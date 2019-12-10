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LG 支援 Nest Mini 產品資料
LG支援WiFi機型:
● LG洗衣機
支援語音指令的功能：開啟、關閉、停止、查詢狀態、確認剩餘時間
產品
型號
LG 洗衣機
F2721HTTV、WD-S12GV、WD-S12GW、
WD-S12SW、WD-S16VBD、WD-S18VBW、
WD-S18VCD、WD-S19TVC、WD-S105DW、
WD-S105CW、WD-S105CV、WT-D166VG、
WT-D169VG、WT-D169SG、WT-D176SG、
WT-D178GV、WT-D176VG、WT-D179VG、
WT-D179SG、WT-D200HV、WT-D200HW、
WT-D250HV、WT-D250HW、WT-D200SHW、
WT-SD119HSG、WT-SD129HSG、WT-SD129HVG、
WT-SD166HVG、WT-SD169HVG、WT-SD176HVG、
WT-SD179HVG、WT-SD196HVG、WT-SD199HVG、
WT-SD218HBG、WT-SD219HBG
● LG免曬衣乾衣機
支援語音指令的功能：開啟、關閉、停止、查詢狀態、確認剩餘時間
產品
型號
LG 免曬衣
乾衣機
WR-90TV、WR-90TW、WR-80TW
● LG Styler 智慧電子衣櫥
支援語音指令的功能：開啟、關閉、停止、查詢狀態、確認剩餘時間
產品
型號
LG Styler
智慧電子衣櫥
E523FR、E523MR
● LG CordZero清潔機器人
支援語音指令的功能：開啟、關閉、回到充電座、查詢狀態
產品
型號
LG CordZero
清潔機器人
VR66413LVM、VR66713LVM、VR66930VWNC、
VR6694TWR、VR6685TWARV、R9MASTERX、
VR66530LVW、VR66750LVWP、
VR66715LVM、VR66830VMNC
● LG DualCool 雙迴轉變頻空調
支援語音指令的功能：開啟、關閉、溫度設定、模式調整、查詢狀態
產品
型號
LG DualCool
雙迴轉
變頻空調
LS-22DCO、LS-28DCO、LS-36DCO、
LS-41DCO、LS-52DCO、LS-63DCO、
LS-71DCO、LS-83DCO、LS-93DCO、
LS-22DHP、LS-28DHP、LS-36DHP、
LS-41DHP、LS-52DHP、LS-63DHP、
LS-71DHP、LS-83DHP、LS-93DHP、
LSN43ACO、LSN43AHP、LS-0817DHP、
LS-1017DHP、LS-1217DHP、LS-1417DHP、
LS-1217DCO、LS-1417DCO、LS-0817SCO、
LS-1017SCO、LS-1218SCO、LS-1418SCO、
LS-1018ACO、LS-1218ACO、LS-1518ACO
● LG PuriCare空氣清淨機
支援語音指令的功能：開啟、關閉、查詢狀態
產品
型號
LG PuriCare
空氣清淨機
PS-W309WI、AS401WWF1、AS401WWJ1、
AS401WWK1、AS401WWK2、AS551DWS0、
AS401WWL2、AS601DPT0、AS601DWT0、
AS951DPT0、AS951DWT0、PS-V329CG、
PS-V329CS、AS401VWV1、AS401VEV1
● LG PuriCare除濕機
支援語音指令的功能：開啟、關閉、查詢狀態
產品
型號
LG PuriCare
除濕機
MD161QBK、MD161QPK1、RD161QPC1、
MD171QPK1.ATT、MD171QPK1.ATT1、
RD171QGC0、MD171QSK1、RD171QSC1、
RD181QGC1、MD181QWK1、
MD191QGK1、RD151QPC0
● 使用步驟:
1. 在你的智慧手機 (Android or iOS) 從Google Play商店或App Store下載 LG ThinQ。
2. 建立或登入 LG ThinQ 使用者帳號
3. 進入 LG ThinQ 新增你的智慧家庭裝置，並將其連上網路，先確定你可以透過 App 控制裝置。
4. 從 Google Play 商店或 App Store下載 ”Google Home” 應用程式。
5. 進入 ”Google Home” 應用程式，依序點選左上方「＋」符號→「設定裝置」→「Google 的合作夥伴」來新增裝置。
6. 搜尋 LG Smart ThinQ。
7. 選擇 LG Smart ThinQ 並登入你的 LG ThinQ 使用者帳號完成跟 Google 帳號綁定 8. 你的智慧裝置會出現在 Google Home App 的主畫面，可以選擇把裝置加入“住家”，或者也可以“修改名稱”，然後你就可以用語音來和它互動了。
【關於LG電子集團】
LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有100個營運中心遍及全球，員工數超過 70,000人。2018年營收達544億美元，LG由五大業務經營單位組成：生活家電與空調公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與B2B事業。LG電子為電視、冰箱、冷氣空調、洗衣機及行動裝置等產品的領導製造商之一，此外還包含頂級LG SIGNATURE產品及ThinQ人工智慧品牌。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。
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