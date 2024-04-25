LG 公布 2024 年第一季度財報

【2024年4月26日，台北訊】LG 電子 (LG) 公佈2024年第一季綜合營收21.09兆韓元(153.9億美元)，營業獲利1.33兆韓元(9.7億美元)。LG 生活家電部門展現了全球領導地位，創下破紀錄營收與兩位數獲利率；車用零組件部門是未來成長的關鍵驅動力，持續地穩健擴張；家庭娛樂和商用解決方案部門的營收也超越去年，且利潤較前一季回升。









儘管 LG 面臨著商品價格高漲、匯率波動、利率上升和需求復甦延遲等嚴峻經濟環境，但仍在今年第一季創下有史以來最高的總營收紀錄。此一里程碑凸顯了推行訂閱服務等永續商業模式，及掌握B2B領域成長契機的發揮效果。LG 專注於如人工智慧、節能與以顧客為中心的設計等差異化特色，有助提升其在高階市場的競爭力。此外，提供多元化產品線和靈活的定價結構等策略性做法，也讓 LG 能夠成功應對兩極化的需求趨勢。

LG營業獲利已經連續五年超越1兆韓元(7.3億美元)大關，展現了LG在面對日益激烈的市場競爭時的強勁表現。LG專注於內容/服務業務及透過官方線上商城直接面對消費者的銷售模式帶動實質成長；穩定原物料和物流成本、搭配生產地點靈活調度等措施也進一步地提升了獲利能力。

LG 生活家電與空氣解決方案事業部 第一季營收為8.6兆韓元(62.8億美元)、營業獲利9,403億韓元(6.86億美元)，營收比去年同期顯著成長7.2%，創下第一季營收的新紀錄。其營業獲利達到公司歷史上的第二高水準，獲利率為10.9%，凸顯了 LG 卓越的全球競爭力。

LG 生活家電憑藉著馬達和壓縮機等核心技術，在成熟的市場中持續地創新。為了保持在業界的領先地位，LG 率先推出產品訂閱服務等顛覆性做法，以及提出「情感智慧」家電概念，以更有效地貼近顧客的需求。此外，LG 正策略性地拓展B2B事業版圖，包括暖通空調(HVAC)和嵌入式解決方案(Built-in Solutions)，以掌握新的成長契機。

LG 車用零組件解決方案事業部 第一季營收為2.66兆韓元(19.4億美元)、營業獲利520億韓元(3,795.6萬美元)，營收比去年同期成長11.5%，積壓的訂單正持續穩定地轉化成營收。雖然公司正持續地投資海外生產基地以滿足新訂單和 OEM 需求，但受惠於營收擴張所帶來的經濟規模，公司依然保持著穩定的獲利能力。

雖然預測近期的電動車需求成長將趨緩，但高附加價值的電動車零件需求仍持續穩健地增加。LG 透過發展平衡的產品組合，包括車內資訊娛樂(In-vehicle Infotainment)、動力傳動系統(Powertrains)及車燈等，積極地因應這些市場動態，以確保營收持續成長且穩健獲利。

LG 家庭娛樂事業部 在第一季營收3.49兆韓元(25.5億美元)、營業獲利1,322億韓元(9,649.6萬美元)，營收比去年同期增加4.2%。這主要是因歐洲電視需求的復甦及2024年新型號成功上市。受惠於 webOS 內容/服務業務和傳統產品銷售的強勁表現，使其營業獲利表現出色，雖然面臨 LCD 面板價格上漲等挑戰，但公司仍有效地控制獲利水準。

展望未來，預期電視市場需求將在下半年逐漸復甦，LG 的策略將注重發揮 OLED 和高階 LCD QNED 產品線的全球領先優勢，同時持續地提升 webOS 平台業務的獲利能力以迎接快速成長。

LG 商用解決方案事業部 第一季營收為1.57兆韓元(11.5億美元)，比去年同期增加6.5%，營業獲利則為128億韓元(934萬美元)。全新 LG gram 筆電的推出，由於內建 AI 功能且搭上畢業季和入學季時機，獲得了良好的市場迴響，此外，包括電子白板和 LED 顯示看板等商業顯示產品的銷售量也有所成長。雖然營業利潤從上季虧損中轉為獲利，但與去年同期相比卻略有下降，主要原因為零組件價格上漲和競爭加劇。

今年，整體的 IT 市場預計將會保持和去年類似的需求水準，商業顯示器領域預期會微幅成長，而遊戲顯示器和 LED 顯示看板等高規格 IT 產品的需求也預期會有所增加。LG 的目標是透過滿足顧客需求的策略性IT產品引領市場，將遊戲專用功能和 OLED 顯示器與優質 LED 產品相結合。積極開發機器人和電動車充電等具有前景的新興業務，以持續推動未來的成長光景。