LG MyView 31.5” 4K IPS 高畫質智慧顯示器全新上市

【2024年2月26日，台北訊】智慧家電領導品牌 LG 憑藉尖端技術與精準洞察引領顯示器市場發展，因應專業工作者或電競玩家的多元需求，在技術與功能上不斷推陳出新，不僅擁有完整顯示器產品陣容，尺寸更涵蓋23.7吋～49吋，相當齊全。今年更全新推出 LG MyView 31.5” 4K IPS 高畫質智慧顯示器，畫質升級、外型纖薄，內建 webOS 23、Home Office 介面程式，無須外接電腦就能使用螢幕所有功能，成為新世代顯示器指標！









台灣 LG 電子董事長鄭淵寬表示：「LG 觀察到顯示器的運用愈來愈廣泛，消費者對顯示器的期待不僅限於功能面，也重視使用體驗及外型設計，因此 LG 推出 MyView 31.5” 4K IPS 高畫質智慧顯示器，在視聽體驗、軟體整合以及外型設計等面向均有顯著升級，滿足租屋族或小坪數居家空間的使用者需求，處理文書作業之餘，亦不犧牲顯示器的畫質與視聽娛樂享受，一機滿足消費者的多工需求。」

LG MyView 31.5”4K IPS 高畫質智慧顯示器（型號32SR83U-W）建議售價15,900元。

● 官網連結產品網址：https://www.lg.com/tw/monitors/lg-32sr83u-w

顯示器市場指標產品重磅登場 一台抵兩台更便利

無線連接、 4K 畫質且支援多種軟體，一機多工時代正式來臨





消費者使用情境與需求漸趨多元，經濟尺寸且外型纖薄能融入居家設計的顯示器成為小坪數空間與租屋族群首選。此外，消費者亦希望使用友善度以及串流平台等軟體的整合度也要提高，更重要的是要能兼顧視聽品質。經過潛心研發與不斷優化，LG MyView 31.5” 4K IPS 高畫質智慧顯示器應運而生，透過 4K UHD（3840x2160）IPS 螢幕與 95% DCI-P3 廣色域，重現清晰影像與色彩，無論是在文書作業或視聽娛樂上，均能展現絕佳的視覺體驗。一機滿足消費者多元需求，成為顯示器市場的指標產品！



● 4K 螢幕搭配 AI 個人化推薦豐富視覺體驗滿足多種情境需求：LG MyView 31.5” 4K IPS 高畫質智慧顯示器以 4K 螢幕產生更清晰生動的影像，透過鮮豔的色彩呈現搭配立體聲喇叭營造非凡體驗，可隨時將工作空間轉換為家庭劇院。同時支援滑鼠智慧遙控器，透過 AI 可根據使用情境調整顯示器亮度、音效等，亦可啟動 AI 個人化推薦[1]，依使用者偏好獲得關鍵字推薦觀影及音樂清單；在聲音設定方面，除AI 聲音強化，還有標準、劇院、清澈人聲 Pro、運動、音樂、遊戲最佳化等多種選項。透過 AI 提供便利之餘，更締造絕佳的視覺與聲光效果享受。



● 外型纖薄支援無線功能完美速配居家設計：LG MyView 31.5” 4K IPS 高畫質智慧顯示器外觀簡約時尚且搭配纖薄支架，能有效節省桌面空間，完美融入居家設計；也可以自由調整顯示器角度及高度，達到理想的娛樂觀影與工作效果，且支援無線功能，透過 AirPlay 2[2] 或 Screen Share[3]，能將智慧型裝置中的內容共享至顯示器，亦可透過藍牙配對享受豐富的音效，減少連接線纏繞的雜亂感。



● 內建完善 webOS 23、Home Office 打造個人化多工便捷體驗：內建 webOS 23、Home Office 介面程式，webOS 23 能夠創造個人化體驗介面且富有多款串流平台選擇，提供消費者多元觀影內容；而 Home Office 能夠遠端存取工作資料，使 LG MyView 31.5“ 4K IPS 高畫質智慧顯示器就算不連接電腦，亦能同時使用 Microsoft 365 和 Google Calendar，透過輕薄的機身盡享螢幕所有功能。



● 化身家電控制樞紐透過 ThinQ 實現智慧生活：LG MyView 31.5” 4K IPS 高畫質智慧顯示器支援 IoT 操控家電，可以運用 ThinQ App 操作顯示器開關、搜尋內容及變更頻道資訊，亦能透過顯示器中的居家智慧中心頁面同步查看或操控其他 LG 智慧家電，一鍵打造智慧生活。

LG 智慧顯示器產品陣容一應俱全，哪一台最適合你？





後疫情時代居家辦公的情形仍屢見不鮮，一機多工的顯示器成為居家工作與視聽娛樂的絕佳幫手。LG 為各種使用需求與大小空間量身打造多款智慧顯示器，不論是高效工作或娛樂享受，都能在 LG 找到最合適的產品！



● 打造專屬辦公空間！大尺寸螢幕提升工作處理效率：LG 43” 4K UHD IPS 智慧顯示器（型號43SQ700S-W）擁有 43 吋大螢幕，讓使用者可同時管理多個商務應用程式，居家辦公同時處理文書編輯與視訊會議均能游刃有餘，使作業效率加倍；更支援遠端桌面功能，讓使用者同步連結桌上型電腦，能夠更加方便自在的居家作業。



● 纖薄美型、高畫質視覺！小尺寸螢幕也可滿足多工需求：若居家空間為小坪數設計時，小尺寸螢幕的顯示器也能滿足多種需求。不論是 webOS 23、Home Office 介面程式，還是智慧服務功能，LG MyView 27” Full HD IPS 智慧顯示器（型號27SR50F-W）、LG MyView 31.5” 4K IPS 高畫質智慧顯示器（型號32SR83U-W）與LG MyView 31.5” Full HD IPS 智慧顯示器（型號32SR50F-W）皆有配備，提供各式各樣的串流及影音平台，搭配AI個人化推薦，一鍵打造使用者的專屬小天地。

[1] 推薦的關鍵詞視 Foreground 應用程式與時間的不同而有所差異。且只有在原本語言就支援 NLP (自然語言處理) 的國家/地區才提供 "For you" 這項關鍵詞服務。

[2] 適用於 Apple 裝置。

[3] 適用於 Android 裝置。