We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG 2020豪禮「鼠」不完 樂迎新春智慧購 買LG指定家電回函好禮大方送 除舊佈新過好年
【2019年12月17日，台北訊】歲末年終，為即將迎接到來的農曆新年，家家戶戶開始除舊佈新，期待為2020年帶來新春新氣象！台灣 LG 電子特別推出「LG家電購智慧豪禮鼠不完」新春特惠，包含「全家電指定家電買就送」、「Wi-Fi 家電滿額送」等，全面連動美好生活，讓消費者新春享受 LG 智慧家電帶來的無限便利，加上多項豐富好禮，新春新氣象，迎接嶄新的 2020 年！
LG 於即日起至 2020 年 2 月 29 日，推出「全家電買就送」新春回饋活動，凡購買 LG 全系列指定機型家電立即享有 LG PuriCare™ 超淨化大白空氣清淨機、瑞士MONCROSS琥珀典藏三件組、夏慕尼餐券或全家禮物卡等優質好禮。同時加碼「Wi-Fi 家電滿額送」好康優惠，活動期間凡購買LG Wi-Fi 指定機型家電與LG CordZero™ A9+ 濕拖無線吸塵器，滿額即可享有LG PuriCareTM 變頻除濕機等多項家電好禮，享受更優質美好的生活。LG 眾多好禮貼心回饋，快到台灣 LG 官網或特約經銷通路了解更多優惠好康，讓 LG 智慧家電陪伴大家 2020 一整年！
買LG 4K物聯網電視指定機型即送高級餐券 春節盡享影音視覺饗宴
春節期間家人共聚一堂，窩在電視機前不論是觀賞新春特別節日，或是一起熬夜追劇，都是春節不可或缺的娛樂之一。LG OLED 4K 物聯網電視極致純黑的絕美畫質，搭載杜比視覺 Dolby Vision 及杜比全景聲 Dolby Atmos ，與家人一同享受視覺與聽覺的雙重滿足的劇院體驗。LG 4K 物聯網電視大尺寸 86 型及 75 型，帶來如臨現場的真實觀影體驗，同時 LG 2019 年全系列電視搭載直覺好操作的家用物聯網裝置，可直接透過電視輕鬆選擇並操控智慧居家裝置，支援 Apple AirPlay2 及 HomeKit。LG 電視以精緻影像與音效升級消費者的娛樂生活，即日起至2020/2/29，購買 LG 4K 物聯網電視指定型號，還能獲得夏慕尼餐券或陶板屋餐券等超值回饋。
LG 「全方位衣物護理專家」完美衣物解決方案 組合送超值禮物卡 家務問題輕鬆搞定
春節家族團圓的重要日子，各地打拼的家人返鄉齊聚，除了面對大量衣物的清洗問題外，更有棉被、床單組等大型寢具的洗滌需求，LG 「全方位衣物護理專家」解決方案幫消費者輕鬆搞定！LG TWINWash 雙能洗洗衣機除了配備大容量滾筒洗衣機，解決大家庭的洗衣需求，首創上下一起洗設計，更可同時處理全家大小各式的衣物洗滌，搭配就算雨天也可以輕鬆乾衣的免曬衣乾衣機，以及提供優質又呵護的衣物護理的 Styler 智慧電子衣櫥，全部都可以透過LG ThinQ App連網操控，即時掌握洗程進度，大幅減少家務時間！即日起至 2020/2/29 止，凡購買指定型號 LG 洗衣機、免曬衣乾衣機或 Styler 智慧電子衣櫥，即可獲得 LG PuriCare™ 超淨化大白空氣清淨機、瑞士 MONCROSS 鍋具刀具組等多項好禮；另外，選購指定型號 TWINWash™ 雙能洗洗衣機加上免曬衣乾衣機，或免曬衣乾衣機加上迷你洗衣機，即可享有組合送 LG PuriCare™ 超淨化大白空氣清淨機、最高 NT$4,000 元全家禮物卡等多項好禮；購買滾筒洗衣機加上免曬衣乾衣機堆疊組合，可獲得 NT$2,500 元全家禮物卡及多功能堆疊層架等多重好禮。
買LG InstaView 敲敲看門中門或指定機型對開冰箱送優質好禮 年節食材保存輕而易舉
