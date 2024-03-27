筆電輕量化革命！世界最輕16吋翻轉觸控筆電 LG gram Pro 2-in-1 輕盈上市

【2024年3月27日，台北訊】LG 電子觀察到筆電使用者的需求除了輕薄，更要具備高效能與高整合力，於今(27)日強勢推出 LG gram Pro 全新極致輕薄系列筆電，其中 LG gram Pro 2-in-1 不僅榮獲 CES 2024 創新獎，更為世界上最輕的16吋翻轉觸控筆電[1]，重量僅1,399公克！此外，LG gram Pro 全新系列與 LG gram 效能皆大幅升級，輕盈卻搭載高續航力、Intel® Core™ Ultra 全新處理器，並擁有 LG 首創的 gram Link 強大串聯力與 AI 整合力，完備工作需求與隱私防護，高解析度大螢幕與劇院級廣色域、杜比空間環繞音效，讓視聽效果也提升。LG gram 全系列完美詮釋「極輕，不被看輕」的筆電輕革命，在效能、隱私與娛樂體驗全面升級！









台灣 LG 電子董事長鄭淵寬表示：「LG gram Pro 極致輕薄系列筆電的上市，是希望在 LG gram 的輕薄機身特色下，帶給消費者更多無與倫比的使用體驗！不僅各項效能再升級，更獨家首創『LG gram Link』功能，可輕鬆享受跨平台、跨作業系統串聯與傳輸，滿足消費者多機的使用情境。」

LG gram 極致輕薄系列筆電：https://www.lg.com/tw/laptop

斜槓多工的最佳應援！

LG 首創 gram Link 與強大 AI 整合力



職場的自由主義時代來臨，去年行政院主計總處公布數據，全台非典型就業人數高達80.6萬人，企業最偏愛的25到44歲青壯族群，則有23.3萬人從事非典型工作，創近4年新高。自由工作者講求機動性，因此筆電市場可望再創高峰，LG 掌握趨勢滿足消費者多工需求，讓 LG gram Pro 極致輕薄系列在承襲 LG gram 輕盈機身的同時，更使筆電效能大幅升級，搭載 LG 首創的 gram Link 強大串聯力與 AI 整合力，完備工作需求與隱私防護。



● LG 首創的 gram Link 快速串連跨裝置無縫傳輸更高效：LG 首創 gram Link 功能，可以連結常使用的裝置設備、串聯不同作業系統，使筆電輕鬆跨平台連接，免連網就能與其他裝置共享檔案、照片，且一次可連接10部裝置，手機的照片能直接傳輸至電腦撰稿、於筆電寫下的筆記也可馬上傳送至手機上，相當友善自由工作者的工作型態。



● 智慧不被看輕！強大AI整合應用宛如貼心助理：LG gram Link 的 AI 相簿分類功能，可自動針對影像進行分類，同時提供搜尋功能，輕鬆找到具有特定關鍵字的照片，提升工作效率。此外，在外使用者擔心的筆電畫面與資料外流問題，LG Glance by MiraMetrix® 可以即時透過 AI 辨識使用者的視線與動作，自動偵測並解決安全隱患，例如將畫面呈現為模糊、跳出警示提醒有人在背後注視螢幕等，有效預防在開放空間的偷窺與資料竊取，貼心進行個人隱私全面「罩」護。

世界最輕更搭載 Pro 級效能！

LG gram Pro 、 Pro 2-in-1 再創筆電巔峰



LG gram Pro 極致輕薄系列搭載可變更新率 (VRR) 技術，透過自動調整更新率 (31 Hz至144 Hz)，確保絲滑流暢的顯示效果、降低畫面撕裂，亦會根據不同的工作需求，設定每個人的客製化速率，在提升畫質的同時更能省電、免除電量焦慮；且內建雙風扇冷卻系統，讓筆電可長時間維持高效能運算，又能有效降低損壞風險。

