LG 2020豪禮「鼠」不完 樂迎新春智慧購 買LG指定家電回函好禮大方送 除舊佈新過好年

【2019年12月17日，台北訊】歲末年終，為即將迎接到來的農曆新年，家家戶戶開始除舊佈新，期待為2020年帶來新春新氣象！台灣 LG 電子特別推出「LG家電購智慧豪禮鼠不完」新春特惠，包含「全家電指定家電買就送」、「Wi-Fi 家電滿額送」等，全面連動美好生活，讓消費者新春享受 LG 智慧家電帶來的無限便利，加上多項豐富好禮，新春新氣象，迎接嶄新的 2020 年！



LG 於即日起至 2020 年 2 月 29 日，推出「全家電買就送」新春回饋活動，凡購買 LG 全系列指定機型家電立即享有 LG PuriCare™ 超淨化大白空氣清淨機、瑞士MONCROSS琥珀典藏三件組、夏慕尼餐券或全家禮物卡等優質好禮。同時加碼「Wi-Fi 家電滿額送」好康優惠，活動期間凡購買LG Wi-Fi 指定機型家電與LG CordZero™ A9+ 濕拖無線吸塵器，滿額即可享有LG PuriCareTM 變頻除濕機等多項家電好禮，享受更優質美好的生活。LG 眾多好禮貼心回饋，快到台灣 LG 官網或特約經銷通路了解更多優惠好康，讓 LG 智慧家電陪伴大家 2020 一整年！

買LG 4K物聯網電視指定機型即送高級餐券 春節盡享影音視覺饗宴

春節期間家人共聚一堂，窩在電視機前不論是觀賞新春特別節日，或是一起熬夜追劇，都是春節不可或缺的娛樂之一。LG OLED 4K 物聯網電視極致純黑的絕美畫質，搭載杜比視覺 Dolby Vision 及杜比全景聲 Dolby Atmos ，與家人一同享受視覺與聽覺的雙重滿足的劇院體驗。LG 4K 物聯網電視大尺寸 86 型及 75 型，帶來如臨現場的真實觀影體驗，同時 LG 2019 年全系列電視搭載直覺好操作的家用物聯網裝置，可直接透過電視輕鬆選擇並操控智慧居家裝置，支援 Apple AirPlay2 及 HomeKit。LG 電視以精緻影像與音效升級消費者的娛樂生活，即日起至2020/2/29，購買 LG 4K 物聯網電視指定型號，還能獲得夏慕尼餐券或陶板屋餐券等超值回饋。

LG 「全方位衣物護理專家」完美衣物解決方案 組合送超值禮物卡 家務問題輕鬆搞定

春節家族團圓的重要日子，各地打拼的家人返鄉齊聚，除了面對大量衣物的清洗問題外，更有棉被、床單組等大型寢具的洗滌需求，LG 「全方位衣物護理專家」解決方案幫消費者輕鬆搞定！LG TWINWash 雙能洗洗衣機除了配備大容量滾筒洗衣機，解決大家庭的洗衣需求，首創上下一起洗設計，更可同時處理全家大小各式的衣物洗滌，搭配就算雨天也可以輕鬆乾衣的免曬衣乾衣機，以及提供優質又呵護的衣物護理的 Styler 智慧電子衣櫥，全部都可以透過LG ThinQ App連網操控，即時掌握洗程進度，大幅減少家務時間！即日起至 2020/2/29 止，凡購買指定型號 LG 洗衣機、免曬衣乾衣機或 Styler 智慧電子衣櫥，即可獲得 LG PuriCare™ 超淨化大白空氣清淨機、瑞士 MONCROSS 鍋具刀具組等多項好禮；另外，選購指定型號 TWINWash™ 雙能洗洗衣機加上免曬衣乾衣機，或免曬衣乾衣機加上迷你洗衣機，即可享有組合送 LG PuriCare™ 超淨化大白空氣清淨機、最高 NT$4,000 元全家禮物卡等多項好禮；購買滾筒洗衣機加上免曬衣乾衣機堆疊組合，可獲得 NT$2,500 元全家禮物卡及多功能堆疊層架等多重好禮。

