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LG歡慶雙11購物節 精選各式優惠活動 全系列物聯網產品滿額送 登錄再抽LG G8S ThinQ
【2019年11月05日，台北訊】一年一度的雙11重量級購物節即將開跑，LG為滿足消費者需求，推出各式產品的精選優惠活動「滿額送 買大送小」、「月月送 登錄抽」、「一起Buy享折扣」及「A9+ 秋頌好禮 慶週年」等，即日起至11月30日止，凡購買 LG 指定商品型號，即可享有多重好康優惠，邀請消費者一同歡慶這年度購物盛會！
LG 全系列物聯網電視好禮滿額送 購買指定家電完成登錄再抽LG G8S ThinQ
LG 2019 電視系列全新推出智慧家用物聯網功能，除了領先業界的絕美畫質及高規格創新技術外，更可直接透過電視輕鬆選擇並操控智慧居家裝置。即日起至 2019/11/30 購買 4K 物聯網電視並加購其他物聯網家電，同一張發票總金額達滿額禮門檻就送 LG 小家電。消費金額達 NT$120,000 ~ NT$149,999 可以獲得清淨機 AS401WWJ1 乙台、金額達 NT$150,000 ~ NT$199,999 可獲得除濕機 MD171QPK1 乙台、金額達 NT$200,000 (含)以上可獲得吸塵器 A9PSMOP2X 乙台。此外，凡於活動期間購買 LG 指定家電，至官網完成會員註冊並登錄商品，就有機會獲得 LG G8S ThinQ 智慧型手機，每月抽出3名，總共15名獲獎名額。
LG gram 超長續航輕薄筆電 雙11下殺優惠買再送
LG gram 超長續航輕薄筆電輕盈支援行動力，同時具備大螢幕帶來更高工作效率與舒適度，超持久續航力滿足商務人士一整天自在生活。即日起至 2019/11/30 購買 LG gram 全系列最高享有 NT$4,000 折扣，隨貨再送 gram 筆電皮套、鍵盤膜等原廠好禮。
LG 全方位衣物護理專家 一起Buy享折扣
LG TWINWash 雙能洗洗衣機、Styler 蒸氣輕乾洗機及免曬衣乾衣機等組成的「全方位衣物護理專家」，針對重視質感的消費者提供最佳衣物護理解決方案。即日起至 2019/12/31 期間購買 TWINWash 雙能洗組合、免曬衣乾衣機堆疊組合或 InstaView 敲敲看門中門冰箱任一指定型號，加購 LG Styler 智慧電子衣櫥可現折 NT$13,000。
LG A9+ 秋頌好禮 慶週年 搭配家電1+1回饋加碼送
LG CordZero A9+ 濕拖無線吸塵器乾吸濕拖一次完成，隨時打造整潔家中環境，保持清新舒適的居家空間。即日起至 2019/11/30期間購買 CordZero A9+ 或 CordZero R9+ 指定型號，即可兌換 LG PuriCare™ Mini 隨身淨空氣清淨機或高速震動除螨吸頭等豐富好禮。同樣即日起至 2019/11/30 期間凡購買指定型號 CordZero A9+ 無線吸塵器，並加購建議售價 NT$15,000 (含)以上的指定型號生活家電，就送濕拖吸頭配件套組！
【關於LG電子集團】
LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有100個營運中心遍及全球，員工數超過 70,000人。2018年營收達544億美元，LG由五大業務經營單位組成：生活家電與空調公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與B2B事業。LG電子為電視、冰箱、冷氣空調、洗衣機及行動裝置等產品的領導製造商之一，此外還包含頂級LG SIGNATURE產品及ThinQ人工智慧品牌。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。
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