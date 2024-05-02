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報稅季省荷包！LG 祭出全通路「樂享美好生活」優惠
【2024年5月2日，台北訊】5月進入報稅季，又適逢一年一度的母親節即將來臨，如何送禮送到心坎裡卻還能省荷包？智慧家電領導品牌 LG 即日起至7月31日，於全通路祭出「樂享美好生活」優惠活動，活動期間購買指定家電即可獲得超值好禮，單筆發票總金額滿新台幣250,000元，再贈價值超過40,000元的 LG gram 極致輕薄筆電14吋乙台[1]！LG 官方線上商城也祭出「幸福媽咪攻略」母親節活動，即日起至5月12日止，全館指定商品58折起，滿額最高再折5,200元[2]，可與全通路「樂享美好生活」優惠活動併用，新會員還可獲得95折優惠序號，今年母親節為媽咪打造美好生活，就讓 LG 幫你神助攻！
LG 全通路「樂享美好生活」優惠活動登場
媽咪的質感生活即刻擁有
滿額即贈 LG gram 極致輕薄筆電
購買指定商品還送超值好禮
最愛的媽咪就要用最好的來呵護，講究美型質感設計的 LG 家電貼心為媽咪打造美好生活，現在購買再享全通路超強優惠！即日起至7月31日，LG 祭出「樂享美好生活」活動，只要單筆發票總金額滿新台幣250,000元，即贈 LG gram 極致輕薄筆電14吋乙台[3]！購買指定機型家電還可獲得超值禮，如LG原廠濾心及配件、好禮即享券、摩曼頓禮券等指定好禮[4]；同時 LG 也推出新會員招募活動，凡於活動期間加入 LG 官方線上商城會員，即可額外獲得95折歡迎優惠序號[5]，送禮不再擔心沒靈感，最適合媽咪的質感家電一次看！
● LG InstaView™ 敲敲看門中門冰箱，為媽咪打造夢幻廚房：擁有革命性創新功能，輕敲兩下玻璃面板即可清楚看到內部空間，看好再拿減少冷流流失，節能又省電。採用 LG 獨家技術四方吹冷流，速冷且更均冷，邊門加強保鮮零死角，維持食材新鮮，雙門對開設計不僅擁有超大空間，外觀更是簡約美型，大幅提升廚房質感，讓媽咪盡情享受夢幻的廚房空間。於活動期間購入 InstaView™ 敲敲看門中門冰箱指定型號，加碼送最高可獲得3,000元即享券或 LG 原廠濾心。
● LG WashTower™ AI智控洗乾衣機，聰明科技為媽咪解放雙手：透過 AI DD™人工智慧洗衣，提升清潔效率、保護心愛衣料能穿得更久，還有 Smart Pairing™智慧行程配對，直接將洗衣行程傳輸給乾衣機，自動配對最適當的乾衣行程，用聰明科技為媽咪節省時間，輕鬆找回 Me Time！而現代時尚的美型設計兼具美觀又能輕鬆融入居家環境，打造完美洗衣空間，讓媽咪天天都有好心情。於活動期間購入 WashTower™ AI 智控洗乾衣機指定型號，加碼送3,000元摩曼頓禮券。
● LG Styler®蒸氣電子衣櫥，細心呵護媽咪衣物：LG Styler®的TrueSteam™ 蒸氣技術可去除9%的塵蟎、過敏原與細菌[6]，替難以清洗或不能立即清洗的衣物與物品進行殺菌，更可以減少衣物上的異味和皺褶，在家中就能迅速、輕鬆有效率地護理衣物及物品，讓媽咪天天都能享受時尚有型穿搭！於活動期間購入Styler®蒸氣電子衣櫥指定型號，加碼送1,500元摩曼頓禮券。
活動詳情請見「樂享美好生活」活動網頁：https://www.lg.com/tw/2024-summer-sp
LG 官方線上商城祭出「幸福媽咪攻略
成為最強隊友」母親節活動
全館超強優惠58折起！限量滿額最高再折5,200元
歡慶母親節，LG 提供消費者不同優惠方案，讓你怎麼買都划算！LG 官方線上商城即日起至5月12日也推出「幸福媽咪攻略，成為最強隊友」優惠活動，祭出送禮三大攻略！
