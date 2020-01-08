LG OLED TV 實現創作者夢想 以嶄新方式讓電影、運動賽事、電玩遊戲融入生活 2020 LG OLED 與 LG NanoCell TV 一奈米電視蓄勢待發 創新設計、絕佳畫質、進化功能、多樣引人入勝的精彩內容

【2020 年 01 月 08 日，台北訊】全球 OLED TV 的領導品牌 LG 電子(LG)，於 2020 年再次提升全新標竿，並推出多款全新的 LG OLED 機型，包含三款以藝術為靈感的全新 GX Gallery 系列 4K Ultra HD 電視、88 與 77 型的真 8K 電視以及全新 48 型 OLED 。全新 LG OLED TV 於 CES® 2020 公開亮相，包含新款 8K 與 4K 的 LG NanoCell LCD 一奈米電視，以驚豔畫質與創新設計為宗旨，效能大幅升級，更搭載人工智慧技術，為電影、體育以及電玩遊戲帶來前所未有的體驗。

主要新款 8K 與 4K LG OLED 以及 8K LG NanoCell 一奈米電視內建許多頂級核心技術，其中包含家喻戶曉的全新第三代 α (Alpha) 9 影像處理晶片。此款頂尖處理晶片運用再升級的運算能力與人工智慧深度學習演算法，讓 LG 自豪的畫質再進化，並為電影、電玩遊戲以及運動賽事等各類型內容提供一系列專門功能，將用戶體驗推向嶄新境界。

LG 2020 年推出的頂級電視標榜獨樹一幟的優雅設計，能輕鬆融入任何家居裝潢之中。全新極簡的 Gallery 系列以超薄外型使整體設計更上一層樓 - 65 型的機型厚度僅 20 毫米(0.79吋)。結合特殊設計的隨附壁掛架，65型機型結合特殊設計的內附壁掛架，可完美貼合牆面，展現絕美外觀，將 OLED 化為一件藝術傑作。

GX Gallery 系列 4K UHD 機型加上同樣極具開創性的 LG OLED WX Wall-paper 系列 (極薄 65 型)，徹底實踐空間整合，並增添極具未來感的奢華元素，無論開機或關機，都能為周遭環境加分。

2020 年 LG OLED ZX 真 8K 機型的細節呈現為 4K TV 的四倍，HDTV 的 16 倍，超越美國消費電子產品協會 (CTA, Consumer Technology Association) 對 8K Ultra HD 電視業界的嚴苛定義。 88 型 LG OLED 機型更突破 ICDM (International Committee for Display Metrology) 建議的測量標準，成為首批獲頒 CTA 8K Ultra HD 認證的電視。

2020 年 LG 不僅針對 4K UHD 兩款大受好評的系列進行改款 (型號 CX 與 BX )，推出 77、65 以及 55 型的尺寸選擇，更在 LG OLED 電視無與倫比的畫質中推出全新尺寸 48 型。此款 4K UHD TV (型號 OLED48CX ) 在 48 型的螢幕上搭載 800 萬以上的像素，再現加倍清晰的畫質，色彩密度媲美 96 型 8K 電視。

2020 LG NanoCell TV 一奈米電視系列以真 8K 電視機型 ( Nano95 型號 75 與 65 型) 為重點，每款皆突破美國消費電子產品協會對業界 8K UHD 認證的嚴苛要求。

極致劇院體驗

2020 LG OLED 電視結合 OLED 自體發光技術展現極緻純黑，支援 Dolby Vision IQ 以及 UHD Alliance 的最新 Filmmaker Mode™ 模式，打造身臨其境的家庭劇院體驗。2020 LG OLED 電視以 Dolby Vision® 超高動態範圍成像、Dolby Atmos® 杜比全景聲沈浸式音效以及首次登場的 Dolby Vision IQ，實現史無前例的影音饗宴。Dolby Vision IQ 專為電視打造全新智慧功能，無論周遭環境光線或內容型態，皆能保留創作者欲呈現的出色畫質。

