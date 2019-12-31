LG 2020 CES大展 發表全新ULTRA顯示器與GRAM系列產品 「Ultra」系列顯示器 專業人士與電競玩家理想選擇 全新LG GRAM 系列 行動力、效能與電池續航力完美共存絕佳例證

【2019年12月31日，台北訊】LG電子(LG)將於 2020 CES® 大展發表最新一代「Ultra」系列顯示器，兼具絕佳設計與優異性能，大幅提升使用者體驗。承襲 LG 在頂級顯示器方面的一流創新實力，2020 年 UltraFine™、UltraGear™ 與 UltraWide™ 三款新產品皆榮獲CES創新大獎(CES Innovation Awards)。同時 LG 最新 gram 系列以 LG gram 17(型號 17Z90N)、LG gram 15(型號 15Z90N)、LG gram 14(型號 14Z90N)為主打，樹立筆記型電腦的全新標竿，並滿足最講究使用需求的消費者。2020 年 LG gram 筆記型電腦系列產品維持品牌致勝關鍵- 輕巧、精緻與長效電池續航力，同時提高更多效能。

2020 LG UltraFine Ergo顯示器全新Ergo設計提供無與倫比的舒適與效能

獲獎產品之一的 32 吋 UltraFine Ergo 4K UHD 顯示器 (型號32UN880) 為一款符合人體工學的創新解決方案，突顯差異化優勢。LG 特有的 Erog 概念完美結合影像逼真度、活動支架的人體工學設計與 USB-C One Cable 解決方案三大關鍵要素，提供無可比擬的性能與舒適體驗，且無論家用或辦公，都能享有簡潔加倍的桌面配置。此款 UltraFine 4K UHD 顯示器傳承 UltraFine 系列享譽全球的出色畫質，呈現逼真細節、絕佳色彩重現與色彩準確度的高解析度影像，並超越了眾多專業人士的使用需求。

LG Ergo 顯示器特別為專業工作者和需要長時間坐在電腦前的人士量身訂製。以人體工學設計為本並融合先進技術的懸臂式支架可以靈活調整，讓使用者完美訂製專屬工作站。LG Ergo 支架可以往外延伸或貼近牆壁擺放，亦能升高至齊平視線或降低至桌面，甚至可旋轉面向反方向，以便與同事分享資訊。因此 Ergo 顯示器能調整至最適合自己的高度、距離和角度，以獲得更加舒適和更長時間的使用者體驗

而裝置中的 USB-C One Cable 解決方案透過一條傳輸線，就能傳輸 4K 影像、快速資料傳輸並為筆記型電腦充電。LG Ergo 更以立架夾式取代傳統的顯示器支架座，大幅騰出桌面空間，而專利一鍵上手安裝系統則使顯示器的設置變得簡單快捷。

2020 LG UltraGear專業電競顯示器 最新1ms (GTG) 奈米 IPS 顯示器提供頂級 4K 遊戲體驗

LG 最新 UltraGear 專業電競顯示器(型號 34GN850 與 38GN950 )進一步擴充產品陣容，主打順暢極速與一流畫質等領先優勢。 LG 的遊戲顯示器以首款 1 毫秒反應時間 (GTG 灰階到灰階) 的奈米 IPS 顯示器展示全新電競螢幕的絕佳性能，為高速表現與絢麗視覺效果奠定全新標準。

為強化玩家的沉浸體驗，UltraGear 34GN850 與 38GN950 搭配大型 1ms 奈米 IPS 顯示面板，畫面更新率高達 160Hz1。型號 38GN95 經 VESA DisplayHDR™ 600 認證，型號 34GN850 則為VESA DisplayHDR 400 認證，帶來極致的遊戲體驗。兩款新產品皆搭配升級版支架，不只外型時尚，更加堅固耐用。

2020 LG UltraWide 顯示器

LG 向來是寬螢幕產品的業界指標，透過先進顯示專業技術加持之下，研發出 38 吋 UltraWide QHD+ 曲面顯示器(型號 38WN95C)。這款解析度為 3,840 x 1,600 的曲面顯示器，同樣榮獲 2020 年 CES 創新大獎，不僅擁有 1ms 奈米 IPS 顯示面板與 144Hz 畫面更新率，也搭載了「NVIDIA G-SYNC」相容認證。

