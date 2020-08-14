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LG A9 K系列WIFI濕拖無線吸塵器 真王者磅礡上市
一機雙效 無線吸塵新定義 乾吸濕拖才是真乾淨！
業界首創集塵壓縮 獨家薄型化吸頭 電力續航再升級
ThinQ智慧遠端操控 開創智慧家庭新藍圖
【2020年08月14日，台北】隨著健康意識抬頭，消費者對於居家環境品質及要求亦逐步提升，面對消費者在清潔需求上的高度期待，台灣 LG 電子推出 全新 CordZeroThinQ A9 K 系列 WIFI 濕拖無線吸塵器，全新升級「單獨濕拖」模式，可依據掃除需求任意切換，輕鬆便利。首創集塵壓縮功能，增加 2.4 倍集塵空間，傾倒垃圾只要一鍵輕壓，即可輕鬆清除水洗氣旋濾網上纏繞頭髮，清潔方便不沾手。同時支援 LG ThinQTM APP 遠端操控，可即時確認充電狀態、電量、濾網清潔推播通知與清潔日誌，創造居家環境新淨界。LG CordZeroThinQ A9 K 系列WIFI 濕拖無線吸塵器共推出二款，星夜黑(A9K-ULTRA3) 建議售價$32,900、寂靜灰(A9K-MAX2) 建議售價$28,900，8月正式在台上市。即日起至9/30 止，凡購買A9 K 系列指定型號，加碼送拋棄式抹布墊組1 組與拋棄式抹布組2 組。
台灣 LG 電子董事長宋益煥表示：「LG 秉持著 Innovation for a Better Life 的品牌理念，透過不斷創新突破來滿足消費者需求，並持續推出引領市場趨勢的產品，全面實現智慧生活。LG CordZeroThinQ A9K 的推出，重新定義吸塵器市場，乾吸濕拖一次完成，能夠大幅節省打掃時間，達到真正的乾淨，為消費者帶來嶄新居家清潔體驗，並整合 ThinQTM 遠端操控體驗，也藉此實現 LG 在台灣 AIoT 智慧物聯網的完整布局。」
乾吸濕拖才是真乾淨！A9 K系列升級「單獨濕拖」模式 業界首創集塵壓縮 打造居家清潔新淨界
LG 致力研發更貼切消費者生活的產品，全新 LG CordZeroThinQ A9 K 系列 WiFi 濕拖無線吸塵器透過「乾吸+濕拖」與全新升級「單獨濕拖」功能，滿足不同家庭清潔需求。業界獨創集塵排空功能，一鍵輕壓即可壓縮與排空灰塵，搭配 5 道過濾程序，能夠過濾空氣中的懸浮微粒與過敏原，為台灣消費者打造便利又潔淨舒適的居家環境。
● 全新升級「單獨濕拖」模式功能輕鬆切換
新一代 A9 K 系列配備新一代智慧雙旋濕拖吸頭，以「乾吸+濕拖」模式清掃時，前方吸塵口先吸入灰塵與髒汙，接著電動馬達帶動拖布旋轉，類似打蠟的運作方式去除一般吸塵器無法清除的污漬與油汙，達到真正的乾淨；同時可啟動「單獨濕拖」模式，搭配三段式水量調節系統，根據各種清潔需求控制出水量，抹布在清潔過程中隨時保持適當水分。濕拖布、濕拖吸頭及水箱均採用可拆卸設計，讓消費者更便於清潔後收納於立架中。
● 業界首創集塵排空一鍵輕壓不沾手
LG CordZeroThinQ A9 K 系列創新輕壓集塵排空技術，只要輕壓紅色壓縮鈕即可壓縮髒污和灰塵，額外增加 2.4 倍集塵空間，與減少傾倒集塵盒灰塵的次數。當需要清空集塵盒時，同樣只要輕壓紅色壓縮鈕，灰塵與毛髮即可輕鬆排空，連水洗氣旋濾網上卡住的灰塵也能夠被輕鬆刮除，便利乾淨，為消費者打造最佳的除塵體驗。
● 5 道過濾程序家中清潔完美防護
