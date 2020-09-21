【2020 年 9 月 21 日，台北】 LG 電子深耕台灣在地多年，長期推動「 Life’s Good with HOPE 希望。傳愛」公益活動，透過實際行動回饋台灣社會。自 2013 年至今，台灣 LG 電子已連續八年與喜憨兒基金會合作「送愛到部落」計畫，為偏鄉孩童募集營養餐盒，八年來已捐贈逾 200 萬元，累積超過 13,000 個餐盒，實際提供逾 2600 位偏鄉孩童的溫飽和營養。在象徵團圓的中秋節前夕，LG 仍秉持每年的約定，至喜憨兒基金會進行一日志工服務，以實際的陪伴溫暖彼此的心。LG 電子董事長今年再度帶領員工與憨兒們一同做餅乾，在近期嚴峻的環境之下，基金會表示今年投入公益的資源更為缺乏，更需要社會大眾的愛心挹注，而 LG 更是今年少數有參與餅乾教室活動的企業。台灣 LG 電子長期堅持著回饋社會的理念，並首度與憨兒們一起彩繪蛋糕，像家人一樣的互動與陪伴彼此，共享趣味的午後時光。

LG 愛心營養餐盒同時溫暖偏鄉孩童與憨兒 讓一份愛心傳遞雙倍希望

喜憨兒基金會「送愛到部落-愛心餐盒募集」計畫，不僅是走過一條條蜿蜒小徑，將憨兒們親手製作的營養餐盒送進偏鄉部落並提供學童營養補給的計畫，也更是鼓勵憨兒們自立後利他的最佳途徑。喜憨兒基金會對於偏鄉孩童的關懷與付出與 LG 堅持回饋社會的理念不謀而合，因此自 2013 年起，台灣 LG 電子便成為了喜憨兒基金會「送愛到部落-愛心餐盒募集」計畫最堅定的夥伴，與喜憨兒基金會合作至今已來到了第八年，即便在近期嚴峻的環境之下， LG 電子依舊堅持不懈的為社會公益付出。喜憨兒基金會公益行銷部胡玉芳總監表示：「 LG 電子每年協助 333 位學童，8年來已支持全台逾 2600 位學童，今年愛心餐盒，將規劃送給嘉義及南投地區的學童。也很感謝 LG 的夥伴們，每年都與憨兒們一同做餅乾，透過餅乾教室感受到憨兒們的認真與堅持，並感受到憨兒的進步。喜憨兒「送愛到部落」串聯了社會上兩份需要，為憨兒建立自我工作的價值之餘，也將餐盒送進偏鄉，讓部落學童感受到大眾對他們的關心。」



台灣 LG 電子董事長宋益煥表示：「 LG 感謝台灣消費者支持，多年來陪伴成長茁壯，並秉持著回饋社會的初衷，很開心能在這八年來長期攜手喜憨兒基金會一同傳愛，持續「送愛到部落」計畫。今年在充滿歡聚氛圍的中秋節前夕，員工們再度相當熱情地參與一日志工活動，透過更豐富且實質的互動對公益付出心力，期望能影響更多人對偏鄉孩童的關懷和公益的關注。」











手作烘焙趣暖飄香 LG熱心志工與憨兒們歡笑不斷

每年一日志工活動皆受到 LG 員工的高度期待，今年董事長依然帶領熱心員工們再度參與喜憨兒基金會舉辦的「餅乾教室」活動。喜憨兒基金會期望透過餅乾教室，讓憨兒能有更多的機會跟人群互動，今年因疫情影響場次減少，台灣 LG 電子是少數堅持參與餅乾教室活動的企業，因此在活動開始時，憨兒們因為生疏而緊張害羞，但隨著活動的進行，憨兒們透過擔任助教，指導著 LG 員工們一步步從介紹材料、揉麵糰、擀麵、壓模到烘烤，細心陪伴 LG 員工們製作最拿手的餅乾，餅乾教室讓憨兒們從指導他人做餅乾中獲得自信，也拉近了憨兒們與 LG 員工們的心。

此外， LG 電子一改過往在桃竹地區以烘焙品包裝的服務形式，以彩繪蛋糕的方式，與憨兒們像家人一樣的互動，每一位憨兒都成為專業老師跟 LG 員工們一起在蛋糕上裝飾、繪畫並且盡情地揮灑創意、共同創作，共享充滿趣味的午後時光。基金會表示憨兒們很開心大哥哥大姊姊們來和他們一起彩繪蛋糕，也非常期待下次見面的到來。

喜憨兒基金會也向 LG 員工們介紹基金會成立的使命與願景，並帶領著憨兒們向 LG 員工介紹自己。憨兒們在活動剛開始時生澀、害羞的模樣早已不見蹤影，一個個大聲且興奮的向 LG 員工們分享自己的興趣，現場更即興演唱了多首歌曲， LG 員工們更隨著音樂擺起雙手，為憨兒加油鼓勵，憨兒們的歌聲感染了所有人，LG 員工們也在台下跟著旋律輕輕歌唱，現場就像是一場大型演唱會，憨兒們開心的又唱又跳，場面既溫馨又感動。憨兒們就像孩子，快樂來的很簡單，只需要一些陪伴與關心，就能讓他們笑得合不攏嘴。















中秋佳節是團聚的好時光，台灣 LG 電子特別選在這充滿意義的節日前夕與憨兒們相聚，不僅期望著 LG 電子未來能繼續與喜憨兒基金會一起溫暖傳愛，為憨兒們出一份心力，更表示了 LG 電子將憨兒們視為家人，是想盡心照顧的存在。在未來， LG 電子也將與喜憨兒基金會攜手在公益這條路上並肩前行，把愛延續下去。



















【關於 LG 電子】

LG 電子為科技及消費性產品的全球創新領導品牌，業務遍及世界各國，擁有 74,000 名多樣化員工。LG 由五大業務經營單位組成：生活家電與空氣解決方案公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與 企業解決方案公司。2019 年全球營收達 530 億美元，LG 電子為電視、洗衣機、冰箱、空調、行動裝置、電子看板及車用零組件等產品的領導製造商。LG 也以頂級 LG SIGNATURE 產品及先進的人工智慧技術 ThinQ 品牌享譽盛名。若要了解更多 LG 電子相關新聞及資訊，請參考網站 http://www.LGnewsroom.com。





