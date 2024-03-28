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電費「漲聲四起」！全民抗漲！LG 趁勢祭一級能效家電下殺
【2024年3月28日，台北訊】電費已連續三年漲價，今年更拍板4月起電價全面調漲，平均漲幅11%，全台1,500萬用戶受影響！近年因疫後、國際戰爭等影響，民生消費漲聲四起，即將到來的夏季電費更令人冷汗直冒，但其實只要選對家電，擺脫炎夏窘境不是夢！智慧家電領導品牌 LG 於3月29日至4月1日參展台北世貿展覽館「2024第34屆台北電器空調影音3C大展」(攤位編號A區532號)，為了備戰夏日，多款一級能效冰箱、冷氣成為省錢首選，汰舊換新還能領政府節能補助，輕鬆入手就趁現在！同時為迎戰 OLED 時代， LG 多款 OLED 現場祭出超強優惠，升級居家視聽娛樂設備正是時候。
台灣 LG 電子董事長鄭淵寬表示：「LG 致力為地球盡一份心力，挾優異的研發技術兼顧環境節能，屢屢創造家電市場突破，此次台北家電展 LG 祭出一級能效等多款家電優惠，貫徹 LG 為消費者解決家電困擾的使命，讓消費者可以更好入手頂級家庭設備！」
節能補助手腳要快！
冰箱、冷氣換一級能效每台最多補助5千
全民齊心抗漲，但省必須省對地方，許多民眾捨不得汰換電器，默默讓「吃電怪獸」寄居家中！十年以上的老舊家電平均耗電量是節能家電的2.5倍[1]，且許多家電儘管沒有使用卻24小時默默待機，雖省下機器費用、卻付出更多電費！經濟部今年重啟「住宅家電汰舊換新節能補助」，冷氣、冰箱汰舊換新皆享一級節能家電補助，每台最多補助五千元，讓民眾汰舊換新更加輕鬆，趁3月29日至4月1日把握最後機會，至 LG 家電展下好離手！
LG 家電展神助攻
必入手「省錢三寶」出爐
民生電費漲、夏季電費雙重夾擊下，民眾挑選家電的首要考量就是「省」！趁家電展一次買齊「省錢三寶」，就算萬物齊漲，也讓你越買越省！
● 省錢必買一：LG WiFi 雙迴轉變頻空調
滿萬送千再贈安裝服務，登錄就送2,500元即享券！
台灣家庭夏季用電量中，冷氣占比就高達49%[2]，形同「吃電怪獸」！LG 空調全系列皆為省電一級能效，使用雙迴轉變頻壓縮機，LG WiFi 雙迴轉變頻空調設有三段省電模式，當室內達到設定的溫度時，可依據室內人數多寡，透過 ThinQ App 或空調遙控器選擇80%、60%、40% 調整運轉效能，達到智慧省電新境界！
LG 家電展祭出冷氣滿萬送千活動，並附贈市值最高8千元標準安裝服務，刷卡再享12期0利率！凡購買指定冷氣並登錄再送最高價值2,500元即享券或消費滿9萬送 LG 空氣清淨機(AS551DWS0)乙台[3]！
● 省錢必買二：LG 變頻雙門冰箱
獨家四方吹冷流技術精準控溫，省時省錢更保鮮！
冰箱24小時吃電，以夏季電費計算，老舊冰箱耗電量足足比新冰箱多出2倍[4]，可見汰舊換新是節電第一步！LG 變頻雙門冰箱不僅符合國家認證一級效能標準[5]，搭載智慧變頻壓縮機能精準控溫延長食物保鮮；獨家四方吹冷流技術，降低內部空間及邊門溫差，加強保鮮零死角，就算打開冰箱，也能形成保護罩，維持冰箱內的低溫，避免冰箱加速吃電！全系列變頻冰箱壓縮機享10年保固，節能高效，運作更為安靜，使用更安心。
● 省錢必買三：WashTower™ AI 智控洗乾衣機
TurboWash™ 360 勁速洗與金級省水省時省電更省水
僅管洗衣機不像冰箱24小時吃電，待機一年也僅耗費35.5度電(約90元)[6]，但像是老舊機型、不當的洗滌行程、過多洗劑，甚至多餘的脫水時間都會增加不必要耗能，可能搖身一變成為家中隱藏版的吃「錢」怪獸，水費及電費累積起來仍相當可觀！LG 為洗衣帶來革命性改變，WashTower™ AI 智控洗乾衣機搭載 TurboWash™ 360 勁速洗行程，結合離心力筒轉和四道變頻噴射水流，約30分鐘即可完成洗衣[7]，同時減少耗水量與耗電量，且擁有金級省水認證標章，省時省電更省水。於 LG 家電展期間入手WashTower™ AI 智控洗乾衣機指定型號即贈3,000元即享券，一機三省、趁「省」追擊！
OLED 時代來臨！
家電展買 LG OLED 最低享6折超低優惠！
LG 台北家電展齊心備戰夏日，助攻消費者趁機入手心儀家電！LG OLED 在台灣市場掌握近6成銷量[8]，隨著 OLED 時代來臨， LG 更搶先祭出優惠，於家電展現場購入 LG OLED 可享最低6折[9]，搭配Soundbar再享合購優惠，購入 LG OLED 就趁現在！快趁3月29日至4月1日至台北電器空調 3C 影音家電展走走，汰舊換新就趁這一波！
[1] 來源：經濟部能源局，有節能標章的家電產品的能源效率比一般的家電高30%，因此可以有效降低能源使用量。援引這些結果的任何均由第三方自行承擔風險。
[2] 來源：工研院，冷氣在家庭夏月用電量占比高達49.25%，為家庭主要耗電設備。援引這些結果的任何均由第三方自行承擔風險。
[3] 優惠內容二擇一，詳見請見家電展現場優惠公告。
[4] 來源：工研院，老舊冰箱平均一天耗電約2.68度，新冰箱則是1.06度，以夏季電費計算差了將近兩倍。援引這些結果的任何均由第三方自行承擔風險。
[5] 除限定型號(GI-HL450SV)屬二級能效標章。
[6] 來源：經濟部能源局，洗衣機一年待機耗電量約35.5度。援引這些結果的任何均由第三方自行承擔風險。
[7] 實際洗滌行程將視衣物多寡調整．
[8] 來源：GFK，LG OLED 台灣市場銷量以57%領先，援引這些結果的任何均由第三方自行承擔風險。
[9] 優惠折扣以活動現場為主。
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直立式洗衣機首選！LG AI DD™ 蒸氣直驅變頻洗衣機升級上市 01/04/2024
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