We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
台灣 LG 電子實踐「Better Life for All」品牌願景 助憨兒展一技之長貢獻社會
【2024年4月24日，台北訊】台灣 LG 電子秉持「Life’s Good」的品牌精神，致力實踐企業社會責任，期望讓社會的每個角落都更加美好。今年與喜憨兒社會福利基金會攜手「送愛到部落」計畫邁入第12年，透過認購憨兒的手作烘焙，將美味餐盒送進部落，以實質行動發揮正向影響力！
台灣 LG 電子董事長鄭淵寬也率領同仁前往喜憨兒基金會－民生工坊一同製作餅乾，鄭董事長表示：「響應『送愛到部落』計畫已經成為 LG 的重要傳統，創造美好生活是我們的品牌 DNA，除了在產品上致力協助使用者提升生活品質，我們也希望培養同仁富有社會責任感，盡一己之力為更多需要幫助的人創造美好生活。」
連續12年響應「送愛到部落」計畫
助憨兒發揮影響力
自2013年起，台灣 LG 電子開始響應喜憨兒社會福利基金會「送愛到部落」計畫，串聯憨兒的努力，將憨兒參與製作的烘焙品包裝為營養美味的餐盒，溫暖送至全台偏鄉國小學童手中。至今已累計捐贈超過1.7萬個餐盒，幫助全台約65所偏鄉小學，將近4千名學童受惠，不只讓憨兒的一技之長得以發揮，也透過實質行動解決偏鄉孩童營養缺乏的問題。
除了為偏鄉孩童募集營養餐盒外，LG 亦持續捐贈生活家電，幫助喜憨兒基金會改善憨兒夥伴的工作環境，如捐贈 PuriCare™ 360°空氣清淨機放於高雄中正站，以改善在原物料分裝與真空作業前所產生的大量粉塵，進而減少憨兒因此引發的過敏狀況；今年3月也捐贈 LG PuriCare™ 雙變頻除濕機放置於新北市喜憨兒庇護工場，保持乾爽舒適並去除空氣中的細菌等有害物質，照顧憨兒夥伴的健康。
LG 董事長率員工響應
捲起衣袖與憨兒一同動手做餅乾
今年鄭淵寬董事長親自率領同仁參與喜憨兒社會福利基金會－民生工坊餅乾製作，已經參與過多年志工活動的同仁分享：「每年都會排除萬難參加，與憨兒互動的過程備受感動，他們對工作的用心，以及期望透過自己的力量，對生活、社會有貢獻的精神，都非常值得我們學習！」
活動當天由憨兒們化身小助教協助 LG 志工快速上手，從材料準備、擀麵糰、壓模，再到烘烤，細心指導志工們每一個步驟。其中很多 LG 同仁是第一次自己動手做餅乾，在步驟和手勢上顯得有點緊張，但在憨兒助教們從旁細心地協助，幫忙調整材料比例、指導搓揉攪拌技巧後，讓麵團成功具有延展性與支撐力，順利做出酥脆美味的餅乾。在烘焙實作過程中，憨兒們除了學習如何與人互動相處，更從中獲得自信，與志工合作製作出不同造型的餅乾，現場笑聲不斷。喜憨兒基金會公益行銷部胡玉芳總監也向 LG 表達感謝：「非常感謝 LG 連續12年不間斷支持喜憨兒基金會相關活動，無論是餐盒認捐或是產品需求，LG總是第一時間提供資源，透過董事長與員工志工參與憨兒手作互動，也讓憨兒培養溝通技巧與建立信心。」
- 上一步
LG 以行動實踐「Better Life for All」品牌永續願景 19/04/2024
- 下一步
LG 空調多角化經營！全台首間「LG 空調學院」開幕 25/04/2024
https://www.lg.com/content/lge/tw/zh/about-lg/press-and-media/lg-life-is-good-20240423.html isCopied
paste