新一代 A9 K 系列同時包含兩道氣旋以及三道濾網等 5 道過濾程序，氣旋孔從 9 個增加為 15 個提升過濾效果，能夠有效過濾空氣中的 99.7% 的 0.3 微米懸浮微粒與過敏原，大部分塵屑於正切式氣旋、水洗氣旋濾網、軸向式氣旋等程序被過濾並留在集塵盒中，加上微塵濾網以及最後一道 HEPA 13 醫療級濾網，能夠有效過濾少量懸浮微粒，有效防護家中清潔。此外，LG 考量到灰塵長期積累會容易產生異味及細菌滋生，特別研發可全面拆卸水洗的零件管理設計，可水洗三效濾網包含水洗氣旋濾網、微塵濾網、HEPA 濾網，皆能透過清水洗滌，常保衛生減少異味。
全新升級才是真實力！強勁吸力更安靜電力續航再升級多種吸頭完美搭配打掃輕鬆不費力
考量台灣消費者的打掃習慣，延續各機型清潔優勢，新一代 A9 K 系列功能全面升級，搭載智慧變頻馬達和軸向渦輪氣旋技術，同時創造強勁 3D 迴旋氣流，使吸力再升級；最新電池延長 50% 續航力，提供消費者最長可達 120 分鐘使用時間的超長效電力，此外 LG 為消費者貼心設想各種最佳除塵需求，推出多達 11 款多功能吸頭，可以靈活運用於各種居家空間。
● 吸力升級創造更徹底的潔淨力
LG CordZeroThinQ A9 K 系列搭載升級智慧變頻馬達和軸向渦輪氣旋技術，同時創造強勁 3D 迴旋氣流，使吸力再升級，帶來更徹底的潔淨力，短時間內輕鬆去除灰塵。LG 智慧變頻馬達也享有十年保固服務，讓消費者使用更安心。
● 續航力升級長效除塵打掃不中斷
新一代 A9 K 系列同時搭載可更換雙電池，最新電池延長 50% 續航力，一次配備 2 顆電池，提供消費者最長可達 120 分鐘使用時間的超長效電力，讓除塵工作長效續航不中斷。同時配備三用收納式充電座，可同時充 2 顆電池並且一次收納更多吸頭，清潔收納更輕鬆便利。
● 吸頭多樣升級完潔各種環境需求
LG 為更貼近消費者清潔需求，面對不同的打掃環境，同步將吸頭全面升級，推出多達 11 款多功能吸頭，可輕鬆應對不同家庭環境。
● 智慧雙旋濕拖吸頭：可透過電動幫浦控制出水，自動感測清潔過程中的濕拖水分需求，提供三段不同出水量，分別為高段模式每 6 秒出水一次、低段模式每 8 秒出水一次、及停止模式，讓雙馬達旋轉拖布保持適當濕度，消費者也可根據不同打掃需求來調節所需的水量。全新升級可單獨濕拖，也可先吸塵後濕拖，省時省力更潔淨。
「單獨濕拖模式」：接上吸頭，按電源鍵即可啟動。
「濕拖+吸塵模式」接上吸頭後，One Touch 電源鍵再按一次+號，即可啟動濕拖+吸塵模式。
● 強勁輕薄地板吸頭：全新升級並適用各種地板，不糾結設計能輕鬆解決毛髮纏繞問題，吸頭高度降低1.1cm，可深入沙發底部等狹窄傢俱底下，打擊家中清潔死角，同時只要按壓即可輕鬆抽出刷頭清潔。
● 毛髮專用吸頭：可清潔卡在沙發、寵物傢俱和床鋪上的毛髮，減低現代人打掃負擔。
● 高速震動除螨吸頭：每分鐘拍打 4000 次，有效除螨不傷布料。
● 二合一毛刷吸頭：可用於書架、置物櫃等不規則面的清掃。
● 隙縫吸頭：使用於隙縫與狹角清潔。
● 床墊吸頭：運用強大吸力，針對床墊去除塵屑。
● 多角度軟毛吸頭：可調整吸頭的角度，對於高處清潔更方便。
● 可彎曲吸頭：延伸吸頭可彎曲，能深入到較難清潔的角落。
● 頑垢專用硬毛刷頭：硬式毛刷可用於去除頑垢髒汙。
● 彈性伸縮軟管：可用於車上或空間較小的地方，不受限於長吸塵管。
毛小孩家庭必備真神器！打擊毛孩製造髒亂一機搞定所有萌寵困擾
近年來隨著飼養寵物家庭日益增加，如何與毛小孩開心享受生活，同時保持居家環境清潔，更是消費者最重要的考量之一。不論是四散在家中角落的貓砂，或是外出散步後帶進家中的公園細沙，加上春秋換毛季節時，常常散落沾黏在沙發、床墊、地毯等布質傢俱上的細小毛髮，都容易造成髒污或導致過敏。為解決毛孩爸媽們的困擾，LG CordZeroThinQ A9 K 系列無線吸塵器能達到乾吸濕拖一機雙效，同時去除寵物腳印及家中散落的細沙，搭配全面升級毛髮專用吸頭，可清潔沙發縫隙中的寵物毛髮，達到清潔零死角；除此之外，集塵壓縮功能也能夠讓蓬鬆的寵物毛髮縮小體積，減少垃圾傾倒次數，輕鬆刮除不沾手，節省清潔集塵盒的時間，同時搭配可水洗 3 效濾網，能夠有效避免寵物毛髮異味堆積於濾網中。
