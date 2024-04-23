台灣 LG 電子實踐「Better Life for All」品牌願景 助憨兒展一技之長貢獻社會

【2024年4月24日，台北訊】台灣 LG 電子秉持「Life’s Good」的品牌精神，致力實踐企業社會責任，期望讓社會的每個角落都更加美好。今年與喜憨兒社會福利基金會攜手「送愛到部落」計畫邁入第12年，透過認購憨兒的手作烘焙，將美味餐盒送進部落，以實質行動發揮正向影響力！

台灣 LG 電子董事長鄭淵寬也率領同仁前往喜憨兒基金會－民生工坊一同製作餅乾，鄭董事長表示：「響應『送愛到部落』計畫已經成為 LG 的重要傳統，創造美好生活是我們的品牌 DNA，除了在產品上致力協助使用者提升生活品質，我們也希望培養同仁富有社會責任感，盡一己之力為更多需要幫助的人創造美好生活。」

連續 12 年響應「送愛到部落」計畫

助憨兒發揮影響力



自2013年起，台灣 LG 電子開始響應喜憨兒社會福利基金會「送愛到部落」計畫，串聯憨兒的努力，將憨兒參與製作的烘焙品包裝為營養美味的餐盒，溫暖送至全台偏鄉國小學童手中。至今已累計捐贈超過1.7萬個餐盒，幫助全台約65所偏鄉小學，將近4千名學童受惠，不只讓憨兒的一技之長得以發揮，也透過實質行動解決偏鄉孩童營養缺乏的問題。

除了為偏鄉孩童募集營養餐盒外，LG 亦持續捐贈生活家電，幫助喜憨兒基金會改善憨兒夥伴的工作環境，如捐贈 PuriCare™ 360°空氣清淨機放於高雄中正站，以改善在原物料分裝與真空作業前所產生的大量粉塵，進而減少憨兒因此引發的過敏狀況；今年3月也捐贈 LG PuriCare™ 雙變頻除濕機放置於新北市喜憨兒庇護工場，保持乾爽舒適並去除空氣中的細菌等有害物質，照顧憨兒夥伴的健康。

LG 董事長率員工響應

捲起衣袖與憨兒一同動手做餅乾



今年鄭淵寬董事長親自率領同仁參與喜憨兒社會福利基金會－民生工坊餅乾製作，已經參與過多年志工活動的同仁分享：「每年都會排除萬難參加，與憨兒互動的過程備受感動，他們對工作的用心，以及期望透過自己的力量，對生活、社會有貢獻的精神，都非常值得我們學習！」

活動當天由憨兒們化身小助教協助 LG 志工快速上手，從材料準備、擀麵糰、壓模，再到烘烤，細心指導志工們每一個步驟。其中很多 LG 同仁是第一次自己動手做餅乾，在步驟和手勢上顯得有點緊張，但在憨兒助教們從旁細心地協助，幫忙調整材料比例、指導搓揉攪拌技巧後，讓麵團成功具有延展性與支撐力，順利做出酥脆美味的餅乾。在烘焙實作過程中，憨兒們除了學習如何與人互動相處，更從中獲得自信，與志工合作製作出不同造型的餅乾，現場笑聲不斷。喜憨兒基金會公益行銷部胡玉芳總監也向 LG 表達感謝：「非常感謝 LG 連續12年不間斷支持喜憨兒基金會相關活動，無論是餐盒認捐或是產品需求，LG總是第一時間提供資源，透過董事長與員工志工參與憨兒手作互動，也讓憨兒培養溝通技巧與建立信心。」





