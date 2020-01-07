2020 CES 大展 LG 發表全新進化 InstaView™ 冰箱、全新人工智慧洗衣機以及 CORDZERO 系列吸塵器 智慧冰箱精彩刻劃未來廚房樣貌 全新人工智慧洗衣機開拓洗衣新紀元 全新 CORDZERO 系列吸塵器搭載智慧雙旋濕拖吸頭 實現無塵清潔更輕鬆

【2020年01月07日，台北訊】LG 電子(LG)於 CES® 大展推出兩款全新 InstaView™ 敲敲看門中門智慧冰箱，包括搭載 Craft Ice™ 技術的 LG InstaView 敲敲看門中門冰箱以及第二代 LG InstaView ThinQ™ 冰箱，驚豔所有與會者。同時發表最新的創新洗衣技術，透過人工智慧實現精準洗滌，不用量測就能達成最佳洗淨效果。全新 LG ThinQ™ 滾筒式洗衣機勇奪 2020 CES Innovation Awards，搭載人工智慧直驅變頻科技 (AI DD, Artificial Intelligent Direct Drive™ ) 以及結合人工智慧技術的主動顧客服務(Proactive Customer Care)。另外也推出濕拖功能全新進化的無線清潔產品。LG CordZeroThinQ A9+ 無線吸塵器能透過單一直立式機身一次完成吸塵及濕拖，而全新 CordZeroThinQ 濕拖清潔機器人結合 LG 先進的機器人技術與專業家電知識於小巧機身當中，輕鬆完成最棘手的清掃難題。

LG智慧冰箱結合 Craft Ice 與 ThinQ 技術 讓餐飲準備加倍輕鬆、簡單便利，趣味無窮

具備創新功能的 InstaView 敲敲看門中門冰箱具備具備體貼入微的家庭娛樂功能以及更簡便的使用者體驗，讓重點廚房家電的操作更加輕鬆並且令人愉悅。LG InstaView 讓消費者無須打開冰箱門即可透過透明玻璃面板查看冰箱內部空間，同時也能成為查詢食譜以及觀看烹飪教學影片。

「冰」至如歸

搭載 Craft Ice™ 技術的 LG InstaView 敲敲看門中門冰箱不僅勇奪 2020 CES 創新大獎殊榮，更是全球首款內建球型製冰器的冰箱，能夠製成融化速度較慢的球狀冰塊，是居家招待親朋好友時的最佳拍檔。繼在美國成功推出後，LG 在 2020 年將於其他市場開始提供這款帶有 Craft Ice™ 技術的 InstaView 敲敲看門中門冰箱。直徑為 2 英寸的的球狀冰塊，融化速度較一般冰塊更慢，因此能夠更長時間的維持飲品風味。

新一代InstaView ThinQ

2020 年，LG 以第二代 ThinQ 技術將頂級 InstaView 敲敲看門中門冰箱升級。不論是將食物放置於冰箱中或將其取出，包含 Door-in-Door® 門中門冰箱或保鮮置物盒當中，能藉由進階視覺與人工智慧技術即時追蹤，隨時了解冰箱內食材的庫存情形。全新的 LG InstaView ThinQ 冰箱透過相關資訊，能夠根據現有食材，提供實用的餐點建議。進化的智慧科技甚至還能夠提醒屋主在食材即將用完時，提出再次訂購的建議，再也不用擔心回到家才發現已經沒有雞蛋的窘境。

智慧再升級的 2020 LG InstaView 敲敲看門中門冰箱的透明面板能使冰箱內部食材一覽無遺，使用者無需打開冰箱門造成冷流流失。面板同時也是 22 吋顯示螢幕，不需要其他的智慧型手機或平板，就能透過 Wi-Fi 直接開啟網路瀏覽器並觀看烹飪影片。

