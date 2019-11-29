LG雙螢幕手機G8XThinQ Dual Screen 玩美登台 6.4吋雙螢幕360ﾟ翻轉新視界 跨螢多工效率加倍 3,200萬畫素前鏡頭與超廣角相機 極致影像完美捕捉 中華電信獨家上市 好視成雙享優惠

【2019年11月29日，台北】台灣 LG 電子今(29)日宣布在台正式推出LG 雙螢幕新機 G8XThinQ Dual Screen，超越旗艦的雙螢幕使用方式將帶來翻轉視界的「玩」美體驗，開啟多工處理的無限可能。LG G8XThinQ Dual Screen 搭載 6.4 吋 OLED FHD+ 螢幕，有別於傳統手機的使用方式，可輕鬆進行360度翻轉與多工處理，讓消費者享受更多元豐富的內容與娛樂互動。除了搭配媲美專業級的高階影像感測相機，更具備業界標竿的 32-bit Hi-Fi Quad DAC 與影片優化技術，無論是拍攝或影音體驗都全面升級，打造極致的智慧行動生活。

LG G8XThinQ將在台推出極光黑一色，建議售價 NT$24,900元。12月2日起於中華電信獨家開賣，搭配大4G購機方案，月繳1,399元(30個月)，享上網吃到飽、行動最大網內免費講，專案價10,990元。



台灣 LG 電子董事長宋益煥表示：「LG行動通訊在旗艦機款不斷運用最新科技為消費者打造更便利的智慧行動生活，我們也持續傾聽消費者的聲音，近年來消費者對於手機功能的需求逐漸提升，冀望一機完成生活大小事，因此我們不斷針對產品進行全面升級。繼 AI 與 ToF 技術，本次在台推出自發表以來備受好評的旗艦手機 LG G8XThinQ Dual Screen，透過雙螢幕設計，期望能為消費者帶來兼具實用性且開創多工處理的無限可能，創造超越旗艦的智慧行動生活。」

超越旗艦的「玩」美雙螢幕視界 跨螢多工操作締造雙倍效率與樂趣

LG G8XThinQ Dual Screen採用 6.4吋 19.5:9 的 OLED FHD+螢幕，承襲前幾代 LG 手機廣受好評的設計，有別於傳統手機，雙螢幕使用無論是拍攝、回訊息、上網，皆可一機多工處理，輕鬆就能享受更豐富的雙螢體驗。配備 2.1吋 OLED Cover Display，不用打開螢幕即可隨時掌握時間及訊息通知。此外，採用新型 360° Freestop 轉軸，可以開啟任一角度瀏覽觀看，締造雙倍效率與樂趣。

● 跨螢多工操作一機「雙」贏 效率樂趣更加倍



LG G8XThinQ Dual Screen所具備超越旗艦的嶄新雙螢幕設計，就算在觀賞影片、玩遊戲的同時還能回覆訊息，工作、上網時也可隨時分享並比較各種內容，一機「雙」贏；應用於拍攝中具備延伸相機功能，主螢幕拍攝精彩瞬間的同時，雙螢幕可即時瀏覽與分享社群平台，讓消費者輕鬆快速就能成為社群網站的矚目焦點；而在網頁瀏覽體驗更優化，無論閱讀文章、瀏覽購物網站，透過雙螢幕即可查詢翻譯或同時比價，再搭配全螢幕的LG智慧鍵盤訊息輸入更加快速俐落。LG G8XThinQ Dual Screen 讓跨螢多工操作擁有無限可能，無須再花費時間轉換應用程式，創造雙效智慧行動體驗。

● 360° Freestop 轉軸與可拆卸設計 滿足多樣使用情境

全新雙螢幕設計媲美筆記型電腦，採用新型 360° Freestop 轉軸可 360 度翻轉的雙螢幕，不論摺疊、直立或橫放，讓消費者能夠輕鬆從任一角度與朋友分享多樣、完整的娛樂體驗。此外，透過可拆卸的雙螢幕設計，即便外出使用也能讓手機立刻變身輕薄、易於攜帶，滿足消費者不同情境的使用需求。