佳節時刻團圓聚餐，加上年節宴客需要準備各式食材，冰箱的保鮮能力跟儲存空間更顯重要。LG InstaView 敲敲看門中門冰箱只要輕敲鏡面玻璃面板兩下，便可直視內部，消費者可先確認食材存放位置再開門拿取，不僅有效減少冷流外洩，更能達到節省能源的效果，協助消費者大量採買後的食材保存，也讓年節佳餚的準備更加便利。在忙碌的歲末之際，LG貼心推出各式冰箱產品，滿足不同消費者需求，即日起至 2020/2/29 止，凡購買 LG InstaView 敲敲看門中門冰箱、直驅變頻對開冰箱、直驅變頻窄版美型冰箱等指定機型，可獲得LG PuriCare 超淨化大白空氣清淨機、分格保鮮盒、NT$1,000 元全家禮物卡等多項好禮。
買LG「空氣對策的解決專家」回饋多項好禮 大掃除也能保持居家清新
冬季空汙指數飆高，年度大掃除時更容易產生各種室內空汙，LG「空氣對策的解決專家」為消費者解決打掃時造成的灰塵與過敏原問題，在除舊佈新的同時也能維持居家空氣清新。LG PuriCare™ 360° 空氣清淨機配備清淨循環扇與360度環型設計機身，能快速、零死角濾淨室內空氣；LG PuriCare™ 變頻除濕機不僅維持室內溼度，獨特烘衣烘鞋套件更可隨時保持衣櫃的服飾清新；而搭載空氣淨化系統的 LG DUALCOOL 雙迴轉變頻空調，擁有獨立式空氣清淨機的頂級淨化功能，讓全家人隨時享有完美舒適的空氣品質。即日起至 2020/2/29 止，凡購買 LG PuriCare™ 360° 空氣清淨機、LG PuriCare™ 變頻除濕機及 LG DUALCOOL 雙迴轉變頻空調指定機型，有機會獲得 LG PuriCare™ 超淨化大白空氣清淨機、法國夢特嬌義式舒活適壓枕或伸縮曬衣繩等好禮。
買LG CordZero™無線吸塵器/清潔機器人 濾網/吸頭等清潔組免費送 年節清掃事半功倍
一年一度的大掃除即將來臨，LG CordZero™ A9+ 濕拖無線吸塵器配備智慧雙旋濕拖吸頭及自動供水系統，乾吸、濕拖同時完成，幫助消費者完成打掃事半功倍，成為大掃除省時又節力的最佳幫手；同樣具有濕拖功能的 LG CordZero™ 濕拖清潔機器人不受時間與空間限制，方形設計與側邊刷頭更能提升角落清潔力，方便維持消費者辛苦整理後的日常清潔。即日起至 2020/2/29 止，凡購買 LG CordZero™ A9+ 濕拖無線吸塵器、LG CordZero™ 清潔機器人指定機型，即可獲得拋棄式抹布組、濾網組、吸頭組等好禮。
新春豪禮拿不完！購買LG Wi-Fi家電指定機型 消費滿額三重送
LG「家電購智慧 豪禮鼠不完」新春優惠活動除全系列家電買就送外，同步推出包含 LG CordZero™ A9+ 濕拖無線吸塵器的「Wi-Fi 家電滿額送」，讓消費者一起用 LG 智慧家電，輕鬆操控迎接嶄新智慧居家生活。即日起至 2020 /2 /29 ，凡於活動期間購買 LG 指定 W-Fi 家電 (包含 LG CordZero™A9+ 無線吸塵器)，並於同天同一門市消費達指定金額，消費滿 NT$120,000-149,999元即可獲得 LG PuriCare™ 超淨化大白空氣清淨機、消費滿 NT$150,000-199,999元即可獲得 LG PuriCare™ 變頻除濕機、消費滿 NT$200,000元(含)即可獲得 LG CordZero™ A9+ 濕拖無線吸塵器，數量有限送完為止！
LG「家電購智慧 豪禮鼠不完」新春優惠-「全家電 買就送」
● 活動日期：2019/12/01-2020/02/29
● 活動內容：凡於活動期間購買 LG 指定機型家電產品，即可獲得指定好禮
● 活動網站：https://www.lg.com/tw/2020cny
● 贈獎方式：(詳情請見活動網站)
1. 隨貨送：隨購買商品配送，不需回函或線上申請
2.兌換送：採回函申請或線上申請二選一
