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戰勝孩子的「收假症候群」 親職專家教你收假3大心法！
【2024年4月8日，台北訊】連假結束孩子收心了嗎？假期快樂出遊後，不少家庭都面臨孩子無法調適作息及心情，以致不想上學、無理取鬧，也就是俗稱的「收假症候群」。除了孩子情緒難照顧，連假結束往往也是傳染病的高峰期，尤其流感、腺病毒、腸病毒及新冠等4大病毒正流行，免疫力低的孩子首當其衝。擁有25年臨床經驗的親職專家張旭鎧「阿鎧老師」提出3個收心大法，讓孩子健康收假、快樂上學！
親職專家推3大收假心法
連假結束迎傳染病高峰
收心清潔一次到位
收假症候群不容小覷，具有25年臨床經驗的親職專家阿鎧老師提出三大收心對策，建議家長為孩子做好心理建設，避免極端的作息落差，降低孩子在收假重返校園時的焦慮不安。
● 收心大法一：固定作息，避免出現極端落差感
孩子會出現收假症候群，正與作息落差有關，放假期間建議讓孩子也有一套固定作息，減少與日常作息的落差，像是盡量保持固定的起床與就寢時間、適當地帶孩子出門走走消耗體力、避免過度接觸3C產品等，都能讓孩子在收假時，生理作息與心理狀態快速調整回來。
● 收心大法二：好好談心！爸媽別總繞著成績打轉
你有多久沒跟孩子好好談心？平時放學後，話題常常跟學校有關，問問孩子今天學了什麼？考試成績如何？但常常一放假就沒有話題了！這不只影響親子關係，更讓孩子生活枯燥乏味，漸漸失去與父母交談的意願。放假期間爸媽應趁機與孩子加深連結，跟孩子聊聊天，聊聊今天的新聞、天氣、三餐吃什麼，或是周遭發生什麼趣事，甚至接下來期望的學校生活，這些舉動都可以提升親子親密度。
● 收心大法三：養成「親子打掃」收心儀式感
不論連假出遊與否，都應該找時間幫孩子來個「收心儀式」，阿鎧老師表示，近年發現「親子打掃」其實就是很棒的收心操，因為打掃不僅是收心，更是健康的基礎，尤其連假後傳染病好發，打掃居家空間也能降低感染風險，讓孩子健康快樂上學去！建議家長能與孩子一起制定打掃目標，讓孩子先動手打掃自己的區域，再陪伴孩子一起打掃公共區域；此外，也可以透過遊戲互動的方式提升孩子參與打掃的接納度，如：孩子玩遙控汽車時，學習讓汽車跟著掃地機器人走，能夠使孩子慢慢有參與感，同時可以簡單地訓練孩子的責任感，建立維持環境整潔的好習慣。
正確打掃遠離病原就靠它！
LG CordZero™ All-in-One Tower Combi 清空塔神助攻
一同打敗收假症候群
親職專家阿鎧老師表示，親子打掃不只建立收假儀式感，更能清除不小心帶回家的病菌，甚至提升孩子專注力！阿鎧老師進一步說明，曾經遇到家長發現孩子回到學校後學習變得不專心，以為是孩子放假玩太久手機導致，後來才意識到其實是過敏反應讓孩子不舒適或是睡眠品質不佳，因此阿鎧老師特別提醒正確打掃很重要，親子一起打掃也要慎選工具，容易使用、避免二次汙染是兩大挑選關鍵，一方面讓孩子輕鬆參與打掃，另一方面避免孩子打掃過程反而接觸病原。
助攻親子打掃，智慧家電領導品牌 LG 提出完美解方，無線吸塵器結合濕拖清潔機器人的「LG CordZero™ All-in-One Tower Combi 清空塔」，雙機合一讓打掃更輕鬆有效率，且能徹底清潔避免二次汙染，讓髒汙不再惡性循環！
● 強勁吸力有效清潔居家環境：透過打掃能有效減少致病因子，但若吸力與氣旋集塵效果不夠好，將髒汙揚起至空氣中，反而可能更容易導致生病！LG「清空塔」的 A9X 無線吸塵器吸力大升級，提升至280W，能製造強大的渦輪氣旋，有效清除灰塵毛屑以達到徹底清潔；搭配 R5T 掃地機器人則可同時乾吸濕拖，防止細小顆粒飛揚。
● 高效過濾系統避免髒汙重複循環排出：部分市售吸塵器沒有有效的過濾系統，會將灰塵、細菌再度排回到空氣中，造成環境的二次汙染。LG「清空塔」的 A9X 無線吸塵器擁有五道過濾程序，能有效過濾吸入的極細微塵，排出乾淨空氣；而 R5T 掃地機器人亦配有微塵濾網，可輕鬆過濾灰塵髒汙，不再擔心運作時導致的室內空汙。
● 雙機自動集塵讓髒汙不外洩：你還在自己將吸塵器集塵盒中的灰塵、毛髮細屑倒入垃圾桶？小心清空集塵盒時反而讓灰塵外洩導致環境二次汙染！LG「清空塔」自動集塵技術領先業界，可自動清空吸塵器與掃地機器人的集塵盒，將雙機髒汙自動集中至同一個集塵袋內，避免手動清潔時造成的二次汙染，一袋解決免髒手；且內建高性能三重過濾系統與特有的 UVC LED 紫外線殺菌功能，能在自動集塵過程過濾微塵，並減少灰塵表面細菌滋生，被譽為過敏原的最強剋星！
● 可拆式集塵盒定期保養好輕鬆：細菌容易於溫暖潮濕的地方生長，未適時清理集塵盒，恐成為可怕的細菌培養皿，高密度的塵蟎與細菌更將變成可怕過敏原與感染源。LG「清空塔」擁有可拆卸水洗的集塵盒與氣旋濾網，方便定期清洗與保養，讓機器保持在最佳狀態，避免髒汙累積，也減少孳生細菌及異味。
假期結束帶著孩子建立儀式感一起收心，用LG CordZero™ All-in-One Tower Combi 清空塔神助攻，一一瓦解居家清潔痛點，現在就與孩子一起進行深度居家清潔，徹底掃去收假的焦慮及憂鬱，建立收假儀式感也培養親子關係！
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