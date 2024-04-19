LG 以行動實踐「Better Life for All」品牌永續願景

【2024年4月19日，台北訊】智慧家電領導品牌 LG 秉持「Life’s Good」的品牌精神，致力以創新科技提供生活最佳解決方案，為大眾帶來更美好的生活，同時也落實永續規劃，實踐全球企業公民責任，承諾2030年達到全球營運零碳排、2050年前達成100% 使用再生能源之目標。相較前一年度，2022年 LG 再減少了22萬噸碳排放量、產品製造已累積使用5.9萬噸再生塑膠替代一次性塑膠、生產過程中的廢棄物回收率達到94.5%、電子廢棄物回收量累計達近400萬噸[1]，LG 正一步步完成各階段的永續目標，持續實踐「Better Life for All」的品牌永續願景。LG相信只要持續累積，就能發揮強大力量，讓生活更加美好！隨著世界地球日即將到來，台灣 LG 今年期望號召大眾跟著 LG 持續行動，推出「日常小事愛地球」社群活動，共同累積影響力與能量，一起為地球做出貢獻。

台灣 LG 電子董事長鄭淵寬表示：「『Better Life for All』是 LG 的永續發展願景，LG 不僅關心環境議題，透過持續創新研發永續產品、打造環保包材等行動落實減塑、減碳，也關心社會議題，從為大眾帶來美好生活，到長年的偏鄉與弱勢關懷，持續盡企業之力，盼達到整體共同美好。今年將透過社群活動號召大家一起，從生活周遭出發，以行動累積，齊心創造更美好的生活。」

LG 從產品、包材、能源出發

致力帶來「 Better 」的環境



LG 落實永續的腳步不停歇，致力實踐產品永續、使用環保包材、再生能源轉型三大目標，為地球帶來「Better」的環境！



● 研發永續產品：LG 持續研發創新的永續產品，除了使用再生塑膠、再生 PET 瓶取代一次性塑膠，也努力開發創新材料，如 LG 電視製造所使用的塑膠中，有20% 屬於再生塑膠，其中 LG OLED 系列更採用了複合纖維材料和金屬，較相同螢幕尺寸液晶電視大幅減少60% 的塑膠用量，重量更減輕20%。2022年至2024年 LG OLED 的塑膠使用總量預期將比同期銷售的液晶電視減少5萬噸，降低約23萬噸的碳排放量，相當於3.1萬個足球場面積！



● 使用循環包材：除了永續產品的開發，LG 也將永續理念落實到包材應用上，家電往往需使用大量包材保護產品避免碰撞而損傷，除原有就已採用輕量包裝、使用環保包材的 LG OLED 與 LG gram 等產品以外，今年5月起台灣會把循環包材陸續擴大使用至 LG PuriCare™ 360°空氣清淨機、AeroTower 風革機、AeroFurniture 新淨几，採用再生紙、回收紙板等環保材料，期望能更加友善環境！



● 推動再生能源轉型：LG 逐年增加太陽能、風力發電等綠電比例，目標於2050年前將旗下所有事業據點轉換使用100% 再生能源，透過階段性規劃，預計2030年整體再生能源使用比例將達60％，最終達到2050年100%的永續目標。LG 以實際行動提升再生能源使用量，包含取得再生能源憑證(RECs)、簽訂再生能源購電合約(PPAs)，以及在南韓向韓國電力公司(KEPCO)支付綠色溢價等。



除了產品面向擴及永續循環，LG 也關注更深度的環境與生態議題，今年 LG 為迎接世界地球日，於紐約時代廣場刊出3D數位裝置看板，透過 3D 效果描繪的雲豹、禿鷹等瀕臨絕種的動物，呼籲大眾重視動物保育的重要性，並與 Discovery Education、國家野生生物聯合會(National Wildlife Federation)合作，投入對學生的瀕危物種保護計劃教育。

LG 攜手社福團體、大學系所

致力打造「 Better 」的社會



台灣 LG 長年透過行動支持偏鄉關懷，已連續12年與喜憨兒社會福利基金會合作「送愛到部落」計畫，透過將憨兒參與製作的烘焙餐盒送至偏鄉國小學童手中，至今已幫助近4,000名部落學童；此外，今年 LG 首次攜手逢甲大學建築專業學院為偏鄉地區小朋友所興建的「逢甲建築小書屋」，提供家電用品支持，期望透過企業力量，讓逢甲建築小書屋成為孩子們的第二個家，減少資源缺乏造成的差距，也提升孩子們的生活品質，為偏鄉孩子傳遞溫暖與關懷，營造「Better」的社會！

LG 「日常小事愛地球」社群活動 世界地球日正式上線

持續行動成為「 Better 」的自己





LG 透過長年累積實際行動，以達到永續發展目標，LG 相信只要持續累積，就能發揮強大力量，讓生活更加美好，成為「Better」的自己！今年世界地球日 LG 希望號召大家從自身與周遭開始行動，4月22日當天將於 IG 發起「日常小事愛地球」社群活動，只要追蹤 LG Taiwan IG 官方帳號(@lgtaiwan)，參與互動活動，完成「日常小事愛地球－連連看挑戰」後，分享至個人限時動態，並於活動貼文中留言標註兩位好友，就有機會獲得500元或100元全家禮物卡，更可以從生活小事出發，累積強大影響力。只要願意開始行動，天天都是地球日！(活動詳情鎖定 LG Taiwan IG 官方帳號貼文)

[1] 相關資料源自 LG 全球官網：https://www.lg.com/global/sustainability/for-the-planet