買LG InstaView 敲敲看門中門或指定機型對開冰箱送優質好禮 年節食材保存輕而易舉

佳節時刻團圓聚餐，加上年節宴客需要準備各式食材，冰箱的保鮮能力跟儲存空間更顯重要。LG InstaView 敲敲看門中門冰箱只要輕敲鏡面玻璃面板兩下，便可直視內部，消費者可先確認食材存放位置再開門拿取，不僅有效減少冷流外洩，更能達到節省能源的效果，協助消費者大量採買後的食材保存，也讓年節佳餚的準備更加便利。在忙碌的歲末之際，LG貼心推出各式冰箱產品，滿足不同消費者需求，即日起至 2020/2/29 止，凡購買 LG InstaView 敲敲看門中門冰箱、直驅變頻對開冰箱、直驅變頻窄版美型冰箱等指定機型，可獲得LG PuriCare 超淨化大白空氣清淨機、分格保鮮盒、NT$1,000 元全家禮物卡等多項好禮。

買LG「空氣對策的解決專家」回饋多項好禮 大掃除也能保持居家清新

冬季空汙指數飆高，年度大掃除時更容易產生各種室內空汙，LG「空氣對策的解決專家」為消費者解決打掃時造成的灰塵與過敏原問題，在除舊佈新的同時也能維持居家空氣清新。LG PuriCare™ 360° 空氣清淨機配備清淨循環扇與360度環型設計機身，能快速、零死角濾淨室內空氣；LG PuriCare™ 變頻除濕機不僅維持室內溼度，獨特烘衣烘鞋套件更可隨時保持衣櫃的服飾清新；而搭載空氣淨化系統的 LG DUALCOOL 雙迴轉變頻空調，擁有獨立式空氣清淨機的頂級淨化功能，讓全家人隨時享有完美舒適的空氣品質。即日起至 2020/2/29 止，凡購買 LG PuriCare™ 360° 空氣清淨機、LG PuriCare™ 變頻除濕機及 LG DUALCOOL 雙迴轉變頻空調指定機型，有機會獲得 LG PuriCare™ 超淨化大白空氣清淨機、法國夢特嬌義式舒活適壓枕或伸縮曬衣繩等好禮。

買LG CordZero™無線吸塵器/清潔機器人 濾網/吸頭等清潔組免費送 年節清掃事半功倍

一年一度的大掃除即將來臨，LG CordZero™ A9+ 濕拖無線吸塵器配備智慧雙旋濕拖吸頭及自動供水系統，乾吸、濕拖同時完成，幫助消費者完成打掃事半功倍，成為大掃除省時又節力的最佳幫手；同樣具有濕拖功能的 LG CordZero™ 濕拖清潔機器人不受時間與空間限制，方形設計與側邊刷頭更能提升角落清潔力，方便維持消費者辛苦整理後的日常清潔。即日起至 2020/2/29 止，凡購買 LG CordZero™ A9+ 濕拖無線吸塵器、LG CordZero™ 清潔機器人指定機型，即可獲得拋棄式抹布組、濾網組、吸頭組等好禮。

新春豪禮拿不完！購買LG Wi-Fi家電指定機型 消費滿額三重送

LG「家電購智慧 豪禮鼠不完」新春優惠活動除全系列家電買就送外，同步推出包含 LG CordZero™ A9+ 濕拖無線吸塵器的「Wi-Fi 家電滿額送」，讓消費者一起用 LG 智慧家電，輕鬆操控迎接嶄新智慧居家生活。即日起至 2020 /2 /29 ，凡於活動期間購買 LG 指定 W-Fi 家電 (包含 LG CordZero™A9+ 無線吸塵器)，並於同天同一門市消費達指定金額，消費滿 NT$120,000-149,999元即可獲得 LG PuriCare™ 超淨化大白空氣清淨機、消費滿 NT$150,000-199,999元即可獲得 LG PuriCare™ 變頻除濕機、消費滿 NT$200,000元(含)即可獲得 LG CordZero™ A9+ 濕拖無線吸塵器，數量有限送完為止！

