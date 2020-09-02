【2020 年 9 月 2 日，台北訊】LG 電子因應消費者對解放勞務的追求，在 2020 IFA 大展中線上發表最新的洗衣解決方案。結合洗衣、乾衣及 LG 最新技術和智慧功能於一機，LG WashTower TM提供完整的衣物護理與極致便利的使用體驗。LG WashTower TM預計今年在全球上市，北美市場將於下個月開始販售。同時，LG 電子於 2020 IFA 大展推出全新冰箱系列產品，包含搭載 UVnano 殺菌技術的升級版 InstaView™ 敲敲看門中門冰箱、內嵌式Match冰箱，以及新一代 InstaView ThinQ™ 敲敲看門中門冰箱，讓消費者輕鬆擁有夢想中的廚房！本次 LG 廚房家電新品為原本豐富的功能增添更多亮點，嶄新的廚房家電產品實現 LG 致力提供消費者更多選擇的承諾，讓消費者享有更衛生的烹飪體驗。



結合洗衣機、乾衣機與跨時代技術 LG創新進化帶來有感升級

相異於市面上既有可堆疊的洗衣機和乾衣機，LG WashTower TM 設計成一體化的解決方案。洗程開始後，這台整合式產品即會顯示洗衣與乾衣的剩餘時間。洗衣機也能將洗程資訊同步分享給乾衣機，讓乾衣機自動設定最合適的乾衣行程並預熱其筒槽，不僅烘乾效果更佳，還能縮短整體洗滌時間。1







LG 產品設計師致力使設計獨特新穎的 LG WashTower TM 擁有最佳的便利性。一般可堆疊的洗衣機及乾衣機皆有各自的控制面板，而 LG WashTower TM 則創新研發操作更直覺的單一介面。整合式控制面板 (Center Control) 位於洗衣機與乾衣機之間，讓消費者更方便使用，輕鬆管理任何在 LG 完整的衣物解決方案中的環節。

LG WashTower TM 的高度相較於堆疊後的洗衣機、乾衣機組合，平均高度減少大約 8.7 公分，因此要將衣物放入或取出上層的機器都更加省力。但 LG WashTower TM 的容量卻並未因此減少，洗衣機最多可容納 17 公斤的衣物，乾衣機則為 16 公斤。

LG WashTower TM 採用 LG 最先進的洗滌及智慧科技，提供消費者最佳的洗滌效能與便利體驗。透過 TurboWash™ 勁速洗技術與 AI DD™ AI 智慧直驅變頻科技，LG WashTower TM 提供快速、溫和與潔淨升級的洗滌效果，且能感測每桶衣物的重量及柔軟度，以計算最適宜的洗程設定。LG WashTower TM透過先進的 AI 技術，可在維持高效能的情況下縮短洗滌時間並節省電力。





LG 電子生活家電暨空氣解決方案事業部總裁 Dan Song 表示：「從 LG TwinWash™ 雙能洗洗衣機到最新的 LG WashTower TM，LG 持續推出創新的產品，致力提升使用者便利性，同時有效利用居家空間。這次推出的完整解決方案是我們持續致力簡化繁瑣家務的成果，讓消費者能擁有更多靈活運用的時間享受美好生活。」

冰箱新品於 2020 IFA 大展亮相 保鮮力再升級 減少超市採買行程

LG 全新的廚房創新充分利用光能量提升健康與衛生。LG InstaView 敲敲看門中門冰箱採用 UVnano 殺菌技術，每小時將以 UV LED 光消毒飲水機出水口 （或隨時手動執行），可去除高達 99.99% 的細菌與病毒。2 全新款 LG InstaView 敲敲看門中門冰箱亦採用專利的 LINEARCooling™ 直驅變頻溫控與 DoorCooling+™ 四方吹冷流+技術，打造最適合保存食物的條件。溫度忽高忽低是造成食品變質腐敗3 的主因，LINEARCooling™ 直驅變頻溫控技術能有效降低溫度波動；並為了讓溫控更精準，DoorCooling+™ 四方吹冷流+技術透過精心設置的多重出風口4，確保強效冷流平均分布於冰箱內部。此外，抽屜冷凍櫃內建 Craft Ice™ 冰球製冰器技術，可做出直徑約 5 公分的球型冰塊，不僅融化速度較慢能有效延長保冷時間，飲品也更加賞心悅目。