LG 頂級客戶服務

本次 CES 大展發表的兩款 LG InstaView 敲敲看門中門冰箱均提供主動顧客服務 (Proactive Customer Care)，一項 LG 結合 ThinQ AI 科技的智慧客服解決方案。此服務提供消費者客製化的支援，讓其家電功能發揮極致，並提供實用的小技巧以極大化效能，且主動提醒使用者有關潛在問題的相關資訊。舉例來說，這個功能能隨時監測冰箱的運轉狀況，若偵測到異常升溫、需要更換濾水器濾心或其他維持冰箱正常運行的重要資訊，並透過 LG ThinQ 應用程式寄送警示通知。

LG 電子生活家電與空調公司總裁 Dan Song 表示：「我們在 2020 CES 大展中的目標是藉由 LG InstaView 敲敲看門中門冰箱與 AI 技術展現未來廚房中的潛在樣貌，隨著日新月異的技術，冰箱從一個乏味的白色大箱子轉變成令人驚艷的家電，如今可以製作球型冰塊、規劃晚餐並建立採買清單， LG 搭載 ThinQ 技術的先進冰箱是專為享有便利餐廚生活的消費者而設計的。」

LG AI DD洗衣機榮獲2020 CES創新大獎

搭載人工智慧與先進衣物護理技術 成就舉世無雙的便利、效能與速度

AI DD 洗衣機以 LG 20 年來不斷進步的創新直驅變頻馬達為基礎，同時創造效率與效能。LG 全新洗衣機不僅能偵測每筒衣物的體積與重量，更能憑藉人工智慧與頂尖感應器來辨識衣料類型。透過深度學習技術，運用超過兩萬多份洗衣機相關資訊的大數據分析，洗衣機能調整最佳設定以獲得完美結果，提升整體清潔度，並延長衣物的穿著壽命達 15%＊。

LG 極具智慧的洗衣機能夠偵測 T 恤和長褲的混合洗滌需求(有別於寢具、精緻衣物以及其他混合的織品材質)，藉此透過自訂模式、溫度與時間來設定洗滌行程，以進行最佳洗滌。而 LG 全新 ezDispense 功能可自動在洗滌行程中最適合的時間點，針對每一次放入的洗衣量，加入精確比例的洗衣精和衣物柔軟精，減少對於洗劑用量的估算。乾衣時，全新 LG Smart Pairing 功能可依據每次放入的衣物量，自動傳送最佳乾衣設定至相容的 LG 免曬衣乾衣機，延續完美一致的結果。

為了進一步強化洗衣體驗，AI DD 洗衣機支援 LG 主動顧客服務 (Proactive Customer Care) – 一種運用先進 AI 的智慧顧客服務，提供安心並增進客戶滿意度，同時改善產品效能和使用年限。這項服務能在潛在問題發生之前即時發出警示，以利加速維修流程，並提供實用維護指南來確保 LG 家電的妥善運作。

除了人工智慧技術外，全新 LG 洗衣機更配備其他便捷功能，能夠協助用戶節省時間，並提供卓越性能：

TurboWash™ 360° 勁速洗採用強勁的噴嘴從多個角度圍繞衣物，因此洗劑能在深入滲透到織物當中以進行徹底清潔，即使是大量衣物也能於30分鐘之內完成。

3D 多重噴射水流 ( 3D Multi Spray ) 同時由五個方向噴射水柱，快速除去頑強污漬；

LG TWINWash™ 雙能洗洗衣機一機雙洗更節省時間，透過底座輕巧的 LG 迷你洗衣機清洗小量衣物，而上層洗衣機則同時處理大量衣物。

LG 電子生活家電與空調事業部總裁 Dan Song 表示：「我們相信 AI DD 洗衣機將超乎所有消費者的期待，藉由 LG 創新的洗滌技術與人工智慧顧客服務平台，這款洗衣機以大容量與客製化洗衣體驗為便利性樹立全新標竿。」

LG 2020 CES大展發表全新清潔產品，絕佳性能、便利升級，更省時省力

LG 專利的智慧雙旋濕拖吸頭(Power Drive MopTM)技術讓將 LG CordZeroThinQ A9+ 無線吸塵器與 CordZeroThinQ 濕拖清潔機器人化身為讓地板保持一塵不染的完美幫手。先進的全自動智慧給水裝置可將兩塊高速旋轉的拖布維持在適當溼度，既能有效清潔且不會殘留水漬。為了，使用者能依據不同的地板材質與清潔強度，自由選擇增加、減少或關閉出水。

