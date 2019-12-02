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Life’s Good with HOPE 希望。傳愛 LG 年度公益活動 希望起飛帶領孩童鼓動夢想翅膀 邀請希望團隊與偏鄉孩童共度歲末佳節 LG打造聖誕暖心希望畫展 希望導師孟耿如分享創意畫作 跟小朋友一同揮灑無限色彩
「台北跟我們家好不一樣喔！有超大的聖誕樹、超高的房子跟百貨公司，路上還有很多閃閃發光的漂亮裝飾品，還到台北101上面玩！站在上面，所有的房子都變得好小，我第一次知道原來台北這麼大！今年的聖誕節好開心，希望之後還有機會上來玩！」第一次來到台北的台南中洲國小小朋友興奮地說著。孩子天真的一句話，更讓 LG堅定帶領偏鄉孩童探索無限未來的信念。
【2019年12月02日，台北訊】台灣LG電子秉持「Life’s Good」的品牌理念持續投入企業社會責任，並以「Life’s Good with HOPE希望。傳愛」為公益主題，聚焦偏鄉關懷，透過多元且深度的公益計畫，舉凡與喜憨兒基金會合作的「送希望到偏鄉」、不斷擴展關懷對象的「一日志工活動」及攜手大學生合作的「希望起飛」等活動，由內而外推動各項企業公益計畫。其中「希望起飛」在今年邁入第五年，以結合才藝發展、潛能探索的創意提案，選出優秀的大學生團隊，於暑假走入偏鄉，陪伴孩童探索未來可能。2019年持續深耕偏鄉關懷，除了號召近300位大學生參與，服務超過500名偏鄉孩童，更是首度跨海傳愛，陪伴金門、澎湖離島偏鄉的小朋友度過一個繽紛、有趣的暑假。
台灣LG電子董事長宋益煥表示：「LG秉持在地關懷的初衷，持續耕耘偏鄉關懷，希望能透過LG希望起飛持續傳遞溫暖，開拓孩童眼界、發掘自我潛能，陪伴更多的偏鄉小朋友成長。LG非常鼓勵並支持員工參與公益活動，也期許由企業的在地關懷，來影響更多人投入偏鄉關懷與公益的行列。」
2019耶誕前夕，LG特別打造了暖心希望畫展，邀請到今年度的最佳創意希望團隊 - 台南應用科技大學「視覺傳達設計系學會」團隊，和他們服務的台南中洲國小，前來共度溫馨佳節。希望導師孟耿如也現身希望畫展中，分享親手彩繪一幅名為「ARU’s Dream」的圖畫，期許畫作能乘載勇氣與祝福，陪伴孩子快樂無畏地追尋自己的夢想；中洲國小的孩童也帶來了饒富童趣的自畫像與希望導師分享，讓孟耿如在孩子天馬行空的畫作中猜謎。爾後希望導師孟耿如邀請小朋友一同將「ARU’s Dream」重新上色，孩子們在舞台上個個化身為小小畢卡索，繽紛奔放的色彩及想像展現出偏鄉孩童們對藝術的無限可能。會後希望導師帶領偏鄉孩童登上台北101，實現小朋友們的耶誕心願，也為今年的希望起飛活動譜上完美的休止符。
LG希望起飛五年愛不間斷 攜手大學生轉動全台偏鄉關懷
國北教大飄洋傳愛 台南應用科技大學繪出新視界
LG連續五年攜手大學生投入偏鄉關懷，透過大學生與偏鄉師生的回饋，以及親身走入偏鄉陪伴孩童的經驗中，更了解偏鄉的實際需求。LG發現比起資源挹注，孩童更需要實質的陪伴；LG每年領頭號召懷抱服務熱忱的大學生投入偏鄉服務，並選出五組符合潛能開發、才藝發展、城市探索的團隊，每隊各別贊助五萬元希望基金及手機作為其前進偏鄉的資源，讓青年學子得以無後顧之憂帶領孩童探詢自我天賦，更從中學習付出，讓愛一環環的傳下去。
