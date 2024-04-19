We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG 以行動實踐「Better Life for All」品牌永續願景
【2024年4月19日，台北訊】智慧家電領導品牌 LG 秉持「Life’s Good」的品牌精神，致力以創新科技提供生活最佳解決方案，為大眾帶來更美好的生活，同時也落實永續規劃，實踐全球企業公民責任，承諾2030年達到全球營運零碳排、2050年前達成100% 使用再生能源之目標。相較前一年度，2022年 LG 再減少了22萬噸碳排放量、產品製造已累積使用5.9萬噸再生塑膠替代一次性塑膠、生產過程中的廢棄物回收率達到94.5%、電子廢棄物回收量累計達近400萬噸[1]，LG 正一步步完成各階段的永續目標，持續實踐「Better Life for All」的品牌永續願景。LG相信只要持續累積，就能發揮強大力量，讓生活更加美好！隨著世界地球日即將到來，台灣 LG 今年期望號召大眾跟著 LG 持續行動，推出「日常小事愛地球」社群活動，共同累積影響力與能量，一起為地球做出貢獻。
台灣 LG 電子董事長鄭淵寬表示：「『Better Life for All』是 LG 的永續發展願景，LG 不僅關心環境議題，透過持續創新研發永續產品、打造環保包材等行動落實減塑、減碳，也關心社會議題，從為大眾帶來美好生活，到長年的偏鄉與弱勢關懷，持續盡企業之力，盼達到整體共同美好。今年將透過社群活動號召大家一起，從生活周遭出發，以行動累積，齊心創造更美好的生活。」
LG 從產品、包材、能源出發
致力帶來「Better」的環境
LG 落實永續的腳步不停歇，致力實踐產品永續、使用環保包材、再生能源轉型三大目標，為地球帶來「Better」的環境！
● 研發永續產品：LG 持續研發創新的永續產品，除了使用再生塑膠、再生 PET 瓶取代一次性塑膠，也努力開發創新材料，如 LG 電視製造所使用的塑膠中，有20% 屬於再生塑膠，其中 LG OLED 系列更採用了複合纖維材料和金屬，較相同螢幕尺寸液晶電視大幅減少60% 的塑膠用量，重量更減輕20%。2022年至2024年 LG OLED 的塑膠使用總量預期將比同期銷售的液晶電視減少5萬噸，降低約23萬噸的碳排放量，相當於3.1萬個足球場面積！
● 使用循環包材：除了永續產品的開發，LG 也將永續理念落實到包材應用上，家電往往需使用大量包材保護產品避免碰撞而損傷，除原有就已採用輕量包裝、使用環保包材的 LG OLED 與 LG gram 等產品以外，今年5月起台灣會把循環包材陸續擴大使用至 LG PuriCare™ 360°空氣清淨機、AeroTower 風革機、AeroFurniture 新淨几，採用再生紙、回收紙板等環保材料，期望能更加友善環境！
● 推動再生能源轉型：LG 逐年增加太陽能、風力發電等綠電比例，目標於2050年前將旗下所有事業據點轉換使用100% 再生能源，透過階段性規劃，預計2030年整體再生能源使用比例將達60％，最終達到2050年100%的永續目標。LG 以實際行動提升再生能源使用量，包含取得再生能源憑證(RECs)、簽訂再生能源購電合約(PPAs)，以及在南韓向韓國電力公司(KEPCO)支付綠色溢價等。
除了產品面向擴及永續循環，LG 也關注更深度的環境與生態議題，今年 LG 為迎接世界地球日，於紐約時代廣場刊出3D數位裝置看板，透過 3D 效果描繪的雲豹、禿鷹等瀕臨絕種的動物，呼籲大眾重視動物保育的重要性，並與 Discovery Education、國家野生生物聯合會(National Wildlife Federation)合作，投入對學生的瀕危物種保護計劃教育。
LG 攜手社福團體、大學系所
致力打造「Better」的社會
台灣 LG 長年透過行動支持偏鄉關懷，已連續12年與喜憨兒社會福利基金會合作「送愛到部落」計畫，透過將憨兒參與製作的烘焙餐盒送至偏鄉國小學童手中，至今已幫助近4,000名部落學童；此外，今年 LG 首次攜手逢甲大學建築專業學院為偏鄉地區小朋友所興建的「逢甲建築小書屋」，提供家電用品支持，期望透過企業力量，讓逢甲建築小書屋成為孩子們的第二個家，減少資源缺乏造成的差距，也提升孩子們的生活品質，為偏鄉孩子傳遞溫暖與關懷，營造「Better」的社會！
LG「日常小事愛地球」社群活動 世界地球日正式上線
持續行動成為「Better」的自己
LG 透過長年累積實際行動，以達到永續發展目標，LG 相信只要持續累積，就能發揮強大力量，讓生活更加美好，成為「Better」的自己！今年世界地球日 LG 希望號召大家從自身與周遭開始行動，4月22日當天將於 IG 發起「日常小事愛地球」社群活動，只要追蹤 LG Taiwan IG 官方帳號(@lgtaiwan)，參與互動活動，完成「日常小事愛地球－連連看挑戰」後，分享至個人限時動態，並於活動貼文中留言標註兩位好友，就有機會獲得500元或100元全家禮物卡，更可以從生活小事出發，累積強大影響力。只要願意開始行動，天天都是地球日！(活動詳情鎖定 LG Taiwan IG 官方帳號貼文)
[1] 相關資料源自 LG 全球官網：https://www.lg.com/global/sustainability/for-the-planet
- 上一步
戰勝孩子的「收假症候群」 親職專家教你收假3大心法！ 08/04/2024
- 下一步
https://www.lg.com/content/lge/tw/zh/about-lg/press-and-media/lg-better-life-for-all-20240419.html isCopied
paste