全新 Filmmaker Mode 在好萊塢一流導演支持下，能以預期的方式呈現影像。LG OLED TV 透過 Filmmaker Mode 原封不動呈獻導演嘔心瀝血之作，透過關閉特定後製效果(如動態流暢、降噪以及銳利化)，同時完美保留精準螢幕比例、色彩以及畫面更新率。LG OLED 電視同時榮獲好萊塢職業聯盟(Hollywood Professional Association)《傑出工程技術榮譽獎》(Excellence in Engineering Award)，成為首款唯一整合硬體校正軟體的電視，進一步鞏固了 LG OLED 電視在好萊塢作為內容創作用途的消費性顯示器指標之領導地位。

屢獲殊榮的 LG webOS 智慧電視平台結合全球蓬勃發展的頂尖內容供應商，例如 Netflix 等應用程式與服務，為 2020 LG OLED 與 NanoCell 一奈米電視加入大量的節目內容。2020 年全新 Apple TV 應用程式，讓消費者能夠訂閱與觀賞 Apple TV+ 和 Apple TV 頻道，並取用 iTunes 影片資料庫、購買及租看超過十萬部電影與電視節目。

極致遊戲體驗

2020 年 LG 全新電視內建出色畫質與嶄新遊戲功能，專為真正的遊戲玩家而生，隨時隨地享受沈浸式大螢幕的完美遊戲體驗。作為首家與 NVIDIA G-SYNC® 相容的電視製造商，LG 於 2020 年將此功能拓展至 OLED TV，以提供完美無瑕的 PC 電玩遊戲體驗，且不會出現畫面撕裂或其他擾人殘影。

LG OLED TV 擁有世界頂尖的可變更新率與極速反應時間，是現今市場被中被認可最頂級的電玩遊戲電視。媲美昂貴的桌上型電腦遊戲顯示器的超低延遲輸入，LG OLED TV 表現遊戲細緻視覺效果的功力令人屏息。而螢幕動作控制度的流暢度與反應效率更是前所未見。

另一項業界首創的功能為 2020 LG OLED TV 搭載 HGiG (HDR Gaming Interest Group)的 HGiG 模式，旨在使遊戲玩家透過 LG 電視進行 HDR 遊戲時，能夠享受遊戲創作者與開發人員所打造的高畫質視覺效果。HGiG 由遊戲以及顯示器產業共同組成，並訂定標準以改善消費者的 HDR 電玩遊戲體驗。

遊戲激戰過程中，LG OLED TV 能夠保持眼睛舒適。LG OLED TV 榮獲國際倍受信賴的測試實驗室德國萊茵 (TÜV Rheinland) 眼部舒適度 (Eye Comfort Display) 認證，證明 LG OLED TV 能調節藍光含量、確保零閃爍並從任何角度皆能成就絕佳畫質。LG OLED 螢幕符合 TÜV 所有測試標準，其中包含廣色域和高動態範圍的測試類別。

極致運動賽事體驗

LG OLED 電視不僅是電影迷與遊戲玩家的首選，更是運動賽事粉絲的不二選擇，搭載第三代 α9 影像處理晶片，支援 120 Hz 更新頻率，提供出色觀看體驗及以運動賽事為主的功能。

運動迷也能體驗到強化的音效，觀看者能將電視連結至藍牙喇叭，創造置身體育場的動感環繞音效。

LG 家庭娛樂事業部總裁 Park Hyoung-sei 表示：「今年 LG 憑藉以藝術為靈感的全新電視系列，致力實現為消費者提供非凡價值的願景。除了擁有 LG 電視舉世無雙的絕佳畫質之外，新品更結合品牌頂尖 OLED 技術，實踐人工智慧以及傑出超群的未來感設計。」

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有100個營運中心遍及全球，員工數超過 70,000人。2018年營收達544億美元，LG由五大業務經營單位組成：生活家電與空調公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與B2B事業。LG電子為電視、冰箱、冷氣空調、洗衣機及行動裝置等產品的領導製造商之一，此外還包含頂級LG SIGNATURE產品及ThinQ人工智慧品牌。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【關於LG電子家庭娛樂公司】

LG電子家庭娛樂公司是全世界頂尖電視、視聽娛樂系統、顯示器、投影機與筆記型電腦等產品的領導者。LG以憑藉其在OLED電視的領導地位，成為業界公認的創新者，開啟頂級電視的新紀元。LG致力於以領先業界的LG OLED TVs與屢獲殊榮且搭載人工智慧技術的LG Nano Cell TVs等創新家庭娛樂產品來提升消費者的生活品質。詳細資料請參考網站www.LG.com/tw。