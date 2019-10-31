LG 公布2023年第一季度財報

【2023 年 4 月 28 日】LG 電子 (LG) 宣布2023年第一季營收達20.4兆韓元(152億美元)，創下 LG 史上第二高的第一季營收；營業獲利達1.5兆韓元(11億美元)，則是創下 LG 史上第三高。儘管整體市場仍受全球景氣影響，但 LG 從根本上改善事業結構及提升運營效能，仍創下破紀錄的銷售成績。LG 也透過拓展成長驚人的B2B市場和非硬體領域(例如內容及服務)，優化整體事業佈局。

LG 生活家電與空氣解決方案事業部第一季的營收達8.02兆韓元(59.7億美元)，營業獲利更達1.02兆韓元(7.6億美元)，創下該事業部史上最高的第一季營收，營業獲利更第一次超過1兆韓元(7.4億美元)。持續成長歸功於 B2B 市場快速拓展、高能源效率熱泵的產品(heat pump-enabled products)，以及儲能系統強勁發展。LG 市場首屈一指的家用和商用暖通空調(HVAC)解決方案因應環保法規更嚴苛的歐洲市場趨勢，提供強大的產品性能和能源效率。LG 亦專注於維持其頂級家電的競爭力，同時鞏固大眾市場產品線，以因應市場兩極化需求，並透過管理成本結構來提升獲利。家電事業在南韓過去五年平均年增長率為30%，未來將聚焦開拓 B2B 市場以及加快服務部門發展，包含租賃與維修服務，以追求穩定成長。

LG 家庭娛樂事業部的第一季銷售額達3.36兆韓元(25億美元)，營業獲利達2,003億韓元(1.4億美元)。透過精準預測消費需求以及有效管理營業成本，獲利有所突破。儘管歐洲景氣低迷導致全球的電視需求下滑，但 LG webOS 智慧電視平台的內容及服務業務仍持續成長，為該事業部創造更高的銷售額，強化其競爭力。2023年將推出的 LG OLED evo 系列創新產品，鞏固 LG 在頂級市場的地位，客製化的「Lifestyle Screens」也將有效帶動銷售，LG OLED Objet Collection Posé 電視今年也會正式於40多國上市。

LG 車用零組件解決方案事業部第一季銷售額達2.39兆韓元(17.8億美元)，營業獲利達540億韓元(4億美元)，創下史上最高的第一季營收。延續去年第四季的獲利力道，該事業部將持續加強全球供應鏈，以在汽車零件累計訂單金額達80兆韓元(596億美元)的基礎上，進一步提升第一季的獲利。儘管不確定性籠罩著全球汽車業，但電動車的需求預估仍有機會持續增長。另一方面，該事業部在車內娛樂系統、電子傳動系統、頭燈及獨家解決方案的穩定產品線也具競爭優勢。

LG 商用解決方案事業部的第一季營收提升達1.48兆韓元(11億美元)，營業獲利達6,570億韓元(4.8億美元)。具競爭力的產品陣容，包含全新 Ultraslim LG gram 筆記型電腦，再搭上學生開學季需求，帶動業績穩定成長。該事業部也積極開發客製化解決方案，以及探索潛在客戶需求，持續拓展資訊顯示器業務。借助機器人(南韓龜尾市 LG Future Park)和電動車充電器(南韓平澤市 LG Digital Park)與 LG 的生產系統整合優勢，LG 也會以南韓為基礎加速新事業開發。