透過 Thunderbolt™ 3 連接埠，此款顯示器可以與任何工作站搭配使用。此外，LG 全新 UltraWide 的螢幕是傳統 16 : 9 Full HD(1,920 x 1,080) 顯示螢幕的三倍，為同時撰寫程式、編輯和檢視所有內容提供足夠空間。更重要的是，奈米 IPS 顯示器覆蓋高達 98% 的 DCI P3 色彩空間，提供令人驚豔的自然逼真影像。這款經 VESA DisplayHDR 600 認證的 38 吋超大顯示器也能實現真正的動態 HDR 體驗。

LG IT 事業部門主管 Jang Ik-hwan 表示：「我們 2020 年顯示器系列在專業性能、畫質與速度上的表現都超乎預期。首先，LG Ergo 憑藉其獨特的可調整式支架，為使用者帶來全新價值，進而確保使用舒適，同時守護健康；27 吋 UltraGear 4K 產品的卓越畫質成就極致電競體驗，而 38 吋 UltraWide 則完美傳承 LG 在 21 : 9 產品上的傳統優勢。」

2020年 LG Gram系列為所有使用者精心打造筆記型電腦解決方案

全新 gram 系列主要搭載Iris® Plus 顯示晶片以及高達 24 GB 雙通道 DDR4 記憶體的第十代 Intel® Core™ 處理器。LG 將前一代型號的顯示處理能力升級兩倍效能，使內容創作者得以隨時隨地享受編輯 4K 影片的速度與能力，而內建 Iris Plus 所帶來的遊戲流暢度也將令用戶為之驚艷。

LG gram 17(17Z90N) 和 LG gram 15(15Z90N) 配備更大容量的 80Wh 電池，即使不插電仍能持續數小時的操作時間，讓使用者無需犧牲其便攜性。全新 LG grams 配備 Wi-Fi 6，能確保更佳的無線連網能力、更高的效率與更低的耗電量。新款 LG grams 具備 Mega 冷卻系統，讓裝置在各種使用情況下依舊維持涼爽安靜的運作。

LG 旗艦款 gram 17 榮獲 2020 CES 創新大獎，是專為所有可攜式產品的使用者，而設計出期望擁有最高生產力的極致解決方案。更加寬廣的 17 吋(2560x1600)高解析度 IPS 顯示螢幕 呈現高度細膩影像，色彩精準不失真。LG gram 17 的 16:10 顯示螢幕為編輯影片、照片和文件提供更多工作空間。

2020年重新設計的的全新產品將注入更多功能與極簡設計，打造俐落流線的極致外型。新款 LG gram 15(15Z90N) 和 LG gram 14(14Z90N) 承襲品牌傳統，提供長效使用時間，可減少充電次數，便利性更加提升。LG 輕薄的筆記型電腦在 14 吋機身中容納 15 吋顯示螢幕，並在專為 13.3 吋電腦設計的機身中置入 14 吋螢幕，從而躋升業界指標。

LG IT 事業部門主管 Jang Ik-hwan 表示：「LG gram 持續引領業界，優異的表現超乎期待，同時也不犧牲任何便攜性。一直以來，消費者僅能於效能、攜帶性以及電池使用時間中三者擇一。LG gram 證明不再有此限制。」

歡迎參加 CES 2020 大展的貴賓撥冗前往拉斯維加斯國際會議中心的中央展覽廳 #11100 攤位，除親睹 LG 2020「Ultra」系列顯示器新品呈現的極致使用者體驗、驚艷畫質與極速表現，並能搶先體驗全新LG gram系列所帶來的強大能量、絕佳效能以及便利攜帶性。於社群媒體上使用Hashtag #LGCES2020 完整追蹤 LG CES 大展的相關訊息。

