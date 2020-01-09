LG OLED「Wave」與「Fountain」展示裝置磅礡登場 再次震撼 CES 全場觀眾 LG OLED 螢幕集結平面, 曲面與可捲式設計 完美彰顯 LG 創新顯示技術領導地位

【2020 年 01 月 09 日，台北訊】LG 電子 (LG) 作為全球 OLED 顯示器科技業界巨擘，今年沿襲倍受關注的 CES® 傳統，以全新「 LG OLED Wave」展示裝置隆重登場，歡迎參訪者蒞臨 LG 宏偉的 CES 展位一探究竟。

憑藉內建一系列可撓曲式的 OLED 螢幕，裝置生動的呈現 LG OLED 無與倫比的畫質，以及獨一無二的外觀設計，令人目不轉睛。於 LG CES 2020 展位上精心設計的區塊 — 「The Fountain」，參訪者可欣賞 LG SIGNATURE OLED TV R（型號 65RX）可捲式顯示器的動態表現。OLED 裝置不僅令人驚嘆，更驗證品牌在技術上的領導地位以及創新與顛覆能力。

LG OLED 是當今世上最先進的顯示技術，能夠從任何角度提供極致純黑和驚人對比，完美展現卓越影像。自體發光像素能夠單獨開啟與關閉，令影像栩栩如生。LG OLED 顯示器不需要背光源，外型極致纖薄輕巧，因此能讓電視機完美貼合牆面，或如海報般輕鬆捲起收納。

巨大且迷人的「LG OLED Wave」由 200 個 55 英吋 LG OLED 數位顯示螢幕（128 個凹凸曲面與 72 個平面）組成。借助高 6 公尺（20 英尺），寬 25 公尺（82 英尺）的大小，CES 參訪者將沉浸於一場令人屏息的探索之旅，見識史無前例的大自然榮景。從海洋的原始力量到北方天空的極光美景，「LG OLED Wave」以聲音與影像包圍並豐富觀眾感官，彷彿親身經歷地球上某些令人難忘的特定自然活動與景點，觀眾甚至可以體驗在浪花中漫步的感覺。

LG 的 20 台開創性可捲式 OLED TV 於「The Fountain」同步百花齊放驚艷參訪者。極致超薄彈性螢幕以精心編制的順序升降起舞，娛樂觀眾之餘更展現絕佳影像畫質。LG 可捲式 SIGNATURE OLED TV R 為世上唯一一台能完整隱藏的電視，非使用時可收納於時尚鋁製底座中。這台極具未來感的電視重新定義了周遭環境的置物空間，樹立電視裝置的里程碑。

自 2016 年起，LG OLED 展示裝置便是國際重大活動的吸睛焦點。2016年時，LG OLED 首次以 LG OLED Tunnel 於 CES 登場，透過圓頂造型呈獻夜空迷幻場景，獲頒 2016 年德國紅點設計獎空間傳達 (Spatial Communication)類別獎項。隔年於米蘭設計週上推出大型燈光藝術裝置「Senses of the Future」，更拿下 2017 米蘭設計獎的最佳裝置物，使 LG 一躍成為首家獲頒此殊榮以及德國紅點設計獎空間傳達類別獎項的韓國企業。去年於 CES 上亮相的 LG OLED Falls，再次延續 2019 年德國紅點設計獎得主的美名。

參訪者可於 1 月 7 日至 1 月 10 日 CES 2020 展期間，於拉斯維加斯國際會議中心中央展覽廳

#11100 攤位，親自體驗 LG 最新 OLED 裝置的壯麗之處。請於社群媒體上使用 Hashtag #LGCES2020 來完整追蹤 LG 的 CES 活動與公告。

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有100個營運中心遍及全球，員工數超過 70,000人。2018年營收達544億美元，LG由五大業務經營單位組成：生活家電與空調公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與B2B事業。LG電子為電視、冰箱、冷氣空調、洗衣機及行動裝置等產品的領導製造商之一，此外還包含頂級LG SIGNATURE產品及ThinQ人工智慧品牌。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。