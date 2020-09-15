LG PuriCare™ 360° 空氣清淨機寵物功能增加版 9 月 15 日上市，建議售價雙層機種 $38,800，單層機種 $26,800。

【2020 年 09 月 15 日，台北】台灣 LG 電子身為智慧家電領導品牌，因應市場趨勢與消費者生活型態轉變，持續推出多款空氣清淨機，滿足消費者對空氣品質的各項需求。LG 觀察到近幾年飼養寵物的家庭增加，2020 年飼養寵物的家庭比例更首度超過新生兒出生率，消費者對於寵物毛小孩的照顧及居家空氣品質的維持更加重視。LG 體現消費者需求，於今 (15) 日推出了 LG PuriCare™ 360° 空氣清淨機寵物功能增加版，全面升級 HEPA 13 醫療級濾網，並加入寵物空氣淨化模式，增強吸力集中氣流，同步加入可拆洗式毛髮專用濾網以及光觸媒除臭濾網，360 度全方位為全家人及寵物帶來更乾淨的好空氣。台灣 LG 電子董事長宋益煥表示：「LG 身為空氣對策的解決專家，持續推出滿足消費者空氣品質需求的產品，包含備受好評的 LG PuriCare™ 360° 空氣清淨機、車用且輕便可攜的 LG PuriCare™ Mini 隨身淨空氣清淨機，到最近 IFA 展出的 LG PuriCare™ 口罩型空氣清淨機，不論是居家、車用或是個人，LG 提供消費者最完善的空氣解決方案。同時，LG 觀察到近年來寵物消費市場的崛起，寵物也是最重要的家庭成員之一，如何維持家中空氣品質，使寵物及家人擁有舒適環境的議題愈趨重視。今日全新推出的 LG PuriCare™ 360° 空氣清淨機寵物功能增加版，除了升級 HEPA 13 醫療級濾網，更加入完整的寵物空氣淨化功能，照護全家人健康，完成 LG 空氣對策解決專家的全方位市場布局。」

全新升級 !六階段過濾 抗敏HEPA 13醫療級濾網 360度照顧全家人健康

LG 持續傾聽消費者需求，推出 LG PuriCare™ 360° 空氣清淨機寵物功能增加版，全新升級抗敏HEPA 13 醫療級濾網，結合多重高效率濾網，能主動釋放奈米離子，有效去除懸浮微粒、過敏原及有害氣體。零死角的環型機身設計，不論放在哪裡都能 360 度吸收來自四面八方的污染物，同時將乾淨空氣吹送至家中每個角落，獨特的清淨循環扇設計更加速空氣循環，增強淨化功效。



■ 全新升級抗敏 HEPA 13 醫療級濾網 搭配六階段過濾系統 守護全家最安心

LG PuriCare™ 360° 空氣清淨機寵物功能增加版以六階段過濾系統，完整去除極細粉塵、過敏原和有害氣體。抗敏 HEPA 濾網全新升級抗敏 HEPA 13 醫療級濾網，極致淨化至 0.01µm ，還可過濾極細粉塵高達 99.999%，有效去除細灰塵、極細懸浮微粒、沙塵暴及過敏原；多重高效率濾網有效去除有害氣體，如生活異味(乙醛、阿摩尼亞、乙酸)、新家異味(甲醛、甲苯)、及霧霾有害氣體(二氧化氮、二氧化硫)；同時，LG PuriCare™ 360° 空氣清淨機寵物功能增加版強力的過濾效果榮獲英國過敏協會、韓國過敏協會、韓國空氣清淨協會等國際認證。並經 SGS 驗證能夠去除空氣中細菌濃度達 99.9%。同時具備奈米離子淨化功能，開啟後能主動釋放 500 萬抗菌奈米離子，有效去除空氣中的細菌及病毒等有害物質。



■ 環形機身進氣設計 獨特清淨循環扇 打造 360° 全方位淨化空氣

LG PuriCare™ 360° 空氣清淨機完美的 360° 環形簡約設計，能 360 度吸入空氣，無論將機器放置於空間中或牆角邊，都能有效吸收空氣中的污染物。清淨循環扇能夠向上升起 55 度，並左右旋轉 70 度，將清淨空氣吹送到室內每個角落，最遠能將乾淨空氣吹送至 7.5 公尺，有效降低灰塵濃度，提高 24% 的空氣淨化速度；CADR 值也同步升級，雙層機種達 779 m3/hr，單層機種 483 m3/hr，能快速提升室內空氣品質，讓空氣淨化零死角，寵愛家人不妥協。

創新功能 !寵物空氣淨化功能 專屬濾網新升級 除臭抑菌零死角

隨著飼養寵物家庭日益增加，寵物細毛、皮屑與異味等居家環境困擾也逐漸被消費者重視，為了同時照顧到寵物與家人，LG PuriCare™ 360° 空氣清淨機寵物功能增加版，特別開發寵物模式，增強下層吸力提升過濾效果，解決家中寵物細毛紛飛問題，換毛季節能夠更安心與毛孩相處；可拆洗式毛髮專用濾網，一秒拆卸輕鬆清潔與替換，讓 HEPA 濾網常保良好過濾效果；光觸媒除臭濾網經德國萊茵測試，有效去除寵物常見異味，隨時隨地享有乾淨好空氣。









