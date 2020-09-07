【2020 年 9 月 4 日，台北訊】LG 電子於 2020 IFA 大展帶來與往年截然不同的消費者體驗。

LG電子技術長Dr. I.P. Park以全像投影的方式登台，暢談品牌的未來願景「美好生活，從家開始」(Life’s Good from Home)。透過此願景，LG 致力將照護、便利與娛樂(care, convenience and entertainment)三大家庭核心價值發揮至極。

Dr. Park表示：「動盪的時期讓大家對未來充滿不確定性，但 LG 相信這也代表著一個難得的機會，可以開創家庭的全新可能，進而為世界帶來實質改變。LG身為生活型態的創新領導者，LG 加倍投入心力研發更新、更進化的產品與服務，致力為全球消費者實現美好生活。」











LG 的 AI 平台 LG ThinQ 持續進化與革新，支援全新服務、解決方案和商業模式以促成改變。

Dr. Park向與會者展示全新升級的 LG ThinQ App，說明 LG 如何打造以用戶為中心的體驗，並將服務範圍從消費者支援延伸至物品採購。Dr. Park：「LG 的創新體驗使生活更豐富，而 LG ThinQ 就是這一切的動力來源。」，以 AI 驅動的主動顧客維修服務 (PCC) 能透過APP分析並回報家電的運作狀態，甚至能提供保養或維修建議。

為實現提升日常生活品質的目標，LG 持續投資多面向的技術，創新觸角也從家庭延伸至其他場域。LG CLOi 系列機器人可以在餐廳和醫院等提供服務，既安全又能協助民眾保持社交距離。自 2020 年七月開始，LG CLOi ServeBot 送餐機器人已實際應用於南韓各地商業場所。身為機器人技術的先驅，LG 的目標是透過 CLOi 平台擴大機器人生態系，並著重在自動駕駛、狀況分析和動作控制等應用。為實現目標，LG 將積極縮短尖端產品的研發時間，也將連帶推動產業成長。Dr. Park特別提到，與開源機器人作業系統Robot Operating System,(ROS 2) 相容的 CLOi 2.0 將能有效替代人類互動。

另外，配合數位轉型目標，LG 正著手研發遠端醫療管理技術。「有了 AI，我們可以更簡單、精準地監測消費者的健康狀況，而且是 24 小時全年無休」，Dr. Park說。「近期我們與首爾大學合作成功在南韓執行先導計畫，透過 AI 有效監控慢性病患的狀況並提供更好的照護。」

LG 歐洲企業解決方案執行副總裁Dr. Kim Kyung-ho 接續登台介紹 LG ThinQ Home。ThinQ Home 是 LG 在有「韓國矽谷」之稱的板橋市(Pangyo)所打造的真實住家空間，展示完整居家解決方案，實際體現「美好生活，從家開始」的品牌願景；在此，LG 透過最新家電產品與 IT 技術創造更安全與便利的生活，成功刻劃出未來家庭的理想樣貌。









Dr. Park更親自在韓國 LG ThinQ Home 現場帶領 IFA 與會者參觀，展示 Home Concierge，使用者可透過smart mirror先進能源面板監控家電和家庭能源用量，實現更簡單、更全面的居家管理。此高科技面板也與電動車家用充電站連動，讓家庭成員可以遠端充電並掌握汽車狀況。

除了以全像投影技術舉行媒體發表會外，LG 也透過多支影片描繪品牌加速生活創新的願景，其中一支影片還請到韓國當紅男歌手Henry Lau擔任特別來賓帶大家參觀 LG ThinQ Home。該影片和其他內容皆可在 LG Global 的 YouTube 頻道觀賞(www.youtube.com/GlobalLG)。另外，LG 配合 2020 IFA 大展推出的虛擬展演 (http://Exhibition.LG.com) 生動的展示 LG 創新的產品與服務，歡迎親自感受逼真體驗。

【關於 LG 電子】

LG 電子為科技及消費性產品的全球創新領導品牌，業務遍及世界各國，擁有 74,000 名多樣化員工。LG 由五大業務經營單位組成：生活家電與空氣解決方案公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與 企業解決方案公司。2019 年全球營收達 530 億美元，LG 電子為電視、洗衣機、冰箱、空調、行動裝置、電子看板及車用零組件等產品的領導製造商。LG 也以頂級 LG SIGNATURE 產品及先進的人工智慧技術ThinQ 品牌享譽盛名。若要了解更多 LG 電子相關新聞及資訊，請參考網站 http://www.LGnewsroom.com。