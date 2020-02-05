LG 電視正式支援 APPLE TV App 與 APPLE TV+

LG 電視搭載杜比視界 提供使用者觀賞Apple TV+及Apple TV頻道絕佳體驗

【2020年2月5日，台北訊】 LG 電子於 1 月在 CES 大展推出 2020 年全新智慧型電視，內建 Apple TV App，而現在超過 80 個國家所販售的 2019 LG 智慧電視相容機型也將支援 Apple TV App。使用者將電視軟體更新後，即可透過 LG 電視上的隨選快捷列，輕鬆使用 Apple TV App，運用 Apple 的全新影片訂閱服務，訂閱並觀賞 Apple TV+ 上的各種影片。

LG 電視使用者也可透過 Apple TV App 訂閱 Apple TV 頻道，直接享受優質影片服務，不僅不受廣告打擾，還可以線上或離線隨選隨看，更可以瀏覽 iTunes 影片資料庫、購買或租借其中超過 100,000 部電影及電視影集，以 LG 獨家智慧滑鼠游標遙控器輕鬆點選即可開始欣賞。

LG 電視擁有領先業界的最佳畫質與極致音效，消費者能盡情觀賞全球頂尖內容供應商所提供的豐富節目，享受劇院級觀影體驗。Apple TV App 中的眾多節目皆採用杜比視界 Dolby Vision 規格，而 LG 電視正是收看這些影片的絕佳選擇。LG 領先業界採用 Dolby 技術，最新電視也持續支援能夠呈現鮮明色彩、層次飽和的畫面及震撼人心的逼真音效的杜比視界，提供使用者最身歷其境的觀影體驗。

LG 2019 年電視同時支援 Apple AirPlay 2，使用者能直接將 iPhone、iPad 或 Mac 的內容分享或投射至 LG 電視，也能透過電視播放音樂，再同步到家中任一相容於 AirPlay 2 的喇叭裝置。LG 電視也支援 Apple HomeKit，讓使用者能安全地透過 iPhone 或 iPad 中的 Home app 控制電視，並可同時使用 Siri 語音操控，輕鬆開機、關機、調整音量或切換輸入訊號。

使用者現在可透過 LG 2019 OLED 4K TV 全系列及一奈米 4K 電視（SM90 與 SM86 機型）觀賞 Apple TV 並使用 AirPlay 2 及 HomeKit，而本月底也將開放更新 Apple TV App 於一奈米電視 (SM81 機型) 及 UHD 4K 電視指定機種（UM76、UM75 與 UM73 機型）。LG 2020 年新款電視上市時將內建 Apple TV App 及 Apple TV+，而 2018 年電視機型將於今年下半年進行軟體更新。

LG 家庭娛樂部總裁 Park Hyoung-sei 表示：「LG 持續透過創新科技，創造最高品質的家庭娛樂體驗，以提供消費者高規格的視覺享受及便利性。LG 藉由更多電視機種整合 Apple TV App 及 Apple TV+，再次展現滿足消費者需求、提升產品價值的一貫決心。」

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LG 電視機型支援 Apple TV App 開放時程表 產品名 機型型號 開放日期：2/4 開放日期：2月底 OLED 4K TV OLED65W9PWA v OLED65E9PWA v OLED77C9PWA v OLED65C9PWA v OLED55C9PWA v 一奈米 4K 物聯網電視 75SM9000PWA v 65SM9000PWA v 55SM9000PWA v 65SM8600PWA v 55SM8600PWA v 55SM8100PWA v 49SM8100PWA v UHD 4K 物聯網電視 86UM7600PWA v 75UM7600PWA v 65UM7600PWA v 55UM7600PWA v 50UM7600PWA v 65UM7500PWA v 55UM7500PWA v 70UM7300PWA v 65UM7300PWA v 55UM7300PWA v 49UM7300PWA v 43UM7300PWA v

【關於 LG 電子集團】

LG 電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG 旗下有 140 個營運中心遍及全球，員工數超過 70,000 人。2019 年營收達 530 億美元，LG 由五大業務經營單位組成：生活家電與空氣解決方案公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與 B2B 事業。LG 電子為電視、冰箱、冷氣空調、洗衣機及行動裝置等產品的領導製造商之一，此外還包含頂級 LG SIGNATURE 產品及 ThinQ 人工智慧品牌。若要了解更多 LG 電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。