3.備註：回函需於2019/03/07前(以郵戳為憑)，將相關兌換資料以掛號方式郵寄至活動小組；線上申請需於2019/03/07 23:59前於活動網站登錄
● 活動辦法：
全家電買就送
產品類別
購買產品
好禮贈品
變頻無線吸塵器
LG CordZeroTM A9+濕拖無線吸塵器 指定型號
A9PSMOP2X
-兌換送-
拋棄式抹布墊組1組
拋棄式抹布組4組
可水洗3效濾網1組
LG CordZeroTM A9+濕拖無線吸塵器 指定型號
A9PADVANCE2
-兌換送-
拋棄式抹布墊組1組
拋棄式抹布組2組
5件吸頭組1組
LG CordZeroTM A9+濕拖/快清式無線吸塵器 指定型號
A9PBED2B、A9PBED2X、A9PSMOPB
-兌換送-
3件吸頭組1組
LG CordZeroTM A9+濕拖無線吸塵器 指定型號
A9PDDFLOOR2
-兌換送-
除螨吸頭1個
清潔機器人
LG CordZeroTM 濕拖清潔機器人 指定型號
VR66930VWNC、VR6685TWARV
-兌換送-
瑞士MONCROSS琥珀典藏三件組(16cm單柄鍋+蓋、主廚刀、萬用剪刀)
-隨貨送-
HEPA濾網1個
超纖細抹布1個
LG CordZeroTM 變頻清潔機器人 指定型號
VR66713LVM、VR66715LVM、VR66750LVMP、VR66530LVW
-隨貨送-
HEPA濾網1個
超纖細抹布1個
空氣清淨機
LG PuriCareTM 360O空氣清淨機 指定型號
AS551DWS0、AS601DPT0、AS951DPT0、
AS601DWT0、AS951DWT0
-兌換送-
法國夢特嬌義式舒活釋壓枕
-申請享-
空氣清淨機尊榮服務
雙迴轉變頻空調
LG DUALCOOL WiFi 雙迴轉變頻空調 指定型號
LS-71DCO、LS-83DCO、LS93DCO、LS-71DHP、
LS-83DHP、LS-93DHP
-兌換送-
LG PuriCare™超淨化大白空氣清淨機(PS-W309WI)
-申請享-
雙迴轉變頻空調尊榮健診服務
LG DUALCOOL WiFi 雙迴轉變頻空調 指定型號
LS-43ACO、LS43AHP
-兌換送-
全家 禮物卡NT$3,000
-申請享-
雙迴轉變頻空調尊榮健診服務
變頻除濕機
LG PuriCareTM 變頻除濕機 指定型號
MD161QBK1、MD161QPK1、MD171QPK1、MD171QSK1、MD181QWK1、MD191QGK1
-兌換送-
AWANA 伸縮曬衣繩1組
洗衣機
直驅變頻滾筒洗衣機 指定型號
F2721HTTV、F2721STWV、WD-S19TVD、WD-S19TVC、WD-S18VCD、WD-S16VBD、WD-S15DWD、WD-S17DVD、WD-S12GV、WD-S12GW、WD-S90TCS、WD-S90TCW、F1450HT1W、F2514DTGW、F2514NTGW、WD-S18VBW、WD-S17NBW、WD-S17NRW、WD-S105DW、WD-S105CW
-隨貨送-
瑞士MONCROSS琥珀典藏三件組(16cm單柄鍋+蓋、主廚刀、萬用剪刀)
DD直驅變頻直立式洗衣機系列-蒸善美 指定型號
WT-SD217HBG、WT-SD218HBG、WT-D208BV、WT-SD166HVG、WT-SD176HVG、WT-SD196HVG、WT-SD219HBG、WT-SD199HVG、WT-SD179HVG、WT-SD169HVG
-隨貨送-
FiJi飛漬一紙淨2盒(20抽/盒)
DD直驅變頻直立式洗衣機系列-真善美迷你洗衣機 指定型號