2020 年全新升級的 LG 內嵌式Match冰箱能結合標準廚房櫃完美呈現極致簡約風格。全新 LG 對開冰箱採平面冰箱門和零縫隙設計，適合擺放於牆壁旁，創造出合而為一的內嵌效果。冰箱亦搭載直驅變頻溫控和四方吹冷流技術，最內層冰箱壁採用 Metal Fresh™ 金屬表面處理，更添頂級優雅質感。







新一代 InstaView ThinQ™ 敲敲看門中門冰箱搭載 LG 最新 AI 平台，在設計上以消費者為中心，從食材管理、採買到烹煮，甚至是冰箱清潔都更輕鬆簡單。透過 LG 先進的視覺辨識技術，所有進出冰箱的物品都會自動記錄。在 AI Connect 技術助力下，冰箱會依據現有食材，列出適合的美味食譜，還能依據食譜告知濾水器所需的水量、將串連的烤箱自動調整至合適溫度，甚至設定洗碗機的最適清洗週期。新一代 InstaView ThinQ™ 敲敲看冰箱亦搭載 LINEARCooling™ 直驅變頻溫控和 DoorCooling+™ 四方吹冷流+技術，並採用 Metal Fresh™ 金屬表面處理。

LG 電子生活家電暨空氣解決方案事業部總裁 Dan Song 表示：「最新冰箱產品除了延長食物新鮮度，便利性更領先業界，讓人人都能享受料理的樂趣。我們持續擴充產品線，幫助每一位消費者找到最符合需求與生活型態的廚房家電。」

配合 2020 年柏林消費電子暨家電用品展 (IFA)，LG 將於 9 月份線上展示所有創新產品，展示網址：www.lg.com/exhibition。例如位於衣物護理 (Clothing Care) 展區的 LG WashTower TM。LG 對開冰箱和 LG InstaView ThinQ™ 敲敲看門中門冰箱將安排在料理台 (Prep Station) 展區；LG InstaView ThinQ™ 敲敲看冰箱則位在餐廳 (Dining Room) 展區。消費者亦能透過擴增實境技術模擬在家中使用 LG 產品的真實情況。

1 經 Intertek 認證，一小時即可完成少量衣物的洗衣與烘乾；一件上衣則只需 35 分鐘。

2 2020 年經 TÜV Rheinland 萊因驗證，以 LG 內部測試方法，在正常居家使用情境下，每小時將蒸餾水樣本以產品的 UV LED 照射 10 分鐘，持續 24 小時後測量大腸桿菌、金黃色葡萄球菌和綠膿桿菌減少的數量。實際結果可能因環境條件和使用狀況而異。本產品無法治療或治癒健康相關狀況，亦不保證過濾水不含微生物粒子等汙染物。

3 冷藏室峰對峰溫度平均值。依據使用 LG 內部測試方法的 UL 測試，測量 LG 電子 GF-V706MBL 冰箱溫度隨時間波動的狀況。

4 依據使用 LG 內部測試方法的 UL 測試，以不具四方吹冷流技術的 GF-V708BSL 冰箱和具四方吹冷流技術的 GF-V706MBL 冰箱為樣本，比較邊門棚架從攝氏 25 度下降至攝氏 7 度所需的時間。

【關於 LG 電子】

LG 電子為科技及消費性產品的全球創新領導品牌，業務遍及世界各國，擁有 74,000 名多樣化員工。LG 由五大業務經營單位組成：生活家電與空氣解決方案公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與企業解決方案公司。2019 年全球營收達 530 億美元，LG 電子為電視、洗衣機、冰箱、空調、行動裝置、電子看板及車用零組件等產品的領導製造商。LG 也以頂級 LG SIGNATURE 產品及先進的人工智慧技術 ThinQ 品牌享譽盛名。若要了解更多 LG 電子相關新聞及資訊，請參考網站 http://www.LGnewsroom.com。

【關於 LG 電子生活家電與空調公司】

LG 電子生活家電公司是家電、智慧家居解決方案、空氣品質系統以及創新人工智慧產品的全球領導者，以領先業界的核心技術為居家生活提供完整的解決方案，並致力於開發設計精良的廚房家電、生活家電和空氣解決方案等產品，為全球消費者提供更好的生活。所有系列產品都是為了能帶來最高的便利性、效能、節約並為使用者創造健康環境。如需更多資訊，請至http://www.lg.com/tw。