■ 寵物空氣淨化功能 與寵物的體味與毛髮說再見



-寵物模式：增強下層吸力，將氣流集中到地面，與自動模式相比可提升過濾 35% 以上懸浮於地板上的寵物毛髮。真正實現減少空氣中懸浮細毛。



-可拆洗式毛髮專用濾網：以魔鬼氈包覆並保護主濾網，避免大量毛髮吸附，保持 HEPA 濾網良好過濾效果。即使因為寵物皮屑與毛髮變髒，也非常容易拆卸清洗或更換。可拆洗式毛髮專用濾網隨貨附贈，雙層機種內附十二片，單層機種內附六片，若需加購六片裝建議售價NTD$200。



-光觸媒除臭濾網：經德國萊茵測試，有效去除氨、乙酸、乙醛等寵物異味，除臭效果較標準濾網提升 55%，讓居家空氣更加清新舒暢。每兩個月在燈光或日光下照射 3 小時，可讓光觸媒濾網除臭功能再生，恢復除臭效果。 -寵物模式：增強下層吸力，將氣流集中到地面，與自動模式相比可提升過濾 35% 以上懸浮於地板上的寵物毛髮。真正實現減少空氣中懸浮細毛。-可拆洗式毛髮專用濾網：以魔鬼氈包覆並保護主濾網，避免大量毛髮吸附，保持 HEPA 濾網良好過濾效果。即使因為寵物皮屑與毛髮變髒，也非常容易拆卸清洗或更換。可拆洗式毛髮專用濾網隨貨附贈，雙層機種內附十二片，單層機種內附六片，若需加購六片裝建議售價NTD$200。-光觸媒除臭濾網：經德國萊茵測試，有效去除氨、乙酸、乙醛等寵物異味，除臭效果較標準濾網提升 55%，讓居家空氣更加清新舒暢。每兩個月在燈光或日光下照射 3 小時，可讓光觸媒濾網除臭功能再生，恢復除臭效果。

完美照護 !空氣對策解決專家 360守護家庭空氣品質

LG PuriCare™ 360° 空氣清淨機寵物功能增加版，能強力過濾髒空氣，搭配清淨循環扇，快速提升室內空氣品質。多重淨化模式可以配合多樣化的生活情境。獨特的嬰幼兒照護功能，讓家中嬰幼兒也能享有好品質的清新呼吸。



■ 多重淨化模式 守護各種生活需求

LG PuriCare™ 360° 空氣清淨機寵物功能增加版強力淨化，單層與雙層機種分別具有 3 種與 4種不同的淨化模式，其中「智慧模式」可自動偵測空氣品質，調節運轉模式與風速，淨化空氣；「循環扇模式」能搭配循環風扇向上升起運作、加速空氣循環淨化室內空氣；亦可選擇「雙/單層模式」或「標準模式」，分別上下層同步淨化或獨立開啟下層/單層淨化功能。



■ 嬰幼兒照護功能 新鮮空氣直達底層空間

LG PuriCare™ 360° 空氣清淨機雙層機種獨有嬰幼兒照護功能，透過機身下層出風口將淨化後的乾淨空氣吹送至嬰幼兒時常身處的低處位置，享有好品質的清新呼吸。



■ 智慧雙重顯示 精準掌握健康生活

LG 智慧雙重顯示技術透過 PM1.0 懸浮微粒感應器以及異味感應器，利用懸浮微粒光感應科技來分析空氣中的懸浮微粒，達到精準偵測效果，同時可清楚顯示即時檢測的空汙數值，呈現懸浮微粒濃度，獨家雙重顯示技術同時藉由燈號變化簡易分辨空氣狀況，從乾淨到髒污分別以「綠」、「黃」、「橘」、「紅」四色展現，空汙數值與燈號同時提醒，讓消費者智慧監控家中空氣品質，輕鬆掌握居家生活健康。

LG ThinQ™智慧遠 控 居家空氣品質 隨時享受居家清淨

LG PuriCare™ 360° 空氣清淨機寵物功能增加版，內建搭載智慧 WiFi 功能，即使外出也能透過 LG ThinQ™ App 確認家中空氣品質，並遠端遙控家中空氣清淨機，隨時啟動淨化居家空氣，與家人共享好空氣。LG ThinQ™ 更提供濾網管理功能，在需要更換濾網時進行通知，輕鬆掌握家中空氣淨化狀況，讓家人無時無刻擁有純淨的空氣品質。





【關於 LG 電子】

LG 電子為科技及消費性產品的全球創新領導品牌，業務遍及世界各國，擁有 74,000 名多樣化員工。LG 由五大業務經營單位組成，包含生活家電與空氣解決方案公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與企業解決方案公司。2019 年全球營收達 530 億美元，LG 電子為電視、洗衣機、冰箱、空調、行動裝置、電子看板及車用零組件等產品的領導製造商。LG 也以頂級 LG SIGNATURE 產品及先進的人工智慧技術 ThinQ 品牌享譽盛名。若要了解更多 LG 電子相關新聞及資訊，請參考網站 http://www.LGnewsroom.com。

【關於 LG 電子生活家電與空調公司】

LG 電子生活家電公司是家電、智慧家居解決方案、空氣品質系統以及創新人工智慧產品的全球領導者，以領先業界的核心技術為居家生活提供完整的解決方案，並致力於開發設計精良的廚房家電、生活家電和空氣解決方案等產品，為全球消費者提供更好的生活。所有系列產品都是為了能帶來最高的便利性、效能、節約並為使用者創造健康環境。如需更多資訊，請至http://www.lg.com/tw。