LG「家電購智慧 豪禮鼠不完」新春優惠-「全家電 買就送」

● 活動日期：2019/12/01-2020/02/29

● 活動內容：凡於活動期間購買 LG 指定機型家電產品，即可獲得指定好禮

● 活動網站：https://www.lg.com/tw/2020cny

● 贈獎方式：(詳情請見活動網站)

1. 隨貨送：隨購買商品配送，不需回函或線上申請

2.兌換送：採回函申請或線上申請二選一

3.備註：回函需於2019/03/07前(以郵戳為憑)，將相關兌換資料以掛號方式郵寄至活動小組；線上申請需於2019/03/07 23:59前於活動網站登錄

● 活動辦法：

全家電買就送 產品類別 購買產品 好禮贈品 變頻無線吸塵器 LG CordZeroTM A9+濕拖無線吸塵器 指定型號 A9PSMOP2X -兌換送- 拋棄式抹布墊組1組 拋棄式抹布組4組 可水洗3效濾網1組 LG CordZeroTM A9+濕拖無線吸塵器 指定型號 A9PADVANCE2 -兌換送- 拋棄式抹布墊組1組 拋棄式抹布組2組 5件吸頭組1組 LG CordZeroTM A9+濕拖/快清式無線吸塵器 指定型號 A9PBED2B、A9PBED2X、A9PSMOPB -兌換送- 3件吸頭組1組 LG CordZeroTM A9+濕拖無線吸塵器 指定型號 A9PDDFLOOR2 -兌換送- 除螨吸頭1個 清潔機器人 LG CordZeroTM 濕拖清潔機器人 指定型號 VR66930VWNC、VR6685TWARV -兌換送- 瑞士MONCROSS琥珀典藏三件組(16cm單柄鍋+蓋、主廚刀、萬用剪刀) -隨貨送- HEPA濾網1個 超纖細抹布1個 LG CordZeroTM 變頻清潔機器人 指定型號 VR66713LVM、VR66715LVM、VR66750LVMP、VR66530LVW -隨貨送- HEPA濾網1個 超纖細抹布1個 空氣清淨機 LG PuriCareTM 360O空氣清淨機 指定型號 AS551DWS0、AS601DPT0、AS951DPT0、 AS601DWT0、AS951DWT0 -兌換送- 法國夢特嬌義式舒活釋壓枕 -申請享- 空氣清淨機尊榮服務 雙迴轉變頻空調 LG DUALCOOL WiFi 雙迴轉變頻空調 指定型號 LS-71DCO、LS-83DCO、LS93DCO、LS-71DHP、 LS-83DHP、LS-93DHP -兌換送- LG PuriCare™超淨化大白空氣清淨機(PS-W309WI) -申請享- 雙迴轉變頻空調尊榮健診服務 LG DUALCOOL WiFi 雙迴轉變頻空調 指定型號 LS-43ACO、LS43AHP -兌換送- 全家 禮物卡NT$3,000 -申請享- 雙迴轉變頻空調尊榮健診服務 變頻除濕機 LG PuriCareTM 變頻除濕機 指定型號 MD161QBK1、MD161QPK1、MD171QPK1、MD171QSK1、MD181QWK1、MD191QGK1 -兌換送- AWANA 伸縮曬衣繩1組 洗衣機 直驅變頻滾筒洗衣機 指定型號 F2721HTTV、F2721STWV、WD-S19TVD、WD-S19TVC、WD-S18VCD、WD-S16VBD、WD-S15DWD、WD-S17DVD、WD-S12GV、WD-S12GW、WD-S90TCS、WD-S90TCW、F1450HT1W、F2514DTGW、F2514NTGW、WD-S18VBW、WD-S17NBW、WD-S17NRW、WD-S105DW、WD-S105CW -隨貨送- 瑞士MONCROSS琥珀典藏三件組(16cm單柄鍋+蓋、主廚刀、萬用剪刀) DD直驅變頻直立式洗衣機系列-蒸善美 