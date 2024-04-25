LG 空調多角化經營！全台首間「LG 空調學院」開幕

【2024年4月25日，台北訊】夏天將至，氣溫上升帶動全台空調需求大增，智慧家電領導品牌 LG 為業界唯一全系列空調搭載雙迴轉變頻壓縮機，並內建WiFi的品牌，能藉由 ThinQ App 實現智慧掌控與能源監控等。看好台灣市場需求，LG 宣佈開拓商用空調領域，成立台灣首間「LG 空調學院」，讓有商用空調需求的使用者可以一站式體驗全系列空調產品！







● LG 空調學院地址：台北市內湖區基湖路3巷47號1樓

台灣 LG 電子董事長鄭淵寬表示：「LG 看重台灣空調市場，將擴大產品範疇，進軍商用空調領域，承襲家用空調高效、節能、美觀、智慧等多項產品優勢，同時透過空調學院模擬真實陳列情境，以及為客戶提供客製化建議，解決空調難以體驗的銷售痛點，可望帶動智慧、省電、一級能效空調的銷售成長。」

LG 商用空調七大強勁優勢

一級能效且採用 R32 環保冷媒

愛地球從選空調開始



隨著各界永續意識逐年提升，政府也推出汰舊換新政策補助，再加上2025年即將上路的政府能源效率新規，LG 看好台灣商用空調市場將蓬勃發展。LG 全系列商用空調應用範圍廣闊，不論是辦公大樓、購物中心、飯店系統式空調，甚至自家住宅皆能使用，更是唯一全系列搭載雙迴轉變頻壓縮機、內建WiFi的品牌，此外還具有七項強大產品力：



● 節能省電：LG 商用空調全系列皆為一級能效，根據室內溫度與目標溫度之間的差異，壓力感知器能直接控制冷媒溫度，並自動調整，在減少能源消耗的同時，也提高舒適度。



● 環境友善：LG 商用空調皆採用R32環保冷媒，不僅比傳統冷媒消耗更少能源，且經實證能有效降低全球暖化及臭氧層消耗[1]，不論任何場域皆能安心使用，兼具安全與永續優勢。



● 延長耐用：商用空調因擺放環境多元，故採用更強大的抗鏽蝕黑色鰭片，使用環氧樹脂黑色塗層有效預防鏽蝕[2]，如台灣沿海地區容易出現的鹽類汙染、工廠煙霧導致的空氣汙染等，能大幅降低維護成本並延長產品生命週期。



● 舒適升級：搭載溫濕度感測器，可智慧偵測環境溫度與濕度，系統會針對不同的濕度環境，降低或增加空調的運行量，以調整濕度，提供最佳的冷房效能及舒適度。



● 清淨空氣：LG 吊隱式空調能選擇搭配 UV nanoTM 過濾裝置為空氣品質嚴格把關，UV nanoTM 紫外線可消除9%[3]細菌及病毒，ePM1 65%[4]過濾能力等級更符合 ISO 16890 認證，即便在人多的室內空間仍可以享有乾淨的清新空氣；嵌入式四方吹則可選配強大的空氣淨化系統，五步驟淨化過程能去除 PM1.0 超細微塵、異味和細菌，確保清潔健康的生活環境。



● 安裝彈性：為符合各式商用空間，LG 獨特的長配管可支援最多85公尺安裝，室內機及室外機最大落差可支援至30公尺，不僅提供更便利的選擇，也提供更彈性的安裝方式，打破過往困境，使商用空調選擇不再受限於場域高度。



● 智慧管控：LG 空調可透過 WiFi 與 LG 獨家的 ThinQ 配對，隨時精準掌握使用狀況及耗電量，除了能遠端遙控，也能監控空氣品質，以最有效率的方式進行管理，成為商家的智慧幫手。

全台首間「 LG 空調學院」即日起開幕

LG 獨特 360 °圓形商用空調搶先亮相





LG 全球共有76間空調學院，台灣首間空調學院陳列各式 LG 專業的空調產品，包含一對一的嵌入型四方吹、吊隱機型、全熱交換器、中央空調系統等，透過實際安裝與模擬使用情境，讓商用空調需求者能夠有感的參觀體驗；空調學院也是空調系統工程師與安裝師的重要培訓基地，透過空調專業人員解說，並搭配相關配件與拆解的實機陳列，讓工程人員更容易了解，以利未來操作及教學。



台灣首間空調學院即日起正式開幕，同時搶先亮相將於2024年第四季推出的圓形360°嵌入型商用空調，360°無死角擴散出風，窄機身的獨特設計，可透過雙擺葉精準調整六段風向，以提供完美的360度氣流，並搭載濕度感測器，提供最佳的效能與舒適度，是一款兼具創新、美型與科技的商用空調。

LG 全系列商用空調皆符合2024年全新政府汰舊換新補助方案，有商用空調的需求者皆能進線0800-898-899免付費專線，或透過空調業務單位登記安排，即可至台灣首間 LG 空調學院體驗全系列產品，一機多省就趁現在！





[1] R32 環保冷媒的 GWP (全球暖化潛勢值)為675，相較於傳統的 R410A GWP 為2,088，約減少1/3。

[2] 通過 TUV 測試，測試方式: ISO21207，測試條件:ASTM B117 / ISO 9227(10,000小時)

[3] 經 TÜV Rheinland 測試，可有效移除99.9%金黃色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、肺炎克雷伯菌。

[4] 依據 KCL 韓國合格實驗室測試所得。