LG CordZeroThinQ A9+ 濕拖無線吸塵器搭配智慧雙旋濕拖吸頭

LG CordZeroThinQ A9+ 能透過可更換式的吸頭，輕鬆切換吸塵與濕拖功能。搭載 LG 自豪的智慧變頻馬達(Smart Inverter Motor™)，強力驅動吸頭能以強勁吸力從地毯或硬質地板中徹底除塵；換上智慧雙旋濕拖吸頭也能實現絕佳的清潔效果

一鍵操控、可更換雙電池和可拆式快清水洗濾網等特色功能，讓此雙效合一的清潔家電效率更加強化。隨附的多樣式充電座同時提供吸塵器與配件便利的充電功能與節省空間的收納方式。擁有第一代 CordZeroThinQ A9 無線吸塵器的使用者，只要加購智慧雙旋濕拖吸頭套組即可輕鬆升級。(套組包含濕拖吸頭與濕拖布)

LG CordZeroThinQ 濕拖清潔機器人

LG CordZeroThinQ 濕拖清潔機器人採用動力驅動的雙旋濕拖吸頭，並運用 Dual Eye™ 雙眼感應技術，將自動化地板清潔提升至全新境界。透過前方的雙眼相機鏡頭( Dual Eye camera )，CordZeroThinQ 濕拖清潔機器人能精確偵測並識別周圍環境，進而避免撞擊家具及寵物。此外，透過 LG ThinQ app 進入「我的區域」，使用者就能指定機器人打掃特定區域。

若用戶同時擁有 CordZeroThinQ R9 清潔機器人，可透過 Wi-Fi 將兩台裝置連接，就能創建一個讓鄰居羨慕的全面性家庭清潔網絡。當 R9 完成吸塵後，便會自動告知 CordZeroThinQ 濕拖清潔機器人需要拖地的範圍。

LG 電子生活家電與空調事業部總裁 Dan Song 表示：「現在越來越多消費者偏好硬質地板，因此僅憑吸塵功能無法滿足所有人。LG 以豐厚的技術優勢，與對消費者需求的深入洞察，研發出 CordZeroThinQ 系列產品，專門應付最難纏的清潔難題。」

歡迎在 1 月 7 日至 10 日期間至 LG 攤位 (拉斯維加斯國際會議中心中央展覽廳 #11100 展位)，親身體驗最新 InstaView 敲敲看門中門冰箱、全新 AI DD 直驅變頻技術洗衣機、LG CordZeroThinQ A9+ 直立式無線吸塵器與 CordZeroThinQ 濕拖清潔機器人以及其他產品。持續鎖定其他 LG 在 CES 的精采消息，請前往社群媒體鎖定 Hashtag #LGCES2020。

*由 Intertek 測試，比較 LG 洗衣機型號 WM4500HBA 與 WM3900HWA，使用一般洗程清洗 8 磅衣物。

結果可能因負載組成和環境因素而異。

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有100個營運中心遍及全球，員工數超過 70,000人。2018年營收達544億美元，LG由五大業務經營單位組成：生活家電與空調公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與B2B事業。LG電子為電視、冰箱、冷氣空調、洗衣機及行動裝置等產品的領導製造商之一，此外還包含頂級LG SIGNATURE產品及ThinQ人工智慧品牌。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【關於LG電子生活家電與空調公司】

LG電子生活家電公司是家電、智慧家居解決方案、空氣品質系統以及創新AI產品的全球領導者，以領先業界的核心技術為居家生活提供完整的解決方案，並致力於開發設計精良的廚房家電、生活家電和空氣解決方案等產品，為全球消費者提供更好的生活。所有系列產品都是為了能帶來最高的便利性、效能、節約並為使用者創造健康環境。如需更多資訊，請至http://www.lg.com/tw。