LG gram Pro 2-in-1 為金氏世界紀錄中最輕的16吋翻轉觸控筆電！360度翻轉觸控螢幕，擁有五種翻轉模式，能從筆記型電腦輕鬆變換為平板模式，隨使用情境自由調整，搭配磁吸式觸控筆，完美應對各種工作任務。不僅如此，LG gram Pro 2-in-1 更使用2.8K OLED 顯示器，提供生動的細節與豐富色彩，完美提升使用者工作級娛樂的觀看體驗。

LG gram 全系列 (gram 、 gram Pro 、 gram Pro 2-in-1 、 SuperSlim)

兼具輕盈外在與強韌內在的最佳後援





LG 秉持著「Life’s Good」的品牌精神，將品牌三大 DNA「創新、科技、美型」實踐在筆電產品，除了極致輕薄的攜帶性，更提升續航力與效能，滿足消費者多元的使用需求，達成「極輕，不被看輕」的筆電輕量化革命，讓輕盈外在與強韌內在能同時被滿足！



● 極輕不被看輕！極致輕薄兼顧超強續航力：LG gram 全系列擁有纖薄機身，最薄機型僅有9mm、990公克[2]，搭配輕量化的變壓器，讓使用者能在生活與工作中穿梭自如，即使輕薄卻獲得嚴格的軍規認證，鎂合金的金屬機身能保證軍用等級的保護，提供絕對的耐用度，且獲 Intel® Evo™ 平台認證，至少長達9小時[3]的正常使用續航力，不需擔心充電問題，在外一整天移動也超安心。



● 效能不被看輕！沉浸畫質規格再進化：LG gram 全系列打造16:10高解析度顯示器，提供更清晰且細緻的畫面呈現，相較傳統的16:9筆電讓使用者增加11%的螢幕空間，讓應用程式有更寬廣的單視窗呈現，可使用的空間將提升30%至40%，再搭配 DCI-P3 劇院級廣色域，提供更優異、細緻的色彩表現；此外，皆搭載 Intel® Core™ Ultra 全新處理器，官方數據顯示影像處理及編輯效能皆升級，可為斜槓工作者、創作者、商務人士提供最高效流暢的使用體驗。

LG 攜手「 boven 雜誌圖書館」

打造專屬 LG gram 的極輕體驗 共創靈感共享經濟



LG 攜手全台唯一雜誌圖書館－「boven雜誌圖書館」，4月3日起打造為期3個月的「LG gram x boven 期間限定店」，並提供限定30天的聯名小禮物，將分別於 boven 雜誌圖書館台北、台南分店提供 gram 搶先試用體驗。不少自由工作者或創作者、商務人士常於咖啡廳或 boven 雜誌圖書館此類複合式空間工作，享受舒適的工作空間之餘，還可透過館內的書籍、雜誌隨手汲取靈感，而

LG gram 亦有具有多工、效能多元的特色，可輕鬆成為工作者、商務人士的最佳後援，化身靈感來源讓人們體驗致輕薄的無限魅力。boven 雜誌圖書館創辦人周筵川表示：「很開心這次能與 LG gram 一起為筆電工作者打造專屬的『靈感的場所』，透過雙方合作，來到boven雜誌圖書館的創作者能體驗使用 gram，而 gram 亦可化身靈感實現者，彼此賦予極輕卻不被看輕的強大能量。」

LG gram、gram Pro 系列多款極致輕薄筆電即日起正式上市，建議售價42,900元起，活動期間與 boven 雜誌圖書館共同推出限定好康，購買 LG gram 筆電新品並加入「好手情報社」，就送 boven 雜誌圖書館會員 One Day Pass，加碼再抽1位獲得一年份會員；而 gram Pro 2-in-1、SuperSlim 系列將於4月起開始預購，讓 LG gram 帶你體驗「極輕，不被看輕」的筆電新境界！

[1] 統計截至112年12月23日，LG gram Pro 2-in-1極致輕薄 AI 翻轉觸控筆電為全世界最輕的16吋2-in-1翻轉觸控筆電。

[2] LG gram 全系列擁有纖薄機身，其中最薄機型的機型為 LG gram SuperSlim，僅有10.9mm、990公克。

[3] 實際最大續航時間取決於產品型號、參數設定、使用方式、使用環境、應用程式與電源管理設定而略有差異。