● 6.4吋 OLED 顯示器結合 2.1吋 Cover Display 視覺享受再加倍

LG G8XThinQ Dual Screen可同時享有兩面 6.4吋 19.5:9 的 OLED FHD+ 螢幕，高品質色彩表現與影像體驗雙倍享受，螢幕上的前鏡頭設計採用水滴型，無論消費者在欣賞照片、追劇或是暢玩遊戲中，皆能感受絕美畫質的沉浸體驗。搭配螢幕指紋辨識，讓使用者透過前所未有的方式輕鬆解鎖，即便雙螢幕折疊也不受影響。此外，更配備 2.1吋 Cover Display，便利的擴充顯示螢幕讓使用者無須打開雙螢幕即可查看時間、日期、電池電量、通知及其他實用資訊，隨時掌握各種即時訊息。

全面升級高階影像感測相機 堪稱攝影愛好者的夢幻逸品

LG G8XThinQ Dual Screen相機堪稱攝影愛好者的夢幻逸品，除了具備消費者一致好評136°的超廣角相機外，更擁有高階影像感測相機、AI 動態拍攝優化與4K 縮時攝影四大特色，高階影像感測相機讓使用者在低光源環境下也能拍出媲美專業相機的高畫質細緻影像；AI 動態拍攝優化使拍攝高速移動物體時也能完美對焦捕捉，再也不怕畫面糊掉；4K 縮時攝影以超凡的 4K 解析度打造充滿藝術風格的慢動作攝影，清晰紀錄每個精彩瞬間。

● 媲美專業高階影像感測相機 輕鬆拍出細緻影像

LG G8XThinQ Dual Screen搭載高階影像感測相機，即使在低光源環境下也能輕鬆拍出令人驚嘆的高畫質細緻影像，不論是星空夜景、跨年出遊夜間合影或一群三五好友在KTV時歡唱的畫面，都能輕鬆將畫面細節清晰呈現。此外，搭載的雙主鏡頭包括 1,200 萬畫素、78°、f/1.8 光圈的標準鏡頭及 LG 最特有的 1,300 萬畫素、高達136°、f/2.4 光圈的最強超廣角鏡頭；前鏡頭為高達 3,200 萬畫素、80°、f/1.9 光圈與 1.6μm 感光元件，無論使用哪一個鏡頭皆能拍出360°面面俱到的完美照片。

● AI動態拍攝全面優化 智慧捕捉精彩畫面

LG G8XThinQ Dual Screen採用的 AI 動態拍攝能以每秒 1/480 的快門速度辨識動作，拍攝高速移動物體時，自動調整 ISO 感光值與快門速度，並校正圖片以維持拍攝主體完整對焦，使畫面呈現更加銳利、生動，不論是孩童奔跑嬉戲時的笑容或是挑戰極限的快速運動，也能智慧捕捉清晰畫面毫不NG。



● 高畫質4K縮時攝影 影像錄製清晰 4 倍

在動態影像錄製方面，LG G8XThinQ Dual Screen相機擁有一系列專業功能，包括 4K 縮時攝影功能，以超凡的 4K 解析度打造充滿藝術風格的慢動作攝影，隨時拍出精彩生動的高畫質影片；錄影防手震功能穩定拍攝則提供影像素材更細緻的穩定度，無論是跨年晚會的絢爛煙火、棒球比賽時的精彩畫面皆能完美記錄；以及首次增加全新功能，錄影時可同步切換前後鏡頭，全方位捕捉每一個重要畫面，拍攝者及被拍攝者皆能同步留存在記憶中的美好瞬間。

智慧型手機音效的領導品牌 奠定業界標竿的絕美影音體驗

LG 身為智慧型手機音效的領導品牌，LG G8XThinQ Dual Screen當然也不負眾望，不僅延續其 3D 立體揚聲器與獨創的 DTS：X 3D 立體音效技術，更搭載經由 Meridian Audio調音的 1.2W 雙聲道喇叭與32-bit Hi-Fi Quad DAC 晶片，為使用者打造彷彿親臨現場般地沉浸式體驗；同時具有影片優化功能，透過能自動調校螢幕對比度的環境光感應器呈現近乎真實色彩的超高畫質影像，建構出全方位感官的娛樂饗宴。

● 1.2W 雙聲道喇叭與32-bit Hi-Fi Quad DAC 打造極致的聲效震撼

LG G8XThinQ Dual Screen搭載 1.2W 雙聲道喇叭，傳遞完美平衡的立體震撼音效，更具備32-bit Hi-Fi Quad DAC 晶片，呈現影院級的細緻音質，卓越的音效享受使 LG 智慧型手機的成為業界標竿，讓消費者不論觀賞演唱會或是聆聽交響樂，都能享受聲歷其境體驗。