指定型號 WT-SD217HBG、WT-SD218HBG、WT-D208BV、WT-SD166HVG、WT-SD176HVG、WT-SD196HVG、WT-SD219HBG、WT-SD199HVG、WT-SD179HVG、WT-SD169HVG -隨貨送- FiJi飛漬一紙淨2盒(20抽/盒) DD直驅變頻直立式洗衣機系列-真善美迷你洗衣機 指定型號 WT-D178GV、WT-D176SG、WT-D176VG、WT-D350V、WT-D350W、WT-D166VG、WT-D250HV、WT-D250HW、WT-D200HV、WT-D200HW、WT-D179VG、WT-D179SG、WT-D169VG、WT-D169SG -隨貨送- FiJi飛漬一紙淨2盒(20抽/盒) DD直驅變頻直立式洗衣機系列-極窄版蒸善美 指定型號 WT-SD126HVG、WT-SD126HSG、WT-SD126HWG、WT-SD129HBG、WT-SD117HSG、WT-SD129HVG、WT-SD129HSG WT-SD119HSG -隨貨送- FiJi飛漬一紙淨2盒(20抽/盒) 免曬衣乾衣機 免曬衣乾衣機 指定型號 WR-90TW、WR-90TV、WR-80TW -隨貨送- 瑞士MONCROSS琥珀典藏三件組(16cm單柄鍋+蓋、主廚刀、萬用剪刀) 智慧電子衣櫥 LG Styler 智慧電子衣櫥 指定型號 E523BR、E523WR、E523FR、E523MR -兌換送- LG PuriCare™超淨化大白空氣清淨機(PS-W309WI) 冰箱 LG InstaView™ 敲敲看門中門冰箱 指定型號 GR-DBF85S、GR-DBF80G、GR-QBF87MB、GR-QPL88SV、GR-QL88N -兌換送- LG PuriCare™超淨化大白空氣清淨機(PS-W309WI) 直驅變頻對開冰箱 指定型號 GR-DL80SV、GR-DL80W、GR-DPL80N、GR-DL80G、GR-DBF87GV、GR-DP78N、GR-DB78N、GR-D82R、GR-DP78S、GR-DB78G、GR-DB78W、GR-DBF80N、GR-HL78M、GR-BL78M、GR-BL65M、GR-BL65S、GR-HL65M、GR-BL78SV、GR-DL88SV、GR-DL88W -兌換送- 全家 禮物卡NT$1,000 -隨貨送- Glasslock 670ml分隔保鮮盒二入 直驅變頻窄版美型冰箱 指定型號 GW-BF380SV、GW-BF386SV、GW-BF388SV、GW-BF389SA、GW-BF389MB、GR-FL40SV、GR-RL40SV、GR-R40SV -隨貨送- Glasslock 670ml分隔保鮮盒二入 直驅變頻上下門冰箱 指定型號 GN-HL567GB、GN-HL567SV、GN-BL497GV、GN-DL567SV、GR-HL600MB、GI-HL450SV、GN-BL430GB、GN-BL418SV -隨貨送- Glasslock 670ml分隔保鮮盒二入 電視 最先進OLED 4K物聯網電視 指定型號 OLED65W9PWA、OLED65E9PWA、OLED77C9PWA、OLED65C9PWA、OLED55C9PWA -兌換送- 夏慕尼餐券4張 75型一奈米4K物聯網電視／86型4K 物聯網電視 指定型號 755SM9000PWA、86UM7600PWA -兌換送- 夏慕尼餐券4張 一奈米4K物聯網電視／75型UHD 4K 物聯網電視 指定型號 65SM9000PWA、55SM9000PWA、75UM7600PWA -兌換送- 陶板屋餐券4張

