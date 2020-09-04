【2020 年 9 月 4 日，台北訊】繼領先業界實現 8K OLED 電視量產上市之後，LG 電子再次在電視產業樹立標竿，推出全球首批支援最新 NVIDIA® GeForce RTX™ 30 系列強大 GPU* 的 8K 電視。新品搭載 LG 第三代 α9 AI 影音智慧處理晶片，可完整支援 8K 頻寬，將遊戲性能推向新境界，再搭配具備超過 3,300 萬個自發光像素的絕美顯示面板，為全球專業玩家帶來更引人入勝且魅力難擋的遊戲體驗。除了強大的全新 LG OLED TV 外，LG 的家庭視聽娛樂產品多年來也深獲肯定。延續多年來在 EISA 大獎的亮眼表現，LG 今年憑藉四款創新的家庭視聽娛樂產品，以優異性能、傑出設計與最高可用性再度獲得肯定。此獎項由全球最大消費性電子刊物協會－歐洲影音協會 (EISA) 主辦， LG 本年度獲獎產品為 LG OLED TV (OLED65GX)、LG NanoCell TV (75NANO99)。

NVIDIA GeForce RTX 30 系列強大GPU驅動 「真」8K超大尺寸LG OLED 電視磅礡登場

LG OLED 電視搭載自體發光像素技術並支援 VRR、極速反應時間和 ALLM 等最新 HDMI 規格，持續穩坐全球頂級遊戲用電視龍頭寶座。此外，LG OLED 電視同時相容於 NVIDIA G-SYNC® 的規格，讓 LG 消費者在暢玩喜愛遊戲時，能同步享受 GeForce RTX 20 系列 GPU 和 GTX 16 系列 GPU 帶來的順暢與沉浸式遊戲體驗，沒有一般顯示器常見的閃爍、影像撕裂或畫面延遲等問題。

LG OLED 電視 與 LG Nano Cell™ 一奈米 8K 電視搭載的第三代 α9 AI 影音智慧處理晶片實現更進階的即時光線追蹤表現，專為遊戲升級的畫質與性能亦達到新高境界。LG 8K OLED 電視可支援高速 60 FPS 的 8K 內容串流，傳輸速度更高達 48Gbps，再搭配 NVIDIA® GeForce RTX™ 30 系列 GPU 的強大效能，帶來最震撼、最目不轉睛的 8K 遊戲體驗。

NVIDIA 全球 GeForce 行銷副總裁 Matt Wuebbling 表示：「我們非常期待能將 GeForce RTX 30 系列 GPU 結合 LG 2020 全新 8K OLED TV 產品系列。GeForce RTX 3090 GPU 能展現最逼真的光線追蹤表現，且支援先進 AI 功能，在 LG 電視產品上暢玩最新的 8K PC 遊戲時，超震撼的效果絕對讓玩家們相當驚豔。」

為加強玩家的沉浸式體驗，LG 8K OLED 電視亦搭載杜比全景聲 (Dolby Atmos)，並應用可深度學習的 LG AI 音效調整技術，透過測量聲音環境，自動調整音效，帶來更到位的聽覺饗宴。另外，LG 8K OLED 電視也支援 BT Surround，可以同時串連兩台 LG 藍牙喇叭，將 2.0 聲道混合為虛擬 4.0 環繞音效，讓玩家在玩喜愛的遊戲時，能享受更身歷其境的聲音效果。再透過內建的 LG ThinQ AI 技術，可以免持語音控制，即使遙控器不在手邊也能即時操控。

LG 家庭娛樂事業部電視產品部門副總裁 S.P. Baik 表示：「在 LG OLED 電視驚豔的超高畫質與 NVIDIA 深厚技術實力的強強聯手之下，遊戲體驗將升級至 8K 全新領域，震撼程度絕對令人難以置信。繼去年成功與全球遊戲硬體龍頭廠商 NVIDIA 合作後，我們非常期待能繼續拓展雙方的夥伴關係。」

以連續九年奪冠的 OLED電視領軍 LG創新家庭視聽娛樂產品再獲重量級獎項肯定

LG 零間隙畫廊系列電視榮登 2020-2021 EISA 最佳頂級 OLED 電視大獎，是 LG OLED 電視連續第九年在「家庭劇院顯示與影像」類別獲獎。此款電視為精緻工藝零間隙美學設計的化身，並充分發揮 OLED「自體發光」像素優勢，打造出現今技術最高畫質表現的超輕薄電視。

這款 65 吋電視結合 OLED 令人讚譽的絕美畫質，以及 LG 的 AI 影像升級處理技術，能在 120Hz 畫面更新率下支援 4K 內容播放，並採用進階 HDMI 功能，如 ALLM、 eARC 以及 VRR 等。LG 零間隙畫廊系列電視亦搭載杜比視界 Dolby Vision 和 LG webOS，締造最接近劇院等級的視覺效果以及直覺流暢的觀賞體驗，不論看電影或者玩遊戲都能沉醉其中。













LG Nano Cell™ 一奈米電視以真 8K 解析度和精準色彩還原等技術獲得 2020-2021 EISA 8K 電視大獎。在 LG NanoCell 一奈米顯示科技、全陣列區域控光技術和第三代 α9 AI 影音智慧處理晶片助力下，色彩表現不只超純淨清晰，對比度、深度和寬廣視角更是精彩絕倫。此外，透過 LG 強大的 AI 影音處理晶片和最新的 HDMI 連接，可支援高速 60 FPS 的 8K 內容串流。

LG 家庭娛樂事業部總裁 Park Hyoung-sei 表示：「LG 透過對設計與畫質技術持續投資，並與 Meridian Audio 等業界龍頭合作，幫助消費者打造前所未有的嶄新生活風格。此次得到重量級產業專家的肯定，給予我們充分的信心，代表我們正朝著正確的方向邁進，日後也將繼續挑戰家庭視聽娛樂產品的極限。」

*今年稍晚將透過韌體更新支援HDMI DSC（顯示串流壓縮）功能。













【關於 LG 電子】

LG 電子為科技及消費性產品的全球創新領導品牌，業務遍及世界各國，擁有 74,000 名多樣化員工。LG 由五大業務經營單位組成：生活家電與空氣解決方案公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與企業解決方案公司。2019 年全球營收達 530 億美元，LG 電子為電視、洗衣機、冰箱、空調、行動裝置、電子看板及車用零組件等產品的領導製造商。LG 也以頂級 LG SIGNATURE 產品及先進的人工智慧技術 ThinQ 品牌享譽盛名。若要了解更多 LG 電子相關新聞及資訊，請參考網站 http://www.LGnewsroom.com。

【關於 LG 電子家庭娛樂公司】

LG 電子家庭娛樂公司是全世界頂尖電視、視聽娛樂系統、顯示器、投影機與筆記型電腦等產品的領導者。LG 以憑藉其在 OLED 電視的領導地位，成為業界公認的創新者，開啟頂級電視的新紀元。LG 致力於以領先業界的 LG OLED TVs 與屢獲殊榮且搭載人工智慧技術的 LG Nano Cell TVs 等創新家庭娛樂產品來提升消費者的生活品質。詳細資料請參考網站www.LG.com/tw。