WT-D178GV、WT-D176SG、WT-D176VG、WT-D350V、WT-D350W、WT-D166VG、WT-D250HV、WT-D250HW、WT-D200HV、WT-D200HW、WT-D179VG、WT-D179SG、WT-D169VG、WT-D169SG
-隨貨送-
FiJi飛漬一紙淨2盒(20抽/盒)
DD直驅變頻直立式洗衣機系列-極窄版蒸善美 指定型號
WT-SD126HVG、WT-SD126HSG、WT-SD126HWG、WT-SD129HBG、WT-SD117HSG、WT-SD129HVG、WT-SD129HSG WT-SD119HSG
-隨貨送-
FiJi飛漬一紙淨2盒(20抽/盒)
免曬衣乾衣機
免曬衣乾衣機 指定型號
WR-90TW、WR-90TV、WR-80TW
-隨貨送-
瑞士MONCROSS琥珀典藏三件組(16cm單柄鍋+蓋、主廚刀、萬用剪刀)
智慧電子衣櫥
LG Styler 智慧電子衣櫥 指定型號
E523BR、E523WR、E523FR、E523MR
-兌換送-
LG PuriCare™超淨化大白空氣清淨機(PS-W309WI)
冰箱
LG InstaView™ 敲敲看門中門冰箱 指定型號
GR-DBF85S、GR-DBF80G、GR-QBF87MB、GR-QPL88SV、GR-QL88N
-兌換送-
LG PuriCare™超淨化大白空氣清淨機(PS-W309WI)
直驅變頻對開冰箱 指定型號
GR-DL80SV、GR-DL80W、GR-DPL80N、GR-DL80G、GR-DBF87GV、GR-DP78N、GR-DB78N、GR-D82R、GR-DP78S、GR-DB78G、GR-DB78W、GR-DBF80N、GR-HL78M、GR-BL78M、GR-BL65M、GR-BL65S、GR-HL65M、GR-BL78SV、GR-DL88SV、GR-DL88W
-兌換送-
全家 禮物卡NT$1,000
-隨貨送-
Glasslock 670ml分隔保鮮盒二入
直驅變頻窄版美型冰箱 指定型號
GW-BF380SV、GW-BF386SV、GW-BF388SV、GW-BF389SA、GW-BF389MB、GR-FL40SV、GR-RL40SV、GR-R40SV
-隨貨送-
Glasslock 670ml分隔保鮮盒二入
直驅變頻上下門冰箱 指定型號
GN-HL567GB、GN-HL567SV、GN-BL497GV、GN-DL567SV、GR-HL600MB、GI-HL450SV、GN-BL430GB、GN-BL418SV
-隨貨送-
Glasslock 670ml分隔保鮮盒二入
電視
最先進OLED 4K物聯網電視 指定型號
OLED65W9PWA、OLED65E9PWA、OLED77C9PWA、OLED65C9PWA、OLED55C9PWA
-兌換送-
夏慕尼餐券4張
75型一奈米4K物聯網電視／86型4K 物聯網電視 指定型號
755SM9000PWA、86UM7600PWA
-兌換送-
夏慕尼餐券4張
一奈米4K物聯網電視／75型UHD 4K 物聯網電視 指定型號
65SM9000PWA、55SM9000PWA、75UM7600PWA
-兌換送-
陶板屋餐券4張
LG TWINWash™ 雙能洗 和 免曬衣乾衣機+迷你洗衣機組合送
購買產品
好禮贈品
洗衣機指定型號
F2721STWV
WD-S19TVD
F2721HTTV
WD-S19TVC
搭配迷你洗衣機指定型號
WT-D350V
WT-D350W
WT-D250HV
WT-D250HW
-兌換送-
LG PuriCare™ 超淨化大白空氣清淨機(PS-W309WI)
洗衣機指定型號
WD-S17DVD
WD-S18VCD
搭配迷你洗衣機指定型號
WT-D350V
WT-D350W
WT-D250HV
