 K系列WiFi 濕拖無線吸塵器 指定型號
A9K-ULTRA3、A9K-MAX2、A9K-PRO1、A9P-MAX1、A9P-PRO、A9P-LITE
-兌換送-
拋棄式抹布墊組 乙組
+拋棄式抹布組 二組
CordZero™A9+ 濕拖無線吸塵器 指定型號
A9PSMOP2X、A9PADVANCE2
-兌換送-
自動感應酒精噴霧機 乙台
+美琪抗菌乾洗手噴霧(57ml) 乙瓶
CordZero™A9+ 濕拖/快清式無線吸塵器 指定型號
A9SMOPB、A9PBED2X、A9PBED2B
-兌換送-
三件吸頭組乙組
變頻清潔機器人
CordZero™ 變頻清潔機器人 指定型號
VR6698TWA、VR6685TWARV、VR6690TWVV、VR66930VWNC、VR6680TMRW
-兌換送-
自動感應酒精噴霧機 乙台
+美琪抗菌乾洗手噴霧(57ml) 乙瓶
-隨貨送-
HEPA 濾網 乙組
+超纖細抹布 乙組
CordZero™變頻清潔機器人 指定型號
VR66713LVM、VR66715LVM、VR6694TWR、VR66750LVWP、VR66530LVW
-隨貨送-
HEPA 濾網 乙組
超纖細抹布 乙組
電視
(活動至 2020/08/15 止)
OLED88ZXPWA、OLED65GXPWA、OLED65WXPWA、OLED77CXPWA、OLED65CXPWA、OLED55CXPWA、OLED65BXPWA、OLED55BXPWA
-第一重-
買就送繽紛遙控器保護套
-第二重-
尊榮到府教學服務
-第三重-
分享到Facebook再送夏慕尼餐券
TWINWash™ 雙能洗 和 免曬衣乾衣機+迷你洗衣機組合送
購買產品
好禮贈品
買滾筒洗衣機/免曬衣乾衣機指定型號
F2721STWV、WD-S19TVD、F2721HTTV、WD-S19TVC、WD-S19VBS、WD-S21TTS
配迷你洗衣機指定型號
WT-D350V、WT-D350W、WT-D250HV、WT-D250HW、WT-D250HB
-兌換送-
LG SMART變頻單門冰箱乙台(GN-Y200SV)
*僅贈送產品，不含安裝與及舊機回收服務。
買滾筒洗衣機/免曬衣乾衣機指定型號
WD-S17DVD、WD-S18VCD、WD-S18VCM、WD-S18VBD
配迷你洗衣機指定型號
WT-D350V、WT-D350W、WT-D250HV、WT-D250HW
-兌換送-
全家禮物卡 NT$4,000
買滾筒洗衣機/免曬衣乾衣機指定型號
WD-S16VBD、WD-S15DWD、WD-S12GW、WD-S12GV、WD-S17VBD
配迷你洗衣機指定型號
WT-D350V、WT-D350W、WT-D250HV、WT-D250HW、WT-D200HV、WT-D200HW
-兌換送-
全家禮物卡 NT$3,000
買滾筒洗衣機/免曬衣乾衣機指定型號
WD-S17NRW、WD-S17NBW、WD-S18VBW、WD-S19VBW、WD-S18VCW、WD-S15TBD、WD-S15TCD、WR-90TV、WR-90TW、WR-90VW、WR-90VB
配迷你洗衣機指定型號
WT-D200HV、WT-D200HW、WT-SD200AHV、WT-SD200AHW WT-D250HV、WT-D250HW WT-D350V、WT-D350W
兌換送
全家禮物卡 NT$2,500
買滾筒洗衣機/免曬衣乾衣機指定型號
WD-S105DW、WD-S15TBW、WD-S105VDW
配迷你洗衣機指定型號
WT-D200HV、WT-D200HW、WT-SD200AHV、WT-SD200AHW
-兌換送-
全家禮物卡 NT$2,000
買滾筒洗衣機/免曬衣乾衣機指定型號
WD-S105CW、WD-S105CV、WD-S105VCW
配迷你洗衣機指定型號
WT-D200HV、WT-D200HW
-兌換送-
全家禮物卡 NT$1,500
滾筒洗衣機+免曬衣乾衣機堆疊組合
購買產品
好禮贈品
買滾筒洗衣機指定型號
WD-S19TVC、WD-S18VCD、WD-S16VBD、WD-S12GW、WD-S18VBW、WD-S12GV、WD-S105DW、WD-S105CW、WD-S105CV、WD-S19VBS、WD-S18VCM、WD-S18VBD、WD-S17VBD、WD-S19VBW、WD-S18VCW、WD-S105VCW、WD-S105VDW、WD-S90VDS、WD-S90VDW、WD-S15TBD、WD-S15TCD、WD-S15TBW、F2514NTGW、F2514DTGW
配免曬衣乾衣機指定型號
WR-90TW、WR-90TV、WR-80TW、WR-90VW、WR-90VB
-兌換送-
全家禮物卡
NT$2,000
-隨貨送-
多功能堆疊層架
買滾筒洗衣機指定型號
WD-S90TCS、WD-S90TCW
配免曬衣乾衣機指定型號
WR-90TW、WR-90TV、WR-80TW、WR-90VW、WR-90VB
-隨貨送-
多功能堆疊層架
買免曬衣乾衣機指定型號
WR-90TV、WR90TW、WR90VB、WR-90VW
配迷你洗衣機指定型號
WT-D200HV、WT-D200HW
-兌換送-
全家禮物卡
NT$2,000
LG 振興回饋 樂享心生活 「滿額送超值禮」
•活動日期：2020/07/01-2020/09/30
•活動內容：活動期間，購買指定物聯網家電單筆發票總金額，達 NT$150,000 送 LG G8X ThinQ 雙螢幕手機，達 NT$200,000 送 LG V60 ThinQ 5G 雙螢幕手機。
•活動網站：https://www.lg.com/tw/2020-thinq-iot/gifts
•滿額送申請資格符合標準，詳情請見活動網站
LG 振興回饋 樂享心生活 LG CordZero A9+「1+1回饋加碼送」
•活動日期：2020/07/01-2020/09/30
•活動內容：活動期間，凡購買指定型號 CordZero™A9+ 無線吸塵器，並加購建議售價 NT$15,000 (含)以上的指定家電，回函送價值NT$6,000 濕拖吸頭配件套組(V-DDMOPNZ)乙組。
•活動網站：https://www.lg.com/tw/2020-thinq-iot/vc
•LG CordZero A9+ 1+1回饋加碼送申請資格符合標準，詳情請見活動網站
【關於 LG 電子】
LG 電子為科技及消費性產品的全球創新領導品牌，業務遍及世界各國，擁有74,000 名多樣化員工。LG 由五大業務經營單位組成：生活家電與空氣解決方案公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與 企業解決方案公司。2019 年全球營收達 530 億美元，LG 電子為電視、洗衣機、冰箱、空調、行動裝置、電子看板及車用零組件等產品的領導製造商。LG 也以頂級 LG SIGNATURE 產品及先進的人工智慧技術ThinQ 品牌享譽盛名。若要了解更多 LG 電子相關新聞及資訊，請參考網站 http://www.LGnewsroom.com。
https://www.lg.com/content/lge/tw/zh/about-lg/press-and-media/lg-smart-home-happy-living.html isCopied
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