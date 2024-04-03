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台灣 LG 電子宣布提供花東地區及芮氏規模5(含)以上地震受災戶 LG 家電賑災維修服務
【2024年4月9日，台北訊】花蓮近海於3日上午發生芮氏規模7.2強震，最大震度達6級，全台有感，造成許多人失去家園，生活受到極大影響，台灣 LG 電子以實際行動落實社會關懷，為受災民眾提供免費家電檢測與維修服務，並宣布捐贈新台幣100萬元協助災區重建，相關款項將透過衛福部賑災捐款專戶[1]，專用於災害援助，希望幫助受災民眾重建家園，早日恢復正常生活。
台灣 LG 電子董事長鄭淵寬表示：「台灣 LG 電子秉持『Life’s Good』品牌精神，長期且積極投入社會公益，希望以綿薄之力善盡企業社會責任，陪伴災民一同面對漫長的重建之路。」
為幫助受災民眾減輕負擔，LG 提供專業且完善的災後服務，即日起至2024年4月30日止，針對花東地區地震受災戶及震度5級(含)以上受災地區民眾，將派 LG 原廠工程師至家中提供 LG 家電到府維修免工資服務，以及維修零件7折優惠。因遭受地震災害損傷導致無法修復或維修之家電，經由 LG 原廠工程師現場判定後，另提供 LG 官方線上商城全系列商品85折之專屬優惠序號。民眾可透過台灣 LG 官網 (https://www.lg.com/tw)或官方 Line (@lgtw)，以及免付費服務專線0800-898-899直接與 LG 客服聯繫。
LG 電子對受災戶致以最深切的關懷慰問，盼以企業之力，支持並協助民眾早日恢復家園，再造美好生活。
[1] 衛福部0403花蓮震災援助專案捐款專案
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