WT-D250HW
-兌換送-
全家 禮物卡NT$4,000
洗衣機指定型號
WD-S16VBD
WD-S12GW
WD-S12GV
WR-90TV
WR-90TW
WR-80TW
搭配迷你洗衣機指定型號
WT-D350W
WT-D350V
WT-D250HV
WT-D250HW
WT-D200HV
WT-D200HW
-兌換送-
全家 禮物卡NT$3,000
洗衣機指定型號
WD-S17NRW
WD-S17NBW
WD-S18VBW
搭配迷你洗衣機指定型號
WT-D350W
WT-D350V
WT-D250HV
WT-D250HW
-兌換送-
全家 禮物卡NT$2,500
洗衣機指定型號
WD-S105DW
搭配迷你洗衣機指定型號
WT-D200HW
WT-D200HV
-兌換送-
全家 禮物卡NT$2,000
洗衣機指定型號
WD-S105CW
WD-S105CV
搭配迷你洗衣機指定型號
WT-D200HW
WT-D200HV
-兌換送-
全家 禮物卡NT$1,500
滾筒洗衣機+免曬衣乾衣機堆疊組合
購買產品
好禮贈品
滾筒洗衣機指定型號
WD-S19TVC
WD-S18VCD
WD-S16VBD
WD-S12GW
WD-S18VBW
WD-S12GV
WD-S105DW
WD-S105CW
WD-S105CV
搭配免曬衣乾衣機指定型號
WR-90TW、WR-90TV、WR-80TW
-兌換送-
全家 禮物卡NT$2,500
-隨貨送-
多功能堆疊層架
LG「家電購智慧 豪禮鼠不完」優惠活動－「Wi-Fi家電 滿額送」
● 活動日期：2019/12/01-2020/02/29
● 活動內容：凡於活動期間購買 LG 任何Wi-Fi家電產品(含A9+無線吸塵器)，滿額送指定好禮
● 活動網站：https://www.lg.com/tw/2020cny
● 贈獎方式：(詳情請見活動網站)
1. 兌換送：採回函申請或線上申請二選一
2. 備註：回函需於2019/03/07前(以郵戳為憑)，將相關兌換資料以掛號方式郵寄至活動小組；線上申請需於2019/03/07 23:59前於活動網站登錄
● 活動辦法：
Wi-Fi家電 滿額送
滿額禮發票總金額
滿額禮
發票金額達 NT$120,000-149,999 元
LG PuriCare™ 超淨化大白空氣清淨機(PS-W309WI) 乙台
發票金額達 NT$150,000-199,999 元
LG PuriCare™ 變頻除濕機(MD171QPK1.ATT1) 乙台
發票金額達 NT$200,000 元(含)以上
LG CordZero™ 濕拖無線吸塵器(A9PADVANCE2)乙台
【關於LG電子集團】
LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有100個營運中心遍及全球，員工數超過 70,000人。2018年營收達544億美元，LG由五大業務經營單位組成：生活家電與空調公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與B2B事業。LG電子為電視、冰箱、冷氣空調、洗衣機及行動裝置等產品的領導製造商之一，此外還包含頂級LG SIGNATURE產品及ThinQ人工智慧品牌。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。
- 上一步
LG 支援 Nest Mini 產品資料 10/12/2019
- 下一步
https://www.lg.com/content/lge/tw/zh/about-lg/press-and-media/lg-happy-new-year-2020.html isCopied
paste