LG TWINWash™ 雙能洗 和 免曬衣乾衣機+迷你洗衣機組合送 購買產品 好禮贈品 洗衣機指定型號 F2721STWV WD-S19TVD F2721HTTV WD-S19TVC 搭配迷你洗衣機指定型號 WT-D350V WT-D350W WT-D250HV WT-D250HW -兌換送- LG PuriCare™ 超淨化大白空氣清淨機(PS-W309WI) 洗衣機指定型號 WD-S17DVD WD-S18VCD 搭配迷你洗衣機指定型號 WT-D350V WT-D350W WT-D250HV WT-D250HW -兌換送- 全家 禮物卡NT$4,000 洗衣機指定型號 WD-S16VBD WD-S12GW WD-S12GV WR-90TV WR-90TW WR-80TW 搭配迷你洗衣機指定型號 WT-D350W WT-D350V WT-D250HV WT-D250HW WT-D200HV WT-D200HW -兌換送- 全家 禮物卡NT$3,000 洗衣機指定型號 WD-S17NRW WD-S17NBW WD-S18VBW 搭配迷你洗衣機指定型號 WT-D350W WT-D350V WT-D250HV WT-D250HW -兌換送- 全家 禮物卡NT$2,500 洗衣機指定型號 WD-S105DW 搭配迷你洗衣機指定型號 WT-D200HW WT-D200HV -兌換送- 全家 禮物卡NT$2,000 洗衣機指定型號 WD-S105CW WD-S105CV 搭配迷你洗衣機指定型號 WT-D200HW WT-D200HV -兌換送- 全家 禮物卡NT$1,500

滾筒洗衣機+免曬衣乾衣機堆疊組合 購買產品 好禮贈品 滾筒洗衣機指定型號 WD-S19TVC WD-S18VCD WD-S16VBD WD-S12GW WD-S18VBW WD-S12GV WD-S105DW WD-S105CW WD-S105CV 搭配免曬衣乾衣機指定型號 WR-90TW、WR-90TV、WR-80TW -兌換送- 全家 禮物卡NT$2,500 -隨貨送- 多功能堆疊層架

LG「家電購智慧 豪禮鼠不完」優惠活動－「Wi-Fi家電 滿額送」

● 活動日期：2019/12/01-2020/02/29

● 活動內容：凡於活動期間購買 LG 任何Wi-Fi家電產品(含A9+無線吸塵器)，滿額送指定好禮

● 活動網站：https://www.lg.com/tw/2020cny

● 贈獎方式：(詳情請見活動網站)

1. 兌換送：採回函申請或線上申請二選一

2. 備註：回函需於2019/03/07前(以郵戳為憑)，將相關兌換資料以掛號方式郵寄至活動小組；線上申請需於2019/03/07 23:59前於活動網站登錄

● 活動辦法：

Wi-Fi家電 滿額送 滿額禮發票總金額 滿額禮 發票金額達 NT$120,000-149,999 元 LG PuriCare™ 超淨化大白空氣清淨機(PS-W309WI) 乙台 發票金額達 NT$150,000-199,999 元 LG PuriCare™ 變頻除濕機(MD171QPK1.ATT1) 乙台 發票金額達 NT$200,000 元(含)以上 LG CordZero™ 濕拖無線吸塵器(A9PADVANCE2)乙台

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有100個營運中心遍及全球，員工數超過 70,000人。2018年營收達544億美元，LG由五大業務經營單位組成：生活家電與空調公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與B2B事業。LG電子為電視、冰箱、冷氣空調、洗衣機及行動裝置等產品的領導製造商之一，此外還包含頂級LG SIGNATURE產品及ThinQ人工智慧品牌。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。