1指超頻的情況下。

產品規格：

UltraFine ErgoTM UltraWideTM 32UN880 38WN95C Picture Quality Display IPS Nano IPS Size 31.5-inch 37.5-inch Resolution 4K UHD (3840 x 2160) UltraWide QHD+ (3840 x 1600) Brightness 350 nits (Typical) 450 nits (Typical) Color Gamut DCI-P3 95 percent DCI-P3 98 percent Color Bit 1.07B 1.07B Refresh Rate 60Hz 144Hz Response Time 5ms 1ms HDR HDR10 VESA DisplayHDR™ 600 Variable Refresh AMD Radeon™ FreeSync DisplayPort Adaptive-Sync G-SYNC® Compatible Ergonomics Extend / Retract, Pivot, Swivel, Height, Tilt Adjustable with C-Clamp & Grommet Height, Swivel, Tilt Adjustable Connectivity Thunderbolt 3 - x 1 USB-C x 1 - HDMI x 2 x 2 DP x 1 x 1 Headphone Out O O USB 2 down 2 down

LG gram 17 (17Z90N) LG gram 15 (15Z90N) LG gram 14 (14Z90N) Display Size 17-inch 15.6-inch 14-inch LCD WQXGA (2560 x 1600) IPS, Over sRGB 96 percent Full HD (1920 x 1080) IPS, Over sRGB 96 percent Full HD (1920 x 1080) IPS, Over sRGB 96 percent Aspect Ratio 16:10 16:9 16:9 Weight 1340g (2.98lbs) 1120g (2.47lbs) 999g (2.2lbs) Size 380.6 x 262.6 x 17.4mm (14.98 x 10.34 x 0.69 inches) 357.6 x 225.3 x 16.8mm (14.08 x 8.87 x 0.66 inches) 323.4 x 209.8 x 16.8mm (12.73 x 8.26 x 0.66 inches) Battery 80Wh 80Wh 72Wh CPU 10th Gen Intel® Core™ Processor 10th Gen Intel® Core™ Processor 10th Gen Intel® Core™ Processor GPU Intel® Iris® Plus Graphics Intel® UHD Graphics Intel® Iris® Plus Graphics Intel® UHD Graphics Intel® Iris® Plus Graphics Intel® UHD Graphics Memory Up to 24GB (DDR4 3200MHz, 1 on board + 1 slot) Up to 24GB (DDR4 3200MHz, 1 on board + 1 slot) Up to 24GB (DDR4 3200MHz, 1 on board + 1 slot) Storage M.2 Dual SSD slots (NVMeTM) M.2 Dual SSD slots (NVMeTM) M.2 Dual SSD slots (NVMeTM) Color White, Dark Silver White, Dark Silver White, Dark Silver Keyboard Backlit Backlit Backlit I/O Port ThunderboltTM 3 (USB Type-C), USB 3.1 x 3, HDMI, microSD/UFS, DC-In HP/Mic Out (Combo) ThunderboltTM 3 (USB Type-C), USB 3.1 x 3, HDMI, microSD/UFS, DC-In HP/Mic Out (Combo) ThunderboltTM 3 (USB Type-C), USB 3.1 x 2, HDMI, microSD/UFS, DC-In HP/Mic Out (Combo) USP Fingerprint Reader, US Military Standard 810G Compliance, DTS X Ultra, Wi-Fi 6 Fingerprint Reader, US Military Standard 810G Compliance, DTS X Ultra, Wi-Fi 6 Fingerprint Reader, US Military Standard 810G Compliance, DTS X Ultra, Wi-Fi 6

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有100個營運中心遍及全球，員工數超過 70,000人。2018年營收達544億美元，LG由五大業務經營單位組成：生活家電與空調公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與B2B事業。LG電子為電視、冰箱、冷氣空調、洗衣機及行動裝置等產品的領導製造商之一，此外還包含頂級LG SIGNATURE產品及ThinQ人工智慧品牌。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【關於LG電子家庭娛樂公司】

LG電子家庭娛樂公司是全世界頂尖電視、視聽娛樂系統、顯示器、投影機與筆記型電腦等產品的領導者。LG以憑藉其在OLED電視的領導地位，成為業界公認的創新者，開啟頂級電視的新紀元。LG致力於以領先業界的LG OLED TVs與屢獲殊榮且搭載人工智慧技術的LG Nano Cell TVs等創新家庭娛樂產品來提升消費者的生活品質。詳細資料請參考網站www.LG.com/tw。