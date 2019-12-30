LG家電專利技術極致創新 開發首款室內時蔬植栽器 直立式園藝設備搭載頂尖科技 為居家健康食材栽種提供便利自動化解決方案

【2019年12月30日，台北訊】LG 電子(LG)將於CES® 2020 推出室內園藝設備，首度涉足日益蓬勃的室內園藝運動。LG 革命性的直立式室內園藝設備採用先進光照、溫度以及供水控制系統，便捷的多合一種籽組合包和生長監控應用程式幫助使用者在家中培育營養豐富且鮮甜美味的綠色蔬菜。

LG 室內園藝設備讓全然新手也能夠享受擁有綠手指的無比樂趣。LG此項創新的室內園藝設備為了全球數百萬希望充分了解其食物及來源，並渴望安心享用的消費者所設計，全年栽種清脆且新鮮的草本香料或時蔬，非常非常適合都市居民或所有追求健康綠色生活的族群。

這項設備透過靈活的模組，能精確依照每日氣溫變化，調節隔離箱內的溫度，藉此複製最佳室外條件。LED 燈、強制空氣循環系統與虹吸式水量管理機制，能使種籽快速成長為食譜及佳餚的原料。這套卓越的室內園藝設備系統能容納 24 個多合一種籽組合套裝1，足夠讓一個四口之家享受以多樣化的自耕食材所帶來美食與健康益處。

LG 家電科技的領導地位與專利技術在室內園藝植栽器中嶄露無遺。LG非循環供水技術在自動園藝解決方案中扮演關鍵角色，能夠根據不同植物所需，平均且精確地分配水量。這項核心技術能夠防止藻類生長並抑制難聞氣味，打造乾淨衛生的環境，讓天然草本以及葉菜類植物能夠安全生長。配套的智慧型手機應用程式可以協助使用者管理並時刻監控作物，在生長過程中提供實用的逐步指南，以確保每次都能成功採收。多合一種籽組合套裝內含種籽、泥炭土以及肥料，專為立即栽種而設計。最先推出的種籽組合套裝將涵蓋 20 項不同品種，包含蘿蔓及其他類型的萵苣、芝麻菜、菊苣和羅勒。

LG 電子生活家電與空調事業部總裁 Song Dae-hyun 表示：「現今有越來越多消費者選擇素食與純素食的生活方式，對於LG而言能為此一趨勢貢獻心力是非常重要的。我們的首款室內園藝解決方案象徵 LG在家電產業樹立的全新典範，消費者除了吃得健康安心，也能體驗自耕食材帶來的十足趣味，這都與 LG 致力打造美好生活的整體目標不謀而合。」

LG 首款居家園藝植栽器將於 1 月 7 日至 1 月 10 日於 CES 2020 大展期間，於拉斯維加斯國際會議中心的中央展覽廳 #11100 攤位進行展示。請在社群媒體上使用 Hashtag #LGCES2020 來完整追蹤 LG 在 CES的活動與公告。

1 容量取決於種籽組合包種類。

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有100個營運中心遍及全球，員工數超過 70,000人。2018年營收達544億美元，LG由五大業務經營單位組成：生活家電與空調公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與B2B事業。LG電子為電視、冰箱、冷氣空調、洗衣機及行動裝置等產品的領導製造商之一，此外還包含頂級LG SIGNATURE產品及ThinQ人工智慧品牌。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【關於LG電子生活家電與空調公司】

LG電子生活家電公司是家電、智慧家居解決方案、空氣品質系統以及創新AI產品的全球領導者，以領先業界的核心技術為居家生活提供完整的解決方案，並致力於開發設計精良的廚房家電、生活家電和空氣解決方案等產品，為全球消費者提供更好的生活。所有系列產品都是為了能帶來最高的便利性、效能、節約並為使用者創造健康環境。如需更多資訊，請至http://www.lg.com/tw。