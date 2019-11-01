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LG 2019「Life's Good with HOPE希望。傳愛」 希望起飛最佳希望團隊得獎公告
LG 2019 「Life's Good with HOPE希望。傳愛」希望起飛，五組自徵件中脫穎而出的大學生希望團隊以潛能開發、才藝發展及城市探索為主題，規劃一系列的體驗課程，並於暑假期間前進台灣各個偏鄉角落，用熱血、愛心、耐心陪伴孩子們一步步成長、探索更多元的可能。過程中，大學生以鏡頭記錄下孩子們歡快的笑顏與相處的點滴，剪輯成一部部紀錄片，並分享於「Life's Good with HOPE希望。傳愛」活動官網。依官網公布之評分規定，主辦單位根據各組提供之影片內容，以影片主題創意、劇情編排、畫面呈現方式、編輯美學與技巧為評分方向，並依比例加總得分，最高分之組別即為2019最佳希望團隊。
最佳希望團隊得獎名單公告如下：
項目
學校
社團
企劃
1
國立臺北教育大學
離島學生校友會
2019超時空冒險教育生活體驗營
經2019希望起飛評審委員依官方公告之審核標準評選後，國立臺北教育大學 離島學生校友會以其影片主題、故事性與創意、啟發性、影響力與呈現手法等帶給觀賞者深刻印象，獲得一致好評，為本次綜合加權最高分之組別，故獲選為LG 2019 希望起飛最佳希望團隊。
恭喜得獎組別，台灣 LG 電子將以郵件及電話通知得獎組別，後續相關資訊如下：
1.依活動辦法規定，主辦單位將於活動網站公布得獎名單https://www.lghope.com/2019/index.html，並以郵件及電話通知得獎事宜。
2.詳細注意事項請參考「Life's Good with HOPE希望。傳愛」官網，如有任何問題請洽詢：
聯絡人林小姐，電話 (02)2775-2612#273、信箱fran.lin@prestigepr.com.tw，謝謝。
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LG 公布2023年第一季度財報 31/10/2019
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