● 超智慧影片優化 完美呈現優質畫面

影片優化技術除自動調整手機亮度，透過先進螢幕顯示器效正技術，將圖像細節最大化，同時降低眼睛疲勞程度，即使在低光源下，展現出畫面細節與真實色彩，讓使用者的視覺享受再加倍。同時具備絕佳的音效與視覺畫面效果的LG G8XThinQ Dual Screen，讓消費者不論是觀賞激烈打鬥的英雄片或是自然景觀，皆能擁有親臨現場的絕佳臨場體驗。

● ASMR 錄音 愉悅感滿分音效輕鬆錄

LG G8XThinQ 配備高靈敏度的麥克風，可於拍攝影片時自動調校錄音功能，確保能錄製出細節逼真，即使手指輕觸或書籍翻頁的細緻音質也可輕鬆錄製，呈現魅力無窮的 ASMR 錄製音效。

LG G8XThinQ Dual Screen 好視成雙 買就送全家禮物卡

歡慶上市，12/2起在活動期間於指定通路購買LG G8XThinQ手機，即可獲得全家禮物卡2,000元。詳情請上 LG 活動官網: https://www.lg.com/tw/promotions/2019G8XDSSP

【LG G8XThinQ規格表】

機種 LG G8XThinQ 建議售價 NT$ 24,900元 顏色 極光黑 尺寸 159.2mm x 75.8mm x 8.4mm 重量 192g 顯示器 6.4 吋 19.5:9 OLED FHD+ (2,340 x 1,080 / 403ppi) 處理器 Qualcomm® Snapdragon™ 855 作業系統 Android 9.0 SIM卡類型 Nano SIM (4G+4G) 儲存空間 RAM：6GB / ROM：128GB 擴充槽：miscroSD記憶卡(最高支援2TB) 通訊協定 LTE：700(B28)/700(B12)/700(B17)/ 800(B20)/850(B5)/900(B8)/1700(B4)/1800(B3)/ 1900(B2)/1900(B39)/2100(B1)/2300(B40)/ 2600(B7)/2600(B38)/2600(B41) MHz 傳輸介面 藍牙(Blue Tooth)：5.0/A2DP USB介面：Type C (Micro USB 2.0)/隨身碟功能OTG LG Bridge / Miracast / Wi-Fi：802.11 a / b / g / n / ac 充電線 / NFC / *支援Qi認證無線充電 相機功能 雙主鏡頭： 1200萬畫素(標準/78度/F1.8) 1300萬畫素(Super Wide超廣角136度,F2.4) 前鏡頭： 3200萬畫素(標準/79度/F1.9) 全幅超高畫素鏡頭 相片/影片/專業相機/專業影片/慢動作/ 縮時攝影/夜景/全景拍攝/閃爍跳格剪接/AI相機/肖像/ Story Shot/Google Lens/工作室/YouTube Live 電池 4,000 mAh 功能特色 跨螢多工操作/可拆卸設計/360度 Freestop轉軸/ Cover Display/ 4K縮時攝影/AI 動態拍攝優化/ AI智慧鏡頭/ Google語音助理/ Gooles Lens智慧鏡頭 音效 3D立體揚聲器/DTS:X 3D立體音效/ 32-bit Hi-Fi Quad DAC晶片/高靈敏麥克風/ ASMR錄製

【LG Dual Screen 規格表】

機種 LG Dual Screen 顏色 極光黑 尺寸 165.96mm x 84.63mm x 14.99mm 重量 139g 顯示器 6.4 吋 19.5:9 FHD+ OLED 內嵌式觸控顯示器 (2,340 x 1,080 / 403ppi) 2.1 吋 OLED Cover Display 連接埠 USB Type-C 電源連結 磁吸充電頭/USB Type-C

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有100個營運中心遍及全球，員工數超過 70,000人。2018年營收達544億美元，LG由五大業務經營單位組成：生活家電與空調公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與B2B事業。LG電子為電視、冰箱、冷氣空調、洗衣機及行動裝置等產品的領導製造商之一，此外還包含頂級LG SIGNATURE產品及ThinQ人工智慧品牌。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【LG行動通訊公司簡介】

身為全球行動通訊與穿戴式裝置產業領導品牌的LG行動通訊公司，以尖端科技與創新設計的能力提供全球消費者更具品質的行動通訊經驗。LG持續在顯示器、相機光學元件、音訊與電池等領域開發具有高度競爭力的核心科技，打造符合全球各地不同使用者需求與生活型態的手持與穿戴式裝置。LG力求提供超越傳統智慧型手機的行動體驗。若要了解更多相關資訊，請參考網站www.LG.com/tw。