遠端遙控真方便！LG ThinQ™ 智慧家庭連網技術 一指滑動連結便利生活
LG 作為全球智慧家庭的領導品牌，持續實現對消費者追求美好生活的承諾，LG CordZeroThinQ A9 K 系列支援領先業界的 ThinQ 智慧家庭連網技術，可透過機身開關旁的智慧 LED 顯示燈號，確認 Wi-Fi連線狀態。同時更可直接利用 ThinQ App，即時掌控 A9 K 系列電力狀態、濾網清潔推播通知、清潔日誌等狀態，確保每天打掃都能發揮其最佳效能，隨時享有智慧居家的便利生活。
日常清潔真省力！ LG CordZeroThinQ變頻清潔機器人亮麗新色 一次解決家中打掃所需
LG 觀察到越來越多家庭一戶雙機趨勢，同步推出兩款 LG CordZeroThinQ 變頻清潔機器人，旗艦款三眼濕拖版鈦光銀新色 (VR6698TWAR)，前方配備智慧鏡頭，可以透過手機 Wi-Fi 連線同步監看鏡頭畫面，不只可更精確遠控打掃方向，更可以開啟居家保全模式，隨時掌握居家狀況，守護居家安全；雙眼濕拖版迷幻紫新色 (VR6690TWVV)，智慧鏡頭可自動掃描偵測環境，並計算出最佳打掃路徑，即使在黑暗中也可搭配光學流動感應器偵測環境，精準定位；具備防跨越磁條功能，可自行剪裁設定邊界，界定清潔機器人活動範圍，不在家時啟動打掃也能更安心。LG CordZeroThinQ濕拖清潔機器人皆具備乾吸濕拖，加裝自動智慧給水裝置，結合超纖細抹布，且搭載變頻馬達及 Smart 角落清潔，有效提高清潔效果；同時配有防糾結刷頭，能防止毛髮卡於刷毛與刷頭之間；透過 LG ThinQ APP 或更簡便的 LINE 操作介面，即可隨時隨地 Wi-Fi 遠控打掃，輕鬆無負擔。另外，消費者可搭配 A9 K 系列濕拖無線吸塵器，同時滿足家庭日常及深層清潔需求，讓打掃更輕鬆事半功倍。LG CordZeroThinQ 變頻清潔機器人-三眼濕拖版鈦光銀(VR6698TWAR)，建議售價$24,900; LG CordZeroThinQ 變頻清潔機器人-雙眼濕拖版迷幻紫 (VR6690TWVV)，建議售價$22,900。
【關於 LG 電子】
LG 電子為科技及消費性產品的全球創新領導品牌，業務遍及世界各國，擁有 74,000 名多樣化員工。LG 由五大業務經營單位組成，包含生活家電與空氣解決方案公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與企業解決方案公司。2019 年全球營收達 530 億美元，LG 電子為電視、洗衣機、冰箱、空調、行動裝置、電子看板及車用零組件等產品的領導製造商。LG 也以頂級 LG SIGNATURE 產品及先進的人工智慧技術 ThinQ 品牌享譽盛名。若要了解更多 LG 電子相關新聞及資訊，請參考網站 http://www.LGnewsroom.com。
【關於LG電子生活家電與空調公司】
LG 電子生活家電公司是家電、智慧家居解決方案、空氣品質系統以及創新人工智慧產品的全球領導者，以領先業界的核心技術為居家生活提供完整的解決方案，並致力於開發設計精良的廚房家電、生活家電和空氣解決方案等產品，為全球消費者提供更好的生活。所有系列產品都是為了能帶來最高的便利性、效能、節約並為使用者創造健康環境。如需更多資訊，請至http://www.lg.com/tw。
https://www.lg.com/content/lge/tw/zh/about-lg/press-and-media/lg-a9-k-series.html isCopied
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