● 攻略一－全館指定商品58折起：LG 全系列家電推出超強優惠，無論是生活家電、廚房家電，或是小家電，最高可享58折優惠，指定電視或智慧顯示器搭配 Soundbar 系列商品，還可享9折雙拼優惠[7]，新會員再享95折，所有家中質感家電 LG 都能為媽媽一次備齊！
● 攻略二－滿額領超殺優惠券：除了各系列家電推出不同折扣，全館消費滿新台幣20,000元還可現折2,099元、滿50,000元則可現折5,200元[8]，限量各50份要搶要快！
● 攻略三－點數回饋加碼送：凡經由 LINE 購物進入 LG 官方線上商城，並於活動期間內結帳，還會加碼贈 LINE POINTS 12%[9]；若經由 ShopBack 進入 LG 官方線上商城，於活動期間的每週二、三、四結帳，可享現金回饋6%無上限，其他時段則可享現金回饋2%無上限，讓你回饋領不完[10]！
活動詳情請見活動網頁：https://bit.ly/4a4BYuN
LG 以「Life’s Good」品牌精神出發，透過創新、科技、美型打造質感生活，今年母親節推出多元優惠活動與送禮方案，讓消費者在報稅季和送禮季節中也能省荷包，不僅能送進媽咪的心坎裡，更為全家人創造美好的生活環境。
[1] 贈送型號為14Z90S-G.AA54C2，參加此活動之發票不得同時用於參加 LG 2024年 5-7月冷氣回函送活動、LG 2024年 4-6月洗碗機回函送活動。
[2] 全館消費滿20,000元現折2,099元，滿50,000元現折5,200元，限量各50份，用完為止。2099元與5200元優惠券僅限擇一領取並限使用一次，恕不累贈。
[3] 限於5月1日至7月31日期間購買 LG 指定型號家電產品達指定消費金額門檻，並於8月31日前完成線上登錄、提供完整審查資料並完成產品裝機者，逾期即不符合申請贈品資格，詳細指定型號家電產品請以台灣 LG 官網公告為準。
[4] 部份兌換送好禮需於線上登錄申請，詳情請以官網公告為主。
[5] 歡迎優惠序號使用期限為3個月，以 LG 官方線上商城會員帳號開通日起算。
[6] 經英國過敏協會(BAF) 測試，強力衣物殺菌行程可有效去除居家塵螨和特定病毒(小鼠肝炎病毒(MHV)，人類冠狀病毒(hCoV-229E))； 經 Intertek測試，一般衣物殺菌行程可有效去除99.9%的特定細菌(金黃色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、綠膿桿菌)。
[7] 以下指定商品不適用「雙拼優惠」活動：32SR83U-W、32SR50F-W、27SR50F-W、43SQ700S-W 、StanbyME Go 閨蜜機 樂Go版 無線可攜式觸控螢幕(27LX5QKNA)、StanbyME 閨蜜機 無線可移式觸控螢幕 (27ART10AKPL)。
[8]本優惠券僅限領取一份，2099元與5200元優惠券限擇一領取，且僅限使用一次，恕不累贈，數量有限，用完為止。僅可合併使用新會員歡迎禮95折，但不可合併使用其他所有優惠。
[9] LINE POINTS 點數回饋上限為1200點。
[10] LINE POINTS 或 ShopBack 現金回饋，詳細回饋時間請依 LINE 購物、ShopBack 規範及其官網內容為準。
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LG 公布 2024 年第一季度財報 25/04/2024
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填WashTower問卷 抽NeoFlam 白色砂鍋得獎公告 03/05/2024
https://www.lg.com/content/lge/tw/zh/about-lg/press-and-media/2024-summer-promotion-20240503.html isCopied
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