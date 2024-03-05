LG OLED 連續11年全球銷售第一，女王節率先祭7折優惠！

【2024年3月5日，台北訊】2023年整體電視出貨量雖呈下滑，但 OLED 需求量卻逆勢成長4%[1]，可見消費者漸漸傾向選擇OLED。展望今 (2024) 年全球電視市場，預估通膨緩解且受體育賽事帶動，視聽娛樂需求將回穩，今年全球電視出貨預計將達2.15億台[2]，其中 OLED 電視需求預估將持續成長，出貨可望達630萬台[3]。作為面板主要供應商，LG 大膽預測，隨著需求上升、成本下降，更多消費者願意嘗試購入 OLED，OLED 將成為市場主流。為迎接即將到來的市場氛圍，連續11年拿下全球 OLED 銷售冠軍的 LG 率先祭出最低7折的超強優惠，多款 OLED 享優惠，升級居家視聽娛樂設備的最佳時機就趁現在！









台灣 LG 電子董事長鄭淵寬表示：「LG 為 OLED 業界領頭羊，挾優異的面板技術與研發技能，屢屢創造 OLED 應用突破，包含可捲曲式螢幕 LG OLED R 或可調整多段曲度的 OLED Flex 等等。 LG 十分看好 OLED 市場表現，預估今年 LG OLED 銷額可望成長四成。」

LG OLED 畫質、外型與技術領先全球

連續 11 年奪下全球銷售第一





LG 11年前即看到 OLED 技術發展潛力，具有色域廣、高對比、低延遲、更省電等多項優勢，讓 OLED 甫上市即撼動視聽設備領域。11年來，LG 引領 OLED 發展，強大研發能量與成熟製造技術讓 LG 連續11年奪下全球 OLED 銷售冠軍，且 LG 不斷創新，領先業界推出第一台搭載獨家介面 WebOS 的 OLED、第一台可捲曲式螢幕 LG OLED R，甚至是今年 CES 震撼登場的透明 OLED，為消費者創造超凡的鑑賞體驗。



● 畫質創新：首創 4K OLED、8K OLED，展現細緻對比度，打造栩栩如生的視覺體驗。今年更於2024 CES 前夕發表 LG SIGNATURE OLED evo M4、OLED evo G4，搭載升級款 Alpha 11 AI 處理器，將使用效能提升4倍，畫質表現更加極致完美。



● 外型創新：獨創輕薄設計滿足各式家庭的空間需求，更首創推出獨步全球的可捲曲式螢幕 LG OLED R、可調整多達20段曲度的 OLED evo Flex，顛覆消費者想像亦增添 OLED 的靈活性；LG 推出的「真」無線 OLED evo M 系列，則解決居家視聽娛樂設備常有線材雜亂的困擾。



● 技術創新：從軟體到硬體完美整合，不僅推出第一台搭載獨家介面 WebOS 的 OLED，打造個人化觀影體驗，更發表史上第一台透明 OLED LG SIGNATURE OLED T，為未來的視聽技術指引全新方向。LG OLED 也通過德國萊茵(TÜV Rheinland)、全球安全科學機構 UL(Underwriters Laboratories)等三種國際護眼認證為低藍光、無閃光和無不適昡光的螢幕，面面俱到照顧消費者的各種需求。

OLED 時代正式來臨！ LG OLED 女王節優惠震撼登場

最高可省 1 萬 5 現在入手正是時候



LG OLED 的卓越技術深受業界高度肯定，去(2023)年台灣 OLED 市場中，LG 就掌控近6成銷量[4]，LG Display 更供應市面上各大品牌的面板需求，OLED 交付量持續穩定攀升，預計在今年 OLED 需求增加的情況下，LG OLED 銷售額將成長4成。

迎戰 OLED 世代正式來臨，LG 趁女王節率先祭出 OLED 優惠價格，至 momo、PChome、蝦皮 LG 艦館，以及 Yahoo 奇摩購物中心享有超強優惠！即日起至3月31日止，LG OLED evo C3 極緻系列最高享7折優惠，運用增亮引擎使亮度提升20%[5] 的 C3，透過細緻對比度以及鮮明清晰畫面，提供消費者彷彿身歷其境的強烈真實感。於優惠期間購入42吋 C3 現省最高15,000元；48吋 C3 則可享最高75折優惠，且購買48吋 C3 搭配 LG Soundbar SE6S 限量影音即享組合優惠價NT$44,900[6]，現在入手正是時候！LG 將引領業界，持續提供更優異的 OLED 選擇，滿足消費者之餘更期待翻轉市場，昇華 OLED 應用。快趁女王節祭出最高7折優惠期間，搶先購入享受 LG OLED 絕佳的畫質、外型與技術創新！

[1] 來源：GFK，此數據對比2023年與 2022年全球電視出貨量。援引這些結果的任何均由第三方自行承擔風險。

[2] 來源：群智諮詢，2024年全球電視預估出貨2.15億台。援引這些結果的任何均由第三方自行承擔風險。

[3] 來源：群智諮詢，2024年全球 OLED 電視預估出貨630萬台。援引這些結果的任何均由第三方自行承擔風險。

[4] 來源：GFK，LG OLED 台灣市場銷量以57%領先，援引這些結果的任何均由第三方自行承擔風險。

[5] 20% 亮度提升僅適用於 83/77/65/55 C3 型號。

[6] 優惠組合為限量推出，詳盡活動優惠資訊請見 LG 官網或相關網站 (momo、PChome、蝦皮 LG 旗艦館、Yahoo奇摩購物中心)。