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LG Puricare™以口罩型空氣清淨機打造個人專屬清新空氣
LG於柏林IFA大展揭曉健康呼吸新未來
【2020 年 9 月 1 日，台北訊】LG 電子將於 2020 IFA 大展推出革命性 LG PuriCare™ 口罩型空氣清淨機，帶來全新個人專屬的空氣淨化體驗。LG 電子身為空氣對策的解決專家，持續致力守護消費者的健康與衛生，並延續消費者的好評，研發嶄新的穿戴式空氣清淨技術，提供更進階的隨身防禦力。LG PuriCare™ 口罩型空氣清淨機將於第四季開始於特定市場販售。
LG PuriCare™ 口罩型空氣清淨機解決了自製口罩品質不一，拋棄式口罩又易供貨短缺的兩難。創新的 LG PuriCare™ 口罩型空氣清淨機採用雙層 HEPA 等級濾網，近似於 LG 家用 PuriCare™ 空氣清淨機的濾網。
LG PuriCare™ 口罩型空氣清淨機使用的可替換式高效濾網是以 LG 最先進的空氣淨化技術製成，不論在室內或室外都能提供清新、乾淨的空氣。LG PuriCare™ 口罩型空氣清淨機亦結合雙淨化風扇 (Dual Fans) 與專利呼吸感測器 (Respiratory Sensor)，消費者在享受乾淨空氣的同時，機器會感測消費者的呼吸週期與呼吸量，自動調整三段速的雙淨化風扇運轉。風扇可自動加速幫助消費者吸氣，並於吐氣時放慢轉速以降低阻力，讓使用者能夠輕鬆呼吸好空氣。
LG 透過精密的臉型分析，確保 LG PuriCare™ 口罩型空氣清淨機的設計符合人體工學，緊密貼合臉部，降低鼻子與下巴周圍漏氣的可能性。此外，LG PuriCare™ 口罩型空氣清淨機的特殊設計讓消費者即使配戴數小時依然舒適，高效輕量的 820mAh 電池支援低速使用達 8 小時，高速使用則可使用 2 小時。1
LG 創新的個人空氣淨化解決方案隨附專用收納盒，機器未使用時放置於盒內即可確保衛生無虞。這款獨創的收納盒配備 UV-LED 燈，可去除有害細菌，且能為機器充電；如濾網效能降低需要更換時，也會傳送通知至 LG ThinQ App (Android/iOS)。不論是濾網還是耳掛，LG PuriCare™ 口罩型空氣清淨機的所有零件皆可替換與回收，充分落實環保概念。
LG 電子生活家電暨空氣解決方案事業部總裁 Dan Song 表示：「LG 持續推出能夠帶來實質健康與衛生效益的產品，LG PuriCare™ 口罩型空氣清淨機就是其中令人期待的全新系列之一。現今的消費者追求更安全與便利的生活，因此提供具備明顯價值的產品尤為重要。」
配合 2020 年柏林消費電子暨家電用品展 (IFA)，LG 將於9 月份線上展示 LG PuriCare™ 口罩型空氣清淨機及其他創新產品。欲知更多資訊，請造訪http://exhibition.lg.com/。
1 以攝氏 25 度的產品使用情況為基準。結果可能因環境條件與其他外部因素而異。
【關於 LG 電子】
LG 電子為科技及消費性產品的全球創新領導品牌，業務遍及世界各國，擁有 74,000 名多樣化員工。LG 由五大業務經營單位組成：生活家電與空氣解決方案公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與 企業解決方案公司。2019 年全球營收達 530 億美元，LG 電子為電視、洗衣機、冰箱、空調、行動裝置、電子看板及車用零組件等產品的領導製造商。LG 也以頂級 LG SIGNATURE 產品及先進的人工智慧技術ThinQ 品牌享譽盛名。若要了解更多 LG 電子相關新聞及資訊，請參考網站 http://www.LGnewsroom.com。
【關於LG 電子生活家電與空調公司】
LG 電子生活家電公司是家電、智慧家居解決方案、空氣品質系統以及創新人工智慧產品的全球領導者，以領先業界的核心技術為居家生活提供完整的解決方案，並致力於開發設計精良的廚房家電、生活家電和空氣解決方案等產品，為全球消費者提供更好的生活。所有系列產品都是為了能帶來最高的便利性、效能、節約並為使用者創造健康環境。如需更多資訊，請至http://www.lg.com/tw。
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