今年LG希望起飛從服務的五隊中擇優選出兩隊，分別為榮獲最佳希望團隊的「國北教大離島學生校友會」團隊，及榮獲最佳創意希望團隊的「台南應用科技大學視覺傳達設計系學會」團隊。國北教大離島學生校友會是由原居金門、澎湖兩處的離島學生所組成，鑒於感同身受位於離島偏鄉的學習資源相對匱乏，因此每年都會共同策劃回鄉服務課程，今年團隊去到了金門縣何浦國小，透過英文課程、才藝課程、古蹟參訪等行程，帶領當地孩童從新鮮多元的學習內容中開發自我無限可能。台南應用科技大學視覺傳達設計系學會今年在規劃上，將所學的設計、藝術、色彩技能融入整體課程設計，利用故事情境及幾何圖形串聯，鼓勵小朋友透過藝術來表達自己，讓台南中洲國小孩童在活動期間擴展新的視野及新的世界觀。「我好像進到了另一個世界，大哥哥大姊姊教了我們好多顏色跟圖案，原來這個世界這麼大！我想要多出去看看」中洲國小孩子興奮地說著。
希望導師孟耿如登101為孩童圓夢 傳愛開啟夢想新視界
台南中洲國小位於於台南學甲偏鄉，全校學生總數共109人，其中新住民子女人數約佔全校六分之一，而其中學生的成長背景多來自於單親及隔代教養家庭，學生家長的工作類型以工、農居多，日常生活中大多數學生的父母工作繁忙，無暇顧及孩子的學業和學習，因此中洲國小在假日及寒暑假會開辦許多活動協助父母照顧學童。台南中洲國小教導主任吳主任表示：「除了一些家境相對好的學生以外，學校裡的孩子大部分是第一次來到台北，第一次坐高鐵，希望能讓他們看看不同的城市，也讓他們對世界有更繽紛的想像，我希望他們擁有更多的力量成長為自己夢想中的樣子。」
LG 希望能為孩童們充滿想像、好奇的心願圓夢，今天(2日)在記者會後，由希望導師孟耿如親自帶領小朋友們一同登上知名地標台北101，體驗俯瞰台北城市全貌的壯闊，從搭乘直達眺望台的電梯開始，小朋友們就止不住興奮地不斷驚呼「好快！」、「酷斃了！」，抵達平台時更是對一覽無遺又密密麻麻的台北街景瞠目結舌。2019 年 LG希望導師孟耿如表示：「每個孩子心中都會有個夢想，如果他們能看到更大更廣的世界，就能讓這個夢想擁有更繽紛的想像，我們就是幫助他們打開世界的力量，希望大家都能更關注偏鄉，一起努力傳愛讓我們土地的孩子能更茁壯。」
Life’s Good with HOPE 希望。傳愛
LG讓愛更全面 推己及人的企業關懷
LG以「Life’s Good with HOPE 希望。傳愛」作為公益主題，除了聚焦偏鄉兒童關懷，更期望透過不同面向的公益計畫，擴展關懷對象，由企業內部出發拓及社會大眾，讓好的生活跟好的能量不斷傳散。2019年LG號召同仁共同參與一日志工活動，包括流浪狗志工、和平島淨灘及喜憨兒基金會志工，透過不同活動來向內部員工宣導對不同對象的關懷與重視，除了讓每個人對生命擁有全新的體悟、強化對環境保護的重視，更讓大家從團隊服務中學習合作、分享、同理及對社會的全面關懷。
【關於LG電子集團】
LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有125個營運中心遍及全球，員工數超過 77,000人。2017年營收達554億美元，LG由五大業務經營單位組成：生活家電與空調公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與B2B事業。LG電子為電視、冰箱、冷氣空調、洗衣機及行動裝置等產品的領導製造商之一，此外還包含頂級LG SIGNATURE產品及ThinQ人工智慧品牌。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。
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LG 支援 Nest Mini 產品資料 10/12/2019
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