直立式洗衣機首選！LG AI DD™ 蒸氣直驅變頻洗衣機升級上市

【2024年4月1日，台北訊】LG 滾筒洗衣機在台灣連續13年銷售奪冠[1]，產品陣容堅強，洗衣機容量、功能最齊全，滿足大眾各種洗衣需求，深受消費者肯定與喜愛，長期穩居領導地位。智慧家電領導品牌 LG 觀察發現，在台灣習慣使用直立式洗衣機的消費者會擔心衣物用洗衣機洗完後出現打結、受損，或筒槽藏汙納垢等問題，因此 LG 率先將滾筒洗衣機的絕佳技術力帶入直立式洗衣機，全新搭載 AI DD™ 智慧洗滌，除承襲 LG 洗衣機天然蒸氣殺菌、全不鏽鋼洗衣筒槽與 TurboWash™ 勁速洗等優勢，更全面採用 AI DD™ 智慧直驅變頻馬達，搭載 AI 智慧洗功能，運用大數據分析，自動偵測衣物材質、柔軟度，進而安排最適合的洗滌模式，有效提升衣物保護力，減少消費者對直立式洗衣機的擔憂！本次亦推出市面最窄機身的19公斤容量選擇，小坪數空間也能享受大容量洗衣，想入手內外兼備的直立式洗衣機就選這台！









台灣 LG 電子董事長鄭淵寬表示：「LG 把台灣連續13年銷售第一的滾筒洗衣機所搭載的 AI DD™ 智慧直驅變頻馬達技術帶入新上市的直立式洗衣機，讓消費者不論使用 LG 滾筒洗衣機還是 LG 直立式洗衣機，均能達到省水、省時、省空間的目的，輕鬆享有絕佳的洗衣體驗！」

承襲滾筒洗衣機技術優勢！

LG 全新蒸氣直驅變頻洗衣機全系列搭載 AI 智慧洗衣功能





全新 LG AI DD™ 蒸氣直驅變頻洗衣機加入 AI DD™ 智慧直驅變頻馬達技術，透過大數據與 AI 智慧感測聰明洗衣，且沿襲 LG 洗衣機溫和除菌以及強大洗淨的優勢，一機滿足大眾洗衣期待！



● 聰明洗衣靠 AI： LG AI DD™ 智慧直驅變頻馬達可透過 AI 智慧感測衣物材質與柔軟度，提供最適合的洗衣動作建議，可有效提升衣物保護力；同時擁有金級省水標章，且能依照衣物重量搭配洗衣水量，不只節能，還能輕鬆達到最佳洗淨效果。



● 溫和除菌「蒸鋼淨」：全新 LG AI DD™ 蒸氣直驅變頻洗衣機具備天然蒸氣[2]，搭配40〫C 溫水能夠去除頑強汙垢，而搭配60〫C 熱水能有效去除9%[3]有害細菌、塵蟎、居家過敏原，提升全家人的物理抗敏力。全不鏽鋼筒槽與濾網設計有效抑制病菌滋生，且更加耐用，亦可延長洗衣機壽命。此外，延續 TurboWash™[4] 勁速洗技術，結合 WaveForce™ 6道瀑布水流[5]、TurboDrum™ 筒槽反轉及洗清噴射水流，讓洗淨效果提升，呵護各種衣料。部分機型搭載 TurboWash 3D™[6]勁速洗更可於30分鐘完成洗衣，效率再升級，有更多時間享受生活。

客製化選單與美型窄身設計，

各式家庭情境、大小坪數的居家空間都適用！



● LCD 智慧顯示螢幕降低操作難易度，人人都能成為家事達人：LG AI DD™ 蒸氣直驅變頻洗衣機新增配備 LCD 智慧顯示螢幕[7]，不但操作更簡易，且系統可透過 AI 智慧學習使用習慣，打造成個人化洗衣清單[8]，不論是家庭主婦或忙碌的上班族均能輕鬆操作，一鍵成為家事小助手！



● 窄身大容量設計，解決小坪數居家空間困擾：全新 LG AI DD™ 蒸氣直驅變頻洗衣機提供15、17、18、19、21、23公斤的多樣選擇，輕鬆滿足全家人衣物的洗滌量需求，窄型機身但大容量的設計可靈活運用，19公斤機型更為目前市面同公斤數中最窄機身，不論擺放於室外或室內皆無須擔心佔據過多空間。LG 新品直立式洗衣機各尺寸、容量齊全，滿足各式家庭或空間的生活需求！

LG AI DD™ 蒸氣直驅變頻洗衣機即日起上市，顛覆你對直立式洗衣機的想像，最聰明的洗衣方式千萬別錯過！LG AI DD™ 蒸氣直驅變頻洗衣機全系列均搭載AI 智慧洗功能，15至19公斤容量建議售價為新台幣19,900元起；而搭載 TurboWash 3D技術、LCD 智慧顯示螢幕與 LED 面板的21及23公斤容量建議售價為新台幣29,900元起。

官網連結：https://www.lg.com/tw/6-motion-top-loading

[1]資料來源：根據GFK市場調查2011至2023年台灣滾筒洗衣機銷貨量所得數據。該調查結果並非由LG背書，任何引用風險由引用方自行承擔。

[2] 指定型號(WT-VDN17M、WT-VDN15M)除外。

[3] 經美國 Intertek 實驗，可減少屋內塵蟎過敏原、貓過敏原、狗過敏原、花粉過敏原、真菌和細菌(金黃色葡萄球菌、大腸桿菌和糞鏈球菌)。

[4] 經 Intertek 以產品型號 T13H7EHDSTP 進行測試，放入3公斤衣物以標準行程並開啟 TurboWash™ 選項測試所得結果。測試結果可能會因衣物重量、洗程選擇和環境不同而有差異。

[5] WaveForce™ 6道瀑布水流限指定型號 (WT-VD23HB、WT-VD21HB)。

[6] TurboWash 3D™ 限指定型號 (WT-VD23HB、WT-VD21HB)。

[7] LCD 智慧顯示螢幕限指定型號 (WT-VD23HB、WT-VD21HB)。

[8]使用同一模式超過10次後，「自動安排行程」功能會按照最常用的行程順序排列行程清單。「自動安排行程」限指定型號 (WT-VD23HB、WT-VD21HB)。